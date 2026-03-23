Американският самолетоносач „Джералд Форд“ акостира в Крит, следователи се качват на борда заради пожара

Американският самолетоносач "Джералд Форд" акостира днес във военноморската база Суда на остров Крит, съобщава гръцката телевизия "Скай". Плавателният съд е пристигнал тази сутрин в 10 ч. Самолетоносачът участва във военните действия срещу Иран, предаде БТА.
Очаква се на плавателния съд да се качат следователи, които да снемат показания от командния състав и екипажа във връзка с избухналия преди няколко дни пожар на борда.
Според официалната информация на 12 март в пералното помещение на самолетоносача е избухнал пожар, който се е разпространил по вентилационната система. Необходими са били няколко часа за овладяване на огъня. Двама души са били ранени, други 200 души са имали проблеми с дихателната система заради пушека.
След инцидента около 600 души от екипажа не са имали достъп до каютите и е трябвало да бъдат пригодени други места, където да пребивават. Пералното помещение не е функционирало.
Според официалната информация на Пентагона специализираните системи на самолетоносача не са засегнати. Заради възникналите технически проблеми и нуждата от разследване на случилото се е било решено самолетоносачът да се върне във военноморската база в Суда, където да бъде направена инспекция и да бъдат осъществени ремонтни дейности.
За момента не е ясно колко време военният кораб ще остане на остров Крит. Очаква се след това той да се върне в САЩ, съобщава още гръцката телевизия "Скай".
През юни 2025 г."Джералд Форд" беше изпратен в Карибско море, за да участва в операцията по залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро. След това беше издадена заповед той да отплава към Източното Средиземноморие, като достигна базата на Суда на 23 февруари.
На 5 март самолетоносачът, съпроводен от кораба "Брейнбридж", премина Ормузкия пролив на път към Червено море, където бяха разположени американските военноморски сили.
