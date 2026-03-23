Русия хвърля срещу Украйна морската пехота на Крим

Висш украински военен представител прогнозира, че Русия ще започне да използва мобилизирания личен състав на бойното поле в Украйна от 1 април.
Това пише Институтът за изследване на войната (ISW).
На 21 март говорителят на Южните сили за отбрана на Украйна полковник Владислав Волошин заяви пред украинската информационна агенция "Интерфакс-Украйна", че от 1 април Русия ще започне да включва в бойните операции в Украйна целия мобилизиран личен състав, който в момента се намира в Крим.
Волошин заяви, че мобилизираният личен състав ще замести ранените войници и ще попълни редиците на 810-та отделна морска пехотна бригада от Черноморския флот на Русия, части от която в момента действат в посока Курск и в оперативно-тактическата група "Крим".
Русия вероятно прибягва до разгръщането на мобилизиран личен състав, тъй като руските сили продължават да понасят тежки загуби на бойното поле, докато се борят да наберат достатъчно нови доброволци, които да заместят загубите.
Волошин добави, че руското военно командване планира да реорганизира 810-та отделна морска пехотна бригада в морска пехотна дивизия, която ще бъде десетата нова маневрена дивизия, сформирана от Русия от 2022 г. насам.
Руското военно командване наскоро реорганизира 155-та морска пехотна бригада от Тихоокеанския флот в 55-та морска пехотна дивизия, а 336-та морска пехотна бригада от Балтийския флот - в 120-та морска пехотна дивизия, считано от декември 2025 г.
Украинските контраатаки в южната част на Украйна продължават да оказват оперативно и стратегическо въздействие върху руските сили в навечерието на настъплението през пролетта и лятото на 2026 г.
Украинските сили наскоро напреднаха в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка.
Украинските сили нанесоха удари по военни обекти и нефтена инфраструктура в Русия. Руските сили изстреляха 139 дрона срещу Украйна.
2 Бай Георги
07:17 23.03.2026
3 Путин
И ще лъжа само от Бункерът си
Много лоши хора има много
Избиват Диктаторите като мухи!!!
07:18 23.03.2026
9 Бункерен Стратег
До коментар #1 от "Слава Украйна":Санкцийте вредят на запада
Русия напредва по всички фронтове към Москва
Руският народ се храни обилно всеки четвъртък
А стратегията не излиза от Бункера 24/7
07:23 23.03.2026
12 Признавам го за РУСОФОБ номер 1
Щеше да защитава интересите на рускоезичните украинци, а погуби и осакати стотици хиляди руснаци.
Коментиран от #41, #54
07:26 23.03.2026
14 САКСИТЕ И ШАПКИТЕ
07:29 23.03.2026
15 На нож братя на Щит!!!
Местните атаки да са от войници които дори нямат оръжие
Явно просто се пращат за да хабят куршуми на ВСУ
Местната стратегия на Русия е позната от древността
Пущат се хора на безкрайни вълни доката затрупат фронтовата линия със трупове и създадът искуственна преграда и отбранителна линия пред рововете на врага
Коментиран от #20, #52
07:29 23.03.2026
18 Българин
Така че, сещайте се, как ще свърши войната!
Коментиран от #51, #64
07:35 23.03.2026
20 Хапчетата...
До коментар #15 от "На нож братя на Щит!!!":...спешно...!
07:35 23.03.2026
22 ганди
До коментар #13 от "Хахахахаха":Херсон е вписан в руската конституция, ама руската армия избяга от него. Както избяга от Суми, Буча, Харков.
Никой не ги е гонил, просто орките като разбраха , че се подготвя операция срещу тях, избагаха.
Така, украинците си върнаха тези градове, които руснаците уж смятат за техни, без да е пукнала пушка. Храбрите руснаци, просто избягаха.
