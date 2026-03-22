"Зеленски: Имам много лошо предчувствие"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се опасява от последствията от войната в Иран върху ситуацията в Украйна, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Имам много лошо предчувствие за последиците от тази война върху ситуацията в Украйна. Нашите дипломатически и тристранни срещи са отменяни постоянно, което се дължи на войната в Иран", заяви Зеленски в интервю пред Би Би Си.
"За руския президент Владимир Путин един продължителен конфликт в Иран е от голяма полза. Освен повишаването на цените на енергията, военните ресурси също се изчерпват", подчерта украинският президент.
"За Путин е изгодно ресурсите да не отиват за Украйна, той желае да ни отслаби и това е дълъг процес. Войната в Близкия изток е един от начините да стори именно това", допълни Зеленски, който уточни, че със сигурност ще има недостиг от зенитно-ракетни системи "Пейтриът", които биха могли да бъдат предоставени на Украйна.
Руският президент Владимир Путин поздрави вчера иранските лидери по случай празника Новруз и заяви, че Москва остава верен приятел и надежден партньор на Техеран, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Кремъл, пише БТА.
Путин изпрати поздрави на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей и на иранския президент Масуд Пезешкиан по случай иранската Нова година, заяви Кремъл.
"Владимир Путин пожела на иранския народ да преодолее трудните изпитания с достойнство и подчерта, че в това трудно време Москва остава верен приятел и надежден партньор на Техеран", се казва още в изявлението.
Мащабът на подкрепата на Москва за Иран обаче е под въпрос, отбелязва Ройтерс. Някои ирански източници заявиха, че страната им не получава особена помощ от Москва в най-голямата криза, с която се сблъсква Иран, откакто шахът бе свален от власт през 1979 г.
Русия казва, че атаката на САЩ и Израел срещу Иран е причинила световна енергийна криза, и окачестви убийството на покойния върховен лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей като "цинично".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САТАНА
Коментиран от #19, #144
19:43 22.03.2026
2 Пан Зеленко
Коментиран от #113
19:45 22.03.2026
3 Отреазвяващ
19:45 22.03.2026
4 Циник
Коментиран от #80
19:45 22.03.2026
5 Феникс
19:45 22.03.2026
6 Хм...
19:46 22.03.2026
7 Пламен
Коментиран от #10, #12, #20, #74, #96, #107, #111
19:46 22.03.2026
8 зеленияпор, който
Срещу заплащане, разбира се.
Коментиран от #13
19:46 22.03.2026
9 Град Козлодуй.
Коментиран от #71
19:47 22.03.2026
10 Ако видиш радиатор
До коментар #7 от "Пламен":да знаеш, че е по-умен от теб.
Няма значение дали е чугунен или алуминиев.
Коментиран от #14
19:48 22.03.2026
11 руската мечка
Коментиран от #28
19:48 22.03.2026
12 Хартиената мечка vs Орела на свободата
До коментар #7 от "Пламен":Не за вярване че има хора които мисля че раша е нещо повече от регионална сила
19:48 22.03.2026
13 Многоходовото
До коментар #8 от "зеленияпор, който":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
Коментиран от #18, #56
19:49 22.03.2026
14 Пламен
До коментар #10 от "Ако видиш радиатор":Ти кьорав ли си бе , не виждаш какво става ?
Коментиран от #118
19:49 22.03.2026
15 Окооо
Коментиран от #25, #40
19:49 22.03.2026
16 закон на мърфи
Коментиран от #26
19:50 22.03.2026
17 нннн
19:50 22.03.2026
18 НЕМОЖАЧи.ру
До коментар #13 от "Многоходовото":Поне един паметник да вдигнат на ятолаха че се жертва за да може раша да продължи специална боклуджийска апираця по лесно(не че имат шанс за крайна победа 🤡🤩🍌🍌
19:51 22.03.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "САТАНА":му ха ха..сатана ли си се НАрекъл ..искаш ли да те намеря и...
Коментиран от #33, #53
19:51 22.03.2026
20 Мдаа
До коментар #7 от "Пламен":Тръмп им каза - Русия не е никакъв фактор. Просто една дребна пешка на шахматната дъска на САЩ
😁
Коментиран от #29, #70
19:51 22.03.2026
21 Анонимен
Коментиран от #32
19:52 22.03.2026
22 комплексно обсесивно джудже
19:53 22.03.2026
23 Истината
Коментиран от #92
19:53 22.03.2026
24 Винету
Хау!
