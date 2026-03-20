Украинската армия поставя все по-големи предизвикателства пред Москва на фронта

От началото на 2026 г. Украйна поставя все по-големи предизвикателства пред Русия на тактическо, оперативно и стратегическо ниво. Украинските подразделения с дронове все по-често изпълняват успешни удари срещу руска артилерия, оператори на дронове и логистични цели в близкия тил, за да постигнат тактически ефекти.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Ръководител на украински батальон с дронове, действащ в посока Лиман, съобщи на 17 март, че украинските сили са изместили фокуса на своите удари с дронове, за да дадат приоритет на насочването към руска артилерия, оператори на дронове, наземни линии за комуникация и зони за подготовка, а не към руската пехота, намалявайки броя на руските атаки и позволявайки на украинските сили да постигнат локални успехи.

Ръководителят добави, че честите удари с дронове от Украина срещу руски комуникационни антени деморализират руските сили, както и възпрепятстват руските комуникации на фронтовата линия.

Украинско подразделение с дронове съобщи на 19 март, че украинските оператори на дронове са унищожили цяла батарея от шест руски реактивни системи за залпов огън (РСЗО) "Град" в посока Покровск, а геолокирани кадри, публикувани на 19 март, потвърждават унищожаването на две системи "Град" в Журавка (на около 16 километра от фронтовата линия югоизточно от Покровск).

Кампанията на Украйна за удари с малък обсег срещу руския тактически близък тил следователно все повече влошава както руските офанзивни, така и отбранителни способности, като позволява на украинските сили да постигнат тактически печалби и възпрепятства способността на Русия да провежда артилерийска подготовка за очакваната пролетно-лятна офанзива през 2026 г.

Украинските сили също така провеждат систематични усилия за влошаване на руската противовъздушна отбрана и разкриване на други ценни активи в руския тил в рамките на своята кампания за въздушно пресичане (BAI) на бойното поле на среден и дълъг обсег. Украински анализатор на разузнаване с отворени източници (OSINT) съобщи на 18 март, че докладваните месечни украински удари със среден обсег между 50 и 250 километра зад фронтовата линия са се учетворили от средно около 11 между март и октомври 2025 г. до средно 45 от ноември 2025 г. насам.

Анализаторът отбеляза, че украинските сили са извършили общо 365 удара със среден обсег между 19 март 2025 г. и 9 март 2026 г., от които една трета са настъпили само през предходните три месеца (приблизително от 9 януари 2026 г. насам). Цифрите включват някои украински удари с голям обсег, които имат подобно въздействие, тъй като ударите със среден обсег обикновено са на оперативна дълбочина (около 20 до 120 километра от фронтовата линия).

OSINT анализаторът отбеляза, че украинските сили са насочвали удари по радарни станции, ракетни установки и други елементи на руската система за противовъздушна отбрана в почти половината от ударите от 19 март 2025 г. насам. OSINT анализаторът добави, че украинските сили са използвали произведени в Украйна дронове със среден обсег с обсег до 250 километра, за да заменят частично ролята, която системите с висока мобилност на артилерийско-ракетните системи (HIMARS) изпълняваха, и значително са увеличили използването на дронове с голям обсег FP-2 през последните пет месеца (приблизително от 9 октомври 2025 г.). Украинската служба на BBC съобщи на 19 март, че данните на украинския Генерален щаб показват, че украинските сили са ударили 55 руски системи за противовъздушна отбрана през зимата на 2025-2026 г.

Командирът на Украинските сили за безпилотни системи (USF) майор Роберт "Магяр" Бровди съобщи на 16 март, че украинските сили са ударили още 23 системи за противовъздушна отбрана между 1 и 16 март, с което общо 80 системи през зимата на 2025-2026 г. и началото на пролетта на 2026 г.

Нидерландският проект с отворен код Oryx визуално потвърди на 1 януари 2026 г., че украинските сили са унищожили 77 руски зенитно-ракетни системи (ЗРК) и 23 радарни станции през 2025 г.

Според съобщенията, танкери, превозващи руски петрол, плават към Куба в нарушение на американското ембарго. Съоснователят на компанията за морско разузнаване TankerTrackers.com Самир Мадани заяви пред Financial Times (FT), че танкерът Sea Horse, плаващ под флага на Хонконг, превозва 27 000 тона газ и ще пристигне в Куба в понеделник, 23 март.

