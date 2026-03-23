Алкохол и морал: Една забрана в Сирия породи спорове
23 Март, 2026 18:51

Властите в Дамаск забраниха продажбата на алкохол - освен в някои квартали с преобладаващо християнско население. Това породи много спорове сред сирийците.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Властите в Дамаск забраниха продажбата на алкохол в по-голямата част от града. Баровете и ресторантите, които от десетилетия сервират алкохол, вече няма да могат да го правят, а алкохол ще се купува само в няколко квартала с преобладаващо християнско население - при това само за вкъщи.

Това не е чак толкова необичайно в Близкия изток — известно е, че ислямът забранява на мюсюлманите да консумират „опияняващи“ вещества. Ето защо магазините за алкохол и баровете, ако изобщо има такива, често се намират само в квартали с християнско население.

Въпреки това забраната е необичайна за Дамаск. В сирийската столица отдавна има правила за продажбата на алкохол, но те не бяха прилагани напълно, защото за управлявалото до края на 2024 г. авторитарно семейство на бившия президент Башар Асад приоритет бяха национализмът и светската държава, а не религията. Ето защо забраната на алкохола в Дамаск предизвиква толкова много спорове сред сирийците.

„Новината беше както изненадваща и тревожна“, казва Анджела Алсауи, която е медиен продуцент. „Дамаск е град с история, а многообразието е неговата истинска идентичност. Това решение ни кара да чувстваме, че губим част от открития дух на града. Тук не става въпрос само за алкохола, а за свободата да имаш избор“, каза тя пред ДВ.

Религиозни забрани

Има и други аргументи срещу забраната. Икономиката на Сирия е в ужасно състояние и затварянето на барове и ресторанти ще доведе до загубата на стотици работни места. Туризмът също е от значение, а критиците смятат, че забраната може да отблъсне чуждестранните посетители. Фактът, че продажбите са ограничени до християнските райони, също се възприема като проблем, твърдят други: „Дискриминацията срещу районите с християнско мнозинство е погрешна. Като свързвате консумацията на алкохол с нарушаване на обществения морал, вие по същество стигматизирате някои от вашите собствени граждани като непристойни. Това е позорно“, коментира Роба Хана, който наскоро се е завърнал в Сирия.

Властите в Дамаск обясниха, че забраната се налагала, защото имало оплаквания на хора. Но въпросните барове работят от десетилетия, припомня Анджела Алсауи. Разбира се, има и много сирийци, които подкрепят забраната. „Ние сме страна с мюсюлманско мнозинство“, написа един местен жител в социалните медии. „Не е подходящо да се продава алкохол по улиците. Това решение защитава нашите деца и тяхното бъдеще.“

Някои сирийци също вярват, че забраната помага да се защити тяхната собствена култура от „развращаващите“ западни влияния. Има и хора, които смятат, че целият спор е крайно неуместен в сегашните трудни следвоенни времена, преживявани от Сирия: „Участието в дебати за алкохола само показва, че сте изгубили връзка с реалността“, твърди Махмуд ал-Хатаб, бижутер от Алепо.

И други поводи за тревога

Но всъщност има и други причини за безпокойство, свързани със забраната на алкохола: „Дебатът за алкохола [...] не се отнася само до една напитка или начина на живот. Той засяга по-дълбоки въпроси за управлението, ценностите в обществото и баланса между религиозните и светските идеологии“, написа в списанието „Newlines“ Амар Абдулхамид, сирийски активист за демокрация, който живее в изгнание в САЩ.

Спорът за алкохола опира и до дискусията за обществения морал. Миналото лято сирийското правителство издаде препоръка, според която мъжете и жените трябва да носят благопристойни бански костюми на обществените плажове и басейни. През януари община в югозападната част на Сирия обяви, че местните ресторанти вече няма да приемат смесени компании с мъже и жени. А градските власти в Ал-Тал, близо до Дамаск, забраниха на мъжете да работят в магазини за дамско облекло – отново в интерес на „обществения морал“.

