Хакан Фидан: Срещата на страните от Персийския залив в Рияд беше последно предупреждение към Иран

22 Март, 2026 09:36, обновена 22 Март, 2026 09:49 3 208 49

Ултиматумът на Тръмп ще доведат до затягане на блокадата на Ормузкия проток, заяви подполковникът от резерва на армията на САЩ Даниел Дейвис

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата на страните от Персийския залив в Рияд е последно предупреждение към Иран на фона на продължаващата ескалация, заяви турският външен министър Хакан Фидан, според TRT Haber.

„Страните от Персийския залив заявиха, че ако настоящата ситуация продължи, ще бъдат принудени да предприемат контрамерки. Тази среща беше отчасти последното им предупреждение по този въпрос“, каза той.

Фидан отбеляза, че последните интензивни атаки са провокирали засилено напрежение и са увеличили риска от по-нататъшна ескалация. Турският министър също така предаде позицията на страните от Персийския залив, че нямат нищо общо с началото на войната и считат ударите по тяхна територия за несправедливи.

Той подчерта, че тези държави от самото начало са заявили, че използването на тяхното въздушно пространство и бази за действия срещу Иран е неприемливо.

Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Техеран само ще доведат до затягане на блокадата на Ормузкия проток, заяви подполковникът от резерва на армията на САЩ Даниел Дейвис.

„Те определено няма да отворят Ормузкия проток и всъщност иранците заявиха, че ще го затворят още повече“, написа той в социалните медии X.

„Това е много опасен момент за САЩ и нашите съюзници и това е единствено заради войната, която започнахме, над която вече сме загубили контрол“, заключи той.

В неделя Тръмп заплаши, че ако Иран не отвори Ормузкия проток в рамките на 48 часа, американските военни ще унищожат електроцентралите му.

Читателите на Daily Mail активно обсъждат ултиматума на Тръмп.

„Сега ще атакуваме гражданска инфраструктура, така че обикновените хора да страдат! Това отиде твърде далеч. Спрете тази безсмислена война веднага!“, призова steven10.

„Какво се случи с безусловната капитулация и избора на следващия лидер на Иран?“, пошегува се Paul147.

„Тръмп е отчаян, отправя заплахи и ултиматуми. Защо Иран би преговарял с някой, който започва да бомбардира страната му по време на предполагаеми преговори?“, недоумява Tgare78.

„Те наистина се объркаха. Имаха само една цел – буквално – и се провалиха“, отбеляза Caroline21.

„Иран изглежда печели. Колко пъти е писал за това, че са напълно унищожени и че е спечелил... И въпреки това...“, заключи Onefineday1.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 утре еврея

    62 6 Отговор
    вас ще удари, ще видим как ще се държите спрямо страните с еврейски бази около вас.....

    09:51 22.03.2026

  • 2 Жириновски /смятаха го за шизофреник/

    57 9 Отговор
    След събитията, които ще се случат в близкия Изток, всички ще забравят за териториалния термин уКраИна, на прага сме на трета световна .....

    Коментиран от #4

    09:53 22.03.2026

  • 3 тРъМпака

    52 3 Отговор
    нали спечели вече сто пъти
    И то за три дни :)) :))

    09:54 22.03.2026

  • 4 На за шизофреник

    27 2 Отговор

    До коментар #2 от "Жириновски /смятаха го за шизофреник/":

    а за егоцентрик.

    09:55 22.03.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    46 5 Отговор
    За вчерашната заря ни дума ни вопъл ни стон Заменихме нормалният живот за свобода на словото Сега ни живот ни свобода на словото Да живее демокрацията

    Коментиран от #21

    09:56 22.03.2026

  • 6 Луд с картечница в мол

    57 7 Отговор
    Летища и бази на Сащ в съседни страни от които се извършват агресивни действия срещу Иран са легитимни цели за ударите ,кое е толкова сложно за разбиране ?

    Коментиран от #27

    09:56 22.03.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    16 13 Отговор
    Тия коментатори сигурно са русофили, м?😎

    09:58 22.03.2026

  • 8 Мишел

    36 6 Отговор
    Загуби на на тежки оръжия за САЩ и Израел за три седмици война с Иран:16 самолети повредени или свалени, унищожена най- новата ПРО THAAD.

    Коментиран от #12

    10:00 22.03.2026

  • 9 Мнение

    15 41 Отговор
    Всички разбраха, че има само ЕДИН световен хегемон, който може да прави каквото си поиска. Къде са стратегическите страхливци Китай и Русия? Ами няма ги! Абсолютен пълен позор не само за Кремъл, ами и за другите маршируващи на показни паради циркаджии китайците!

    Коментиран от #48

    10:00 22.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Майор Мишев

    30 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Също унищожени 3бр ам.радари за ранно предупреждение на стойност $2млрд .

