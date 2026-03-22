Хакан Фидан: Срещата на страните от Персийския залив в Рияд беше последно предупреждение към Иран

Срещата на страните от Персийския залив в Рияд е последно предупреждение към Иран на фона на продължаващата ескалация, заяви турският външен министър Хакан Фидан, според TRT Haber.
„Страните от Персийския залив заявиха, че ако настоящата ситуация продължи, ще бъдат принудени да предприемат контрамерки. Тази среща беше отчасти последното им предупреждение по този въпрос“, каза той.
Фидан отбеляза, че последните интензивни атаки са провокирали засилено напрежение и са увеличили риска от по-нататъшна ескалация. Турският министър също така предаде позицията на страните от Персийския залив, че нямат нищо общо с началото на войната и считат ударите по тяхна територия за несправедливи.
Той подчерта, че тези държави от самото начало са заявили, че използването на тяхното въздушно пространство и бази за действия срещу Иран е неприемливо.
Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Техеран само ще доведат до затягане на блокадата на Ормузкия проток, заяви подполковникът от резерва на армията на САЩ Даниел Дейвис.
„Те определено няма да отворят Ормузкия проток и всъщност иранците заявиха, че ще го затворят още повече“, написа той в социалните медии X.
„Това е много опасен момент за САЩ и нашите съюзници и това е единствено заради войната, която започнахме, над която вече сме загубили контрол“, заключи той.
В неделя Тръмп заплаши, че ако Иран не отвори Ормузкия проток в рамките на 48 часа, американските военни ще унищожат електроцентралите му.
Читателите на Daily Mail активно обсъждат ултиматума на Тръмп.
„Сега ще атакуваме гражданска инфраструктура, така че обикновените хора да страдат! Това отиде твърде далеч. Спрете тази безсмислена война веднага!“, призова steven10.
„Какво се случи с безусловната капитулация и избора на следващия лидер на Иран?“, пошегува се Paul147.
„Тръмп е отчаян, отправя заплахи и ултиматуми. Защо Иран би преговарял с някой, който започва да бомбардира страната му по време на предполагаеми преговори?“, недоумява Tgare78.
„Те наистина се объркаха. Имаха само една цел – буквално – и се провалиха“, отбеляза Caroline21.
„Иран изглежда печели. Колко пъти е писал за това, че са напълно унищожени и че е спечелил... И въпреки това...“, заключи Onefineday1.
12 Майор Мишев
До коментар #8 от "Мишел":Също унищожени 3бр ам.радари за ранно предупреждение на стойност $2млрд .
Коментиран от #25
10:04 22.03.2026
16 Ха хи хо
До коментар #15 от "Българин":"Турция застана категорично срещу аятоласите!"... не съм много сигурен.
10:12 22.03.2026
19 Сериозно?
До коментар #15 от "Българин":"Ердоган отлично знае, че който не е с Израел, няма да оцелее." ------ Турция, която има сериозни противоречив с Израел, имала интерес от по-силен Израел?!?!
10:16 22.03.2026
21 Джордж Оруел
До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":" Медийната власт се състои в разчленяване на човешкото съзнание и слепването му отново по избор и в изгода на управляващите."
"Истинската истина е само тази "истина", която е изгодна на властимащите, друга истина няма и не трябва да има. Когато управляващите кажат "истина" фактите са длъжни да замълчат! А боговете......боговете винаги са говорили с устата на управляващите!"
10:17 22.03.2026
24 Ами
Ако територията ти се използва за нападение,
ти си страна в конфликта и си носиш поледиците.
Всичко останало са празни приказки.
10:19 22.03.2026
25 падналия ангел
До коментар #12 от "Майор Мишев":Унищожените радари за ранно предупреждение са 10 или 12, гледах карта от западен източник. Един в Йордания, Ирак, Кувейт, най- много бяха в СА и Катар. В Турция има такъв, който от коментарите разбрах, че е разроложен на някаква височина в източна Турция и без него ударите по Израел ще са още по-жестоки. Той им дава времето и мястото на изстрелване на ракетите и началната им траектория. Въпреки това Иранците не да то пирнали.
10:19 22.03.2026
27 Госта..
До коментар #6 от "Луд с картечница в мол":Арабите се правят на наивници -те били осъдили нападенията .Когато американците строиха тез бази за какво бяха ,срещу кого се готвеха за война.Иран никога не е имал териториални претенции към страните от Персийския залив .
10:22 22.03.2026
28 да бе, да
До коментар #15 от "Българин":Май си прочел само заглавието. Турция действа дипломатично, но повече в полза на Иран, отколкото на Израел и САЩ. Как ти звучи това "Той подчерта, че тези държави от самото начало са заявили, че използването на тяхното въздушно пространство и бази за действия срещу Иран е неприемливо."? Фидан на практика казва, че американците ползват базите си и въздушното пространство на страните от Персийския залив въпреки че те не са съгласни с това. Турците са добри в дипломацията и в такива ситуации не биха взели страна, още по-лако биха направили това по категоричен начин.
Коментиран от #34
10:22 22.03.2026
32 Ъъъъъ
До коментар #30 от "ТОЗИ АГА Е":На този Ага дядо му е.... да не напиша някоя глупост, но дядо му май беше един от създателите на турските тайни служби.... 🤔
10:38 22.03.2026
34 Ъъъ
До коментар #28 от "да бе, да":"Той подчерта, че тези държави от самото начало са заявили, че използването на тяхното въздушно пространство и бази за действия срещу Иран е неприемливо."
И? Какво направиха тези държави освен да "заявяват"? М? И защо в тези държави има американски бази? Причината е една - заради Иран и няма смисъл сега тези държави да се правят на изненадани, че Иран ги бомби.....Що Иран не ги изборни на 27-ми февруари, а?
Коментиран от #44
10:43 22.03.2026
43 Розов пудел с бустер
До коментар #23 от "Нова война":Чаршафите са разглезени и слаби войници - дори хутите с чехлите ги набиха. А и с избушени краварски радари не могат дори да вдигнат уж невидимите ръждясали ефки
10:57 22.03.2026
44 да бе, да
До коментар #34 от "Ъъъ":Я погредни на картата каква е територията на ОАЕ, на Катар и Кувейт и после питай защо са разрешили американски бази на територията си. Давам ти жокер - по същата причина, поради която ние имаме американски бази и дадохме гражданското си летище на военните им самолети. И по същата причина, поради която ние даваме милиарди за стари модели изтребители и друга морално остаряла американска военна техника. На тези откажеш ли им - идват с ракетите и бомбите да си вземат това, което си им отказал, няма ООН, няма международно право. Сега схвана ли?
10:59 22.03.2026
46 койдазнай
До коментар #23 от "Нова война":НЕ са мюсюлмани срещу мюсюлмани, а сунити срещу шиити!
11:06 22.03.2026
47 Пура
До коментар #39 от "сталин":Така е, жалко че Сталин не е жив, и няма достоен наследник днес.
11:07 22.03.2026
48 КотАКА
До коментар #9 от "Мнение":Иран за 3 дня, а?!? Хахаха
11:08 22.03.2026
