Под охрана и отбрана! Русия засилва мерките за сигурност около висшите военни след серията от покушения

Русия ще засили охраната на високопоставените военни служители след серията от покушения и опити за убийства, за които обвинява Украйна. Това заяви ръководителят на службата за сигурност ФСБ Александър Бортников, цитиран от Ройтерс.
При последното нападение генерал-лейтенант Владимир Алексеев, заместник-началникът на военното разузнаване на ГРУ, беше прострелян три пъти пред жилището си в Москва на 6 февруари. Украйна отрече да е замесена.
Бортников посочи, че Алексеев се възстановява. Той увери, че мерките за сигурност за такива високопоставени лица ще бъдат засилени.
Припомняме, че през декември 2025 г. кола бомба избухна в Москва, при което сериозно беше ранен и почина от раните си генерал Фанил Сарваров, началник на Дирекцията за оперативна подготовка на руския Генерален щаб.
През април миналата година генерал-лейтенант Ярослав Москалик беше взривен, а през декември 2024 г. бяха убити генерал-лейтенант Игор Кирилов и неговият помощник Иля Поликарпов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирило Буданов, разведчик
Коментиран от #4, #5
21:44 20.03.2026
2 хаха
1. заковават се прозорците
2. организиране на курсове за бране на гъби
21:45 20.03.2026
3 След Удара по
В Кремъл взеха да се отглеждат
Като Плъхове ,
Да не би и тях
Да ги опаткат .
Шубето е Голям Страх
21:47 20.03.2026
4 Терористичните атаки
До коментар #1 от "Кирило Буданов, разведчик":са методите на слабите.
22:00 20.03.2026
5 койдазнай
До коментар #1 от "Кирило Буданов, разведчик":В пповечето случаи, руснаците си ги убиват за назидание.
Просто набеждават украинците за разправата с провинилите се руски командири. .
22:02 20.03.2026
6 Фейк на часа
Някаква форма на просташка ирония, която може да върви само сред полуграмотните русофоби.
22:08 20.03.2026
7 Калитко
22:08 20.03.2026