19:53 22.03.2026
25 уффф
До коментар #15 от "Окооо":Добре че се оттървахме от старите съветски тенекии, че трябваше да се харчим да унищожаването им за скрабове.
Коментиран от #57
19:53 22.03.2026
26 Вярно е.
До коментар #16 от "закон на мърфи":Затова руските жертви са многократно по-големи от тези на противника им. Малко черен хумор :)
Коментиран от #42
19:55 22.03.2026
27 Дън Бай
19:55 22.03.2026
28 Цък
До коментар #11 от "руската мечка":Русия не знам какъв танц ще играят, но в момента краварите играят Бандари под музиката на иранските ракети и дроновете
19:55 22.03.2026
29 Тръмп каза на Наркомана:
До коментар #20 от "Мдаа":Нямаш карти!
19:56 22.03.2026
30 Перо
19:56 22.03.2026
31 Русия
19:56 22.03.2026
32 Тръмп, когато нарита Путин
До коментар #21 от "Анонимен":по телефона, точно това му е казал - Русия не е фактор. Всеки я наритва, накъдето му е удобно.
Коментиран от #65
19:56 22.03.2026
33 Град Козлодуй.
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И кво ще му дуааш ли ако го намериш?
19:56 22.03.2026
34 Западен клошар
19:57 22.03.2026
35 стоян георгиев
19:58 22.03.2026
36 демократ
Коментиран от #46
19:58 22.03.2026
37 ВВП
19:58 22.03.2026
38 А аз имам
19:59 22.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Будител
До коментар #15 от "Окооо":Помните ли Тагарев как важно важно обесняваше , колко е важно да помагаме на еврейчето Зеленски. Сега къде е този мики маус
Коментиран от #100
19:59 22.03.2026
41 "В Русия местните власти конфискуват
Коментиран от #63, #86, #90
20:00 22.03.2026
42 закон на мърфи
До коментар #26 от "Вярно е.":виждаш ли колко глупаци ти дават минуси!
20:00 22.03.2026
43 Хеми значи бензин
20:01 22.03.2026
44 Палач
20:01 22.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Механик
До коментар #36 от "демократ":Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона, как да свали Ф-35
Коментиран от #60
20:02 22.03.2026
47 Мнение
Той най-накрая ще разбра, че Украйна не е най-прецаканата на света и че той не е единствения, с който целия свят трябва да се съобразява. И може да се сърди само на Тръмп за това "предчувствие".
Коментиран от #58
20:04 22.03.2026
48 Рублевка
20:04 22.03.2026
49 Данко Харсъзина
20:04 22.03.2026
50 защо
Коментиран от #62, #66
20:04 22.03.2026
51 руската немощ
😁
20:05 22.03.2026
52 ВВП
20:05 22.03.2026
53 Съвет
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Внимавай този акт да не ти е последното откритие Фаши …
20:06 22.03.2026
54 САМ СИ ГО ТУРИ ОЩЕ
Коментиран от #61
20:06 22.03.2026
55 Хи хи хи
20:06 22.03.2026
56 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #13 от "Многоходовото":• До тук, Русия постигна половината от вековната си цел да приобщи Европа, като успя с помощта на агента Краснов да я отдалечи от връзката и със САЩ...Сега се очаква да започне с нейното "ухажване".
20:06 22.03.2026
57 Буффф
До коментар #25 от "уффф":Те лайНАТОвските тенджури са мноо яки. Руснаците и иранците ги разпарят с дронове и с ракети като изгнили консерви. А нещо хубаво за бракуваните Ф16 блок 70 Вх. Ь ет. Ю ап.Я, които ни изпратиха от хУйСА няма ли да кажеш?
20:06 22.03.2026
58 стоян георгиев
До коментар #47 от "Мнение":Украйна прави така че да не падат бомби в бг.наистина докато не го разберете няма как да оцените украинската саможертва.
Коментиран от #98
20:07 22.03.2026
59 Майстора
20:07 22.03.2026
60 Минувач
До коментар #46 от "Механик":Сърбите свалиха стелта …
Коментиран от #72, #75
20:07 22.03.2026
61 стоян георгиев
До коментар #54 от "САМ СИ ГО ТУРИ ОЩЕ":Какво е трябвало да направи преди четири години?
