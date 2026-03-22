Зеленски: Имам много лошо предчувствие
Зеленски: Имам много лошо предчувствие

22 Март, 2026 19:42 5 607 148

За руския президент Владимир Путин един продължителен конфликт в Иран е от голяма полза, заяви Зеленски

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се опасява от последствията от войната в Иран върху ситуацията в Украйна, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Имам много лошо предчувствие за последиците от тази война върху ситуацията в Украйна. Нашите дипломатически и тристранни срещи са отменяни постоянно, което се дължи на войната в Иран", заяви Зеленски в интервю пред Би Би Си.

"За руския президент Владимир Путин един продължителен конфликт в Иран е от голяма полза. Освен повишаването на цените на енергията, военните ресурси също се изчерпват", подчерта украинският президент.

"За Путин е изгодно ресурсите да не отиват за Украйна, той желае да ни отслаби и това е дълъг процес. Войната в Близкия изток е един от начините да стори именно това", допълни Зеленски, който уточни, че със сигурност ще има недостиг от зенитно-ракетни системи "Пейтриът", които биха могли да бъдат предоставени на Украйна.

Руският президент Владимир Путин поздрави вчера иранските лидери по случай празника Новруз и заяви, че Москва остава верен приятел и надежден партньор на Техеран, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Кремъл, пише БТА.

Путин изпрати поздрави на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей и на иранския президент Масуд Пезешкиан по случай иранската Нова година, заяви Кремъл.

"Владимир Путин пожела на иранския народ да преодолее трудните изпитания с достойнство и подчерта, че в това трудно време Москва остава верен приятел и надежден партньор на Техеран", се казва още в изявлението.

Мащабът на подкрепата на Москва за Иран обаче е под въпрос, отбелязва Ройтерс. Някои ирански източници заявиха, че страната им не получава особена помощ от Москва в най-голямата криза, с която се сблъсква Иран, откакто шахът бе свален от власт през 1979 г.

Русия казва, че атаката на САЩ и Израел срещу Иран е причинила световна енергийна криза, и окачестви убийството на покойния върховен лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей като "цинично".


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САТАНА

    132 15 Отговор
    И аз имам много лошо предчувствие за теб, чадо.

    Коментиран от #19, #144

    19:43 22.03.2026

  • 2 Пан Зеленко

    100 12 Отговор
    Лошо ми е !

    Коментиран от #113

    19:45 22.03.2026

  • 3 Отреазвяващ

    73 11 Отговор
    Пак двойка.

    19:45 22.03.2026

  • 4 Циник

    113 11 Отговор
    А аз имам лошото предчувствие, че Зеленски още не е разбрал, че и тая война е започната от неговите хора. Той, като гледам, май си мисли, че Путин я е започнал.

    Коментиран от #80

    19:45 22.03.2026

  • 5 Феникс

    104 12 Отговор
    Този го чака конопената вратовръзка скоро! Жалко че изби токлова християни, този убав ИвреиНъ!

    19:45 22.03.2026

  • 6 Хм...

    93 12 Отговор
    Всъщност единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    19:46 22.03.2026

  • 7 Пламен

    13 93 Отговор
    От няколко години повтарям , че накрая САЩ пак ще спасяват русийката .

    Коментиран от #10, #12, #20, #74, #96, #107, #111

    19:46 22.03.2026

  • 8 зеленияпор, който

    78 9 Отговор
    пожертва един народ, не неговия, за интересите на Запада.
    Срещу заплащане, разбира се.

    Коментиран от #13

    19:46 22.03.2026

  • 9 Град Козлодуй.

    75 10 Отговор
    Ного льошо! Белото свършва! Милиардите свършват! Оръжието за безплатно свършва! Тока и газта също свършват! Ми сега ко праим?

    Коментиран от #71

    19:47 22.03.2026

  • 10 Ако видиш радиатор

    58 9 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    да знаеш, че е по-умен от теб.
    Няма значение дали е чугунен или алуминиев.

    Коментиран от #14

    19:48 22.03.2026

  • 11 руската мечка

    7 61 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #28

    19:48 22.03.2026

  • 12 Хартиената мечка vs Орела на свободата

    10 64 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    Не за вярване че има хора които мисля че раша е нещо повече от регионална сила

    19:48 22.03.2026

  • 13 Многоходовото

    9 63 Отговор

    До коментар #8 от "зеленияпор, който":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #18, #56

    19:49 22.03.2026

  • 14 Пламен

    10 38 Отговор

    До коментар #10 от "Ако видиш радиатор":

    Ти кьорав ли си бе , не виждаш какво става ?

    Коментиран от #118

    19:49 22.03.2026

  • 15 Окооо

    80 10 Отговор
    Най- лошото от цялата ситуация около Украйна е, че България даде почти цялото си военно оборудване на Украйна! Сега се налага, да молим Гърция да ни пази небето.... Защото всичките наши системи ги подариха,особено при сглобката ГЕРБ- ДПС- ПП,ДБ... Напразно и залудо се оголихме, за да се харесат на господарите си....

    Коментиран от #25, #40

    19:49 22.03.2026

  • 16 закон на мърфи

    38 9 Отговор
    войните пречистват народите от глупаци!

    Коментиран от #26

    19:50 22.03.2026

  • 17 нннн

    58 8 Отговор
    А така иска Зеленски ресурсите на целия свят да отиват при него и той да ги разпределя, както си знае!