Коментиран от #44, #57
07:38 23.03.2026
23 Хахахахаха
До коментар #19 от "Путин":Кой взима територии 5 години, кой избива армията на Украйна, защо като твърдиш че руснаците губят не може да си върнете едни село, защо като твърдиш че мачкат украинците бягат от фронта, истината е че ще тотал щета, една мексиканска банда с тези оръжия ще се да се справи ои добре от вас, 50 страни 5 години гъбаркани от руснаците, 5 години доброволци ви взимат територията и не може да ги изгоните, срамота
07:39 23.03.2026
24 Механик
Не съм чел статията. Който я е чел да каже дали съм прав.
Коментиран от #59
07:40 23.03.2026
27 дрън , дрън
В украйна останаха само пенсионерите , само те не можаха да избягат . В момента има 10,1 милиона пенсионери .
Към март 2026 г. броят на жителите под 18 години в Украйна се оценява на приблизително 6,6 милиона души.
Кого ще мобилизират тогава от останалите 3,3 милиона човека ?!!
Коментиран от #34, #67
07:43 23.03.2026
29 Руснаци
До коментар #19 от "Путин":Ххххахаха, маняк ти чуваш ли се корейците сами се предложиха за да натрупат практика във военни действия, отделно те бяха 10000 и се върнаха 6000 7000,вие в Курск бяхте 75000 и не се върнаха повече от 5000,бяхте избити и до днеска дори украинците не разбраха за какво беше тая операция, никакви успехи и най добрите им бяха избити, относно при вас има десетки хиляди латиноси, поляци и всякакви други отрепки и пак няма победа на фронта хахахаха, много ще тъжни
Коментиран от #37
07:44 23.03.2026
31 ганя шорош талибаните са в екстаз
А това е нещото, което мнозинството не притежава.
07:46 23.03.2026
34 койдазнай
До коментар #27 от "дрън , дрън":Така става, като се зададе Руската Армия Освободителка! Те избиват 2-3 млн, а други 20 просто бягат. Малцина искат да бъдат освобождавани, особено като ги познават.
07:49 23.03.2026
35 Олекна ми
07:49 23.03.2026
37 Митко бонбата
До коментар #29 от "Руснаци":Най добър боен опит добива умpелият севернокореец, и си прави важни изводи!
Коментиран от #42
07:51 23.03.2026
39 4 години Раша не може да
До коментар #13 от "Хахахахаха":победи Украйна... Има 3 пъти повече жертви от тези украинците, а вие продължавайте да си фантазирате, че агресора побеждава... 😂
Коментиран от #53
07:51 23.03.2026
41 това е
До коментар #12 от "Признавам го за РУСОФОБ номер 1":Да не забравяме че е братовчед на Зелю по майчина линия (Шаломовна) . Висоцки пее в една песен "ни друг, ни враг а так.. "
Коментиран от #50
07:54 23.03.2026
42 Хахахахаха
До коментар #37 от "Митко бонбата":Важните изводи бяха направени 10000 корейци и 20000 руснака избиха 70000 украинци и ги изгониха, докато укрите 5 години не могат да изгонят руснаците от 1 село
07:55 23.03.2026
44 Руснаци
До коментар #22 от "ганди":Руснаците бяха прогонени защото в началото на войната те бяха 300000,украинската армия беше също толкова но разликата беше че украинците само за няколко дена бяха записали 900000 доброволци, руснаците нямаха никакви подкрепления, интересно ми е след това как се обърнаха нещата, как вече нямаше мераклии от украинците за фронта и се наложи 5 години принудително мобилизирани, как след тези успехи з нямате нито един, още помним контра настъплението през 2023 където за първи път държава прави контранастъпление и не печели нищо, а губи повече
Коментиран от #62
07:59 23.03.2026
46 Статистика
Коментиран от #56
08:01 23.03.2026
47 Института вероятно прибягва
Като не пропуска да прибегне и към вероятното разгръщане на украинските победи!
"Москва вероятно прибягва до разгръщането на мобилизиран личен състав, тъй като руските сили продължават да понасят тежки загуби на бойното поле,.."
