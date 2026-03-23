Противоречива информация от Иран: какво се случва и предстоят ли нови масирани удари

23 Март, 2026 18:21 1 396 28

Тръмп заяви, че преговорите с Иран "вървят много добре", докато Техеран отрече страните да са имали продуктивни преговори

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преговорите с Иран за прекратяване на военните действия "вървят много добре", заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю по телефона за Франс прес, предаде БТА.

По-рано Тръмп съобщи в социалната си мрежа "Трут соушъл", че САЩ и Иран водят "много добри и продуктивни разговори". "Всичко върви много добре", каза Тръмп пред АФП.

В съобщението си в социалните мрежи Тръмп уточни, че разговорите с Иран ще "продължат тази седмица". Той обяви също, че САЩ ще отложат евентуалните удари по ирански електроцентрали или друга енергийна инфраструктура с пет дни.

Преди да отпътува от Флорида за Мемфис, щата Тенеси, американският президент каза пред репортери, че САЩ и Иран са постигнали "съгласие по важни пунктове".

Той заяви също, че иска Иран да се откаже от запасите си от обогатен уран.

Иран отрече днес твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че двете страни са имали "продуктивни" преговори за край на войната в Близкия изток, предаде ДПА, пише БТА.

Техеран няма контакт с Тръмп, дори и чрез посредници, съобщиха иранските държавни агенции Фарс и Тасним, които са близки до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Само минути преди тази информация Тръмп обяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че отлага военните удари по ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура с пет дни след "продуктивни разговори" с Иран, отбеляза ДПА, допълвайки, че така американският държавен глава е удължил срока на предишния си ултиматум.

Тръмп заплаши в събота, че ще атакува ирански електроцентрали, ако в срок от 48 часа не бъде свалена иранската блокада на Ормузкия проток.

В отговор на това изявление Техеран заплаши, че ще затвори напълно протока, и заяви, че ще нанесе ответни удари по енергийни съоръжения и системи за обезсоляване на морска вода в страните от Персийския залив, поддържащи отношения със САЩ, ако иранската енергийна инфраструктура бъде атакувана.

"САЩ и Иран имаха през последните два дни много добри и продуктивни разговори относно окончателно и цялостно решение за нашите военни действия в Близкия изток", написа Тръмп в "Трут соушъл" днес.

Иранската новинарска агенция Фарс цитира анонимен източник от държавното ръководство на Иран, който казва, че Тръмп е отстъпил, след като Техеран е заплашил да атакува всички електроцентрали в Западна Азия.

Тасним информира, че Тръмп е бил посъветван "чрез натиск от финансовите пазари" и допълни, че Иран ще продължи да се брани, "докато е налице необходимото възпиране".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    24 2 Отговор
    Тръмп е невменяем, който ходи по улиците и си говори сам.

    Коментиран от #15

    18:24 23.03.2026

  • 2 Тръмпи

    17 2 Отговор
    ке яде какалачката.

    18:25 23.03.2026

  • 3 Пич

    19 2 Отговор
    Когато ви осведомих за малоумито на Тръмп, повечето не повярваха! А днес вече това ви е като "Отче наш", и дори вече води до бъзици във фолклора и меметата. Така че никой да не се учудва от неговата неадекватност!!!

    Коментиран от #11, #17

    18:25 23.03.2026

  • 4 Ненормалника

    24 2 Отговор
    Лъже май повече от Наркомана.

    18:25 23.03.2026

  • 5 МАЙДАН ПО АМЕРИКАНСКИ

    5 4 Отговор
    Скоро.....

    18:26 23.03.2026

  • 6 Хей

    15 1 Отговор
    Очакваме Иран да им праща хипер перални....

    18:26 23.03.2026

  • 7 Ново пет

    4 1 Отговор
    Кой ли управлява Иран....

    18:27 23.03.2026

  • 8 Бендида

    22 1 Отговор
    Оранжевият, луд старец, след като пренебрегна съюзниците, настрои всички срещу себе си, сега вече лъже в опит да стабилизира цените. Партньорът му Нетаняху трябва да му каже еврейската поговорка: ,,Когато не мислиш с главата си, резултатът се вижда по джоба ти." :)))

    18:27 23.03.2026

  • 9 Атина Палада

    17 3 Отговор
    Гответе се за .....как беше :) " по добре ужасен край,отколкото ужас без край"..Та,гответе се за ужасен край...За петродолара говоримЕ:)

    18:28 23.03.2026

  • 10 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    1 16 Отговор
    Изгубихте ума и дума

    18:28 23.03.2026

  • 11 Хей

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    А камилата Хари ако беше спечелила....

