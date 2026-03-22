"Зеленски: Имам много лошо предчувствие"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се опасява от последствията от войната в Иран върху ситуацията в Украйна, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Имам много лошо предчувствие за последиците от тази война върху ситуацията в Украйна. Нашите дипломатически и тристранни срещи са отменяни постоянно, което се дължи на войната в Иран", заяви Зеленски в интервю пред Би Би Си.

"За руския президент Владимир Путин един продължителен конфликт в Иран е от голяма полза. Освен повишаването на цените на енергията, военните ресурси също се изчерпват", подчерта украинският президент.

"За Путин е изгодно ресурсите да не отиват за Украйна, той желае да ни отслаби и това е дълъг процес. Войната в Близкия изток е един от начините да стори именно това", допълни Зеленски, който уточни, че със сигурност ще има недостиг от зенитно-ракетни системи "Пейтриът", които биха могли да бъдат предоставени на Украйна.

Руският президент Владимир Путин поздрави вчера иранските лидери по случай празника Новруз и заяви, че Москва остава верен приятел и надежден партньор на Техеран, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Кремъл, пише БТА.

Путин изпрати поздрави на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей и на иранския президент Масуд Пезешкиан по случай иранската Нова година, заяви Кремъл.

"Владимир Путин пожела на иранския народ да преодолее трудните изпитания с достойнство и подчерта, че в това трудно време Москва остава верен приятел и надежден партньор на Техеран", се казва още в изявлението.

Мащабът на подкрепата на Москва за Иран обаче е под въпрос, отбелязва Ройтерс. Някои ирански източници заявиха, че страната им не получава особена помощ от Москва в най-голямата криза, с която се сблъсква Иран, откакто шахът бе свален от власт през 1979 г.

Русия казва, че атаката на САЩ и Израел срещу Иран е причинила световна енергийна криза, и окачестви убийството на покойния върховен лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей като "цинично".