Москва: Европа се нуждае от нас, за да оцелее

Москва: Европа се нуждае от нас, за да оцелее

20 Март, 2026 21:10 685 43

В края на януари Съветът на Европейския съюз окончателно одобри забрана за внос на руски втечнен природен газ от 1 януари 2027 г. и на тръбен газ от 30 септември 2027 г.

Москва: Европа се нуждае от нас, за да оцелее - 1
Европа да признае предишните си грешки в енергетиката и геополитиката, да смени ръководството на ЕС и да преразгледа политическия си курс спрямо Русия. Това посъветва Кирил Дмитриев - специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции, съобщава ТАСС.

"Казах ви. Европа трябва да признае своите стратегически енергийни и геополитически грешки, да изкупи вината си, да промени ръководството си в ЕС и русофобския си подход. Както беше предсказано, опустошително енергийно цунами скоро ще съсипе Европа. Както беше обяснено многократно, Европа се нуждае от Русия, за да оцелее", написа той на английски в социалната мрежа X.

Изказването му беше по повод публикация на FT Energy, в която се предупреждава, че Европа трябва да се подготви за продължителен енергиен шок.

По-рано Дмитриев предупреди, че Европа е изправена пред "цунами от енергиен шок" заради отказа на Европейския съюз да използва руски природен газ и прогнозира, че цените на газа ще се повишат допълнително.

В края на януари Съветът на Европейския съюз окончателно одобри забрана за внос на руски втечнен природен газ от 1 януари 2027 г. и на тръбен газ от 30 септември 2027 г.

Ограниченията ще започнат да се въвеждат по-рано. Вносът на ВПГ по краткосрочни договори ще бъде забранен от 25 април 2026 г., а краткосрочните договори за доставки на газ по тръбопроводи трябва да приключат до 17 юни 2026 г.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Ще признае Европа

    18 7 Отговор
    като се 0сре до ушите.

    Коментиран от #37, #38

    21:12 20.03.2026

  • 2 ганю

    11 6 Отговор
    Всички ракети и оръжия дето падат в Русия са западни
    на ваше място нощо Руско няма да им дам или продам
    дори за злато.да мрат кат кучета

    21:12 20.03.2026

  • 3 Пич

    18 7 Отговор
    Вярно, ама после!!! Първо Европа трябва да направи така, че Урсулианците да не оцелеят!!!

    21:12 20.03.2026

  • 4 бако

    14 13 Отговор
    Вие се нуждаете от Европа , за да изтрезнеете

    Коментиран от #22

    21:14 20.03.2026

  • 5 Дедо

    5 9 Отговор
    Кирчо няма да е в тоя живот мама. Айде да спираш Телеграма и да отиваш да папкаш борш

    21:14 20.03.2026

  • 6 Сталин

    12 7 Отговор
    Нашите негодници веднага да пращат делегация при Митрофанова да и целуват дебелия дuрник белким се обади на Путин да пусне малко нефт да не пукнат цървулите от глад

    21:14 20.03.2026

  • 7 САНДОКАН

    9 5 Отговор
    Някой EU " лидери "може да искат Европа да не уцелее

    21:14 20.03.2026

  • 8 Яшар

    9 6 Отговор
    Така е !

    21:15 20.03.2026

  • 9 Дмитриев, чадо

    7 6 Отговор
    Аман от наивници.....ЕС ви бомби нон стоп. Ква нужда има ЕС от вас бре.

    Коментиран от #35

    21:15 20.03.2026

  • 10 Обаче

    13 9 Отговор
    по -добре без газ
    отколкото с вас

    Коментиран от #16

    21:15 20.03.2026

  • 11 Дмитриев, чадо

    3 6 Отговор
    Прав си...ЕС требе все някой да бомби, нали.

    21:16 20.03.2026

  • 12 Абе нуждаела се била?