    Коментиран от #25

    10:04 22.03.2026

  • 13 Скарлет

    38 9 Отговор
    Такъв бой тръмпака и би би през живота си не са яли 😂😂😂 дават на задна но пак се репчат

    10:06 22.03.2026

  • 14 Коста

    32 4 Отговор
    Нещо мах пропускат че на териториите на съседните държави има разположени американски военни бази и американците ги използваха

    10:07 22.03.2026

  • 15 Българин

    21 23 Отговор
    Ердоган отлично знае, че който не е с Израел, няма да оцелее. За това и Турция застана категорично срещу аятоласите!

    Коментиран от #16, #19, #28

    10:09 22.03.2026

  • 16 Ха хи хо

    19 17 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    "Турция застана категорично срещу аятоласите!"... не съм много сигурен.

    10:12 22.03.2026

  • 17 Прогноза

    15 30 Отговор
    Още много бoй ще ядат персите (и рашистите) докато им дойде акъла в кратуните.

    10:15 22.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сериозно?

    15 5 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    "Ердоган отлично знае, че който не е с Израел, няма да оцелее." ------ Турция, която има сериозни противоречив с Израел, имала интерес от по-силен Израел?!?!

    10:16 22.03.2026

  • 20 Ама не

    15 4 Отговор
    Дедо Дони и САЩ си повярваха, че всичко зависи от тях и каквото кажат става.

    10:17 22.03.2026

  • 21 Джордж Оруел

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    " Медийната власт се състои в разчленяване на човешкото съзнание и слепването му отново по избор и в изгода на управляващите."
    "Истинската истина е само тази "истина", която е изгодна на властимащите, друга истина няма и не трябва да има. Когато управляващите кажат "истина" фактите са длъжни да замълчат! А боговете......боговете винаги са говорили с устата на управляващите!"

    10:17 22.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нова война

    10 14 Отговор
    Скоро арабите започват война с Иран, защото нямат друг избор. Мюсюлмани срещу мюсюлмани. Конфликтът ескалира, а нещата вървят по предначертания план.

    Коментиран от #43, #46

    10:18 22.03.2026

  • 24 Ами

    21 2 Отговор
    Няма значение какво си заявил.
    Ако територията ти се използва за нападение,
    ти си страна в конфликта и си носиш поледиците.
    Всичко останало са празни приказки.

    10:19 22.03.2026

  • 25 падналия ангел

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Майор Мишев":

    Унищожените радари за ранно предупреждение са 10 или 12, гледах карта от западен източник. Един в Йордания, Ирак, Кувейт, най- много бяха в СА и Катар. В Турция има такъв, който от коментарите разбрах, че е разроложен на някаква височина в източна Турция и без него ударите по Израел ще са още по-жестоки. Той им дава времето и мястото на изстрелване на ракетите и началната им траектория. Въпреки това Иранците не да то пирнали.

    10:19 22.03.2026

  • 26 АБЕ ПАПГАЛИ СМОТАНИ

    21 5 Отговор
    САМО ЛАНКАТЕ И СИ ПРАВИТЕ ВЯТЪР НА УСТАТА И СТЕ СИЛНИ НА ТЕОРИЯ.ИРАН ПОКАЗА НА ВСИЧКИ КАК СЕ ДЕЙСТВА.

    10:20 22.03.2026

  • 27 Госта..

    16 4 Отговор

    До коментар #6 от "Луд с картечница в мол":

    Арабите се правят на наивници -те били осъдили нападенията .Когато американците строиха тез бази за какво бяха ,срещу кого се готвеха за война.Иран никога не е имал териториални претенции към страните от Персийския залив .

    10:22 22.03.2026

  • 28 да бе, да

    18 2 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Май си прочел само заглавието. Турция действа дипломатично, но повече в полза на Иран, отколкото на Израел и САЩ. Как ти звучи това "Той подчерта, че тези държави от самото начало са заявили, че използването на тяхното въздушно пространство и бази за действия срещу Иран е неприемливо."? Фидан на практика казва, че американците ползват базите си и въздушното пространство на страните от Персийския залив въпреки че те не са съгласни с това. Турците са добри в дипломацията и в такива ситуации не биха взели страна, още по-лако биха направили това по категоричен начин.

    Коментиран от #34

    10:22 22.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ТОЗИ АГА Е

    9 5 Отговор
    ОТКРОВЕН АГЕНТ И СЛУГА НА ЕВРЕИТЕ.ДРЪНКА АБСОЛЮТНИ ТЪПОТИИ. И ТОЗИ ТЪПАК Е БИЛ ШЕФ НА РАЗУЗНАВАНЕТО. МИСЛИХ ТУРЦИЯ ЗА ФАКТОР АМА С ТАКЪВ МАТРИАЛ НИЩО НЕ СТАВА.