    19:50 22.03.2026

  • 18 НЕМОЖАЧи.ру

    8 44 Отговор

    До коментар #13 от "Многоходовото":

    Поне един паметник да вдигнат на ятолаха че се жертва за да може раша да продължи специална боклуджийска апираця по лесно(не че имат шанс за крайна победа 🤡🤩🍌🍌

    19:51 22.03.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 27 Отговор

    До коментар #1 от "САТАНА":

    му ха ха..сатана ли си се НАрекъл ..искаш ли да те намеря и...

    Коментиран от #33, #53

    19:51 22.03.2026

  • 20 Мдаа

    6 48 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    Тръмп им каза - Русия не е никакъв фактор. Просто една дребна пешка на шахматната дъска на САЩ

    😁

    Коментиран от #29, #70

    19:51 22.03.2026

  • 21 Анонимен

    26 8 Отговор
    Всичко е запланувано и върви по план график известен единствено на колосите в световната политика.Вие сте една пионка,винтче ,което се върти според техните постъпки.

    Коментиран от #32

    19:52 22.03.2026

  • 22 комплексно обсесивно джудже

    10 7 Отговор
    свръхпечалба от смъртта на съюзник, фейк изявления за съчувствие и продължаване на егоистична безизходна война.

    19:53 22.03.2026

  • 23 Истината

    49 6 Отговор
    Разказана от украински полковник: " Бяхме извикани с група офицери за награждаване от Зеленски. Между него и нас имаше 20 човека лична охрана. В това време завиха сирените, Зеленски с охраната се скри в бункера, А НИЕ ОСТАНАХМЕ НАВЪН!

    Коментиран от #92

    19:53 22.03.2026

  • 24 Винету

    27 3 Отговор
    Колумбе, йевем ти и откритието!
    Хау!

    19:53 22.03.2026

  • 25 уффф

    6 32 Отговор

    До коментар #15 от "Окооо":

    Добре че се оттървахме от старите съветски тенекии, че трябваше да се харчим да унищожаването им за скрабове.

    Коментиран от #57

    19:53 22.03.2026

  • 26 Вярно е.

    7 32 Отговор

    До коментар #16 от "закон на мърфи":

    Затова руските жертви са многократно по-големи от тези на противника им. Малко черен хумор :)

    Коментиран от #42

    19:55 22.03.2026

  • 27 Дън Бай

    23 5 Отговор
    Пешкира фърляй!

    19:55 22.03.2026

  • 28 Цък

    35 6 Отговор

    До коментар #11 от "руската мечка":

    Русия не знам какъв танц ще играят, но в момента краварите играят Бандари под музиката на иранските ракети и дроновете

    19:55 22.03.2026

  • 29 Тръмп каза на Наркомана:

    27 7 Отговор

    До коментар #20 от "Мдаа":

    Нямаш карти!

    19:56 22.03.2026

  • 30 Перо

    33 7 Отговор
    Наркосът ще гризне дръвцето! За лобито в САЩ, Израел е по-важен от малкия брат, ционисткия режим в някаква си Украйна! Помощ йок!

    19:56 22.03.2026

  • 31 Русия

    32 4 Отговор
    Правилно чувство имаш,скоро ще смениш белото с Новичок ,а в най лошият случай ще скочиш от някой хотелски прозорец ! Такава е винаги съдбата на всички предатели и краварски подлоги.

    19:56 22.03.2026

  • 32 Тръмп, когато нарита Путин

    7 30 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    по телефона, точно това му е казал - Русия не е фактор. Всеки я наритва, накъдето му е удобно.

    Коментиран от #65

    19:56 22.03.2026

  • 33 Град Козлодуй.

    23 7 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И кво ще му дуааш ли ако го намериш?

    19:56 22.03.2026

  • 34 Западен клошар

    21 5 Отговор
    Че си ЧАО!

    19:57 22.03.2026

  • 35 стоян георгиев

    8 19 Отговор
    Рижавия е руски агент.войната с иран го доказа за пореден път.

    19:58 22.03.2026

  • 36 демократ

    6 22 Отговор
    Опитаха се да помогнат руснаците да свалят ф-35 с ракета за близка дистанция с ич насочване щото няма радар който да лови ф-35 но с малката си взривна мощност не успя да го свали. И до там

    Коментиран от #46

    19:58 22.03.2026

  • 37 ВВП

    24 6 Отговор
    Зеленият плъшок имал предчувствия ..Ахаха .Пък той иска да му пращат 100 млд в месец ..и да праща хахлята на смърт..

    19:58 22.03.2026

  • 38 А аз имам

    23 6 Отговор
    Лошо предчувствие за евреите . Май няма за могат да построят третия храм. Зеленски е евреин също , ще ходят при господ за да разберат , че храма е той.