    12 6 Отговор
    Остави ги да умрат, тези нещастници. Сега, като иранците спрат нефта и газта, и като остатъците бензин станат по 50 левра за литър тези ще реват за помощ, Русия да им даде и евтинко... Ама ги оставете да умрат. Те какво и още дават на укра? А онези фашисти стрелят по Русия, убиха толкова много руснаци и в Русия и в укра... проклетити гадни хазари, поставени от фащ на власт в покрайна... Путине, ти вече яко се излагаш. Те са ви врагове. Не им давай нищо повече. Да мрат, заслужиха си го.

    Коментиран от #24

    21:16 20.03.2026

  • 13 Българин

    11 5 Отговор
    Тия много се натискат, да ни спасяват.
    Явно всички проблеми в Русия са решени.

    21:17 20.03.2026

  • 14 Не ви щем

    9 6 Отговор
    ни меда ни жилото.

    21:17 20.03.2026

  • 15 Цецко

    11 7 Отговор
    Европа ще развива атомна енергетика, всички коли ще бъдат електрически. Ако трябва газ и петрол ще се снабдява от Норвегия, Азербайджан, Саудитска Арабия, ОАЕ, Нигерия ,Либия или САЩ. Така че бай бай руски индианци

    Коментиран от #33

    21:17 20.03.2026

  • 16 Като не щеш гас

    8 6 Отговор

    До коментар #10 от "Обаче":

    Намажи се с мас.🖕

    Коментиран от #27

    21:17 20.03.2026

  • 17 Мдаааа

    4 5 Отговор
    ТОЧНО ТОВА ЦЕЛЯХТЕ С ТРЪМП . ОЩЕ ОТ ПЪРВИЯ МУ МАНДАТ . ДА КЛЕ ЦАТЕ ЕВРОПА ОТ ВСЯКЪДЕ . ДОЛНИ ИЗМЕКЯРИ

    Коментиран от #23, #41

    21:17 20.03.2026

  • 18 хаха

    7 4 Отговор
    Никой не го търси...и страхливото необразовано жуже тръгва пак само да се предлага. ХАХАХА

    Колкото замръзнахме през зимата ли бе хомоПДФилско жуже? Или колкото във УК ядат катериците от парковете?
    Окензало се е от страх горкото!
    ХАХАХА

    21:17 20.03.2026

  • 19 Дмитриев, чадо

    3 4 Отговор
    Верно бе...като мишена сте ..незаменими

    Коментиран от #32

    21:17 20.03.2026

  • 20 Боко

    3 2 Отговор
    еСеС е пътник и скоро ще пристигне на последната си гара 🪦👌

    21:17 20.03.2026

  • 21 Анджо

    5 5 Отговор
    Защо не си мълчат и да видят какво ще се случи ,а само ни предупреждават какво ще се случи . Нали продавате на Китай и всичко е наред. Видяха, че без Европа не могат и загиват. Никаква прошка и трябва да сме твърди. Те си мислеха ,че без тях не можем , Е видяхте ,че можем.

    Коментиран от #42

    21:17 20.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Я пъ тоа

    0 5 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаааа":

    Тръмп к.л.е.ц.а Русия.....отгоре на това я и бомби, ама кой да знай.

    21:19 20.03.2026

  • 24 Град Козлодуй.

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Абе нуждаела се била?":

    Да приятелю. Тея вонющи евреи объркаха цял свят!

    21:19 20.03.2026

  • 25 Според Макрон

    7 1 Отговор
    Нашата Европа има много врагове. Нашата Европа може да умре. Европа направи твърде много за да развали отношенията с Русия . Чак сега ли разбираме , че и американците не са ни приятели ?

    21:19 20.03.2026

  • 26 Ъъъъ

    5 0 Отговор
    Съвсем скоро ще стане ясно кой крив, кой прав. Проблемът е, че предупрежденията за Европа не идват от Русия, но идиотите, пишещи под статиите, дори не го осъзнават.😂

    21:19 20.03.2026

  • 27 обаче

    0 6 Отговор

    До коментар #16 от "Като не щеш гас":

    какво е "гас"

    Коментиран от #36

    21:20 20.03.2026

  • 28 Дмитриев, чадо

    0 3 Отговор
    Че иначе къде ЕС ша си тества оръжията. Излезохте големи балъци.