Коментиран от #87
20:07 22.03.2026
62 Ако войната
До коментар #50 от "защо":продължи година или повече. По принцип е възможно е, но малко вероятно. Тръмп не е толкова глупав като Путин, че да се забие в 5 годишна война, макар че може да си позволи, за разлика от Русия.
20:07 22.03.2026
63 стоян георгиев
До коментар #41 от ""В Русия местните власти конфискуват":Мислиш.ли че бг комуниста го интерасува руската трагедия?
Коментиран от #69
20:08 22.03.2026
64 Уса
20:08 22.03.2026
65 Въпрос
До коментар #32 от "Тръмп, когато нарита Путин":Ами ЕС що се разрева да отменят санкциите и да ползват руски петрол ?
Коментиран от #73
20:09 22.03.2026
66 Аз разбрах
До коментар #50 от "защо":Лошото предчувствие е, че войната в Украйна вече не е на първо място в света, че вече има по-сериозни проблеми и че вече няма всичко да отива за Украйна. Всъщност не е предчувствие, а факт.
Коментиран от #76
20:10 22.03.2026
67 Асен Генов
20:11 22.03.2026
68 Бай ОНЯ
20:11 22.03.2026
69 Рублевка
До коментар #63 от "стоян георгиев":Живееш в миналия век. В България няма комунисти от 40 години.
20:11 22.03.2026
70 бе той и
До коментар #20 от "Мдаа":за иран така говореше обаче иран му накъса ританките така че прави си изводите ако можеш де
20:12 22.03.2026
71 Град Козлодуй
До коментар #9 от "Град Козлодуй.":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
20:12 22.03.2026
72 Рублевка
До коментар #60 от "Минувач":Стелта беше стелт само в американската пропаганда. Сърбите го издумкаха с ПВО от петдесетте години и САЩ го спря от производство. Сега на ред са Ф35.
20:15 22.03.2026
73 Русия реве за
До коментар #65 от "Въпрос":отмяна на санкциите, защото харчи от Държавния резерв, няма приход, а производството на танкове и ракети е скъпо. Потъват.
Коментиран от #77, #99, #121
20:16 22.03.2026
74 Хахахахаха
До коментар #7 от "Пламен":Пламенчо не се напъвай да мислиш с тая картофена глава, няма да стане, как Америка спасява руснаците ще ми обясниш ли, при положение че 90 процента от оръжията идват от Америка, при положение че гледате американски сателити за удари по Русия, при положение че американците налагат санкции на руснаците, приемете истината руските доброволци разбиха Нато и Украйна, убиха 1, 7 млн украинци, избиха поляци, латиноси и всякакви други, смятай че ако не беше Америка отдавна нямаше да има Украйна, ще се да има само квартал наречен Киев
20:16 22.03.2026
75 Оня
До коментар #60 от "Минувач":Сърбите, но с чешкия радар "Тамара". Преди да ги приемат в ЕС, почти 2 години след това, ясно им казаха да "спрат" производството на този радар, иначе ще гледат ЕС през крив макарон. Изобщо - чехите са много напред във военно-промишления си комплекс още от време оно. С-4 е измислен от чехите. Лекият им танк 38t се произвежда няколко години преди старъа на ВСВ, но след окупацията им от Германия, немците запазват производството му, оценявайки качествата му. И нашата армия е имала чешките танкове. В самолетостроенето чехите също са на предни линий. Фирмата ČZ е с над 100 годишна история в производството на оръжие.
20:19 22.03.2026
76 защо
До коментар #66 от "Аз разбрах":Значи и ти не си разбрал ПРЕДЧУВСТВИЕТО. :)
20:19 22.03.2026
77 Руснаци
До коментар #73 от "Русия реве за":Хахахах обърка се, ама то и пола ти е объркан, иска ти се да си мъж, а по биеш от дамски пол, да си видял Путин да реве, маняка няма слабо при него, армията напредва, падна и Гришино днеска, напредват към Славянск, демек наркомана осъзнава че времето на Украйна изтича
20:19 22.03.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 С 3 думи!
20:22 22.03.2026
80 А аз имам лошото предчувствие,
До коментар #4 от "Циник":че неговите хора я започнаха точно сега, когато Русия е заета с него и бандерите му!
