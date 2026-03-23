Русия хвърля срещу Украйна морската пехота на Крим

Висш украински военен представител прогнозира, че Русия ще започне да използва мобилизирания личен състав на бойното поле в Украйна от 1 април.

Това пише Институтът за изследване на войната (ISW).

На 21 март говорителят на Южните сили за отбрана на Украйна полковник Владислав Волошин заяви пред украинската информационна агенция "Интерфакс-Украйна", че от 1 април Русия ще започне да включва в бойните операции в Украйна целия мобилизиран личен състав, който в момента се намира в Крим.

Волошин заяви, че мобилизираният личен състав ще замести ранените войници и ще попълни редиците на 810-та отделна морска пехотна бригада от Черноморския флот на Русия, части от която в момента действат в посока Курск и в оперативно-тактическата група "Крим".

Русия вероятно прибягва до разгръщането на мобилизиран личен състав, тъй като руските сили продължават да понасят тежки загуби на бойното поле, докато се борят да наберат достатъчно нови доброволци, които да заместят загубите.

Волошин добави, че руското военно командване планира да реорганизира 810-та отделна морска пехотна бригада в морска пехотна дивизия, която ще бъде десетата нова маневрена дивизия, сформирана от Русия от 2022 г. насам.

Руското военно командване наскоро реорганизира 155-та морска пехотна бригада от Тихоокеанския флот в 55-та морска пехотна дивизия, а 336-та морска пехотна бригада от Балтийския флот - в 120-та морска пехотна дивизия, считано от декември 2025 г.

Украинските контраатаки в южната част на Украйна продължават да оказват оперативно и стратегическо въздействие върху руските сили в навечерието на настъплението през пролетта и лятото на 2026 г.

Украинските сили наскоро напреднаха в тактическата зона Костянтиновка-Дружковка.

Украинските сили нанесоха удари по военни обекти и нефтена инфраструктура в Русия. Руските сили изстреляха 139 дрона срещу Украйна.