Компанията за морско разузнаване Kpler идентифицира газа като руски по произход. Мадани добави, че плаващият под руски флаг танкер Anatoly Kolodkin, който превозва приблизително 100 000 метрични тона суров петрол, вероятно ще пристигне в Куба на 4 април. FT съобщи, че корабите ще бъдат първите, които ще пристигнат в Куба след три месеца.

Съобщава се, че представители на Кремъл обмислят военни средства за ескортиране на руски кораби. Помощникът на руския президент и бивш секретар на Съвета за сигурност Николай Патрушев заяви пред руското бизнес издание "Комерсант" на 18 март, че Русия обмисля инсталирането на "специално защитно оборудване" на корабите, включително мобилни противопожарни групи за защита на корабите (вероятно от удари с дронове) и руски военноморски кораби за ескортиране на конвои от търговски кораби.

Изявленията на Патрушев са на фона на увеличените американски и европейски конфискации на танкери от сенчестия флот край европейското крайбрежие, в Северния Атлантически океан, Индийския океан и Карибско море.

Съобщава се, че руският федерален цензор Роскомнадзор се бори да блокира всички ресурси в черния списък в руския интернет, тъй като руските власти се опитват бавно да ограничат достъпа до Telegram. Източник от руски оператор на фиксирани телекомуникации заяви пред руската служба на Forbes на 18 март, че Роскомнадзор е "напълно загубил контрол" върху усилията си за блокиране, позволявайки на потребителите периодично да имат достъп до някои блокирани преди това уебсайтове и приложения.

Източник от руски доставчик на интернет услуги потвърди пред руската служба на Forbes, че Роскомнадзор "няма достатъчно честотна лента", за да обработи целия трафик на "RuNet", за да блокира напълно всички забранени ресурси. "RuNet" е суверенната интернет система на Русия, която използва контролирани от държавата сървъри за имена на домейни (DNS), за да съпоставя IP адреси с адреси на домейни и да свързва потребителите с уебсайтове.

Роскомнадзор отрече твърдението, че разполага с недостатъчна честотна лента, за да извърши необходимите блокировки.

Руските власти не успяха да подготвят адекватни технически средства за блокиране на Telegram, както и на други забранени приложения и уебсайтове. Руските власти също така не успяха да подготвят адекватно информационното пространство, за да поеме все по-рестриктивните мерки, а Кремъл се сблъска с негативна реакция заради опитите си за контрол върху информацията от провоенни фигури в информационното пространство, които не може напълно да подчини на държавния контрол.

Руският бизнес вестник "Комерсант" съобщи на 18 март, че Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР) е изключила депутата от Държавната дума Андрей Свинцов за действия, които "дискредитират" ЛДПР, вероятно визирайки противоречивите му изявления, направени наскоро относно блокирането на Telegram, виртуалните частни мрежи (VPN) и интернет в Русия.

Руският риторичен отговор на негативната реакция срещу предстоящите репресии срещу интернет изглежда некоординиран и Кремъл вероятно не е подготвен да се справи с такава негативна реакция.

Решението на САЩ да отменят санкциите срещу Беларус вероятно ще е от пряка полза за руската икономика и следователно за военните усилия на Русия. Специалният пратеник на САЩ за Беларус Джон Коул се срещна с беларуския президент Александър Лукашенко на 19 март, след което Лукашенко обяви, че е освободил 250 политически затворници.

ISW отдавна оценява, че Русия де факто е анексирала Беларус и че държавите имат обща отбранителна индустриална база.

Следователно отмяната на американските санкции срещу Беларус е от пряка полза за военните усилия на Русия.

Руски изтребител Су-30 наруши за кратко естонското въздушно пространство на 18 март. Естонските отбранителни сили съобщиха на 19 март, че руски изтребител Су-30 е нарушил естонското въздушно пространство над Финския залив близо до остров Вайнду (около 81 километра югоизточно от Хелзинки) за около една минута на 18 март.

Естонските отбранителни сили съобщиха, че руският самолет не е имал публикувани полетни планове и не е имал двупосочна радиовръзка с естонската служба за контрол на въздушното движение.