Хакан Фидан: Срещата на страните от Персийския залив в Рияд беше последно предупреждение към Иран

Срещата на страните от Персийския залив в Рияд е последно предупреждение към Иран на фона на продължаващата ескалация, заяви турският външен министър Хакан Фидан, според TRT Haber.

„Страните от Персийския залив заявиха, че ако настоящата ситуация продължи, ще бъдат принудени да предприемат контрамерки. Тази среща беше отчасти последното им предупреждение по този въпрос“, каза той.

Фидан отбеляза, че последните интензивни атаки са провокирали засилено напрежение и са увеличили риска от по-нататъшна ескалация. Турският министър също така предаде позицията на страните от Персийския залив, че нямат нищо общо с началото на войната и считат ударите по тяхна територия за несправедливи.

Той подчерта, че тези държави от самото начало са заявили, че използването на тяхното въздушно пространство и бази за действия срещу Иран е неприемливо.

Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Техеран само ще доведат до затягане на блокадата на Ормузкия проток, заяви подполковникът от резерва на армията на САЩ Даниел Дейвис.

„Те определено няма да отворят Ормузкия проток и всъщност иранците заявиха, че ще го затворят още повече“, написа той в социалните медии X.

„Това е много опасен момент за САЩ и нашите съюзници и това е единствено заради войната, която започнахме, над която вече сме загубили контрол“, заключи той.

В неделя Тръмп заплаши, че ако Иран не отвори Ормузкия проток в рамките на 48 часа, американските военни ще унищожат електроцентралите му.

Читателите на Daily Mail активно обсъждат ултиматума на Тръмп.

„Сега ще атакуваме гражданска инфраструктура, така че обикновените хора да страдат! Това отиде твърде далеч. Спрете тази безсмислена война веднага!“, призова steven10.

„Какво се случи с безусловната капитулация и избора на следващия лидер на Иран?“, пошегува се Paul147.

„Тръмп е отчаян, отправя заплахи и ултиматуми. Защо Иран би преговарял с някой, който започва да бомбардира страната му по време на предполагаеми преговори?“, недоумява Tgare78.

„Те наистина се объркаха. Имаха само една цел – буквално – и се провалиха“, отбеляза Caroline21.

„Иран изглежда печели. Колко пъти е писал за това, че са напълно унищожени и че е спечелил... И въпреки това...“, заключи Onefineday1.