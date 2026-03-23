Тръмп: В Иран е в ход смяна на режима

23 Март, 2026 17:41 3 503 84

Тръмп каза, ако преговорите се провалят, той ще продължи да бомбардира Иран

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в Иран е в ход смяна на режима, предадоха Франс прес и „Джерузалем пост“, цитирани от БТА.

На брифинг пред журналисти във Флорида, преди да отпътува оттам за Мемфис, Тръмп поясни: „Има автоматично смяна на режима, тъй като всички представители на режима бяха убити“. Президентът визираше, че по време на американо-израелските удари бяха ликвидирани иранският духовен лидер, аятолах Али Хаменей, както и редица висши политици и военни.

Тръмп също така повтори това, което вече беше съобщил в социалната си мрежа „Трут соушъл“, че САЩ преговарят с хора от Иран, които той лично намирал за „много разумни и много солидни“. „Тези хора са много уважавани и може би един от тях ще бъде онзи, който ние търсим“, заяви Тръмп. Той каза, че новият ирански аятолах Моджтаба Хаменей „не е на разположение“ и не участва в този диалог.

Тръмп каза, ако преговорите с тази група лидери, които той не идентифицира, се провалят, той ще продължи да бомбардира с лекота Иран. По-рано днес Иран отрече да води разговори със САЩ.

Иран отрече днес твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че двете страни са имали "продуктивни" преговори за край на войната в Близкия изток, предаде ДПА, пише БТА.

Техеран няма контакт с Тръмп, дори и чрез посредници, съобщиха иранските държавни агенции Фарс и Тасним, които са близки до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Само минути преди тази информация Тръмп обяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че отлага военните удари по ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура с пет дни след "продуктивни разговори" с Иран, отбеляза ДПА, допълвайки, че така американският държавен глава е удължил срока на предишния си ултиматум.

Тръмп заплаши в събота, че ще атакува ирански електроцентрали, ако в срок от 48 часа не бъде свалена иранската блокада на Ормузкия проток.

В отговор на това изявление Техеран заплаши, че ще затвори напълно протока, и заяви, че ще нанесе ответни удари по енергийни съоръжения и системи за обезсоляване на морска вода в страните от Персийския залив, поддържащи отношения със САЩ, ако иранската енергийна инфраструктура бъде атакувана.

"САЩ и Иран имаха през последните два дни много добри и продуктивни разговори относно окончателно и цялостно решение за нашите военни действия в Близкия изток", написа Тръмп в "Трут соушъл" днес.

Иранската новинарска агенция Фарс цитира анонимен източник от държавното ръководство на Иран, който казва, че Тръмп е отстъпил, след като Техеран е заплашил да атакува всички електроцентрали в Западна Азия.

Тасним информира, че Тръмп е бил посъветван "чрез натиск от финансовите пазари" и допълни, че Иран ще продължи да се брани, "докато е налице необходимото възпиране".


  • 1 Некой

    103 7 Отговор
    В Америка няма ли лудници - където да приберат тоя рижав изкуфял дъртак

    Коментиран от #11, #22, #23, #68

    17:44 23.03.2026

  • 2 хихи

    82 6 Отговор
    Тоя май консумира от пиците на наш кирчо.

    17:44 23.03.2026

  • 3 Боруна Лом

    75 5 Отговор
    ТРЪМПИ МАЙ ИЗБУШИ ТОТАЛНО!

    17:44 23.03.2026

  • 4 Горски

    67 5 Отговор
    Оранжевия откачалник да обявява някаква фиктивна огромна победа на САЩ и да спира тази излишна война, която може да докара целия свят в каменната епоха. След това Джей Ди Ванс и половината от кабинета на САЩ да се съберат и да решат незабавно отрстраняване на Тръмп от власт като го засилят в американското Карлуково! Тоя агресор си призна поражението от Иран...или пак се опитва да блъфира? И това ми било президент на вече бившето величие САЩ. Както го е подкарал ще докара страната си до предверието на икономически крах и гражданска война. По време на преговорите в Швейцария САЩ и евреите нападнаха Иран.Сега отново мислят някоя измама ... Пуделът на Нетаняху е подъл, но сега Оранжевия Епщайн е отчаян! Изчерпа всички възможни лъжи и манипулации и го обърна на молба! Дали обаче Иран ще са благосклонни към евреите? Тези държави нямат военната сила на Иран, нямат войски, разчитаха на САЩ да ги пази, затова му бяха послушни като кученца, захранваха го с петрол, купуваха за трилиони стоки и оръжия от Америка. Днес виждат, че Големия брат и покровител не може да ги защити, силата му не е онази, с която се е хвалил. Интересният въпрос за мен сега е, каква ще е позицията на съюзника Израел? За него отнася ли се отлагането с 5 дни?

