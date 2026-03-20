Под охрана и отбрана! Русия засилва мерките за сигурност около висшите военни след серията от покушения
20 Март, 2026 21:40 917 7

Русия ще засили охраната на високопоставените военни служители след серията от покушения и опити за убийства, за които обвинява Украйна. Това заяви ръководителят на службата за сигурност ФСБ Александър Бортников, цитиран от Ройтерс.

При последното нападение генерал-лейтенант Владимир Алексеев, заместник-началникът на военното разузнаване на ГРУ, беше прострелян три пъти пред жилището си в Москва на 6 февруари. Украйна отрече да е замесена.

Бортников посочи, че Алексеев се възстановява. Той увери, че мерките за сигурност за такива високопоставени лица ще бъдат засилени.

Припомняме, че през декември 2025 г. кола бомба избухна в Москва, при което сериозно беше ранен и почина от раните си генерал Фанил Сарваров, началник на Дирекцията за оперативна подготовка на руския Генерален щаб.

През април миналата година генерал-лейтенант Ярослав Москалик беше взривен, а през декември 2024 г. бяха убити генерал-лейтенант Игор Кирилов и неговият помощник Иля Поликарпов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирило Буданов, разведчик

    8 8 Отговор
    От Буданов защита няма ☝️

    Коментиран от #4, #5

    21:44 20.03.2026

  • 2 хаха

    8 7 Отговор
    Мерките са:

    1. заковават се прозорците
    2. организиране на курсове за бране на гъби

    21:45 20.03.2026

  • 3 След Удара по

    7 7 Отговор
    Аятолаха
    В Кремъл взеха да се отглеждат
    Като Плъхове ,
    Да не би и тях
    Да ги опаткат .

    Шубето е Голям Страх

    21:47 20.03.2026

  • 4 Терористичните атаки

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кирило Буданов, разведчик":

    са методите на слабите.

    22:00 20.03.2026

  • 5 койдазнай

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Кирило Буданов, разведчик":

    В пповечето случаи, руснаците си ги убиват за назидание.
    Просто набеждават украинците за разправата с провинилите се руски командири. .

    22:02 20.03.2026

  • 6 Фейк на часа

    7 4 Отговор
    Поредната примитивна русофобия на редакцията на сайта.
    Някаква форма на просташка ирония, която може да върви само сред полуграмотните русофоби.

    22:08 20.03.2026

  • 7 Калитко

    8 2 Отговор
    Сетиха се. Рубио живее във военна база.

    22:08 20.03.2026

