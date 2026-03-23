Американският самолетоносач „Джералд Форд“ акостира в Крит, следователи се качват на борда заради пожара

23 Март, 2026 17:18 1 627 34

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският самолетоносач "Джералд Форд" акостира днес във военноморската база Суда на остров Крит, съобщава гръцката телевизия "Скай". Плавателният съд е пристигнал тази сутрин в 10 ч. Самолетоносачът участва във военните действия срещу Иран, предаде БТА.

Очаква се на плавателния съд да се качат следователи, които да снемат показания от командния състав и екипажа във връзка с избухналия преди няколко дни пожар на борда.

Според официалната информация на 12 март в пералното помещение на самолетоносача е избухнал пожар, който се е разпространил по вентилационната система. Необходими са били няколко часа за овладяване на огъня. Двама души са били ранени, други 200 души са имали проблеми с дихателната система заради пушека.

След инцидента около 600 души от екипажа не са имали достъп до каютите и е трябвало да бъдат пригодени други места, където да пребивават. Пералното помещение не е функционирало.

Според официалната информация на Пентагона специализираните системи на самолетоносача не са засегнати. Заради възникналите технически проблеми и нуждата от разследване на случилото се е било решено самолетоносачът да се върне във военноморската база в Суда, където да бъде направена инспекция и да бъдат осъществени ремонтни дейности.

За момента не е ясно колко време военният кораб ще остане на остров Крит. Очаква се след това той да се върне в САЩ, съобщава още гръцката телевизия "Скай".

През юни 2025 г."Джералд Форд" беше изпратен в Карибско море, за да участва в операцията по залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро. След това беше издадена заповед той да отплава към Източното Средиземноморие, като достигна базата на Суда на 23 февруари.

На 5 март самолетоносачът, съпроводен от кораба "Брейнбридж", премина Ормузкия пролив на път към Червено море, където бяха разположени американските военноморски сили.


  • 1 Персите бе си поплюват

    50 8 Отговор
    Това да не ти е Венецуела.

    Коментиран от #34

    17:19 23.03.2026

  • 2 Ачо

    43 5 Отговор
    А нас ни лъгаха толкова време, е тези са първата армия.

    17:20 23.03.2026

  • 3 Мдаа

    36 5 Отговор
    Много пушат янките.

    Коментиран от #26

    17:20 23.03.2026

  • 4 Бай Дън

    33 4 Отговор
    Скиро пак ще има ракета над турска територия, предназначена за Крит! Посрания и умишлено саботиран самолетоносач все още е цел!

    17:20 23.03.2026

  • 5 Ицо

    30 5 Отговор
    Краварите са неможачи.

    17:21 23.03.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    32 5 Отговор
    Иранска пералня със сушилня тип ПЧЕЛНА ПИТА с чипове от тостер е посетила натрапника

    17:21 23.03.2026

  • 7 Злобното Джуджи

    23 6 Отговор
    Говедата два еднакви пирона не могат да направят.

    17:22 23.03.2026

  • 8 Туман

    35 5 Отговор
    Дайте по-мека с нашите партньори, в тяхна защита за първи път им се налага да се бият с някой, който е способен да отвърне, те са свикнали да бомбят училища и сватби.

    Коментиран от #32

    17:23 23.03.2026

  • 9 Българка

    33 8 Отговор
    И тия шели да побеждават Русия.

    Коментиран от #16

    17:23 23.03.2026

  • 10 Боруна Лом

    19 3 Отговор
    ДАЛИ ИМА ДУПКИ ОТ МИШКИ ПО КОНСЕРВНАТА КУТИЯ?🚀

    17:25 23.03.2026

  • 11 Хаген Дас

    27 2 Отговор
    В каква ситуация се набута само Тръмп? Не може да признае и че губи, това ще е унижение за мощната американска армия! Оттегля самолетоносача уж е повреден! Лъже че Иран отчаяно търсят преговори! Да видим следваща стъпка, дано не е тази която си мисля, че и нашето външно цял де призовава за евакуация!

    17:25 23.03.2026

  • 12 Мислех

    23 2 Отговор
    да ходя на почивка в Крит. Вече, не.