    17:45 23.03.2026

  • 5 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    10 25 Отговор
    Майдан по американски....в Иран.

    17:45 23.03.2026

  • 6 Българин

    66 7 Отговор
    "Тръмп поясни: „Има автоматично смяна на режима, тъй като всички представители на режима бяха убити“. Тръмп е смешник. Никаква смяна на режима няма. Нали на мястото на убитите сложиха нови? За каква смяна на режима може да става въпрос!

    17:45 23.03.2026

  • 7 БоюЦиганина

    59 5 Отговор
    Дъртия рижав психопат лъже повече и от мене.

    17:46 23.03.2026

  • 8 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    8 25 Отговор
    Явно мен никой не ма бръсне за нищо.

    17:46 23.03.2026

  • 9 честен ционист

    22 4 Отговор
    Ще правят Стефчо Витков новия аятолах.

    17:46 23.03.2026

  • 10 Политкоректен

    28 3 Отговор
    Ех, мечти, мечти...

    17:46 23.03.2026

  • 11 за кой изкуфял дъртак

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Некой":

    за тиквата ли
    дето стадо ще го преизбира

    17:47 23.03.2026

  • 12 МАЙДАН ПО АМЕРИКАНСКИ

    14 3 Отговор
    За пет дни....

    17:47 23.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Швейк

    22 4 Отговор
    Абе , да не му умря циганката дето го хвалеше , бе !

    17:48 23.03.2026

  • 15 Дааа, голем

    30 4 Отговор
    е Тръмпчо:

    17:49 23.03.2026

  • 16 Дориана

    32 3 Отговор
    Тръмп говори това, което на него му се иска. Нито има смяна на режима в Иран, нито има преговори.за мир.

    17:50 23.03.2026

  • 17 К ПЕЙКИ с чалми🤩🐐

    6 17 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    17:52 23.03.2026

  • 18 Бай Дън

    23 2 Отговор
    А в Иран знаят ли?

    17:52 23.03.2026

  • 19 МАЙДАН ПО АМЕРИКАНСКИ

    17 3 Отговор
    Щатите сменят властта в Иран, като в приказка.

    17:52 23.03.2026

  • 20 Град Козлодуй..

    18 4 Отговор
    Ама че си ги измисля най различни всеки ден въздухаря! Може и той да шмърка!

    17:53 23.03.2026

  • 21 Последния Софиянец

    19 5 Отговор
    Тръмп загуби още една война.

    17:53 23.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Европеец

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "Некой":

    Същото щях да попитам и аз..... Няма ли психиатри в САЩ, та да приберат Дончо..... Дончо не е само опасен за Америка, но и за целия свят... Откак стана пудел на евреите, Дончо съвсем превъртя....

    17:54 23.03.2026

  • 24 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    10 10 Отговор
    Преговори има, но не с Аятоласите...
    Тех ги изтрепахме.

    17:54 23.03.2026

  • 25 Курти

    17 4 Отговор
    Абе Тръмпагата е шоумен с жълта книжка

    17:55 23.03.2026

  • 26 Гост

    15 5 Отговор
    Деменцията не прощава. Съдържанието в междуушието му е станало на суроватка и бълбука ли, бълбука с поредния тръмпоидиотизъм при всяко поклащане на кратуната.

    17:55 23.03.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 4 Отговор
    За това колко струва думата на янките може да питате американците❗
    Ама истинските Американци - коренното население на Америка, дето Колумб ги нарекъл индийци❗

    Коментиран от #32

    17:55 23.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тръмпона

    19 4 Отговор
    май си измисля преговори, за да се измъкне от ултиматума?!

    17:56 23.03.2026

  • 30 Смотаняху

    17 5 Отговор
    Моя приятел съвсем е откачил

    17:56 23.03.2026

  • 31 Хайо

    22 3 Отговор
    Видя светът лъжите на рижавия ? Води преговори със сина на бившия крал на Иран и с хора намиращи се в САЩ .Това ли са преговори с Иран ? Зеленски води преговори с Карпов .Абсолютно същия аналог .Майко мила до къде стигна тази държава ,да живее в паралелен свят .

