Тръмп заяви, че преговаря с „уважаван“ ирански лидер. Техеран отрече

Президентът Доналд Тръмп днес заяви, че САЩ водят преговори с "уважавани" ирански лидери и каза, че Ислямската република е готова за споразумение, което да сложи край на войната, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес. Той също така удължи крайния срок, в който Иран трябва да отвори отново ключовия Ормузки проток, или в противен случай ще бъде подложена на атаки срещу електроцентралите си, допълват световните агенции. Според удължението на срока Иран разполага с още пет дни, предаде БТА.

Говорителят на външното министерство на Иран отрече днес да са водени каквито и да било разговори със Съединените щати през последните 24 дни, малко след като президентът Доналд Тръмп заяви, че двете страни са постигнали „значителни точки на съгласие“, предаде Ройтерс.

През последните дни приятелски държави са посредничили в предаването на послания от САЩ към Иран, с които се предлага водене на преговори за прекратяване на конфликта, но Иран все още не е дал отговор. съобщи иранската държавна новинарска агенция ИРНА, цитирайки говорителя на министерството.

Председателят на парламента на Иран също отрече да са водени каквито и да било преговори със САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Мохамед Бакер Калибаф написа в социалната мрежа „Екс", че „не са водени никакви преговори със САЩ, а фалшивите новини се използват за манипулиране на финансовите и петролните пазари и за измъкване от блатото, в което са затънали САЩ и Израел“.

Публикацията му от днес идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е склонен да постигне споразумение и че американски представители водят разговори с „уважаван“ ирански лидер.

Междувременно Пакистан се позиционира като водещ посредник, който се опитва да съдейства за прекратяване на войната на САЩ и Израел срещу Иран, съобщи днес в. „Файненшъл таймс“, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Началникът на пакистанската армия Асим Мунир е разговарял с Доналд Тръмп вчера, съобщава изданието, позовавайки се на двама източници, запознати с разговора.

Ройтерс не успя веднага да потвърди информацията.

Агенцията добавя, че САЩ са поискали среща с председателя на иранския парламент Мохамед Бакер Калибаф в събота, позовавайки се на високопоставен ирански представител, без да уточнява предложено място за провеждането ѝ.

Източникът, пожелал да остане анонимен поради деликатността на въпроса, заяви, че Висшият съвет за национална сигурност все още не е взел решение относно евентуалните преговори.

Промяната в позицията на Тръмп, която даде надежда за разрешаване на конфликта, който вече е в четвъртата си седмица, доведе до понижение на цените на петрола и разтърси за пореден път пазарите. Тя даде и отсрочка, след като през уикенда САЩ и Иран си разменяха заплахи с потенциално катастрофални последици за цивилните в целия регион.

Тръмп заяви пред репортери, че Иран "иска да сключи споразумение" и отбеляза, че американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са провели разговори с ирански лидер в неделя. Той не посочи кой е представлявал Иран, но заяви, че САЩ не са разговаряли с върховния лидер аятолах Моджтаба Хаменей.

Американският президент посочи, че ако бъде постигнато споразумение, САЩ ще предприемат действия за изземване на обогатения уран на Иран, който е от решаващо значение за спорната ядрена програма на Техеран. В миналото Иран категорично е отхвърлял подобни искания, като настояваше, че има право да обогатява уран за мирни цели.

Иранските държавни медии цитираха ирански официални лица, които отричат провеждането на каквито и да било подобни преговори, и заявиха, че Тръмп е отстъпил "след категоричното предупреждение на Иран". Турция и Египет междувременно заявиха, че са разговаряли с воюващите страни, което е първият знак за координирана медиация от страна на влиятелни регионалните сили.

Войната вече премина през няколко драматични повратни точки – убийството на върховния лидер на Иран, бомбардирането на ключово иранско газово находище и удари, насочени срещу нефтени и газови съоръжения и друга гражданска инфраструктура в арабските държави от Персийския залив, посочва АП. Конфликтът отне живота на повече от 2000 души, разтърси световната икономика, предизвика скок в цените на петрола и застраши някои от най-натоварените въздушни коридори в света.

Последните заплахи за атаки биха могли да прекъснат електроснабдяването на милиони хора в Иран и в района на Персийския залив и да изведат от строя инсталациите за обезсоляване на морска вода, които осигуряват питейна вода на много държави в региона. Нарастват и опасенията относно последствията от евентуални удари по ядрени съоръжения.

Тръмп заяви през уикенда, че САЩ ще "унищожат" електроцентралите на Иран, освен ако страната не освободи в рамките на 48 часа движението през Орузкия проток, през който преминава една пета от целия търгуван петрол. Така поставеният краен срок изтича късно късно в понеделник по вашингтонско време.

При удължаването на крайния срок с пет дни Тръмп заяви, че отлагането "зависи от успеха на текущите срещи и преговори". В Техеран държавният вестник "Иран" съобщи, че иранското външно министерство е отрекло да са се водили каквито и да било преговори.

"Изявленията на американския президент са част от усилията за понижаване на цените на енергията и за печелене на време за реализиране на военните му планове", отбеляза вестникът.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че е разговарял по телефона с турския си колега Хакан Фидан. Турция е била посредник в минали преговори между Техеран и Вашингтон.

