Русия хвърля срещу Украйна морската пехота на Крим
  Тема: Украйна

23 Март, 2026 07:13 2 397 67

Москва вероятно прибягва до разгръщането на мобилизиран личен състав, тъй като руските сили продължават да понасят тежки загуби на бойното поле, докато се борят да наберат достатъчно нови доброволци, които да заместят загубите

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Висш украински военен представител прогнозира, че Русия ще започне да използва мобилизирания личен състав на бойното поле в Украйна от 1 април.

Това пише Институтът за изследване на войната (ISW).

На 21 март говорителят на Южните сили за отбрана на Украйна полковник Владислав Волошин заяви пред украинската информационна агенция "Интерфакс-Украйна", че от 1 април Русия ще започне да включва в бойните операции в Украйна целия мобилизиран личен състав, който в момента се намира в Крим.

Волошин заяви, че мобилизираният личен състав ще замести ранените войници и ще попълни редиците на 810-та отделна морска пехотна бригада от Черноморския флот на Русия, части от която в момента действат в посока Курск и в оперативно-тактическата група "Крим".

Русия вероятно прибягва до разгръщането на мобилизиран личен състав, тъй като руските сили продължават да понасят тежки загуби на бойното поле, докато се борят да наберат достатъчно нови доброволци, които да заместят загубите.

Волошин добави, че руското военно командване планира да реорганизира 810-та отделна морска пехотна бригада в морска пехотна дивизия, която ще бъде десетата нова маневрена дивизия, сформирана от Русия от 2022 г. насам.

Руското военно командване наскоро реорганизира 155-та морска пехотна бригада от Тихоокеанския флот в 55-та морска пехотна дивизия, а 336-та морска пехотна бригада от Балтийския флот - в 120-та морска пехотна дивизия, считано от декември 2025 г.

Украинските контраатаки в южната част на Украйна продължават да оказват оперативно и стратегическо въздействие върху руските сили в навечерието на настъплението през пролетта и лятото на 2026 г.

Украинските сили наскоро напреднаха в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка.

Украинските сили нанесоха удари по военни обекти и нефтена инфраструктура в Русия. Руските сили изстреляха 139 дрона срещу Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бай Георги

    31 10 Отговор
    Абсолютни лъжи,пишете истината,не съм на станата на Путин,но Украйна губи войната,за съжаление.

    07:17 23.03.2026

  • 3 Путин

    18 26 Отговор
    Малко ме е страх да излизам на открито
    И ще лъжа само от Бункерът си
    Много лоши хора има много
    Избиват Диктаторите като мухи!!!

    07:18 23.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бункерен Стратег

    11 26 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Украйна":

    Санкцийте вредят на запада
    Русия напредва по всички фронтове към Москва
    Руският народ се храни обилно всеки четвъртък
    А стратегията не излиза от Бункера 24/7

    07:23 23.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Признавам го за РУСОФОБ номер 1

    25 21 Отговор
    Диктаторът в Кремъл успя да организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години.
    Щеше да защитава интересите на рускоезичните украинци, а погуби и осакати стотици хиляди руснаци.

    Коментиран от #41, #54

    07:26 23.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 САКСИТЕ И ШАПКИТЕ

    7 10 Отговор
    Печелят войните и в Иран и в окраината. Нали?

    07:29 23.03.2026

  • 15 На нож братя на Щит!!!

    12 17 Отговор
    В последната седмица се забелязва
    Местните атаки да са от войници които дори нямат оръжие
    Явно просто се пращат за да хабят куршуми на ВСУ
    Местната стратегия на Русия е позната от древността
    Пущат се хора на безкрайни вълни доката затрупат фронтовата линия със трупове и създадът искуственна преграда и отбранителна линия пред рововете на врага

    Коментиран от #20, #52

    07:29 23.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Българин

    16 4 Отговор
    В Русия има 27 млн доброволци, които са готови на всичко, за да ги изпратят на фронта и да убиват укри.
    Така че, сещайте се, как ще свърши войната!

    Коментиран от #51, #64

    07:35 23.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хапчетата...

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "На нож братя на Щит!!!":

    ...спешно...!

    07:35 23.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ганди

    2 9 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахахаха":

    Херсон е вписан в руската конституция, ама руската армия избяга от него. Както избяга от Суми, Буча, Харков.
    Никой не ги е гонил, просто орките като разбраха , че се подготвя операция срещу тях, избагаха.
    Така, украинците си върнаха тези градове, които руснаците уж смятат за техни, без да е пукнала пушка. Храбрите руснаци, просто избягаха.

    Коментиран от #44, #57

    07:38 23.03.2026

  • 23 Хахахахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "Путин":

    Кой взима територии 5 години, кой избива армията на Украйна, защо като твърдиш че руснаците губят не може да си върнете едни село, защо като твърдиш че мачкат украинците бягат от фронта, истината е че ще тотал щета, една мексиканска банда с тези оръжия ще се да се справи ои добре от вас, 50 страни 5 години гъбаркани от руснаците, 5 години доброволци ви взимат територията и не може да ги изгоните, срамота

    07:39 23.03.2026

  • 24 Механик

    13 1 Отговор
    Както винаги се цели да се внушава че русия няма бойци, че губи войната, че няма оръжие и прочее.
    Не съм чел статията. Който я е чел да каже дали съм прав.