    19:59 22.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Будител

    34 7 Отговор

    До коментар #15 от "Окооо":

    Помните ли Тагарев как важно важно обесняваше , колко е важно да помагаме на еврейчето Зеленски. Сега къде е този мики маус

    Коментиран от #100

    19:59 22.03.2026

  • 41 "В Русия местните власти конфискуват

    9 29 Отговор
    и колят добитък на руските селяни, за да нямат поминък и да бъдат принудени да търсят препитание като войници в руската армия. Руски войници се молят на руския диктатор Владимир Путин да спре този процес и здрав добитък да не бъде "санитарно" колен. "Хората са отчаяни. Това са селски семейства, нашият тилен фронт. Те ни помагат, плетат чорапи, опаковат пакети и просто се молят за нас.Нека провеждат честни проверки, показват документи и тестове и не отнемат здрави животни. Нашите семейства не са врагове - те са гръбнакът на фронта", заявяват хората в жалбите си. "

    Коментиран от #63, #86, #90

    20:00 22.03.2026

  • 42 закон на мърфи

    3 17 Отговор

    До коментар #26 от "Вярно е.":

    виждаш ли колко глупаци ти дават минуси!

    20:00 22.03.2026

  • 43 Хеми значи бензин

    3 14 Отговор
    Тръмп се отърва от тези които не си плащаха оръжието. Немьите що не им платиха оръжието щото не минава през техните заводи. А те авиация и пво нямат и няма кво да предложат.

    20:01 22.03.2026

  • 44 Палач

    17 5 Отговор
    Ще ти кажа за предчувствията! Само да ми пристигнат въжета от Али Експрес, че в тази Украйна и въжета не останаха...

    20:01 22.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Механик

    7 20 Отговор

    До коментар #36 от "демократ":

    Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, как да свали Ф-35

    Коментиран от #60

    20:02 22.03.2026

  • 47 Мнение

    19 7 Отговор
    Прав е Зеленски, лошо е, но не е предчувствие ами самата реалност.
    Той най-накрая ще разбра, че Украйна не е най-прецаканата на света и че той не е единствения, с който целия свят трябва да се съобразява. И може да се сърди само на Тръмп за това "предчувствие".

    Коментиран от #58

    20:04 22.03.2026

  • 48 Рублевка

    19 6 Отговор
    Бандеровците ще ги оставят спокойно да мизерстват на запад, но Зеленски ще го намерят навсякъде където и да се скрие. И парите му ще вземат до последния цент и имотите. Ще проверяват семейството му и ако купят нещо, ще им го вземат. Имат право на матрак (не легло, а на пода), хладилник, шкаф, маса и по един стол на човек.

    20:04 22.03.2026

  • 49 Данко Харсъзина

    18 6 Отговор
    Путин ще го бие с тояга и после ще го изпрати в Сибир.

    20:04 22.03.2026

  • 50 защо

    11 6 Отговор
    Аз лично не разбрах. Какво е лошото предчувствие?

    Коментиран от #62, #66

    20:04 22.03.2026

  • 51 руската немощ

    5 20 Отговор
    Преди почти четвърт век Русия имаше идеята да създаде свой собствен стелт самолет според схемата „летящо крило“. Така че имаше проект PAK DA, който се планира да бъде подобен по дизайн на американския B-2 Spirit. След обещания за тестване във въздуха до 2021 г., все още съществува само под формата на концепция поради технически, финансови и стратегически трудности. Сега обаче е 2026 г., а проектът съществува все още под формата на прессъобщение и концепция, пише американският журналист и военен анализатор Кейлъб Ларсън за 19FortyFive.
    😁

    20:05 22.03.2026

  • 52 ВВП

    18 6 Отговор
    Зелю артиста го правят на важен персонаж..заради Световния тумор ,ВПК..когато приключи театъра никой няма да си спомни за тоя клесс..Тъжно е..

    20:05 22.03.2026

  • 53 Съвет

    17 5 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Внимавай този акт да не ти е последното откритие Фаши …

    20:06 22.03.2026

  • 54 САМ СИ ГО ТУРИ ОЩЕ

    12 5 Отговор
    ПРЕДИ 4 ГОДИНИ. ПАРДОН ИМ ГО ТУРИ НА ОКРАИНА НАРОДА. ТВОЯТА НА УРСУЛА МАКРОН КЛАУС Е ДОБРЕ СТАНАХТЕ ПО БОГАТИ. ПИША ГО ОТ ГОДИНИ СВЕТА СТАВА ДРУГ ГОЛЕМО КОМАНДОРЕНЕ ЩЕ ИМА ОТ РУСИЯ КИТАЙ САЩ. И КЪДЕ СА НИ ВКАРАЛИ НАЩИ ПОЛИ ПТИЧКИ ТРЪПИ ВИНАГИ ВСИЧКО Е СВЪРШВАЛО СЪС КРАХ И МИЗЕРИЯ.

    Коментиран от #61

    20:06 22.03.2026

  • 55 Хи хи хи

    20 4 Отговор
    Ей тоя мишок и той е за трепане , фалира цял свят със просията си за милиарди , кравите и евреите - също ..защото ше ни довършат със хипер инфлацията която те ще причинят на цял свят !!!!

    20:06 22.03.2026

  • 56 ИМПЕРИАЛИСТ

    8 11 Отговор

    До коментар #13 от "Многоходовото":

    • До тук, Русия постигна половината от вековната си цел да приобщи Европа, като успя с помощта на агента Краснов да я отдалечи от връзката и със САЩ...Сега се очаква да започне с нейното "ухажване".