Министерството на външните работи на Турция днес отказа да коментира дали страната е предавала съобщения между Иран и САЩ. В неделя обаче турският външен министър Хакан Фидан проведе телефонни разговори с иранския си колега Абас Арагчи, както и с колеги от Катар, Саудитска Арабия, Пакистан, Египет и Европейския съюз. Турски официални лица също заявиха, че той е разговарял с американски официални лица като част от усилията за прекратяване на войната, без да предоставят допълнителни подробности.

Междувременно египетският президент Абдел Фатах Сиси заяви, че Кайро е предало "ясни послания" на Иран, фокусирани върху деескалация на конфликта, съобщиха от неговата канцелария. Египет твърди, че е засилил усилията си за деескалация на войната в Близкия изток. Министерството на външните работи на Египет заяви, че през последните дни полага "непрекъснати усилия и поддържа комуникация" с всички страни в конфликта.

Иранската паравоенна Революционна гвардия обеща отмъщение, ако Тръмп изпълни заплахата си, като заяви, че Иран ще нанесе удари по електроцентрали във всички райони, които снабдяват с електроенергия американски бази, "както и по икономическата, индустриалната и енергийната инфраструктура, в която американците имат дялово участие".

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф заяви, че Иран ще счита жизненоважната инфраструктура в целия регион за легитимни цели, включително съоръженията за обезсоляване на морска вода, които са от решаващо значение за питейната вода в страните от Персийския залив.

Полуофициалната иранска информационна агенция "Фарс", която е близка до Революционната гвардия, публикува списък с такива съоръжения, включително атомната електроцентрала на Обединените арабски емирства. През уикенда Иран изстреля ракети, насочени към град Димона в Израел, близо до съоръжение, което е ключово за отдавна подозираната му програма за атомни оръжия. Израелското съоръжение не беше повредено, посочва АП.

Вследствие на промяната в позицията на Тръмп, информационните агенции "Фарс" и "Тасним" изобразиха американския президент като отстъпващ в конфликта.

"От началото на войната някои посредници изпратиха послания до Техеран, но ясният отговор на Иран беше, че ще продължи отбраната си, докато не бъде постигнато необходимото ниво на възпиране", се казва в публикацията на "Тасним". "С този вид психологическа война нито Ормузкият проток ще се върне към предвоенното състояние, нито спокойствието ще се върне на енергийните пазари."

След като САЩ разположиха още десантни кораби и допълнителни морски пехотинци в Близкия изток, Съветът по отбраната на Иран предупреди срещу всякаква наземна атака, заявявайки, че това "ще доведе до миниране на всички пътища за достъп".

Тръмп заяви, че няма планове да изпраща сухопътни сили в Иран, но не изключва такава възможност. Израел намекна, че неговите сухопътни сили биха могли да вземат участие във войната.

Контролът на Иран над Ормузкия проток нанесе огромни щети на енергийните пазари и доведе до скок в цените на храните и други стоки далеч извън Близкия изток, посочва АП.

"Никоя страна няма да остане незасегната от последиците на тази криза, ако тя продължи в тази посока", заяви Фатих Бирол, шеф на Международната енергийна агенция със седалище в Париж.

Цените на петрола се задържаха на високи нива в началото на търговията в понеделник, но се сринаха след изявлението на Тръмп.

Хорхе Морейра да Силва, висш служител на ООН, заяви, че светът вече е видял ефект на доминото, включително "експоненциално покачване на цените на петрола, горивото и газа“, което е оказало дълбоко въздействие върху милиони хора, предимно в развиващите се страни в Азия и Африка.

"Няма военно решение", каза той.

В понеделник Израел предприе нови атаки срещу иранската столица, като заяви, че е "започнал широкомащабна вълна от удари" срещу инфраструктурни цели в Техеран, без да даде незабавно подробности. Следобед се чуха експлозии на много места. Не стана ясно веднага какво е било ударено.

Обединените арабски емирства заявиха, че се опитват да пресекат нови ирански обстрели днес следобед.

Израел води битка и срещу свързаната с Иран военизирана групировка "Хизбула" в Ливан, като тази групировка е изстреляла стотици ракети към Израел.

През последните дни Израел нанесе удари по много жилищни сгради в Бейрут и бомбардира мостове над река Литани в южната част на Ливан.

Ливанският президент Жозеф Аун определи нанасянето на удари по мостовете като "прелюдия към наземна инвазия", докато Египет осъди ударите като "колективно наказание" на цивилни граждани за действията на "Хизбула".

Миротворческите сили на ООН в Южен Ливан (UNIFIL) заявиха днес, че сграда в щабквартирата им в крайбрежния град Накура е била ударена от снаряд, за който силите смятат, че "е изстрелян от недържавен субект", очевидна препратка към "Хизбула", отбелязва АП.

В много точки по границата са се водили сражения между "Хизбула" и израелската армия. В изявлението на UNIFIL се посочва, че "през последните 48 часа миротворците са регистрирали интензивна стрелба и експлозии" в района на Накура и "куршуми, фрагменти и шрапнели удариха сгради и открити площи в щаба ни".

Властите твърдят, че израелските удари са убили над 1000 души в Ливан и са разселили над 1 милион.

Броят на жертвите в Иран е надхвърлил 1500, съобщи министерството на здравеопазването на страната. В Израел 15 души са били убити от ирански удари. Най-малко 13 американски военни са били убити, заедно с повече от дузина цивилни в окупирания Западен бряг и арабските държави от Персийския залив.