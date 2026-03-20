Москва: Европа се нуждае от нас, за да оцелее

Европа да признае предишните си грешки в енергетиката и геополитиката, да смени ръководството на ЕС и да преразгледа политическия си курс спрямо Русия. Това посъветва Кирил Дмитриев - специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции, съобщава ТАСС.

"Казах ви. Европа трябва да признае своите стратегически енергийни и геополитически грешки, да изкупи вината си, да промени ръководството си в ЕС и русофобския си подход. Както беше предсказано, опустошително енергийно цунами скоро ще съсипе Европа. Както беше обяснено многократно, Европа се нуждае от Русия, за да оцелее", написа той на английски в социалната мрежа X.

Изказването му беше по повод публикация на FT Energy, в която се предупреждава, че Европа трябва да се подготви за продължителен енергиен шок.

По-рано Дмитриев предупреди, че Европа е изправена пред "цунами от енергиен шок" заради отказа на Европейския съюз да използва руски природен газ и прогнозира, че цените на газа ще се повишат допълнително.

В края на януари Съветът на Европейския съюз окончателно одобри забрана за внос на руски втечнен природен газ от 1 януари 2027 г. и на тръбен газ от 30 септември 2027 г.

Ограниченията ще започнат да се въвеждат по-рано. Вносът на ВПГ по краткосрочни договори ще бъде забранен от 25 април 2026 г., а краткосрочните договори за доставки на газ по тръбопроводи трябва да приключат до 17 юни 2026 г.