    20:06 22.03.2026

  • 57 Буффф

    17 5 Отговор

    До коментар #25 от "уффф":

    Те лайНАТОвските тенджури са мноо яки. Руснаците и иранците ги разпарят с дронове и с ракети като изгнили консерви. А нещо хубаво за бракуваните Ф16 блок 70 Вх. Ь ет. Ю ап.Я, които ни изпратиха от хУйСА няма ли да кажеш?

    20:06 22.03.2026

  • 58 стоян георгиев

    4 20 Отговор

    До коментар #47 от "Мнение":

    Украйна прави така че да не падат бомби в бг.наистина докато не го разберете няма как да оцените украинската саможертва.

    Коментиран от #98

    20:07 22.03.2026

  • 59 Майстора

    17 5 Отговор
    Зеленски чак сега разбра , че е пушечно месо и без оръжието и боеприпасите на Запада е кръгла нула.

    20:07 22.03.2026

  • 60 Минувач

    17 4 Отговор

    До коментар #46 от "Механик":

    Сърбите свалиха стелта …

    Коментиран от #72, #75

    20:07 22.03.2026

  • 61 стоян георгиев

    4 8 Отговор

    До коментар #54 от "САМ СИ ГО ТУРИ ОЩЕ":

    Какво е трябвало да направи преди четири години?

    Коментиран от #87

    20:07 22.03.2026

  • 62 Ако войната

    3 15 Отговор

    До коментар #50 от "защо":

    продължи година или повече. По принцип е възможно е, но малко вероятно. Тръмп не е толкова глупав като Путин, че да се забие в 5 годишна война, макар че може да си позволи, за разлика от Русия.

    20:07 22.03.2026

  • 63 стоян георгиев

    4 14 Отговор

    До коментар #41 от ""В Русия местните власти конфискуват":

    Мислиш.ли че бг комуниста го интерасува руската трагедия?

    Коментиран от #69

    20:08 22.03.2026

  • 64 Уса

    8 4 Отговор
    Усещаш го значи е голем и сух

    20:08 22.03.2026

  • 65 Въпрос

    12 5 Отговор

    До коментар #32 от "Тръмп, когато нарита Путин":

    Ами ЕС що се разрева да отменят санкциите и да ползват руски петрол ?

    Коментиран от #73

    20:09 22.03.2026

  • 66 Аз разбрах

    20 4 Отговор

    До коментар #50 от "защо":

    Лошото предчувствие е, че войната в Украйна вече не е на първо място в света, че вече има по-сериозни проблеми и че вече няма всичко да отива за Украйна. Всъщност не е предчувствие, а факт.

    Коментиран от #76

    20:10 22.03.2026

  • 67 Асен Генов

    9 5 Отговор
    Розовите джендъри от ППДБ са комунисти педофили.

    20:11 22.03.2026

  • 68 Бай ОНЯ

    16 3 Отговор
    Разбира се че ще има лошо предчувствие - дните му са преброени.

    20:11 22.03.2026

  • 69 Рублевка

    11 4 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    Живееш в миналия век. В България няма комунисти от 40 години.

    20:11 22.03.2026

  • 70 бе той и

    12 3 Отговор

    До коментар #20 от "Мдаа":

    за иран така говореше обаче иран му накъса ританките така че прави си изводите ако можеш де

    20:12 22.03.2026

  • 71 Град Козлодуй

    3 20 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй.":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    20:12 22.03.2026

  • 72 Рублевка

    14 3 Отговор

    До коментар #60 от "Минувач":

    Стелта беше стелт само в американската пропаганда. Сърбите го издумкаха с ПВО от петдесетте години и САЩ го спря от производство. Сега на ред са Ф35.

    20:15 22.03.2026

  • 73 Русия реве за

    3 15 Отговор

    До коментар #65 от "Въпрос":

    отмяна на санкциите, защото харчи от Държавния резерв, няма приход, а производството на танкове и ракети е скъпо. Потъват.

    Коментиран от #77, #99, #121

    20:16 22.03.2026

  • 74 Хахахахаха

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    Пламенчо не се напъвай да мислиш с тая картофена глава, няма да стане, как Америка спасява руснаците ще ми обясниш ли, при положение че 90 процента от оръжията идват от Америка, при положение че гледате американски сателити за удари по Русия, при положение че американците налагат санкции на руснаците, приемете истината руските доброволци разбиха Нато и Украйна, убиха 1, 7 млн украинци, избиха поляци, латиноси и всякакви други, смятай че ако не беше Америка отдавна нямаше да има Украйна, ще се да има само квартал наречен Киев

    20:16 22.03.2026

  • 75 Оня

    3 6 Отговор

    До коментар #60 от "Минувач":

    Сърбите, но с чешкия радар "Тамара". Преди да ги приемат в ЕС, почти 2 години след това, ясно им казаха да "спрат" производството на този радар, иначе ще гледат ЕС през крив макарон. Изобщо - чехите са много напред във военно-промишления си комплекс още от време оно. С-4 е измислен от чехите. Лекият им танк 38t се произвежда няколко години преди старъа на ВСВ, но след окупацията им от Германия, немците запазват производството му, оценявайки качествата му. И нашата армия е имала чешките танкове. В самолетостроенето чехите също са на предни линий. Фирмата ČZ е с над 100 годишна история в производството на оръжие.

