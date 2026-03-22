Седем луксозни яхти за 100 млн. долара потънаха след пожар в турски курорт

Седем луксозни яхти за 100 млн. долара потънаха след пожар в турски курорт

22 Март, 2026 18:46 1 415 13

На място са пристигнали противопожарни екипи по суша и вода в опит да овладеят огъня в едно от най-престижните яхтени пристанища

Седем луксозни яхти за 100 млн. долара потънаха след пожар в турски курорт - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем луксозни яхти са потънали, а още една е била повредена при пожар днес в прочутото яхтено пристанище Ялъкавак в турския курортен град Бодрум на брега на Егейско море, съобщи „Хюриет дейли нюз“, предаде БТА.

Щетите се оценяват на над 100 милиона долара. Пожарът е избухнал около 3:40 ч. през нощта на яхта, закотвена в пристанището, и бързо се е разпространил от силните ветрове по съседните плавателни съдове.

На място са пристигнали противопожарни екипи по суша и вода в опит да овладеят огъня в едно от най-престижните яхтени пристанища в Средиземноморието.

По първоначални оценки седем яхти с дължина между 20 и 24 м са били напълно унищожени и са потънали. Един съд е претърпял частични щети.

Според валийството на окръг Мугла огънят е започнал на яхтата „Сису“ след експлозия с неизвестна причина, която в момента се разследва.

Информациите за инцидента не дават категорични сведения за собствеността на засегнатите яхти, защото много от луксозните съдове в пристанището Ялъкавак са регистрирани на името на офшорни компании. Според сведения на местни медии една от тях, „Айсберг“, е била на руски бизнесмен, преди да премине в ръцете на друг собственик. Друга, „Дедс Той“ (Dad’s Toy) е описвана от персонала на пристанището като символ на разкоша и се предполага, че е свързана с британски или американски милиардер. За трета от изгорелите яхти, „Lulu d’Angel“, се смята, че принадлежи на семейство от Близкия изток и е известна, че се използва рядко и с висока степен на дискретност.


  • 1 Не ги мисли тия

    21 0 Отговор
    Нарочно са ги запалили, за да вземат застраховката.

    18:48 22.03.2026

  • 2 Звездоброец

    15 2 Отговор
    Това е хубава новина !

    18:49 22.03.2026

  • 3 БОЛШЕВИК

    13 0 Отговор
    Бълха ги ухапала тия богаташи. Ако може всички богаташи да върнат заграбеното и те да потънат под земята!

    18:50 22.03.2026

  • 4 Бащата на някаква Саяна

    4 9 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:50 22.03.2026

  • 5 Коста

    10 1 Отговор
    Добре че не сме там. Минаваме Ормъзкия пролив. Сега там е по безопасно!

    18:52 22.03.2026

  • 6 Нищо де, то

    12 0 Отговор
    и без това дизела е скъп...

    18:52 22.03.2026

  • 7 ХаХаХа

    10 0 Отговор
    В Константинопол взривяват сгради, в Халикарнас горят яхти, в Катар свалят хеликоптери. Не, това не са ирански действия, а въпрос на нещастие и съвпадение!

    18:54 22.03.2026

  • 8 СтаниМир

    7 0 Отговор
    Почва се

    18:55 22.03.2026

  • 9 Букет

    6 0 Отговор
    Вероятно Проксита на Иран, защитават правдата

    18:56 22.03.2026

  • 10 Стефан

    9 0 Отговор
    Интересна новина. Трябва да се опомни човечеството и да спре войните.

    18:58 22.03.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    САМОЛЕТИ НЯМА ЗА АБУ ДАБИ
    ЯХТИТЕ ИЗГОРЯХА ...
    .... БИБИ И ДОНИ ОКАЗВАТ ПОМОЩ НА РУМЕН РАДЕВ И ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ :)

    19:00 22.03.2026

  • 12 Всеки има право да живее

    9 0 Отговор
    Трябва всички да възСтанат срещу неправдата..
    Не може една шепа хора ада определят какво да става

    19:01 22.03.2026

  • 13 морския

    5 0 Отговор
    споко ! застраховани са !

    19:16 22.03.2026