20:23 22.03.2026
81 Ъъъъ
20:23 22.03.2026
82 Тръмп
20:24 22.03.2026
83 Данко Харсъзина
20:24 22.03.2026
84 Рублевка
20:25 22.03.2026
85 Митко бонбата
20:26 22.03.2026
86 Руснаци
До коментар #41 от ""В Русия местните власти конфискуват":Хахахах 50 процента има, наистина в няколко села им избиват животните, ама това за да станат войници ме уби хахах, вярваш ли си, дай да прочета къде хората говорят че го прави за да ги прати на фронта, кой ще праща на фронта 60 годишни дядовци ли??? Това го прави Зеленски влиза и отвлича хора и на фронта, отделно да си видял 5 години да има мобилизация на руснаците, няма нужда има достатъчно доброволци и не мисля че ще им трябват повече, то не останаха украинци вече, още годинка и няма да има кой да се бие за украйна
20:26 22.03.2026
87 ДА ПДПИШЕ МИР
До коментар #61 от "стоян георгиев":На много по добри условия от днес. Това искаха и Донбас ЛУГАНСК Запорожие то. А той ги малтретира би и убива. После се хвана със бай дрън НАТО ИСКАШЕ НА ГРАНИЦАТА СЪС РУСИЯ И ВСИЧКО ТОВА ЗА ДА ПОРОБИ НАРОДА СИ А ТОЙ ДА СТАНЕ МУЛТИ МИЛИОНЕР.
Коментиран от #97
20:26 22.03.2026
88 Данко Харсъзина
Коментиран от #95, #108
20:26 22.03.2026
89 Оранжевата крава
20:26 22.03.2026
90 17000м2 в Геленджик
До коментар #41 от ""В Русия местните власти конфискуват":Ботокса лилипу и неговата канцелария 3 седмици се правиха че не виждат този варв. акт за да изиграят в последствие ролята на доброто ченге. Жалко за руския народ.
20:26 22.03.2026
91 Ментола
20:26 22.03.2026
92 В Руското министерство на отбраната
До коментар #23 от "Истината":са постъпили над 800 000 молби - запитвания от семейства на мобилизирани войници, от които няма и следа. Няма ги сред живите, но и не са официално обявени за мъртви. Мащабите на руските жертви може да се окажат много по-големи отколкото си мислим.
Коментиран от #104, #115
20:27 22.03.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Па̀ри нѐма,
20:29 22.03.2026
95 Ха-ха
До коментар #88 от "Данко Харсъзина":Тя Русийката 5 г. не може да се справи с една нищо и никаква Украйна, ти искаш с Полша да се справи.!
Коментиран от #101, #124
20:29 22.03.2026
96 Бензъл
До коментар #7 от "Пламен":Гледаме гледаме кой се моли за спасение .Ти и твоето пошло семейство
20:30 22.03.2026
97 Няма такова
До коментар #87 от "ДА ПДПИШЕ МИР":Нещо Русия не иска територии. Русия иска проруско правителство в Украйна.
20:30 22.03.2026
98 Всъщност Украйна, урсулите и мераклиите
До коментар #58 от "стоян георгиев":правят точно обратното.
Освен това Украйна не прави "саможертва" а е жертвана!
20:31 22.03.2026
99 Атина Палада
До коментар #73 от "Русия реве за":Потъват,потъват,колко да потъват? Не са стигнали като Европа и САЩ на купони след като Иран ни наложи санкции ..:))) Иран ни наложи санкции и издържахме три седмици само и се започна с купоните..:)))) Задава се канибалството в Европа.
Коментиран от #116
20:31 22.03.2026
100 Тагарев се скри
До коментар #40 от "Будител":Той е от тия които излизат от мишата дупка като го повикат ама сега го забравиха и се скри такива хора са герои за един ден преди кой го знаеше тоя сега пак ще го забравят
20:31 22.03.2026
101 Хахахахаха
До коментар #95 от "Ха-ха":Руснаци смазаха Украйна от 40 млн държава, останаха под 20 млн, унищожени градове, превзети територии, геноцид над украинската армия, това нещо няма възстановяване. С поляците ще бъде още по лесно, там няма да се пази цивилния народ, те поляците много добре го знаят и за това се молят на Украйна да не се предава, страхът ги тресе
20:32 22.03.2026
102 Маг
20:32 22.03.2026
103 Пачо
20:33 22.03.2026
104 Много си запознат
До коментар #92 от "В Руското министерство на отбраната":Ти да не работиш там
Коментиран от #109
20:33 22.03.2026
105 Рублевка
20:33 22.03.2026
106 Анонимен
20:34 22.03.2026
107 Хапчетата...