    20:19 22.03.2026

  • 76 защо

    2 5 Отговор

    До коментар #66 от "Аз разбрах":

    Значи и ти не си разбрал ПРЕДЧУВСТВИЕТО. :)

    20:19 22.03.2026

  • 77 Руснаци

    11 2 Отговор

    До коментар #73 от "Русия реве за":

    Хахахах обърка се, ама то и пола ти е объркан, иска ти се да си мъж, а по биеш от дамски пол, да си видял Путин да реве, маняка няма слабо при него, армията напредва, падна и Гришино днеска, напредват към Славянск, демек наркомана осъзнава че времето на Украйна изтича

    20:19 22.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 С 3 думи!

    8 2 Отговор
    Жалък клоун-наркоман!

    20:22 22.03.2026

  • 80 А аз имам лошото предчувствие,

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Циник":

    че неговите хора я започнаха точно сега, когато Русия е заета с него и бандерите му!

    20:23 22.03.2026

  • 81 Ъъъъ

    7 2 Отговор
    Ами освен Зеления Гоблин да сподели предчувствията си с Тръмп и да му обясни, че войната в Иран му открадна шоуто.... Не знам що ни занимавате с предчувствията на наркозависими бивши президенти?

    20:23 22.03.2026

  • 82 Тръмп

    5 2 Отговор
    И аз

    20:24 22.03.2026

  • 83 Данко Харсъзина

    9 2 Отговор
    Няма пари, нито оръжие нито нищо. Войната в Близкия изток изсмуква всичко. Зеленски да вдига белия байрак.

    20:24 22.03.2026

  • 84 Рублевка

    7 2 Отговор
    Уважавам американския народ за рокендрола, Елвис, Майкъл Джексън, героизма през ВСВ, но демокрацията им се изроди през студената война. Превърна се в империализъм. Пъхат си носа навсякъде, където има нефт, вместо да развиват технологиите. Организират отвличания, убийства и преврати. Потъват бавно но сигурно. Нуждаят се от енергичен и разумен президент. Тръмп започна добре, но изглежда му е време за пенсия. Умори се човека.

    20:25 22.03.2026

  • 85 Митко бонбата

    3 8 Отговор
    Бате Володя, трябва да се утрепе пчелата майка путин, и слугите и че се разбегат!

    20:26 22.03.2026

  • 86 Руснаци

    8 2 Отговор

    До коментар #41 от ""В Русия местните власти конфискуват":

    Хахахах 50 процента има, наистина в няколко села им избиват животните, ама това за да станат войници ме уби хахах, вярваш ли си, дай да прочета къде хората говорят че го прави за да ги прати на фронта, кой ще праща на фронта 60 годишни дядовци ли??? Това го прави Зеленски влиза и отвлича хора и на фронта, отделно да си видял 5 години да има мобилизация на руснаците, няма нужда има достатъчно доброволци и не мисля че ще им трябват повече, то не останаха украинци вече, още годинка и няма да има кой да се бие за украйна

    20:26 22.03.2026

  • 87 ДА ПДПИШЕ МИР

    6 2 Отговор

    До коментар #61 от "стоян георгиев":

    На много по добри условия от днес. Това искаха и Донбас ЛУГАНСК Запорожие то. А той ги малтретира би и убива. После се хвана със бай дрън НАТО ИСКАШЕ НА ГРАНИЦАТА СЪС РУСИЯ И ВСИЧКО ТОВА ЗА ДА ПОРОБИ НАРОДА СИ А ТОЙ ДА СТАНЕ МУЛТИ МИЛИОНЕР.

    Коментиран от #97

    20:26 22.03.2026

  • 88 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор
    Сега е моментът Руската армия да пресече границата с Полша.

    Коментиран от #95, #108

    20:26 22.03.2026

  • 89 Оранжевата крава

    7 2 Отговор
    най-добре ще е да се принесеш в жертвоприношение за свещената крава

    20:26 22.03.2026

  • 90 17000м2 в Геленджик

    1 8 Отговор

    До коментар #41 от ""В Русия местните власти конфискуват":

    Ботокса лилипу и неговата канцелария 3 седмици се правиха че не виждат този варв. акт за да изиграят в последствие ролята на доброто ченге. Жалко за руския народ.

    20:26 22.03.2026

  • 91 Ментола

    8 2 Отговор
    Радвам се че поклониците на укрофашизма в този форум значително е намалял.Това значи че доста от сънародничите се обръщат като фурнджийски лопати, когато е удобно.Това не е нищо чуждо за нас.

    20:26 22.03.2026

  • 92 В Руското министерство на отбраната

    2 10 Отговор

    До коментар #23 от "Истината":

    са постъпили над 800 000 молби - запитвания от семейства на мобилизирани войници, от които няма и следа. Няма ги сред живите, но и не са официално обявени за мъртви. Мащабите на руските жертви може да се окажат много по-големи отколкото си мислим.

    Коментиран от #104, #115

    20:27 22.03.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Па̀ри нѐма,

    6 2 Отговор
    действай.

    20:29 22.03.2026

  • 95 Ха-ха

    2 9 Отговор

    До коментар #88 от "Данко Харсъзина":

    Тя Русийката 5 г. не може да се справи с една нищо и никаква Украйна, ти искаш с Полша да се справи.!