    Коментиран от #59

    07:40 23.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 дрън , дрън

    14 1 Отговор
    А според английското разузнаване в украйна населението е под 20 милиона . Спрямо 1994 година когато са били 52 милиона .

    В украйна останаха само пенсионерите , само те не можаха да избягат . В момента има 10,1 милиона пенсионери .

    Към март 2026 г. броят на жителите под 18 години в Украйна се оценява на приблизително 6,6 милиона души.

    Кого ще мобилизират тогава от останалите 3,3 милиона човека ?!!

    Коментиран от #34, #67

    07:43 23.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Руснаци

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Путин":

    Ххххахаха, маняк ти чуваш ли се корейците сами се предложиха за да натрупат практика във военни действия, отделно те бяха 10000 и се върнаха 6000 7000,вие в Курск бяхте 75000 и не се върнаха повече от 5000,бяхте избити и до днеска дори украинците не разбраха за какво беше тая операция, никакви успехи и най добрите им бяха избити, относно при вас има десетки хиляди латиноси, поляци и всякакви други отрепки и пак няма победа на фронта хахахаха, много ще тъжни

    Коментиран от #37

    07:44 23.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ганя шорош талибаните са в екстаз

    5 0 Отговор
    Това, което стадото мрази най-много, е този, който мисли различно. Проблемът не е в самото мислене, а в дързостта, че индивидът иска да мисли самостоятелно.
    А това е нещото, което мнозинството не притежава.

    07:46 23.03.2026

  • 32 ВВП

    10 2 Отговор
    Според ,,Институтът,,,РФ свърши ракетите през юни 2022 ..От тогава Окропистан загуби 125000 км територия ..+Крим ,който щеше да си го връща...Калпава история .

    07:47 23.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 койдазнай

    1 6 Отговор

    До коментар #27 от "дрън , дрън":

    Така става, като се зададе Руската Армия Освободителка! Те избиват 2-3 млн, а други 20 просто бягат. Малцина искат да бъдат освобождавани, особено като ги познават.

    07:49 23.03.2026

  • 35 Олекна ми

    5 1 Отговор
    Бях се притеснил много че са го закрили тоя Институт за изследване на войната. Помислих че някоя погрешма прогноза е направил за новста война на сащ и са го закрили, ама не съм бил прав. Явно е имал само временни затруднения в изследванията. Друго си е да знаеш, предварително каква ще направи Русия. Вероятно, ще започне, прогнозира нтн. - просто информиран си.

    07:49 23.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Митко бонбата

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Руснаци":

    Най добър боен опит добива умpелият севернокореец, и си прави важни изводи!

    Коментиран от #42

    07:51 23.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 4 години Раша не може да

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахахаха":

    победи Украйна... Има 3 пъти повече жертви от тези украинците, а вие продължавайте да си фантазирате, че агресора побеждава... 😂

    Коментиран от #53

    07:51 23.03.2026

  • 40 ВВП

    2 2 Отговор
    Моля ,не митрийте анализите ..!!

    07:52 23.03.2026

  • 41 това е

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Признавам го за РУСОФОБ номер 1":

    Да не забравяме че е братовчед на Зелю по майчина линия (Шаломовна) . Висоцки пее в една песен "ни друг, ни враг а так.. "

    Коментиран от #50

    07:54 23.03.2026

  • 42 Хахахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Митко бонбата":

    Важните изводи бяха направени 10000 корейци и 20000 руснака избиха 70000 украинци и ги изгониха, докато укрите 5 години не могат да изгонят руснаците от 1 село

    07:55 23.03.2026

  • 43 Трол

    3 1 Отговор
    Русия хвърля срещу Украйна черноморските делфини.

    07:57 23.03.2026

  • 44 Руснаци

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "ганди":

    Руснаците бяха прогонени защото в началото на войната те бяха 300000,украинската армия беше също толкова но разликата беше че украинците само за няколко дена бяха записали 900000 доброволци, руснаците нямаха никакви подкрепления, интересно ми е след това как се обърнаха нещата, как вече нямаше мераклии от украинците за фронта и се наложи 5 години принудително мобилизирани, как след тези успехи з нямате нито един, още помним контра настъплението през 2023 където за първи път държава прави контранастъпление и не печели нищо, а губи повече

    Коментиран от #62

    07:59 23.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Статистика

    2 5 Отговор
    За 8 години в Донбас загинаха 5 хиляди сепаратисти, 4 хиляди украински войници и около 3 хиляди цивилни, а сега за 4 години диктатора погуби стотици хиляди от двете страни и постави Русия в тотална, международна изолация.

    Коментиран от #56

    08:01 23.03.2026

  • 47 Института вероятно прибягва

    2 0 Отговор
    до прибягванията на "Висш украински военен представител" и след това ги, разкрива, отбелязва, посочва , подчертава, напомня, ...и разгръща в доклада си!
    Като не пропуска да прибегне и към вероятното разгръщане на украинските победи!