    17:57 23.03.2026

  • 32 Я пъ тоа

    3 8 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нема истински и неистински американци....същото се отнася и за руснаците, българите,французите.....

    Коментиран от #39, #50

    17:57 23.03.2026

  • 33 Сатана Z

    19 5 Отговор
    Днес ,в понеделник сутринта ,Тръмп и неговите авери направиха милиарди с отварянето на борсата в Ню Йорк като за 5 минути нефта от 100$ стана 85$ благодарение на манипулацията на 47я ,който заяви точно в 8 сутринта,че спира ударите срещу Иран.
    Тия номера ги е правил и преди.Той не мисли за политика ,а за пари.Къде ще ги носи ,само той си знае.

    Коментиран от #40, #43

    17:58 23.03.2026

  • 34 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    20 4 Отговор
    Оранжевият дърт педофил и ционистка изтривалка съвсем изперка.
    Всички мислехме,че сенилния старец с алцхаймер Байдън е дъното,но дойде Тръмпоча и заоочна да копае и под дъното..
    Дончо Тръмпончо казва,че спирал огъня защото (водел) (чудесни ) (преговори) , от Иран обявяват ,че такова нещо няма....
    Пълен резил за флагмана на запада-кашерния краварник САЩ.😀

    17:59 23.03.2026

  • 35 Дон Турболенто

    14 4 Отговор
    Поредното бомбастично изказване. Тоя съвсем изтрещя. А се смеехме на Байдън. Явно елитите на целия "цивилизован" свят деградират. Но то като деградира населението като цяло, няма как да не се отрази и на елита, след като елита е част от това население.

    18:00 23.03.2026

  • 36 Ами

    12 4 Отговор
    Не е добре завалията.
    Явно пасторите не са помогнали :)

    18:01 23.03.2026

  • 37 Архимандрисандрит Бибиян

    3 11 Отговор
    Смяна на фежима като у Венесуела- Хаменей гиберясъл, омекотеното мо синче и един билюк гавази тоже,след смена на челмите с бели може.

    18:01 23.03.2026

  • 38 Болен мозък

    6 3 Отговор
    Кой управлява Иран.....

    18:01 23.03.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Я пъ тоа":

    Япатойко, чети малко история, че да разбереш колко си смешен❗

    18:02 23.03.2026

  • 40 Хайо

    8 3 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    Къде е този петрол от 78$?

    18:02 23.03.2026

  • 41 Гост

    12 4 Отговор
    Този е като невменяем. Говори си сам някакви неща, в паралелната му реалност.

    18:02 23.03.2026

  • 42 стоян георгиев

    12 3 Отговор
    Бившия шеф на израелското контра разузнаване НАТИВ -Йаков Кедми в прав текст по руската каза следното -Иран не може да бъде победен без употреба на ядрено оръжие,но ми се струва,че Иран също притежава такова и бъде ли използвано такова тогава ще последва и края на региона ,а в светът ще пламе в ядрена война...

    18:03 23.03.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    Бензинът на бензиностанциите падна ли на цените от началото на месеца🤔❓

    Коментиран от #49

    18:04 23.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 нннн

    12 5 Отговор
    Фантазиите и откровените глупости на Тръмп взеха да ми омръзват. Предишният президент бе деменция, сегашният - луд... Това ли е най- доброто, което може да избере Америка?

    18:06 23.03.2026

  • 46 хаха

    8 3 Отговор
    Кой ти вярва на теб бе пухъл? ХАХАХА

    Само кухотиквените байганьовци можеш да залъжеш.

    18:08 23.03.2026

  • 47 Абв факти

    9 4 Отговор
    Тръмп Не е луд, а прави другите на луди. Литка насам - натам противниците си и те не знаят какво да правят. Непредсказуем е. Просто печели време, докато още войски пътуват към зоната. Отделно, печели луди пари на борсата и крипто пазара, защото всяко негово изказване влияе на борсите.

    18:08 23.03.2026

  • 48 Kaлпазанин

    10 4 Отговор
    Сигурни сме ,само че доколкото знам иранците вече не преговарят и не сте вие които ще поставяте условията ,и ционистките медии намалете аппчетата с вашите глупости ,явно си преговаряте сами

    18:09 23.03.2026

  • 49 Я пъ тоа

    6 0 Отговор

    До коментар #43 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Бензина не пада, но и колите НЕ СПИРАТ...що ли?????

