Седем луксозни яхти за 100 млн. долара потънаха след пожар в турски курорт

Седем луксозни яхти са потънали, а още една е била повредена при пожар днес в прочутото яхтено пристанище Ялъкавак в турския курортен град Бодрум на брега на Егейско море, съобщи „Хюриет дейли нюз“, предаде БТА.

Щетите се оценяват на над 100 милиона долара. Пожарът е избухнал около 3:40 ч. през нощта на яхта, закотвена в пристанището, и бързо се е разпространил от силните ветрове по съседните плавателни съдове.

На място са пристигнали противопожарни екипи по суша и вода в опит да овладеят огъня в едно от най-престижните яхтени пристанища в Средиземноморието.

По първоначални оценки седем яхти с дължина между 20 и 24 м са били напълно унищожени и са потънали. Един съд е претърпял частични щети.

Според валийството на окръг Мугла огънят е започнал на яхтата „Сису“ след експлозия с неизвестна причина, която в момента се разследва.

Информациите за инцидента не дават категорични сведения за собствеността на засегнатите яхти, защото много от луксозните съдове в пристанището Ялъкавак са регистрирани на името на офшорни компании. Според сведения на местни медии една от тях, „Айсберг“, е била на руски бизнесмен, преди да премине в ръцете на друг собственик. Друга, „Дедс Той“ (Dad’s Toy) е описвана от персонала на пристанището като символ на разкоша и се предполага, че е свързана с британски или американски милиардер. За трета от изгорелите яхти, „Lulu d’Angel“, се смята, че принадлежи на семейство от Близкия изток и е известна, че се използва рядко и с висока степен на дискретност.