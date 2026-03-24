Русия все още настоява: СС на ООН да осъди атаката срещу "Северен поток"
  Тема: Украйна

Русия все още настоява: СС на ООН да осъди атаката срещу "Северен поток"

24 Март, 2026 10:16

  • русия-
  • украйна-
  • цру-
  • северен поток-
  • газ-
  • газпром-
  • балтийско море-
  • василий небензя

Американското разузнаване е било информирано още през пролетта на 2022 г. за намерения на украинска страна "да направи нещо" с руските газопроводи "Северен поток", писа през февруари германското издание "Шпигел"

Съветът за сигурност на ООН (СС) не осъди бомбардировките срещу газопровода "Северен поток" от близо четири години, а разследването все още не е довело до никакви резултати, припомни Василий Небензя, постоянен представител на Русия в ООН, цитиран от ТАСС.

"Нека ви напомня, че все още не сме успели да накараме Съвета да осъди терористичната атака срещу "Северен поток", който беше жизненоважна артерия за транспортиране на природен газ до Европа", каза той на заседание на Съвета за сигурност относно Украйна. "Минаха почти четири години и все още не сме видели резултатите от разследването."

Американското разузнаване е било информирано още през пролетта на 2022 г. за намерения на украинска страна "да направи нещо" с руските газопроводи "Северен поток", писа през февруари германското издание "Шпигел", позовавайки се на украински източници.

Газопроводът Северен поток беше изведен от строя през септември 2022 г. след серия от подводни експлозии в Балтийско море. Германските правоохранителни органи подозират, че зад атаката стои група украински граждани, ръководена от бившия офицер от въоръжените сили на Украйна Сергей Кузнецов. Германски съд вече е разпоредил арестa му .

Кузнецов бе арестуван в Италия на 21 август по подозрение за взривяването на газопровода "Северен поток". На 16 септември съдът в Болоня прекласифицира делото му като тероризъм, но Върховният съд на Италия отмени това решение на 16 октомври, след като го определи като неправилно.

Самият Кузнецов категорично отрича участие в саботажа и беше обявил гладна стачка в затвора в Италия.

Паралелно с италианския случай, германските власти поискаха екстрадицията на друг украинец - Володимир Журавльов, задържан в Полша на 30 септември по същото разследване. Полските съдилища обаче отказаха екстрадицията поради липса на достатъчно доказателства.

Германските власти продължават разследването, което цели да изясни обстоятелствата около една от най-значимите атаки срещу европейската енергийна инфраструктура през последните години.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    7 16 Отговор
    Разрушаването на три от четерите тръби е дело на Русия. Газпром беше спрял преноса на газ по тръбите повече от година преди взривовете, с напълно измислени предлози. Ако е бил някой друг, щеше да унищожи и четвъртата тръба. Ама руснаците се надяваха, че Европа ще клекне. И още се надяват.
    Уви!

    Коментиран от #12

    10:19 24.03.2026

  • 2 Европеец

    12 2 Отговор
    Както казва народа чакай да получиш писмо от мъртвец.... Та така за СС на ООН....

    10:20 24.03.2026

  • 3 1111

    7 4 Отговор
    И като осъди - какво? ООН е говорилня. Русия кога смята да завърши СВО-то, щото върви към 5-та година без изгледи за победа.

    10:21 24.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Грозната истина

    6 3 Отговор
    ООН са страхливи подлоги и гнусни бюрократи

    10:24 24.03.2026

  • 6 Механик

    8 5 Отговор
    Ех, укри, укриии! За сега ви крият, ама колко работи ще излязат наяве, акъл не ви стига да поберете

    10:24 24.03.2026

  • 7 си дзън

    6 5 Отговор
    Русията настоява - по добре да види, че тоалетните в Масква не работят.
    Крепостните ще акат на улицата като едно време. Ха,ха,ха.

    Коментиран от #26, #27

    10:27 24.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 наблюдател

    5 4 Отговор
    колко са жалки от москва а колко велики бяха преди четири години когато путин плашеше с ядрени оръжия и спиране на газа

    Коментиран от #10

    10:29 24.03.2026

  • 10 си дзън

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "наблюдател":

    Путин спря интернета на крепостните. Те и нямат нужда от него де.