    Коментиран от #52, #62

    18:09 23.03.2026

  • 50 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Я пъ тоа":

    Руснаците,българите и французите сме европейски народи..Живеем на континента Европа,затова се наричаме европейски народи .Кои народи живеят на континента Америка?

    Коментиран от #57

    18:09 23.03.2026

  • 51 МАЙДАН ПО АМЕРИКАНСКИ

    3 1 Отговор
    Кой управлява Иран....не е Моджтабата.

    Коментиран от #53

    18:10 23.03.2026

  • 52 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Я пъ тоа":

    Защото в България има бързи кредити:)

    18:10 23.03.2026

  • 53 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "МАЙДАН ПО АМЕРИКАНСКИ":

    Някоя външна сила с която Тръмп води преговори явно...

    Коментиран от #59

    18:12 23.03.2026

  • 54 ПРОГРЕСИВЕН РЕПУБЛИКАНЕЦ

    3 5 Отговор
    КУПЕЙКА,
    КДЕ ТАКА....
    НА ДЖАМИЯ С МУСТАФФА....👳

    18:12 23.03.2026

  • 55 Междувременно

    4 2 Отговор
    Израел продължава с бомбите.

    18:14 23.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Я пъ тая

    0 6 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Гледам в европейските народи има хора със...шарена боя на кожата. А на континента Америка, живеят...американци...В Азия живеят азиатци а в Африка...африканци.

    Коментиран от #66

    18:15 23.03.2026

  • 58 ДАЛИ ТОЯ ДЕМИ

    5 3 Отговор
    Старец или вие от пресата сте яко издухани. НЕ МОЖЕ ТАКА ИЛИ ТОЙ ДА СИ СМЕНЯ МНЕНИЕТО НА ДВА ЧАСА ИЛИ ВИЕ ДА ПИШИТЕ ТЪПОТИИ. АКО Е ТОЙ ЗНАЧИ НАИСТИНА Е ИЗПЕРКАЛ АКО СТЕ ВИЕ ЗНАЧИ СТЕ ЛЪЖЦИ. ТОВА Е УНИЖЕНИЕ ЗА НАС ЧЕТЯЩИТЕ. НЕ ЗНАЯ ДА СЕ РАДВАМ ИЛИ ДА ПЛАЧА. ПОЗОР СТЕ. МАНИПУЛАТОРИ.

    18:16 23.03.2026

  • 59 Я пъ тая

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Ша са разбере....скоро.

    18:16 23.03.2026

  • 60 Тинтири минтири

    9 3 Отговор
    Явно Иран ще сменя режима в САЩ и Израел!

    18:16 23.03.2026

  • 61 Радио Ереван

    8 3 Отговор
    Холивуд явно е измислил нов сценарий за победа. По краварски тъп, както винаги.

    18:17 23.03.2026

  • 62 Я пъ тая

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Я пъ тоа":

    Кредитите са връщат...май с лихви....

    18:18 23.03.2026

  • 63 тъй ли...

    7 3 Отговор
    Това, американците, са някакви самохвалковци и надувки без никакво покритие. Целият свят им видя гумените мускули. Тръгват с перките напред. Самолетоносачи. Стелтове. Военни бази. Тейнологии. Сателити. Разузнаване. Милиарди военен бюджет.... И всичкото беше избушено и изринато от едни иранци, насред пустинята. Митологията от филмите беше тотално развенчана.

    18:18 23.03.2026

  • 64 Стивън Дарси...

    5 3 Отговор
    Заради досиетата на агентина на МОСАД -ч@фута Епщайн в които Тръмпоча е яко вътре с педофилски и хомосексуални компромати ушатия демон Натанаху го пеитисна и набута в тая война която се превръща в катастрофа за щатите и администрацията на Тръмп.
    Сатаняху и мосатаджий използваха преговорите между щатите и Иран поддържайки иранските ръководители и с въздушни удари убиха аятолаха и хората му като си мислеха,че това ще предизвика народно въстание и смяна на режима в Техеран,но нищо от тези ционистки надежди говежди не се случи..
    Напротив убийството на Хаменей и други ирански ръководители само сплоти близо 100 милионния ирански народ ,дойдоха на власт в Иран още по радикални и непримирим лидери към Израел и САЩ,иранските удари пимляха щатите ,Израел и съюзниците им в Залива,а сега като вече свършиха ракетите за ПВОто на Израел,Америка и петролните монархии в Персийския залив оранжевият педофил и ушатия са в ужас и именно затова Тръмп сънува някакви (ползотворна )преговори)с иранците и някакво несъществуващо (примирие)..

