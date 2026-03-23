Американска ракета "Пейтриът" ранила десетки цивилни в Бахрейн на 9 март

Американска система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ вероятно е изстреляла ракета, на която се дължи експлозията преди зазоряване, при която бяха ранени десетки цивилни в Бахрейн 10 дни след началото на войната срещу Иран, предаде Ройтерс, като се позова на експертен анализ, поръчан от агенцията.
Както Бахрейн, така и Вашингтон първоначално заявиха, че експлозията на 9 март, при която според кралството са били ранени 32 души, включително деца, някои от които сериозно, е била причинена от ирански дрон. В коментар в деня на атаката Централното командване на САЩ заяви, че ирански дрон е поразил жилищен квартал в Бахрейн.
Бахрейн вчера за първи път призна, че ракета „Пейтриът“ е била замесена в експлозията на остров Ситра, разположен край брега на столицата Манама, където се намира и нефтопреработвателна рафинерия. Говорител на правителството на страната заяви, че ракетата успешно е прехванала ирански дрон във въздуха, спасявайки човешки животи.
Нито Бахрейн, нито Вашингтон обаче не са предоставили доказателства, че ирански дрон е бил замесен в случая, отбелязва Ройтерс. Използването на скъпи и модерни оръжия за отбрана срещу атаки от далеч по-евтини дронове се превърна в обичайна гледка във войната в Близкия изток.
Случаят в Бахрейн демонстрира рисковете и ограниченията на тази стратегия – мощната експлозия на ракета от системата „Пейтриът“, независимо дали е прехванала дрон или не, вероятно е допринесла за тежките щети и жертви, а междувременно противовъздушната отбрана на Бахрейн не успя да предотврати ударите по намиращата се наблизо рафинерия, която обяви форсмажорни обстоятелства часове по-късно.
Експертите, към които се е обърнала агенция Ройтерс, не са успели да установят със сигурност какво е причинило експлозията на ракетата „Пейтриът“. Според тях въз основа на наличните доказателства, включително характера и разпространението на щетите на земята, изглежда, че ракетата се е взривила по време на полет.
Те са стигнали до заключението, че е възможно ракетата да е била изстреляна срещу ниско летящ дрон и че комбинираната експлозия на ракетата и дрона е предизвикала щетите.
„Ако това е било така, това е бил безотговорен опит за прехващане, тъй като е застрашил живота и домовете на цивилни граждани на съюзник на САЩ в жилищен район“, се казва в анализа на експертите.
Този сценарий съвпада с това, което според правителствения говорител на Бахрейн се е случило – че ракета „Пейтриът“ е прехванала ирански дрон, след което последвала експлозия във въздуха.
Въпреки това според анализа на експертите разположението на щетите на място и липсата на налични доказателства за полет на дрон над мястото на експлозията подсказват и друг възможен сценарий - а именно, че „експлозията е резултат единствено от детонацията на бойна глава и неизразходвано гориво на ракета „Пейтриът“.
Американска ракета "Пейтриът" ранила десетки цивилни в Бахрейн на 9 март
23 Март, 2026 03:29, обновена 23 Март, 2026 03:35 528 9
В коментар в деня на атаката Централното командване на САЩ заяви, че ирански дрон е поразил жилищен квартал
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Коментиран от #5
03:40 23.03.2026
2 Ъъъъ
Аз само не разбрах, защо държавите от залива трябва да плащат на Тръмп? $5 трилиона да продължал войната срещу Иран, или $2.5 трилиона да я спрял....🤔
Коментиран от #4
03:45 23.03.2026
3 Исторически факти
03:49 23.03.2026
4 Исторически факти
До коментар #2 от "Ъъъъ":До 24 февраури 2022 г. Урсулата беше яко в бизнеса с ваксините "Файзер" против Ковид19. Доктор Путин излекува човечеството от Ковид19 и след 24 февраури 2022 г. далаверата на Урсула секна. Отиде на вятъра бизнес за милиарди и Урсулата полудя... Направо откачи...
Коментиран от #7
03:51 23.03.2026
5 Исторически факти
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":- Детенце, не яж толкова бонбони, защото не е полезно!
- Моят дядо пък доживя до 106 години!
- И ядеше много бонбони ли?
- Не, но не се бъркаше в чужди работи
03:56 23.03.2026
6 Евроатлантик
03:56 23.03.2026
7 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Исторически факти":".....отидоха на вятъра..."
Също така на вятъра си заминаха 500 000 русначета, черноморския флот, Северни потоци и 20 трлн $.
А да.....нощес си замина и Прогрес. Наздоровья таварищи, след Четири Года пробайте пак ☝️
Коментиран от #9
03:58 23.03.2026
8 Наблюдател
....... керванът си върви, стадата с увцете и гуведата блеят, вълци и хиени, точът зъби....
С малко мозък трудно се живее.
04:13 23.03.2026
9 Самолетоносач със запушен кенеф
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Абе, къде е Линкълн?
04:14 23.03.2026