    "Москва вероятно прибягва до разгръщането на мобилизиран личен състав, тъй като руските сили продължават да понасят тежки загуби на бойното поле,.."

    Коментиран от #66

    08:03 23.03.2026

  • 48 Мнение

    1 0 Отговор
    Русия се самоунищожава заради алчността на олигарсите и неадекватните амбиции и интереси на тесен кръг индивиди. Същото важи и за Украйна. Държава без население е просто територия . Явно оцеляването на Зеленски е по важно от живота на стотици хиляди млади хора, загинали в тази братоубийствена война.

    08:03 23.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Глупости

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "това е":

    Не са

    08:06 23.03.2026

  • 51 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Помъчен пак си изпуснал курса от лечебна клизма с оцет и нафта???!!😂😂😂😂

    08:06 23.03.2026

  • 52 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "На нож братя на Щит!!!":

    Фантазираш. Месни атаки няма от десетилетия. Колкото до жертвите, руските са десетки пъти по-малки от украинските. Причината е, че руснаците имат количествено и качествено превъзходство при всички видове оръжия. тотално превъзходство при тежките оръжия, а оръжията са това, което убива.

    08:07 23.03.2026

  • 53 Урсул фон дер Бандер

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "4 години Раша не може да":

    ма как ве, 2000000000руснаци избиха, докато само една бандерка си счупил нокътя докато се лакирал...Слава на бай ти Сава

    08:08 23.03.2026

  • 54 Руснаци

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Признавам го за РУСОФОБ номер 1":

    Хххах говорим за повече от милион погубени украинци говорили на руски на територията на Киев, братле това не са истински руснаци и за това на самите руснаци бе им пука много за тях, трябваше да има чистка защото се самозабравиха и Путин до последно не искаше да им причинява това, ама да благодарят на зеленски

    08:09 23.03.2026

  • 55 Руснак без крак

    2 1 Отговор
    И ние не искаме да мреме, ама сме крепостни.Какво каже царя-батюшка изпълняваме.
    За сега преизпълнихме плана по Груз 200.

    Коментиран от #60

    08:09 23.03.2026

  • 56 важното е..

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Статистика":

    Масква да батише не само бандерците но и икономиката на урсулците,а рижавия също помага като накара прсия да унищожи терминалите и заводите за втечнен газ в дохата,а дъртио джендър урсуль има едва 20% газ в газохранилищата си,а днес урсулята се събудиха и видяха че горивата са рипнали с 10 %..и така требва да бъде

    08:13 23.03.2026

  • 57 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "ганди":

    Казваш, руснаците избягаха. Но картите показват, е от началото на тази война територията на Русия се е увеличила с 124500 кв.км. и в момента всеки месец расте с 500 кв.км., а на Украйна само намалява. За сравнение, България е 111000кв.км.

    Коментиран от #58

    08:13 23.03.2026

  • 58 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Мишел":

    Е карай бе те нали си върнаха 400 км, обаче клипчета няма, знамена няма хахахах, о5 години повтарят едно и също ама без доказателства, к5 години 1, 2 руснаци са умрели, обаче по официални проучвания са 203 хиляди, а украинците са 1,6 млн, ама карай нека да си го повтарят, това им остана да си вярват на писанията, че в живота най вероятно никой не ги отразява

    08:17 23.03.2026

  • 59 Точката

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Прав си. И проси пари!!!!това е всъщност написано. Дайте Пари.

    08:17 23.03.2026

  • 60 пеефдьскио..

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Руснак без крак":

    Чакам те с черпако уweцeтo,има безплатная жьолтая добавка за тебя

    08:17 23.03.2026

  • 61 Факт

    1 0 Отговор
    Приятна статия за сутрешното кафе на Гого Лозанов,Люба Кулезич,Магарев и компания.За останалите хора всичко отдавна е ясно.

    08:18 23.03.2026

  • 62 От тези 300 000 руснаци

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Руснаци":

    в началото, за които говориш, повечето бяха местни украинци бранещи земите си! А край Суми и Харков бяха малобройни, защото колкото руска армия имаше преди частичната мобилизация, бе на юг, където бе най-важното!
    А и си пропуснал да му кажеш, че от Херсон отвъд Днепър се изтеглиха, заради взривяването от британците на язовира Каховка, а не че са губили битка.

    08:18 23.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Рашистки лъжи. Демогравската криза в русия говори точно обратното .

    08:23 23.03.2026

  • 65 ВВП

    0 0 Отговор
    Тоя ,институт ,е фул заблуда ,фейк ,кенефффф..

    08:23 23.03.2026

  • 66 Преписват глЮпостите на ISW

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Института вероятно прибягва":

    само за да разлайват кучетата и да има дандания и коментари.
    Иначе и те се смеят и забавляват на простотиите им.

    08:24 23.03.2026

  • 67 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "дрън , дрън":

    Разпространяваш фейкове за руската армия. 20 години затвор.
    Твърдиш, че 10 години Русия не може да победи едни 20 милиона пенсионери? Какъв позор!

    08:25 23.03.2026

