Американска ракета "Пейтриът" ранила десетки цивилни в Бахрейн на 9 март

23 Март, 2026 03:29, обновена 23 Март, 2026 03:35 528 9

В коментар в деня на атаката Централното командване на САЩ заяви, че ирански дрон е поразил жилищен квартал

БТА

Американска система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ вероятно е изстреляла ракета, на която се дължи експлозията преди зазоряване, при която бяха ранени десетки цивилни в Бахрейн 10 дни след началото на войната срещу Иран, предаде Ройтерс, като се позова на експертен анализ, поръчан от агенцията.

Както Бахрейн, така и Вашингтон първоначално заявиха, че експлозията на 9 март, при която според кралството са били ранени 32 души, включително деца, някои от които сериозно, е била причинена от ирански дрон. В коментар в деня на атаката Централното командване на САЩ заяви, че ирански дрон е поразил жилищен квартал в Бахрейн.

Бахрейн вчера за първи път призна, че ракета „Пейтриът“ е била замесена в експлозията на остров Ситра, разположен край брега на столицата Манама, където се намира и нефтопреработвателна рафинерия. Говорител на правителството на страната заяви, че ракетата успешно е прехванала ирански дрон във въздуха, спасявайки човешки животи.

Нито Бахрейн, нито Вашингтон обаче не са предоставили доказателства, че ирански дрон е бил замесен в случая, отбелязва Ройтерс. Използването на скъпи и модерни оръжия за отбрана срещу атаки от далеч по-евтини дронове се превърна в обичайна гледка във войната в Близкия изток.

Случаят в Бахрейн демонстрира рисковете и ограниченията на тази стратегия – мощната експлозия на ракета от системата „Пейтриът“, независимо дали е прехванала дрон или не, вероятно е допринесла за тежките щети и жертви, а междувременно противовъздушната отбрана на Бахрейн не успя да предотврати ударите по намиращата се наблизо рафинерия, която обяви форсмажорни обстоятелства часове по-късно.

Експертите, към които се е обърнала агенция Ройтерс, не са успели да установят със сигурност какво е причинило експлозията на ракетата „Пейтриът“. Според тях въз основа на наличните доказателства, включително характера и разпространението на щетите на земята, изглежда, че ракетата се е взривила по време на полет.

Те са стигнали до заключението, че е възможно ракетата да е била изстреляна срещу ниско летящ дрон и че комбинираната експлозия на ракетата и дрона е предизвикала щетите.

„Ако това е било така, това е бил безотговорен опит за прехващане, тъй като е застрашил живота и домовете на цивилни граждани на съюзник на САЩ в жилищен район“, се казва в анализа на експертите.

Този сценарий съвпада с това, което според правителствения говорител на Бахрейн се е случило – че ракета „Пейтриът“ е прехванала ирански дрон, след което последвала експлозия във въздуха.

Въпреки това според анализа на експертите разположението на щетите на място и липсата на налични доказателства за полет на дрон над мястото на експлозията подсказват и друг възможен сценарий - а именно, че „експлозията е резултат единствено от детонацията на бойна глава и неизразходвано гориво на ракета „Пейтриът“.


Бахрейн
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    1 8 Отговор
    Те щото руските ракети носят конфети и мир на Украйна, нали таварищи ?

    Коментиран от #5

    03:40 23.03.2026

  • 2 Ъъъъ

    5 0 Отговор
    Ми да....Каквото и да стане по нашите географски ширини е причинено от Русия, а каквото и да стане в Близкия изток, ще е дело на Иран....😂
    Аз само не разбрах, защо държавите от залива трябва да плащат на Тръмп? $5 трилиона да продължал войната срещу Иран, или $2.5 трилиона да я спрял....🤔

    Коментиран от #4

    03:45 23.03.2026

  • 3 Исторически факти

    4 0 Отговор
    Тия сами ще се изпотрепят...

    03:49 23.03.2026

  • 4 Исторически факти

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ъъъъ":

    До 24 февраури 2022 г. Урсулата беше яко в бизнеса с ваксините "Файзер" против Ковид19. Доктор Путин излекува човечеството от Ковид19 и след 24 февраури 2022 г. далаверата на Урсула секна. Отиде на вятъра бизнес за милиарди и Урсулата полудя... Направо откачи...

    Коментиран от #7

    03:51 23.03.2026

  • 5 Исторически факти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    - Детенце, не яж толкова бонбони, защото не е полезно!
    - Моят дядо пък доживя до 106 години!
    - И ядеше много бонбони ли?
    - Не, но не се бъркаше в чужди работи

    03:56 23.03.2026

  • 6 Евроатлантик

    1 0 Отговор
    Ужас, еврото остава без атлантик… скоро и без превръзки, за кървящите ….

    03:56 23.03.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Исторически факти":

    ".....отидоха на вятъра..."

    Също така на вятъра си заминаха 500 000 русначета, черноморския флот, Северни потоци и 20 трлн $.
    А да.....нощес си замина и Прогрес. Наздоровья таварищи, след Четири Года пробайте пак ☝️

    Коментиран от #9

    03:58 23.03.2026

  • 8 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Който не се съпротивлява срещу чужди военни бази в страната си, го сполетява същата участ.
    ....... керванът си върви, стадата с увцете и гуведата блеят, вълци и хиени, точът зъби....

    С малко мозък трудно се живее.

    04:13 23.03.2026

  • 9 Самолетоносач със запушен кенеф

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Абе, къде е Линкълн?

    04:14 23.03.2026