    Коментиран от #101, #124

    20:29 22.03.2026

  • 96 Бензъл

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    Гледаме гледаме кой се моли за спасение .Ти и твоето пошло семейство

    20:30 22.03.2026

  • 97 Няма такова

    3 5 Отговор

    До коментар #87 от "ДА ПДПИШЕ МИР":

    Нещо Русия не иска територии. Русия иска проруско правителство в Украйна.

    20:30 22.03.2026

  • 98 Всъщност Украйна, урсулите и мераклиите

    6 3 Отговор

    До коментар #58 от "стоян георгиев":

    правят точно обратното.

    Освен това Украйна не прави "саможертва" а е жертвана!

    20:31 22.03.2026

  • 99 Атина Палада

    9 4 Отговор

    До коментар #73 от "Русия реве за":

    Потъват,потъват,колко да потъват? Не са стигнали като Европа и САЩ на купони след като Иран ни наложи санкции ..:))) Иран ни наложи санкции и издържахме три седмици само и се започна с купоните..:)))) Задава се канибалството в Европа.

    Коментиран от #116

    20:31 22.03.2026

  • 100 Тагарев се скри

    7 4 Отговор

    До коментар #40 от "Будител":

    Той е от тия които излизат от мишата дупка като го повикат ама сега го забравиха и се скри такива хора са герои за един ден преди кой го знаеше тоя сега пак ще го забравят

    20:31 22.03.2026

  • 101 Хахахахаха

    10 4 Отговор

    До коментар #95 от "Ха-ха":

    Руснаци смазаха Украйна от 40 млн държава, останаха под 20 млн, унищожени градове, превзети територии, геноцид над украинската армия, това нещо няма възстановяване. С поляците ще бъде още по лесно, там няма да се пази цивилния народ, те поляците много добре го знаят и за това се молят на Украйна да не се предава, страхът ги тресе

    20:32 22.03.2026

  • 102 Маг

    8 3 Отговор
    Бре,бре,той бил и ясновидец, бре.Имал предчувствие за Иран а за Укрия не му пука.Аз пък имам предчувствие,че точно това е и целта на бай Дончо,да се измъкне от батака в Укрия,щом Европа не иска да плаща за джепането дето го иска нашлокания.Орбан даже и ще му благодари на бай Дончо,че ще ги зареже укрите.В края на краищата той не я започна тая"битка"за ресурсите в УкриятаТова беше дело на сенилния и тези около него,но не и на тръмпанарите.

    20:32 22.03.2026

  • 103 Пачо

    7 3 Отговор
    Какво предчувствие? Преди колко години ви го каза Жириновски? " Вие не отчитате ситуацията в близкия изток ....". Стареца беше един от най добрите анализатори в света. Вие го мислехте за клоун!

    20:33 22.03.2026

  • 104 Много си запознат

    4 3 Отговор

    До коментар #92 от "В Руското министерство на отбраната":

    Ти да не работиш там

    Коментиран от #109

    20:33 22.03.2026

  • 105 Рублевка

    6 4 Отговор
    Червената армия е била вече в Румъния, но българските фашисти вместо да бягат, са продължавали да крещят "хайл Хитлер" като сега "слава Украине". То не е имало и къде да бягат. Гърция и Сърбия българска окупация, Турция неутрална но е екстрадирала в СССР, самолетни полети няма. Остават лагерите е Белене и Скравена, Ловешко.

    20:33 22.03.2026

  • 106 Анонимен

    7 2 Отговор
    Усеща че ще яде дървото

    20:34 22.03.2026

  • 107 Хапчетата...

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    ...спешно...!

    20:34 22.03.2026

  • 108 Жалко за Пригожин

    4 8 Отговор

    До коментар #88 от "Данко Харсъзина":

    Руската армия е крайно време да разбере кой е главная виновник за конфузната(да не кажа жалката)ситуация в която се намира. Май пак идва време за Аврора!

    20:34 22.03.2026

  • 109 Руснаци

    4 3 Отговор

    До коментар #104 от "Много си запознат":

    Не му обръщай внимание на ядката, той човека цял живот е бил бедняк, няма такава новина достатъчно да копнеш текста и ще видиш че няма никъде такава новина, дядка та няма деца, няма жена и всеки ден яде само хляб, живота му е нищожен и за това цял ден пиши фейкчета

    20:35 22.03.2026

  • 110 Симо

    8 4 Отговор
    Зелен, бягай докато не са те ........ теб историята няма да те помни!

    20:36 22.03.2026

  • 111 Пламен=Папагал

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    Ами повтаряй си с години-няма лошо да си Папагал...?!

    20:36 22.03.2026

  • 112 Разгром 💣💥💣💥

    4 9 Отговор
    “Русия направи най-големия си опит да пробие в посока Лиман-Боровск. Руснаците подготвяха от два месеца силите на 1-ва танкова и 20-та комбинирана оръжейна бригади на Руската федерация. „Врагът тръгна в атака едновременно в 7 посоки в областта на отговорността на корпуса и в него участвали повече от 500 пехотинци, 28 единици бронирани машини, повече от 100 единици мотоциклети, бъги и четворни велосипеди. За четири часа обучените части на Трети корпус на ВСУ превърнаха опита за бърз пробив на руснаците в мащабен провал, още преди врага да е достигнал до линията на битката.“

    Коментиран от #114

    20:36 22.03.2026

  • 113 Дедо

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пан Зеленко":

    И още по лошо ще ти стане.