    21:20 20.03.2026

  • 29 Дръта чанта

    3 0 Отговор
    В Холандия нафтата 2.70 в Германия 2.50 и още ще се вдига спокойно се кара в ес нема много коли

    21:20 20.03.2026

  • 30 Ххх

    5 0 Отговор
    Като се измете тази агонизираща, олигархична, брюкселска сган и като се разпадне това измислено и безидейно управление, има някаква надежда. А Путин е време вече решително и окончателно да премахне режима в Украйна.

    21:21 20.03.2026

  • 31 Дzверцов

    4 0 Отговор
    Нужно е само акушерката да вдигне телефона на чичо Вова и да помоли всичко да си е като по старумо. Газ, мас, петрол и по- малко беди.

    21:21 20.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Милото то!

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цецко":

    Паветник си нали! Или тежък менингит?

    21:22 20.03.2026

  • 34 Да,бе

    1 0 Отговор
    Жуков го е казал в Берлин през 1945 година:Ние ги освободихме но те никога няма да ни го простят.Много актуално звучи...

    21:22 20.03.2026

  • 35 Я да

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дмитриев, чадо":

    Обясниш, като как паветната ти глава вижда това!?

    21:23 20.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ще признае Европа":

    Няма на къде повече да се осира, тя се дави в собствените си и американски лайна.

    21:24 20.03.2026

  • 38 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ще признае Европа":

    Точно това е целта!
    Трябва Путин първо да изчака, докато ЕС стигне малко пред фалит, и европейските народи свалят всички урсули, мерцове, макрони, бойковци, пеевски, ппдб-та и др подобна престъпна био маса, дето е с елементи на розов нацизъм!!!

    Коментиран от #43

    21:25 20.03.2026

  • 39 Европа ви го

    0 2 Отговор
    Яде .Никой не иска руска помощ е кавички.Преди да започнете Войната манипулирахте цената на газта подържайки полупразни хранилища.Вдигнахте цената и си помислихте ,че България и Европа ще си легне.Е издържахме .Да не говорим ,чени продавахте газ по скъпа от Германия.Давахме ви годишно над 6 милиарда за нефт газ ядр.гориве.Сега се перете от зад семката ви Азиатска.в Ауспуха.

    21:25 20.03.2026

  • 40 Гост

    1 1 Отговор
    първо Поклон пред Велика Русия, след това всичко останало..., Нещастници!

    21:26 20.03.2026

  • 41 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаааа":

    ЕПА като е пълно с дженди като тебе , че ви кле💩ат и ще се💩💩💩💩💩💩 от кеф🤮👌

    21:26 20.03.2026

  • 42 Наивник

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Анджо":

    Погледни картата! Китай +Русия + Индия са половината и повече свят на планетата... Отделно към тях са и цяла Азия, понеже китайците държат всичките бизнеси и във Виетнам, Индонезия, Малайзия, Тайланд.... А фащ и Европа? Галкият остров с разните Пакистанци премиери и кметове? Ела в Брюксел, Берлин, Париж и ще видиш, какво днес е Европа. Едно нищо. Сама си се самоуби. Вече нищо не става от тях (и от нас)! Докато си жив ти, по-добре няма да стане. Царшафите и халифатът ще превземе Европа. А големият континент Русия и Китай ще е 300 пъти по-добре от нас и от урсуламерцмакарон и останалите глупендери...

    21:27 20.03.2026

  • 43 Абе Тъ пи сла ве

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Мнение":

    Ти на колко год си бе м...а ти д....ба у г....за.Евфопа мина през доста такива кризи,гледам ,че ватенките емигрират натам не обратното.Ти щоне ходиш да взимаш руска заплата,ами ми умуваш тук.

    21:27 20.03.2026

