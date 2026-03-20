Под охрана и отбрана! Русия засилва мерките за сигурност около висшите военни след серията от покушения

Русия ще засили охраната на високопоставените военни служители след серията от покушения и опити за убийства, за които обвинява Украйна. Това заяви ръководителят на службата за сигурност ФСБ Александър Бортников, цитиран от Ройтерс.

При последното нападение генерал-лейтенант Владимир Алексеев, заместник-началникът на военното разузнаване на ГРУ, беше прострелян три пъти пред жилището си в Москва на 6 февруари. Украйна отрече да е замесена.

Бортников посочи, че Алексеев се възстановява. Той увери, че мерките за сигурност за такива високопоставени лица ще бъдат засилени.

Припомняме, че през декември 2025 г. кола бомба избухна в Москва, при което сериозно беше ранен и почина от раните си генерал Фанил Сарваров, началник на Дирекцията за оперативна подготовка на руския Генерален щаб.

През април миналата година генерал-лейтенант Ярослав Москалик беше взривен, а през декември 2024 г. бяха убити генерал-лейтенант Игор Кирилов и неговият помощник Иля Поликарпов.