    Коментиран от #32

    10:25 22.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ъъъъъ

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "ТОЗИ АГА Е":

    На този Ага дядо му е.... да не напиша някоя глупост, но дядо му май беше един от създателите на турските тайни служби.... 🤔

    10:38 22.03.2026

  • 33 Костадин

    5 2 Отговор
    тромпета ще продължава да губи и заради него и ние ще страдаме като че ли не ни стигат нашите глупаци.

    10:41 22.03.2026

  • 34 Ъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "да бе, да":

    "Той подчерта, че тези държави от самото начало са заявили, че използването на тяхното въздушно пространство и бази за действия срещу Иран е неприемливо."

    И? Какво направиха тези държави освен да "заявяват"? М? И защо в тези държави има американски бази? Причината е една - заради Иран и няма смисъл сега тези държави да се правят на изненадани, че Иран ги бомби.....Що Иран не ги изборни на 27-ми февруари, а?

    Коментиран от #44

    10:43 22.03.2026

  • 35 Розов пудел с бустер

    4 0 Отговор
    Чаршафите много лесно мигат да спрат войната: гонят краварските бази и почват да продават петрола си в юани!

    10:47 22.03.2026

  • 36 хъхъ

    6 0 Отговор
    Путин трябваше да удари базите на НАТО в региона още при първата атака на укро-режима със западни оръжия по Русия. Не го направи и вече бере горчивите плодове 4 години.

    10:49 22.03.2026

  • 37 реалистъ

    5 1 Отговор
    Мюсюлманите ще водят войната на Израел - какъв позор за тях.

    10:49 22.03.2026

  • 38 Тракиец 🇺🇦

    2 3 Отговор
    Турчина да се съобразява какво говори.Иран е добър и велик народ..Ердоган да го изгони от тази позиция тоя харкан

    10:51 22.03.2026

  • 39 сталин

    6 0 Отговор
    Иран не е Русия. А дори нямат ядрено оръжие, ама издумкаха базите на ФАЩ. Русия я думкат с американски и британски ракети, а Путин дрънка за преговори и не смее да им удари една тяхна лодка даже, щото виждате ли НАТО щяло да го нападне - голям страх от НАТО.

    Коментиран от #47

    10:51 22.03.2026

  • 40 23112412

    4 0 Отговор
    Тръмпича го е страх да прати американски военни да се бият на терен с иранците, затова ще насъскат арабите да им вършат работа, ама от арабин войник не става. Еврейски номера.

    10:52 22.03.2026

  • 41 Какви

    3 0 Отговор
    Локуми разтяга турчина , като си дал д - то под наем ще търпиш .

    10:53 22.03.2026

  • 42 тюркие

    3 0 Отговор
    Турция си прави сметката, че като се отслаби Иран, те ще са единствената сила в региона. Обаче си правят сметките без еврейския кръчмар - Израел ще удари и тях.

    10:53 22.03.2026

  • 43 Розов пудел с бустер

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Нова война":

    Чаршафите са разглезени и слаби войници - дори хутите с чехлите ги набиха. А и с избушени краварски радари не могат дори да вдигнат уж невидимите ръждясали ефки

    10:57 22.03.2026

  • 44 да бе, да

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ъъъ":

    Я погредни на картата каква е територията на ОАЕ, на Катар и Кувейт и после питай защо са разрешили американски бази на територията си. Давам ти жокер - по същата причина, поради която ние имаме американски бази и дадохме гражданското си летище на военните им самолети. И по същата причина, поради която ние даваме милиарди за стари модели изтребители и друга морално остаряла американска военна техника. На тези откажеш ли им - идват с ракетите и бомбите да си вземат това, което си им отказал, няма ООН, няма международно право. Сега схвана ли?

    10:59 22.03.2026

  • 45 Пура

    0 0 Отговор
    Турция кога последно е водила пълномащабна война, че се репчи? Ако живееха като шиитите под ембарго от половин век, държавата им отдавна щеше да се е разпаднала.

    11:05 22.03.2026

  • 46 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Нова война":

    НЕ са мюсюлмани срещу мюсюлмани, а сунити срещу шиити!

    11:06 22.03.2026

  • 47 Пура

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "сталин":

    Така е, жалко че Сталин не е жив, и няма достоен наследник днес.

    11:07 22.03.2026

  • 48 КотАКА

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    Иран за 3 дня, а?!? Хахаха

    11:08 22.03.2026

  • 49 Дзак

    0 0 Отговор
    Едни от алчност, други по принуда, трети от завист. Всички са се облажили по някакъв начин!

    11:09 22.03.2026