    20:38 22.03.2026

  • 114 Хахахахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #112 от "Разгром 💣💥💣💥":

    Въххх вярвам им, гледах им клипчето където уж спират нападението и :
    1 не знаех, че може да има атаки от 7 страни едновременно хахахах
    2 не знаех че руснаците атакуват с 500 човека и се надяват да не ги видят
    3 самите украинци ги гъбаркат и им се подиграват за тези лъжи
    4 клипчето беше дълго 1 минута хахах и бяха показани на него 3 ударени машини и 5 руснака

    20:39 22.03.2026

  • 115 някой си

    5 4 Отговор

    До коментар #92 от "В Руското министерство на отбраната":

    доста пошла пропаганда,ама вие нек@дърните бг драскачи само толкова и можете

    20:40 22.03.2026

  • 116 Много ви облъчват с лъжи

    4 5 Отговор

    До коментар #99 от "Атина Палада":

    по тия пенсионерски клубове, само ви създават излишен страх и стрес :)

    Коментиран от #122

    20:40 22.03.2026

  • 117 Шопарите са добре

    4 4 Отговор
    Купиха си самолети, имат имоти в чужбина и офшорки. Като получат предчувствие чао България! А дребните мишоци ще тичат след самолетите да се хванат за колесника.

    20:40 22.03.2026

  • 118 Дедо

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Пламен":

    Има един кьорав, но не е той.

    20:40 22.03.2026

  • 119 След спиране на интернета в Русия

    4 5 Отговор
    започнали да пускат фалшиви видеа, не само за ситуацията на фронта, но и за уж нови руски оръжия, които свалят всякакви дронове. Като например видео, в което хеликоптер "Ка-52М" сваля украински дронове с 30-мм снаряди за лов на дронове. Defense Express е разобличило това видео като фалшиво.

    😁

    20:42 22.03.2026

  • 120 Всяко негово

    3 4 Отговор
    Лошо предчувствие е мехлем за нашите души!

    20:42 22.03.2026

  • 121 Висящият от колесник

    8 4 Отговор

    До коментар #73 от "Русия реве за":

    Русия
    за разлика от всички други държави по света
    не се притеснява че:
    - няма газ в газохранилищата
    - няма бензин и дизел за след месец
    - няма да има интернет
    - няма чуждите банки(като в БГ) да започват да изчезнат
    - няма да останат на тъмно и студено
    - няма да загинат от глад и тн.
    Вижте сега от горенаписаното кой от ЕС отговаря

    20:42 22.03.2026

  • 122 някой си

    5 4 Отговор

    До коментар #116 от "Много ви облъчват с лъжи":

    че в Русия си е добре,вие в еврокенефа му мислете

    Коментиран от #131

    20:43 22.03.2026

  • 123 Георгиев

    4 4 Отговор
    Русия вече каза, че обещанията към Израел да пази живота на зеления вече са приключили. И че ще продължават тази тактика да пазят народа на Окраина. Но не разбирам защо Путин позволява производство на дронове и ракети; защо не разрушава сградите на централната власт, на военните и ГРУ в Киев? Има някакви спъналки и те не са в Кремъл.

    Коментиран от #126, #128, #132, #134, #136

    20:43 22.03.2026

  • 124 Парадокс

    3 7 Отговор

    До коментар #95 от "Ха-ха":

    Джужака направи своите военни за резил. Ведньж стигнали до Киев..... се вьрнаха в началната позиция в Донбас.

    20:44 22.03.2026

  • 125 Р. Радев

    5 7 Отговор
    Ще поканя Зеленски да разчисти малко тука от копейки! Ша ги накара да викат , СЛАВА УКРАИНЕ!

    20:45 22.03.2026

  • 126 Руснаци

    6 3 Отговор

    До коментар #123 от "Георгиев":

    Много руснаци точно за това го обвиняват, че тази война можеше да е свършила отдавна ако не беше толкова загрижен за украинските цивилни, много руснаци искат тази война и си искат земите и никой не го обвинява за войната, а че действа меко с украинците

    Коментиран от #130

    20:45 22.03.2026

  • 127 ?????

    4 4 Отговор
    "Зеленски: Имам много лошо предчувствие" - и то не те лъже.

    20:46 22.03.2026

  • 128 За сьжеление

    2 3 Отговор

    До коментар #123 от "Георгиев":

    Не само ти не разбирал а от 150 млн. поне 140 млн. си задават сьщия вьпрос но отговора е "всичко е по план".Всьщност какьв е този план вече 5 година не става ясно а желаещите да воюват се изчерпаха.

    Коментиран от #138

    20:52 22.03.2026

  • 129 Пенсионер 69 годишен

    4 4 Отговор
    Разправям на младежите, че в Русия едно агне струва колкото едно капучино в Европа, а те не ми вярват и разтяга локуми за БВП. Един патрон в Русия струва 0,08€, а в Европа 2€. Същото е съотношението в цените на дроновете, ракетите, планиращите бомби и т.н.. В натурално отношение. Русия произвежда за месец оръжия и муниции, колкото Западът и колониите му за три месеца. Много ясно, че при тези цени Западът ще фалира.
    Изходът е рокада в западната политическа класа и молба на Кремъл за нефт и газ. Украйна в РФ, бандеровците, които не избягат в северен Сибир.

