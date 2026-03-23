Американска ракета "Пейтриът" ранила десетки цивилни в Бахрейн на 9 март

Американска система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ вероятно е изстреляла ракета, на която се дължи експлозията преди зазоряване, при която бяха ранени десетки цивилни в Бахрейн 10 дни след началото на войната срещу Иран, предаде Ройтерс, като се позова на експертен анализ, поръчан от агенцията.



Както Бахрейн, така и Вашингтон първоначално заявиха, че експлозията на 9 март, при която според кралството са били ранени 32 души, включително деца, някои от които сериозно, е била причинена от ирански дрон. В коментар в деня на атаката Централното командване на САЩ заяви, че ирански дрон е поразил жилищен квартал в Бахрейн.



Бахрейн вчера за първи път призна, че ракета „Пейтриът“ е била замесена в експлозията на остров Ситра, разположен край брега на столицата Манама, където се намира и нефтопреработвателна рафинерия. Говорител на правителството на страната заяви, че ракетата успешно е прехванала ирански дрон във въздуха, спасявайки човешки животи.



Нито Бахрейн, нито Вашингтон обаче не са предоставили доказателства, че ирански дрон е бил замесен в случая, отбелязва Ройтерс. Използването на скъпи и модерни оръжия за отбрана срещу атаки от далеч по-евтини дронове се превърна в обичайна гледка във войната в Близкия изток.



Случаят в Бахрейн демонстрира рисковете и ограниченията на тази стратегия – мощната експлозия на ракета от системата „Пейтриът“, независимо дали е прехванала дрон или не, вероятно е допринесла за тежките щети и жертви, а междувременно противовъздушната отбрана на Бахрейн не успя да предотврати ударите по намиращата се наблизо рафинерия, която обяви форсмажорни обстоятелства часове по-късно.



Експертите, към които се е обърнала агенция Ройтерс, не са успели да установят със сигурност какво е причинило експлозията на ракетата „Пейтриът“. Според тях въз основа на наличните доказателства, включително характера и разпространението на щетите на земята, изглежда, че ракетата се е взривила по време на полет.



Те са стигнали до заключението, че е възможно ракетата да е била изстреляна срещу ниско летящ дрон и че комбинираната експлозия на ракетата и дрона е предизвикала щетите.



„Ако това е било така, това е бил безотговорен опит за прехващане, тъй като е застрашил живота и домовете на цивилни граждани на съюзник на САЩ в жилищен район“, се казва в анализа на експертите.



Този сценарий съвпада с това, което според правителствения говорител на Бахрейн се е случило – че ракета „Пейтриът“ е прехванала ирански дрон, след което последвала експлозия във въздуха.



Въпреки това според анализа на експертите разположението на щетите на място и липсата на налични доказателства за полет на дрон над мястото на експлозията подсказват и друг възможен сценарий - а именно, че „експлозията е резултат единствено от детонацията на бойна глава и неизразходвано гориво на ракета „Пейтриът“.

