Честито! Владимир Путин поздрави Ким и призова за укрепване на стратегическото партньорство със Северна Корея

Честито! Владимир Путин поздрави Ким и призова за укрепване на стратегическото партньорство със Северна Корея

23 Март, 2026 13:19 778 24

Северна Корея участва активно във военните усилия на Москва, като ѝ предостави войници за отблъскване на украинското настъпление в руския регион Курск, в рамките на офанзивата в Украйна, която продължава от февруари 2022 г.

Честито! Владимир Путин поздрави Ким и призова за укрепване на стратегическото партньорство със Северна Корея - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин призова за укрепване на „стратегическото партньорство“ с Пхенян в поздравително послание до севернокорейския лидер Ким Чен-ун по повод преизбирането му начело на Корейската народнодемократична република, предадоха Франс прес и ТАСС, цитирани от БТА.

„Разбира се, ще продължим нашата тясно съвместна работа, насочена към укрепване на стратегическото партньорство между Москва и Пхенян“, заяви Путин в посланието, публикувано от Кремъл, като увери, че „това без съмнение съответства на основните интереси“ на двата народа.

Той също така похвали „личния принос“ на Ким „за укрепването на приятелските връзки между съюзниците“ между двете страни, свързани с договор за взаимна отбрана, подписан през 2024 г.

Северна Корея участва активно във военните усилия на Москва, като ѝ предостави войници за отблъскване на украинското настъпление в руския регион Курск, в рамките на офанзивата в Украйна, която продължава от февруари 2022 г. В замяна Русия предоставя на Северна Корея финансова помощ, военни технологии и доставки на храни и енергия, според анализатори.

В началото на януари Ким Чен-ун обеща „да подкрепя безусловно“ всички политики и решения на Владимир Путин в писмо, публикувано от официалната севернокорейска информационна агенция КЦТА, припомня АФП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 следващите

    15 12 Отговор
    Който не си научи урока, че с приятели като Русия, врагове не ти трябват.
    Сирия, Венецуела, Куба, Иран....

    13:21 23.03.2026

  • 2 Вечна Дружба

    15 11 Отговор
    С приятели като ФАЩ и британистан, врагове не ти трябват !

    13:23 23.03.2026

  • 3 Ким Чен Ун конгмусан

    10 7 Отговор
    Бате Влади...никой не иска да си играе с мен🚀💥

    Коментиран от #13

    13:24 23.03.2026

  • 4 Тома

    7 9 Отговор
    И на тебе Анатолий е хубаво да ти сложим на всяка статия кавички понеже си платен соросоид.

    13:25 23.03.2026

  • 5 Дреме

    8 5 Отговор
    му на Ким , швейцарски възпитаник , поздрави от цял свят !

    13:26 23.03.2026

  • 6 безспорен факт

    10 6 Отговор
    Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда. 😁

    Коментиран от #15, #23

    13:28 23.03.2026

  • 7 Мнение

    10 5 Отговор
    "Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    13:28 23.03.2026

  • 8 „Дмитрий Медведев заяви,

    6 5 Отговор
    че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
    😁

    13:29 23.03.2026

  • 9 Ново пет

    6 4 Отговор
    Щом са обичат, да са вземат....

    13:30 23.03.2026

  • 10 Краставите...

    7 5 Отговор
    Магарета се надушват през девет баира!!

    13:30 23.03.2026

  • 11 Конфети "Земя-въздух-земя "

    4 3 Отговор
    Горкичкият Ким...за празника,няма къде да си пусне фойерверките 😅🤣🤣

    13:30 23.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ким Чен Ун конгмусан":

    А бе аз да те намерим на картата..
    .

    13:31 23.03.2026

  • 14 Отец Дионисий

    5 4 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #19

    13:33 23.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    5 3 Отговор
    20 неща, които ще ви направят благодарни, че не живеете в Северна Корея.

    1. Музиката е забранена
    2. На изборите кандидата е един
    3. Храната не достига
    4. Режим на тока всеки ден
    5. Публична екзекуция
    6. Еднакво облекло за всички
    7. Еднакви прически за всички
    8. Забрана за религия
    9. Забрана за дънки
    10. Забрана за интернет
    11. Няма телевизия, освен 2 държавни канала
    12. Наложена присъда на член от семейството се прилага за три поколения
    13. Няма барове, забавления, дискотеки
    14. Пътувания в чужбина са забранени.
    15. Във всеки дом задължително трябва да има потрет на Ким Чен.

    и тн.

    Коментиран от #21

    13:35 23.03.2026

  • 17 Касата

    5 2 Отговор
    Ким Чен Ун е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    13:35 23.03.2026

  • 18 Ицо

    3 2 Отговор
    на руските сбърканяци им спряха интернета

    13:36 23.03.2026

  • 19 някой си

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Отец Дионисий":

    Всяка сутрин 8 милиарда човека по света се събуждат щастливи, че не са родили евр0гейци или уср@инци.

    13:36 23.03.2026

  • 20 Поздрави и отНас, безгласните слуги в ЕС

    6 3 Отговор
    Да е жив и здрав и още дълги години управление!
    Да гледа за пример умираща мизерна България и не допуска никога колониалната либерална демокраци, в своята спокойна и щастлива страна.

    13:38 23.03.2026

  • 21 Глупости

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    20 клетки са ти само в главата

    13:39 23.03.2026

  • 22 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    ...И ПО ТОЗИ СЛУЧАЙ..ПО ЕДНА РАКЕТКА КЪМ ОБОРА!

    13:40 23.03.2026

  • 23 някой си

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "безспорен факт":

    евтините тролчета все по постни лъжи бълвате

    13:44 23.03.2026

  • 24 Ъхъ!!!

    1 0 Отговор
    То, на Путин, само Ким му остана. Щото Си им е господар и на двамата!

    13:52 23.03.2026