    20:53 22.03.2026

  • 130 Директно го обвиняват в провал на СВО

    4 3 Отговор

    До коментар #126 от "Руснаци":

    "Руски депутати заявиха, при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    Коментиран от #133

    20:54 22.03.2026

  • 131 Колко може да

    3 3 Отговор

    До коментар #122 от "някой си":

    е добре Русия,в качеството си на фалирала и унижена държава. Не мисля, че някога е била по-зле от сега, след ВСВ.

    20:56 22.03.2026

  • 132 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #123 от "Георгиев":

    Това,което не разбираш ти и много други като теб не го разбираме има един отговор ..Зеленски е агент на Русия... Защото не може да не си признаем,че Зеленски обезоръжи НатоТО...изсмука и кинтите на Запада...Искаше само оръжия а Русия чакаше на гюме в Донбас и ги утализирваше..
    Сега НатоТО е парцалена кукла..Аз друго не разбирам...Зеленски слезе от московската сцена и стана президент на Украйна..След като стана президент изпрати децата си в Русия,където са и до днес там..Жена му...тя обикаля света...но децата си скри в Русия..

    20:57 22.03.2026

  • 133 Пенсионер 69 годишен

    2 4 Отговор

    До коментар #130 от "Директно го обвиняват в провал на СВО":

    Руски депутати от опозицията, които се надяват Западът да им даде пари. Няколко човека. Вървят по стъпките на Навални към полярния кръг.

    Коментиран от #137

    20:58 22.03.2026

  • 134 Русия има много

    4 1 Отговор

    До коментар #123 от "Георгиев":

    проблеми. Най-големия, разбира се и липсата на финансови средства. Но и във военно отношение е доста слаба. Дори не е успяла да превземе въздушното пространство на Украйна, а това е задължително ако иска да превземе поне столицата или да унищожава военни цели. Затова се провали СВО.

    20:59 22.03.2026

  • 135 Из падмасковие

    5 2 Отговор
    Няма кво да ядем в русия, рафтовете празни в петьоръчка,няма и денги,стоим на студено

    21:00 22.03.2026

  • 136 Русия е направила

    4 1 Отговор

    До коментар #123 от "Георгиев":

    над 20 опита да убие Зеленски. Всичките неуспешни. По някакви причини, Русия се проваля във всичко, което иска да направи. Факт.

    21:01 22.03.2026

  • 137 Хахахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #133 от "Пенсионер 69 годишен":

    Човек не му обръщай внимание на този, няма такава новина, копни текста и ще видиш че тоя си ги измисля

    21:01 22.03.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Сетила се Мара да се -...побара!

    3 2 Отговор
    ,,Имам много лошо предчувствие..."
    Че той Папата отдавна ти го каза -...
    ,,Бялото знаме!"...!

    Коментиран от #142

    21:08 22.03.2026

  • 140 Украинската мишка църка

    1 2 Отговор
    Спират и помощите за златни тоалетни? Това наистина не трябва да се допуска!

    21:12 22.03.2026

  • 141 Леля Гошо

    1 2 Отговор
    Тъпаци. Може би очаквате Русия да съобщи по CNN каква помощ оказва.

    21:12 22.03.2026

  • 142 Късно е вече за бяло знаме.

    1 3 Отговор

    До коментар #139 от "Сетила се Мара да се -...побара!":

    Това трябваше да стане през февруари 2022. Ако тогава Русия беше успяла да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, щеще да има полза за Русия, но не се получи. Сега нещата вече много по-трудни, да не кажа и невъзможни. На практика вече, шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0.

    Коментиран от #146

    21:13 22.03.2026

  • 143 Рублевка

    2 1 Отговор
    ЕК прилича на ЦК на КПСС. ЦК гласуваха, че през 1980 година ще настъпи комунизма, а ЕК гласуваха 20 кръга санкции и фалит на Русия. И едните и другите са мечтатели, откъснати от реалността.
    Зеленски е като патка, която съска като змия да плаши, докато не получи един сатър по врата.
    "Щат на паткатЪ глЪвЪтЪ!"

    21:14 22.03.2026

  • 144 Коментар

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "САТАНА":

    Това копейките го пишат всеки ден,вече 4 години...😂

    21:16 22.03.2026

  • 145 Хо-ха-ха

    1 0 Отговор
    Зелю, като си тръжнал да правиш война разчитайки на чужди ресурси така се получава .

    Коментиран от #148

    21:16 22.03.2026

  • 146 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #142 от "Късно е вече за бяло знаме.":

    Щом за четери години не си разбрал каква е целта на СВО,
    по-добре да не коментираш :)

    21:18 22.03.2026

  • 147 разбивача на илюзии

    1 0 Отговор
    "Зеленски: Имам много лошо предчувствие"
    Ма ногу лошу предчувствие имам. Даже почва нещо да ме стяга по вратлето. Усещането е като от конопено въже. Насапунисано.
    Помууушт!!!

    21:21 22.03.2026

  • 148 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #145 от "Хо-ха-ха":

    Той и Тръмп му каза: "Къде си тръгнал, като нямаш ракети. Нямаш карти". А Ванс добави, че няма хора, като имаше предвид бруталната изнасилственна мобилизация. Пъхали са на хората дръжки от метли и бутилки в анусите и са ги пребивали при мобилизацията.

    21:21 22.03.2026