    18:19 23.03.2026

  • 65 БеГемот

    3 3 Отговор
    Човека е за въдворяване....

    18:20 23.03.2026

  • 66 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Я пъ тая":

    Н.егри.те са чистокръвни от местното население на континента Америка .Афроамериканците и те са от местното население на континента Америка.
    Та,не разбрах кои народи на континента Америка ти наричаш американци? За Европа е ясно. Французи,българи и пр.сме европейски народи а останалите за които ти говориш са пришълци ,както афроамериканците на континента Америка,които ти наричаш американци.

    18:21 23.03.2026

  • 67 бай Ставри

    1 0 Отговор
    След Калигула - Нерон, а след тях .... Атила - бич Божи!

    18:24 23.03.2026

  • 68 стоян

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Некой":

    До 1 ком - ами в москвабад няма ли лудници за един дребен варяго монгол дето си мисли че е цар вече 25 гд ама крепостните мълчат от страх

    18:29 23.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Факти

    4 3 Отговор
    САЩ са толкова мощни, че дори и некадърен ненормалник като Тръмп не може да им навреди. Русия е толкова слаба, че дори и многоходов геостратег като Путин успя да я потопи.

    18:31 23.03.2026

  • 71 Дедовия

    5 1 Отговор
    Чудя се американците още колко ще го търпят тоя клоун ?

    18:32 23.03.2026

  • 72 Тома

    4 1 Отговор
    Този изстрещя напълно.Байдън беше с деменция този е луд за връзване.За това дъртаци не трябва да управляват.

    18:32 23.03.2026

  • 73 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Тоя се присмиваше на байдън че бълнувал..!направи за смях сащ с тия глупости дето постоянно бълва.

    18:34 23.03.2026

  • 74 Ъъъъ

    3 1 Отговор
    "САЩ преговарят с хора от Иран, които той лично намирал за „много разумни и много солидни“.

    Някой, някога да е назначавал Тръмп за... световен HR мениджър? 🤔

    18:36 23.03.2026

  • 75 Тромб машата на Сатаняху

    4 1 Отговор
    Дърт оранжев перчем! От къде намират, такива кукувци за президент? Този и за чобанин не става ...

    18:37 23.03.2026

  • 76 А кога в сащ?

    3 1 Отговор
    Кой ще смени режима в сащ с нещо по-човешко?

    18:38 23.03.2026

  • 77 Минчо Огнянов

    2 1 Отговор
    На Тръмпата могат да му помогнат тук в България. Или в "Св.Наум" или в Курило. И на двете места всичко е за сметка на държавата от тюбитейката с номер от лево до чехлите. Докато е там ще сложат има - "Наполеон".

    18:39 23.03.2026

  • 78 Факти

    1 2 Отговор
    Казах ви, че войната ще приключи март месец. Целта е постигната и тя никога не е била смяна на режима. Това е работа на иранския народ. Иран беше върнат години назад в ядрената си програма. Ако след време надигне отново глава, пак ще бъде разбомбен. За народа е по-добре да няма програма за ядрени оръжия. Тя е изключително скъпа и тези пари трябва да се използват за да се осигури вода на хората. Това е проблем номер едно на Иран, а унищожението на Израел изобщо не е важно. Последният е на 1000 км и не иска нищо, освен да го оставят на мира.

    18:39 23.03.2026

  • 79 Алчен и

    1 1 Отговор
    Нагъл куфилник, в Ада да гори!

    18:42 23.03.2026

  • 80 Колобъра

    1 0 Отговор
    Ето защо оранжевият палячо педофил сънува някакви (преговори) с Иран и някакво(примирие)..

    18:49 23.03.2026

  • 81 На кой режим

    1 0 Отговор
    На тока ли

    18:49 23.03.2026

  • 82 Адолф

    2 0 Отговор
    Какво очакваш от евреите, долна сган разпнали Исус на кръста! Само за концлагери са.

    18:49 23.03.2026

  • 83 ПАК ЛЪЖИ ОТ МАРА !

    0 0 Отговор
    ТРЪМП ОТИВА В НУЖНИКА И СТАВА ВЕЧЕ ДВЕ НУЛИ !

    18:53 23.03.2026

  • 84 Чебурашка

    0 0 Отговор
    За последен път се убеждавам че меееекитеКитки и рашистофилитеПутинофили са едни и същи хора на заплата от пАсольството!

    18:53 23.03.2026