    17:26 23.03.2026

  • 13 сащисан кравар

    22 3 Отговор
    Моряците са му драснали клечката, защото не искат да мрат за Бай Дончо и личните му авоари и нарцистични девиации😉

    17:26 23.03.2026

  • 14 кравария

    21 2 Отговор
    изтича в Персийския залив!

    17:27 23.03.2026

  • 15 Град Козлодуй.

    20 3 Отговор
    Пробито корито!

    17:27 23.03.2026

  • 16 Чалмарка

    3 23 Отговор

    До коментар #9 от "Българка":

    Тя Украйна добре се справя .

    Още чакаме Пролетната Офанзива

    На БЛАТНИЯ Пияндурник.

    САЩ да си гледа Иран .

    17:28 23.03.2026

  • 17 Госあ

    24 3 Отговор
    Тия б@клуци умишлено ще бомбардират атомната електроцентрала, за да направят нова ядрена катастрофа след Япония. Подучиха на същото бандерите - на ядрен тероризъм, но руснаците имат ПВО и защитиха ЗАЕЦ и КАЕЦ. Не знам Иран с какво разполагат…Китай и Русия трябва да им помогнат !

    17:29 23.03.2026

  • 18 КотАКА

    15 2 Отговор
    Иран за 3 дня, а?!? Хахаха

    17:35 23.03.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    ДОНИ И БИБИ СЕ ОКАЗАХА МАРМАЛАДА И МАСЛОТО
    МЕЖДУ ДВЕ ФИЛИИ ХЛЯБ И ЗАТОВА СЕ РАЗТЕКОХА
    - ЕДНАТА ФИЛИЯ ТЕКСАСКИТЕ ПЕТРОЛНИ БАРОНИ КОИТО ГОРЯТ В ЗАЛИВА
    - ДРУГАТА ФИЛИЯ РУСКИТЕ ОРЕШНИЦИ ЗА АЕЦ ДИМОНА В ИЗРАЕЛ :)

    17:36 23.03.2026

  • 20 Сатана Z

    15 2 Отговор
    Информацията ,че самият екипаж е драснал клечката ще се окаже вярна на 99%.На никой от тях не му се умира за евреите и олигарсите от САЩ.
    Така се прави.

    17:36 23.03.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 1 Отговор
    🤠 Това е САШтински сРамолетоБЕГач 🤠

    Коментиран от #23

    17:36 23.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тц, ТЦ, ТЦ...

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Защо е толкова опърлен?

    17:47 23.03.2026

  • 24 Гост

    8 1 Отговор
    Дано не стане някоя бела да гръмне тва чудо там, че е атомно. Ще ни изтрови като червеци

    17:48 23.03.2026

  • 25 Баш Хайдутин и действащ комунист

    5 2 Отговор
    Ликълнът май ,май ,юни потъна хохохо

    17:50 23.03.2026

  • 26 то пушенето

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    и огйнът идат от колюзетовете, там съ събира метан /газ, демек дето гори/ и оп, воала - пужар!

    17:54 23.03.2026

  • 27 Хихихи

    5 1 Отговор
    То е ясно. Тия много пушат, а ония на другото корито много aчкaт.

    17:54 23.03.2026

  • 28 стоян георгиев

    4 3 Отговор
    Говори се, че пожара бил умишлен, за да не бъдат пратени в залива! Краварските войничета имат повече мозък от Тръмпака!

    17:57 23.03.2026

  • 29 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Тежко му на тоя дето забравил ютията включена 😂😂😂😂😂😭😂😂

    18:16 23.03.2026

  • 30 Ясно

    1 1 Отговор
    Егати и пералнята на този кораб, за едната бройка да го потопи.

    18:30 23.03.2026

  • 31 инспектор Дюдю

    0 1 Отговор
    - Чакаме да се отмирише, че не се трае. Страхът на борда е бил голям.

    18:32 23.03.2026

  • 32 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Туман":

    Освен, че за първи път се бият със силен противник, този път го няма цялото НАТ0 да им помага, докато те обират овациите по новините.

    18:34 23.03.2026

  • 33 Факт

    0 1 Отговор
    В мирно време - герои. А във боя - на трупчета и трета седмица чакали инспекция.

    18:38 23.03.2026

  • 34 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Персите бе си поплюват":

    Абе ,добре е да проверят и тоалетните, сигурно са затиснати с памперси....

    18:51 23.03.2026