    Коментиран от #16

    18:28 23.03.2026

  • 12 Гост

    14 2 Отговор
    ДЕМЕНЦИЯТА НЕ ПРОЩАВА. ВЕЩЕСТВОТО СЪДЪРЖАЩО СЕ В МЕЖДУУШИЕТО МУ Е СТАНАЛО НА СУРОВАТКА И ПРИ ПОРЕДНОТО ПОКЛАЩАНЕ НА КРАТУНАТА ИЗБЪЛБУКВА ПОРЕДНИЯ ТРЪМПОИДИОТИЗЪМ

    18:29 23.03.2026

  • 13 Българин

    16 2 Отговор
    И коя е противоречивата информация от Иран?! Хората казват, че не са имали разговори с американците.

    18:30 23.03.2026

  • 14 Всичко е ясно

    6 1 Отговор
    Щом предупреждават българите да напуснат Иран, докато е възможно.

    18:30 23.03.2026

  • 15 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Невменяем, невменяем ама подмишкоасал ядерный чемоданчик .

    18:31 23.03.2026

  • 16 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хей":

    Камилата винаги си е Камила! Справка - Камила Английска...

    18:31 23.03.2026

  • 17 Точно така е

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Крайно време е неговите хора в обора да му сложат усмирителната риза на тоя тъпак, той им нанесе толкова големи вреди че трябва да са луди да го оставят още да вилнее .

    18:33 23.03.2026

  • 18 Хм...

    5 2 Отговор
    Пък аз мислех, че по зле са само камилата и евентуално бай дъно. Изобщо, инфантилния идиот тръмп е на път да бие по малоумщина дори и брюкселските зелки.
    А си бяха сила щатите...

    Коментиран от #20

    18:34 23.03.2026

  • 19 Макс

    5 1 Отговор
    Никой не вярва на Тръмп . Дори и борсите .

    18:36 23.03.2026

  • 20 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "Хм...":

    Ти мисшеше...русофил мисли...къс иммного смешен виц.та с вашите гласове в сащ и с вашите лъжи рижавия стана президент на сащ.

    18:40 23.03.2026

  • 21 стоян

    0 5 Отговор
    Другаре путинофили влюбени в мюслюмански Иран каква стана тя - вие обявихте ,,пабеда будет за нами,,и чакахме ден за парада а иранците вдигали бял чаршав

    Коментиран от #22, #25

    18:42 23.03.2026

  • 22 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "стоян":

    СтАеНчО, мноооого си к(У)х ..И понятие си нямаш за процесите,които текат...:)))) обаче да драснеш нещо у форума :)

    Коментиран от #24

    18:45 23.03.2026

  • 23 Терорашка Болшевишкая

    0 3 Отговор
    Путин вече няма да може да приеме обаждане от Тръмп? Причината е нов закон.

    В Русия подготвят мерки срещу измами: за хората над 60 години по подразбиране ще бъдат изключени входящите международни обаждания към стационарни телефони.

    Изключение ще има само за държавите от „Съюзната държава“, включително Беларус.

    18:46 23.03.2026

  • 24 Хм...

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Като влизаш в дискусия с форумния трол му помагаш да си върши работата и да разводнява коментарите с редки г0йH@.
    Моля те не го прави!

    18:47 23.03.2026

  • 25 Интересно

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "стоян":

    Хубаво е да прочиташ статиите, преди да станеш за смях пред всички.
    От про100кирчовците си, нали?

    18:48 23.03.2026

  • 26 Факти

    1 3 Отговор
    Трябва да слушаме Тръмп, защото той решава какво се случва в Иран и кога ще свърши войната. Какво казват ислямистите е без никакво значение. Те нямат карти. Те могат само да понасят удари и да оцеляват. Съдбата на Иран е в ръцете на Тръмп. Той ще приключи войната не защото не може да занули Иран, а защото това би отнело прекалено много време и би струвало прекалено скъпо за Америка. Бизнесът си е бизнес. Войната беше дотук. На есен в Америка има избори и тази война трябва да приключи сега, за да се върнат цените на петрола където бяха и американците да забравят за всичко.

    Коментиран от #28

    18:48 23.03.2026

  • 27 Пилот

    2 1 Отговор
    ЕФките се сгушиха в хангара и не излизат. Страх ги е, като получиха наряд, да летим над Иран. Хапят като ги наближим с ключа за запалването.

    18:51 23.03.2026

  • 28 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Факти":

    А иранците дали ще забравят?

    18:51 23.03.2026