До коментар #7 от "Пламен":...спешно...!
20:34 22.03.2026
108 Жалко за Пригожин
До коментар #88 от "Данко Харсъзина":Руската армия е крайно време да разбере кой е главная виновник за конфузната(да не кажа жалката)ситуация в която се намира. Май пак идва време за Аврора!
20:34 22.03.2026
109 Руснаци
До коментар #104 от "Много си запознат":Не му обръщай внимание на ядката, той човека цял живот е бил бедняк, няма такава новина достатъчно да копнеш текста и ще видиш че няма никъде такава новина, дядка та няма деца, няма жена и всеки ден яде само хляб, живота му е нищожен и за това цял ден пиши фейкчета
20:35 22.03.2026
110 Симо
20:36 22.03.2026
111 Пламен=Папагал
До коментар #7 от "Пламен":Ами повтаряй си с години-няма лошо да си Папагал...?!
20:36 22.03.2026
112 Разгром 💣💥💣💥
Коментиран от #114
20:36 22.03.2026
113 Дедо
До коментар #2 от "Пан Зеленко":И още по лошо ще ти стане.
20:38 22.03.2026
114 Хахахахаха
До коментар #112 от "Разгром 💣💥💣💥":Въххх вярвам им, гледах им клипчето където уж спират нападението и :
1 не знаех, че може да има атаки от 7 страни едновременно хахахах
2 не знаех че руснаците атакуват с 500 човека и се надяват да не ги видят
3 самите украинци ги гъбаркат и им се подиграват за тези лъжи
4 клипчето беше дълго 1 минута хахах и бяха показани на него 3 ударени машини и 5 руснака
20:39 22.03.2026
115 някой си
До коментар #92 от "В Руското министерство на отбраната":доста пошла пропаганда,ама вие нек@дърните бг драскачи само толкова и можете
20:40 22.03.2026
116 Много ви облъчват с лъжи
До коментар #99 от "Атина Палада":по тия пенсионерски клубове, само ви създават излишен страх и стрес :)
Коментиран от #122
20:40 22.03.2026
117 Шопарите са добре
20:40 22.03.2026
118 Дедо
До коментар #14 от "Пламен":Има един кьорав, но не е той.
20:40 22.03.2026
119 След спиране на интернета в Русия
😁
20:42 22.03.2026
120 Всяко негово
20:42 22.03.2026
121 Висящият от колесник
До коментар #73 от "Русия реве за":Русия
за разлика от всички други държави по света
не се притеснява че:
- няма газ в газохранилищата
- няма бензин и дизел за след месец
- няма да има интернет
- няма чуждите банки(като в БГ) да започват да изчезнат
- няма да останат на тъмно и студено
- няма да загинат от глад и тн.
Вижте сега от горенаписаното кой от ЕС отговаря
20:42 22.03.2026
122 някой си
До коментар #116 от "Много ви облъчват с лъжи":че в Русия си е добре,вие в еврокенефа му мислете
Коментиран от #131
20:43 22.03.2026
123 Георгиев
Коментиран от #126, #128, #132, #134, #136
20:43 22.03.2026
124 Парадокс
До коментар #95 от "Ха-ха":Джужака направи своите военни за резил. Ведньж стигнали до Киев..... се вьрнаха в началната позиция в Донбас.
20:44 22.03.2026
125 Р. Радев
20:45 22.03.2026
126 Руснаци
До коментар #123 от "Георгиев":Много руснаци точно за това го обвиняват, че тази война можеше да е свършила отдавна ако не беше толкова загрижен за украинските цивилни, много руснаци искат тази война и си искат земите и никой не го обвинява за войната, а че действа меко с украинците
Коментиран от #130
20:45 22.03.2026
127 ?????
20:46 22.03.2026
128 За сьжеление
До коментар #123 от "Георгиев":Не само ти не разбирал а от 150 млн. поне 140 млн. си задават сьщия вьпрос но отговора е "всичко е по план".Всьщност какьв е този план вече 5 година не става ясно а желаещите да воюват се изчерпаха.
