Противоречива информация от Иран: какво се случва и предстоят ли нови масирани удари

Преговорите с Иран за прекратяване на военните действия "вървят много добре", заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю по телефона за Франс прес, предаде БТА.

По-рано Тръмп съобщи в социалната си мрежа "Трут соушъл", че САЩ и Иран водят "много добри и продуктивни разговори". "Всичко върви много добре", каза Тръмп пред АФП.

В съобщението си в социалните мрежи Тръмп уточни, че разговорите с Иран ще "продължат тази седмица". Той обяви също, че САЩ ще отложат евентуалните удари по ирански електроцентрали или друга енергийна инфраструктура с пет дни.

Преди да отпътува от Флорида за Мемфис, щата Тенеси, американският президент каза пред репортери, че САЩ и Иран са постигнали "съгласие по важни пунктове".

Той заяви също, че иска Иран да се откаже от запасите си от обогатен уран.

Иран отрече днес твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че двете страни са имали "продуктивни" преговори за край на войната в Близкия изток, предаде ДПА, пише БТА.

Техеран няма контакт с Тръмп, дори и чрез посредници, съобщиха иранските държавни агенции Фарс и Тасним, които са близки до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Само минути преди тази информация Тръмп обяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че отлага военните удари по ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура с пет дни след "продуктивни разговори" с Иран, отбеляза ДПА, допълвайки, че така американският държавен глава е удължил срока на предишния си ултиматум.

Тръмп заплаши в събота, че ще атакува ирански електроцентрали, ако в срок от 48 часа не бъде свалена иранската блокада на Ормузкия проток.

В отговор на това изявление Техеран заплаши, че ще затвори напълно протока, и заяви, че ще нанесе ответни удари по енергийни съоръжения и системи за обезсоляване на морска вода в страните от Персийския залив, поддържащи отношения със САЩ, ако иранската енергийна инфраструктура бъде атакувана.

"САЩ и Иран имаха през последните два дни много добри и продуктивни разговори относно окончателно и цялостно решение за нашите военни действия в Близкия изток", написа Тръмп в "Трут соушъл" днес.

Иранската новинарска агенция Фарс цитира анонимен източник от държавното ръководство на Иран, който казва, че Тръмп е отстъпил, след като Техеран е заплашил да атакува всички електроцентрали в Западна Азия.

Тасним информира, че Тръмп е бил посъветван "чрез натиск от финансовите пазари" и допълни, че Иран ще продължи да се брани, "докато е налице необходимото възпиране".