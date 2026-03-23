Владимир Путин: Нужни са балансирани решения при използването на допълнителните енергийни приходи

23 Март, 2026 14:49 813 25

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин призова правителството да вземе "балансирани решения" относно използването на допълнителните бюджетни приходи от износ на енергия, породени от ръста на цените на световните пазари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"По отношение на федералния бюджет е необходимо да се вземат балансирани решения относно цикличните приходи, за да се гарантира дългосрочната стабилност на основния финансов документ на страната", заяви Путин по време на среща с представители на икономическите ведомства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 19 Отговор
    Ценоразписът с новите цени за Европа, на бензиносанцията с ракетите, се печата в момента, само че е в рубли.

    Коментиран от #14, #25

    14:52 23.03.2026

  • 2 руската мечка

    7 11 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #18

    14:53 23.03.2026

  • 3 Многоходовото

    9 10 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #5, #9

    14:54 23.03.2026

  • 4 Копейки

    6 11 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #6, #12

    14:56 23.03.2026

  • 5 Атина Палада

    8 8 Отговор

    До коментар #3 от "Многоходовото":

    Заеми ли? Те сега се гушат с кинти като за световно ,ти за заеми тананикаш:))))

    14:56 23.03.2026

  • 6 Атина Палада

    13 8 Отговор

    До коментар #4 от "Копейки":

    За какво му е на Путин Европа? Да й плаща дълговете ли? Европа друго ,освен дългове нЕма..

    Коментиран от #7

    14:57 23.03.2026

  • 7 Ха-ха

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Притчата за лисицата и киселото грозде.!

    Коментиран от #13

    15:00 23.03.2026

  • 8 хаха 🤣

    9 7 Отговор
    дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #11

    15:00 23.03.2026

  • 9 Пропагандата

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Многоходовото":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #20

    15:02 23.03.2026

  • 10 az СВО Победа 80

    7 6 Отговор
    Е, нали уж бяха "фалирали"???

    Пък след златният дъжд, който в момента се излива върху Русия, сега руснаците се чудят как да си харчат парите...
    🤣🤣🤣

    Никога не забравяйте:
    Те са руснаци и с тях е Бог!

    15:04 23.03.2026

  • 11 Атина Палада

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "хаха 🤣":

    Купонната система в Европа е вече факт.
    Русия пълни джобовете сега и се смее на бедна Европа:)

    Коментиран от #21

    15:04 23.03.2026

  • 12 Тъ пейке

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Копейки":

    Туй ден и нощ го папагалиш мъ. Вече жалък изглежда запада с глупава тъ пейка. Няма ли един с поне осми клас завършен, да ви каже, че троленето е за глупаци?

    15:05 23.03.2026

  • 13 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Ха-ха":

    Така е,когато нафтата е високо ние у Европата викаме,че е кисела:)

    Коментиран от #17

    15:07 23.03.2026

  • 14 Ганчо

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Виж 12-ти коментар и се учи.

    15:07 23.03.2026

  • 15 Истината

    7 1 Отговор
    Путин е гарантирал дългосрочната НЕстабилност на основния финансов документ на страната за много дълго време! Всичко останало е ала бала за крепостниците....

    Коментиран от #23

    15:12 23.03.2026

  • 16 Свободен

    3 2 Отговор
    Скоро ще му направят баланса!

    15:17 23.03.2026

  • 17 Путлеристан 🤮🤮

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Какво стана с 200 долара за барел 🍌🍌

    Вече е под 100

    Коментиран от #19

    15:20 23.03.2026

  • 18 Крепостен на Хартиената мечка

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "руската мечка":

    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея като имаме повече нефт от нея???

    15:21 23.03.2026

  • 19 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Путлеристан 🤮🤮":

    Тръпоча го изяде от персите и отиде да преговаря!

    15:21 23.03.2026

  • 20 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пропагандата":

    Така е господине. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    15:29 23.03.2026

  • 21 В Русия бият тревога, положението

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    на икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    Коментиран от #24

    15:31 23.03.2026

  • 22 Този говори а нищо не казва

    0 0 Отговор
    Винаги са необходими балансирани решения за всичко...

    15:31 23.03.2026

  • 23 Ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Истината":

    Както винаги накрая винаги Русийката хваща средния.!

    15:32 23.03.2026

  • 24 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "В Русия бият тревога, положението":

    Не в Русия,тази тревога е в Европа..Разбра ли,чорап?

    15:34 23.03.2026

  • 25 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Докато ги напечатана, война ще свърши и нефта надолу.
    Проссия има цялата Менделеевска таблица плюс нефт и газ и са пълни мизерници
    Същото и с Венецуела и Иран
    Богатите арабски страни от един нефт направиха пустинята в рай и всички живеят много добре в сравнение с крепостния руснак, бедния иранец и венецуелец.Така е при диктаторчетата.

    15:35 23.03.2026

