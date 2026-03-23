Тръмп: В Иран е в ход смяна на режима

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в Иран е в ход смяна на режима, предадоха Франс прес и „Джерузалем пост“, цитирани от БТА.
На брифинг пред журналисти във Флорида, преди да отпътува оттам за Мемфис, Тръмп поясни: „Има автоматично смяна на режима, тъй като всички представители на режима бяха убити“. Президентът визираше, че по време на американо-израелските удари бяха ликвидирани иранският духовен лидер, аятолах Али Хаменей, както и редица висши политици и военни.
Тръмп също така повтори това, което вече беше съобщил в социалната си мрежа „Трут соушъл“, че САЩ преговарят с хора от Иран, които той лично намирал за „много разумни и много солидни“. „Тези хора са много уважавани и може би един от тях ще бъде онзи, който ние търсим“, заяви Тръмп. Той каза, че новият ирански аятолах Моджтаба Хаменей „не е на разположение“ и не участва в този диалог.
Тръмп каза, ако преговорите с тази група лидери, които той не идентифицира, се провалят, той ще продължи да бомбардира с лекота Иран. По-рано днес Иран отрече да води разговори със САЩ.
Иран отрече днес твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че двете страни са имали "продуктивни" преговори за край на войната в Близкия изток, предаде ДПА, пише БТА.
Техеран няма контакт с Тръмп, дори и чрез посредници, съобщиха иранските държавни агенции Фарс и Тасним, които са близки до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).
Само минути преди тази информация Тръмп обяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че отлага военните удари по ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура с пет дни след "продуктивни разговори" с Иран, отбеляза ДПА, допълвайки, че така американският държавен глава е удължил срока на предишния си ултиматум.
Тръмп заплаши в събота, че ще атакува ирански електроцентрали, ако в срок от 48 часа не бъде свалена иранската блокада на Ормузкия проток.
В отговор на това изявление Техеран заплаши, че ще затвори напълно протока, и заяви, че ще нанесе ответни удари по енергийни съоръжения и системи за обезсоляване на морска вода в страните от Персийския залив, поддържащи отношения със САЩ, ако иранската енергийна инфраструктура бъде атакувана.
"САЩ и Иран имаха през последните два дни много добри и продуктивни разговори относно окончателно и цялостно решение за нашите военни действия в Близкия изток", написа Тръмп в "Трут соушъл" днес.
Иранската новинарска агенция Фарс цитира анонимен източник от държавното ръководство на Иран, който казва, че Тръмп е отстъпил, след като Техеран е заплашил да атакува всички електроцентрали в Западна Азия.
Тасним информира, че Тръмп е бил посъветван "чрез натиск от финансовите пазари" и допълни, че Иран ще продължи да се брани, "докато е налице необходимото възпиране".