Коментиран от #138
20:52 22.03.2026
129 Пенсионер 69 годишен
Изходът е рокада в западната политическа класа и молба на Кремъл за нефт и газ. Украйна в РФ, бандеровците, които не избягат в северен Сибир.
20:53 22.03.2026
130 Директно го обвиняват в провал на СВО
До коментар #126 от "Руснаци":"Руски депутати заявиха, при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."
Коментиран от #133
20:54 22.03.2026
131 Колко може да
До коментар #122 от "някой си":е добре Русия,в качеството си на фалирала и унижена държава. Не мисля, че някога е била по-зле от сега, след ВСВ.
20:56 22.03.2026
132 Атина Палада
До коментар #123 от "Георгиев":Това,което не разбираш ти и много други като теб не го разбираме има един отговор ..Зеленски е агент на Русия... Защото не може да не си признаем,че Зеленски обезоръжи НатоТО...изсмука и кинтите на Запада...Искаше само оръжия а Русия чакаше на гюме в Донбас и ги утализирваше..
Сега НатоТО е парцалена кукла..Аз друго не разбирам...Зеленски слезе от московската сцена и стана президент на Украйна..След като стана президент изпрати децата си в Русия,където са и до днес там..Жена му...тя обикаля света...но децата си скри в Русия..
20:57 22.03.2026
133 Пенсионер 69 годишен
До коментар #130 от "Директно го обвиняват в провал на СВО":Руски депутати от опозицията, които се надяват Западът да им даде пари. Няколко човека. Вървят по стъпките на Навални към полярния кръг.
Коментиран от #137
20:58 22.03.2026
134 Русия има много
До коментар #123 от "Георгиев":проблеми. Най-големия, разбира се и липсата на финансови средства. Но и във военно отношение е доста слаба. Дори не е успяла да превземе въздушното пространство на Украйна, а това е задължително ако иска да превземе поне столицата или да унищожава военни цели. Затова се провали СВО.
20:59 22.03.2026
135 Из падмасковие
21:00 22.03.2026
136 Русия е направила
До коментар #123 от "Георгиев":над 20 опита да убие Зеленски. Всичките неуспешни. По някакви причини, Русия се проваля във всичко, което иска да направи. Факт.
21:01 22.03.2026
137 Хахахахаха
До коментар #133 от "Пенсионер 69 годишен":Човек не му обръщай внимание на този, няма такава новина, копни текста и ще видиш че тоя си ги измисля
21:01 22.03.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Сетила се Мара да се -...побара!
Че той Папата отдавна ти го каза -...
,,Бялото знаме!"...!
Коментиран от #142
21:08 22.03.2026
140 Украинската мишка църка
21:12 22.03.2026
141 Леля Гошо
21:12 22.03.2026
142 Късно е вече за бяло знаме.
До коментар #139 от "Сетила се Мара да се -...побара!":Това трябваше да стане през февруари 2022. Ако тогава Русия беше успяла да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, щеще да има полза за Русия, но не се получи. Сега нещата вече много по-трудни, да не кажа и невъзможни. На практика вече, шансът Украйна да е под политическото влияние на Москва е равен точно на 0.
Коментиран от #146
21:13 22.03.2026
143 Рублевка
Зеленски е като патка, която съска като змия да плаши, докато не получи един сатър по врата.
"Щат на паткатЪ глЪвЪтЪ!"
21:14 22.03.2026
144 Коментар
До коментар #1 от "САТАНА":Това копейките го пишат всеки ден,вече 4 години...😂
21:16 22.03.2026
145 Хо-ха-ха
Коментиран от #148
21:16 22.03.2026
146 Ами
До коментар #142 от "Късно е вече за бяло знаме.":Щом за четери години не си разбрал каква е целта на СВО,
по-добре да не коментираш :)
21:18 22.03.2026
147 разбивача на илюзии
Ма ногу лошу предчувствие имам. Даже почва нещо да ме стяга по вратлето. Усещането е като от конопено въже. Насапунисано.
Помууушт!!!
21:21 22.03.2026
148 Рублевка
До коментар #145 от "Хо-ха-ха":Той и Тръмп му каза: "Къде си тръгнал, като нямаш ракети. Нямаш карти". А Ванс добави, че няма хора, като имаше предвид бруталната изнасилственна мобилизация. Пъхали са на хората дръжки от метли и бутилки в анусите и са ги пребивали при мобилизацията.
21:21 22.03.2026