Владимир Путин: Нужни са балансирани решения при използването на допълнителните енергийни приходи

Руският президент Владимир Путин призова правителството да вземе "балансирани решения" относно използването на допълнителните бюджетни приходи от износ на енергия, породени от ръста на цените на световните пазари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"По отношение на федералния бюджет е необходимо да се вземат балансирани решения относно цикличните приходи, за да се гарантира дългосрочната стабилност на основния финансов документ на страната", заяви Путин по време на среща с представители на икономическите ведомства.