Коментиран от #66
08:03 23.03.2026
50 Глупости
До коментар #41 от "това е":Не са
08:06 23.03.2026
51 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #18 от "Българин":Помъчен пак си изпуснал курса от лечебна клизма с оцет и нафта???!!😂😂😂😂
08:06 23.03.2026
52 Мишел
До коментар #15 от "На нож братя на Щит!!!":Фантазираш. Месни атаки няма от десетилетия. Колкото до жертвите, руските са десетки пъти по-малки от украинските. Причината е, че руснаците имат количествено и качествено превъзходство при всички видове оръжия. тотално превъзходство при тежките оръжия, а оръжията са това, което убива.
08:07 23.03.2026
53 Урсул фон дер Бандер
До коментар #39 от "4 години Раша не може да":ма как ве, 2000000000руснаци избиха, докато само една бандерка си счупил нокътя докато се лакирал...Слава на бай ти Сава
08:08 23.03.2026
54 Руснаци
До коментар #12 от "Признавам го за РУСОФОБ номер 1":Хххах говорим за повече от милион погубени украинци говорили на руски на територията на Киев, братле това не са истински руснаци и за това на самите руснаци бе им пука много за тях, трябваше да има чистка защото се самозабравиха и Путин до последно не искаше да им причинява това, ама да благодарят на зеленски
08:09 23.03.2026
55 Руснак без крак
За сега преизпълнихме плана по Груз 200.
Коментиран от #60
08:09 23.03.2026
56 важното е..
До коментар #46 от "Статистика":Масква да батише не само бандерците но и икономиката на урсулците,а рижавия също помага като накара прсия да унищожи терминалите и заводите за втечнен газ в дохата,а дъртио джендър урсуль има едва 20% газ в газохранилищата си,а днес урсулята се събудиха и видяха че горивата са рипнали с 10 %..и така требва да бъде
08:13 23.03.2026
57 Мишел
До коментар #22 от "ганди":Казваш, руснаците избягаха. Но картите показват, е от началото на тази война територията на Русия се е увеличила с 124500 кв.км. и в момента всеки месец расте с 500 кв.км., а на Украйна само намалява. За сравнение, България е 111000кв.км.
Коментиран от #58
08:13 23.03.2026
58 Хахахахаха
До коментар #57 от "Мишел":Е карай бе те нали си върнаха 400 км, обаче клипчета няма, знамена няма хахахах, о5 години повтарят едно и също ама без доказателства, к5 години 1, 2 руснаци са умрели, обаче по официални проучвания са 203 хиляди, а украинците са 1,6 млн, ама карай нека да си го повтарят, това им остана да си вярват на писанията, че в живота най вероятно никой не ги отразява
08:17 23.03.2026
59 Точката
До коментар #24 от "Механик":Прав си. И проси пари!!!!това е всъщност написано. Дайте Пари.
08:17 23.03.2026
60 пеефдьскио..
До коментар #55 от "Руснак без крак":Чакам те с черпако уweцeтo,има безплатная жьолтая добавка за тебя
08:17 23.03.2026
62 От тези 300 000 руснаци
До коментар #44 от "Руснаци":в началото, за които говориш, повечето бяха местни украинци бранещи земите си! А край Суми и Харков бяха малобройни, защото колкото руска армия имаше преди частичната мобилизация, бе на юг, където бе най-важното!
А и си пропуснал да му кажеш, че от Херсон отвъд Днепър се изтеглиха, заради взривяването от британците на язовира Каховка, а не че са губили битка.
08:18 23.03.2026
64 Лука
До коментар #18 от "Българин":Рашистки лъжи. Демогравската криза в русия говори точно обратното .
08:23 23.03.2026
66 Преписват глЮпостите на ISW
До коментар #47 от "Института вероятно прибягва":само за да разлайват кучетата и да има дандания и коментари.
Иначе и те се смеят и забавляват на простотиите им.
08:24 23.03.2026
67 Ха ха ха ха
До коментар #27 от "дрън , дрън":Разпространяваш фейкове за руската армия. 20 години затвор.
Твърдиш, че 10 години Русия не може да победи едни 20 милиона пенсионери? Какъв позор!
08:25 23.03.2026