    10:31 24.03.2026

  • 11 Факти

    4 3 Отговор
    Наглите рашисти пета година убиват и рушат в Украйна, а реват за някаква тръба и се правят на жертви. Изгубиха европейския пазар завинаги. Китай сега ги източва и им го връща тъпкано за "века на унижението", когато му отнеха 1,5 милиона кв.км. Бог забавя, но не забравя.

    10:33 24.03.2026

  • 12 дуда

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Алоууууууу, НЕГРА.МО.ТНИК , пише се четИри, а не четЕри.

    Коментиран от #20

    10:34 24.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Инж1

    5 0 Отговор
    СС на ООН да осъди агресията срещу Украйна. А иначе нападнатата страна има ПРАВОТО да се защитава!!!!

    10:35 24.03.2026

  • 15 Разбрал

    2 2 Отговор
    "Жизненоважна артерия за природен газ", но за Москва..Европа вече разкъсва газовата зависимост и няма намерение да се закача пйк на газовата игла на московската орда.
    А Московийката да търси някой друг за съчувствие!

    10:35 24.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Констатация

    2 2 Отговор
    """""Русия все още настоява: СС на ООН да осъди атаката срещу "Северен поток". """"" ----- Смех и Грех!!!! Докато Путинска Русия, със своите в пъти повече възможности "настоява" за нещо пред ООН, Иран воюва сам, срещу двете най-мощни армии в Света, изоставен от съюзниците си - Китай и Русия! Добре, да допуснем, че ООН осъди атаката на "Северен поток" и какво ще промени това в Путинска Русия??? НИЩО!!!

    10:37 24.03.2026

  • 18 Ха ха

    3 1 Отговор
    Да са си го пазили☝️

    10:38 24.03.2026

  • 19 Антониу Гутериш, ген.секретар ООН

    4 0 Отговор
    Осъждам и изразявам Беспакойство бе таварищи !!!
    И кво ? 😁

    10:38 24.03.2026

  • 20 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "дуда":

    Е, койдазнай!

    10:38 24.03.2026

  • 21 Кого да Осъди

    1 3 Отговор
    Негодникът е наш. Изключителен негодник, При това не един. И Еврокомисията им обеща да го подкрепя толкова дълго колкото им е необходимо. С нашите пари! И не им пука , че скъпата газ я плащаме ние обикновените хора.

    10:40 24.03.2026

  • 22 жизнено важна артерия

    3 4 Отговор
    Само, че мие помним
    СП2 беше забранен и газ не е минавал по него никога!!!!
    СП1 нямаше помпи от Сименс, щото ги бяхте счупили и никой не искаше да ви ги оправя!!!
    Така ли беше? Така беше!

    И РЕАЛНО, когато до гръмнаха - по него не минаваше газ за Европа, а само беше под налягане да не се пълни с морска вода през нитовете.
    Ама не - ЖИЗНЕНОВАЖНА АРТЕРИЯ....по-скоро малка веничка или капиляр, щото в този момент газта от Русия беше под 20%
    Ама промитите от вашата пропаганда мозъчета не помнят.

    10:40 24.03.2026

  • 23 Търновец

    3 4 Отговор
    Бомбената атака срещу Северен поток намалява достъпа на Руските олигарси до Европейските пазари и вдига цените на енергоресурсите в цяла Европа + щетите да за милиарди - Немски фирми отидоха в други страни и Немците се върнаха към въглищата а нефтените фирми на Рокфелер и Ротшилд започват да заемат Европейския пазар. И още преди войната и Украйна и Полша и Балтийските страни бяха срещу Северен а и срещу Южен поток

    10:42 24.03.2026

  • 24 военен неможач

    3 4 Отговор
    Коментиран от #28

    10:42 24.03.2026

  • 25 Ъхъ!!!

    1 1 Отговор
    Много хора настояват СС на ООН да осъди атаката срещу Украйна!

    10:45 24.03.2026

  • 26 А ВИЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    ОПРАВИХТЕ ЛИ СИ ЗЛАТНАТА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ или ОЩЕ ПОЛЗВАТЕ КУХНЕНСКАТА МИВКА

    10:45 24.03.2026

  • 27 сторм 1516

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Скоро Масква ще е едно огромно минно поле - няма да има къде да стъпиш без
    да се омажеш в ...

    10:49 24.03.2026

  • 28 Руски Z-блогъри в ступор заради взривени

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "военен неможач":

    руски военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.
    😂

    10:51 24.03.2026