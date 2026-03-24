Съветът за сигурност на ООН (СС) не осъди бомбардировките срещу газопровода "Северен поток" от близо четири години, а разследването все още не е довело до никакви резултати, припомни Василий Небензя, постоянен представител на Русия в ООН, цитиран от ТАСС.

"Нека ви напомня, че все още не сме успели да накараме Съвета да осъди терористичната атака срещу "Северен поток", който беше жизненоважна артерия за транспортиране на природен газ до Европа", каза той на заседание на Съвета за сигурност относно Украйна. "Минаха почти четири години и все още не сме видели резултатите от разследването."

Американското разузнаване е било информирано още през пролетта на 2022 г. за намерения на украинска страна "да направи нещо" с руските газопроводи "Северен поток", писа през февруари германското издание "Шпигел", позовавайки се на украински източници.

Газопроводът Северен поток беше изведен от строя през септември 2022 г. след серия от подводни експлозии в Балтийско море. Германските правоохранителни органи подозират, че зад атаката стои група украински граждани, ръководена от бившия офицер от въоръжените сили на Украйна Сергей Кузнецов. Германски съд вече е разпоредил арестa му .

Кузнецов бе арестуван в Италия на 21 август по подозрение за взривяването на газопровода "Северен поток". На 16 септември съдът в Болоня прекласифицира делото му като тероризъм, но Върховният съд на Италия отмени това решение на 16 октомври, след като го определи като неправилно.

Самият Кузнецов категорично отрича участие в саботажа и беше обявил гладна стачка в затвора в Италия.

Паралелно с италианския случай, германските власти поискаха екстрадицията на друг украинец - Володимир Журавльов, задържан в Полша на 30 септември по същото разследване. Полските съдилища обаче отказаха екстрадицията поради липса на достатъчно доказателства.

Германските власти продължават разследването, което цели да изясни обстоятелствата около една от най-значимите атаки срещу европейската енергийна инфраструктура през последните години.