През февруари местните власти в Латакия забраниха на жените държавни служителки да носят грим на работното място. „В контекста на поредицата от такива мерки забраната е тревожен признак за нарастваща тенденция за намеса в личния живот“, написа по актуалния повод Хаид Хаид, консултант в британския аналитичен център „Чатъм Хаус“.

Повечето от тези спорни решения се вземат на общинско ниво, въпреки че националното правителство е обещало да зачита личните свободи. „Трябва да има яснота относно правомощията на губернатора, за да знаят гражданите правата си. Ние не сме против регулирането. Но един пълнолетен сирийски гражданин няма нужда от опекуни“, коментира по този повод Роба Хана.

Обещания за лична свобода

В края на 2024 г. министър-председателят Ахмед аш Шараа заяви пред БиБиСи, че Сирия няма да се превръща в Афганистан. Тогава той увери, че правителството му няма да налага ислямското право спрямо малцинствата, но не пожела да каже дали алкохолът ще бъде забранен. Ето защо някои сирийци се притесняват, че забраната на алкохола е знак за предстоящи още по-строги ограничения. Критиците на забраната на алкохола, наложена от Дамаск, се надяват, че тя все още може да бъде отменена. Имаше дори призиви за оставката на губернатора.

Автор: Катрин Шеър


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДВ.

    6 2 Отговор
    колко ли сириеца има в Джермания.....

    18:53 23.03.2026

  • 2 стоян георгиев

    10 5 Отговор
    От тая религия не става и чеп за зеле.забраняват алкохола а женят деца на 10 за пенсионери.не дават на мъже да работят в женски магазини за бельо а правят мъжете жени и ги ползват като такива...една кола не могат да сглобят и един телефон ама претенции как всички други са им длъжни колкото щеш!

    Коментиран от #10

    19:01 23.03.2026

  • 3 Гост

    7 0 Отговор
    (Ахмед аш Шараа заяви пред БиБиСи, че Сирия няма да се превръща в Афганистан) Всеки може да провери в уикипедия що е то ТАКИЯ в исляма.

    19:03 23.03.2026

  • 4 СИРИЯ ИМАТ НАЙ - ХУБАВИЯ АРАК

    2 1 Отговор
    В СВЕТА ! И ВОДКАТА ИМ Е НА НИВО !

    19:04 23.03.2026

  • 5 123456

    5 6 Отговор
    Те са си маймуни и без алкохол

    19:08 23.03.2026

  • 6 Ами

    4 10 Отговор
    И Путин да въведе същата забрана за Москалабад ,и там повечето са мюслита

    19:13 23.03.2026

  • 7 Кривоверен алкаш

    11 1 Отговор
    Както вървят ще стигнат Афганистан...така се започва...след време да не съжаляват за Башар Асад...

    19:14 23.03.2026

  • 8 Анонимен

    4 2 Отговор
    Ето ви "демократичното" правителство на Ал-Кайда. При Асад бяха по-свободни (и по-живи, сегашния режим избива народа 10 пъти по-бързо от недоказаните бройки на Асад).

    19:18 23.03.2026

  • 9 Муха

    3 0 Отговор
    Ще забранят алкохолът но за сметка на това ще разрешат женитбата на 8 - 9 годишни момиченца за възрастни мъже.

    19:30 23.03.2026

  • 10 А кога

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    ще им разрешат да ядат сланина и свински уши?

    19:41 23.03.2026

  • 11 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Еврейското зеле пак почна , леките димящи цигарки разрешени ли са и трябва ли деградация да ви служи и да прави от нормалните хора ваши роби ,що не драснете два реда за статистика от вашата колония Германия след две години разрешен канабис веч 20,% от 12 годишните са ги пробвали ,магарето Мерц е на Бело и защо Германия и Европа затъват ,интересни въпроси ама не ви стиска да го задавате

    Коментиран от #15

    20:12 23.03.2026

  • 12 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Вие сте едно л@@@@@@ боклуци ,които погребват света

    Коментиран от #14

    20:13 23.03.2026

  • 13 Дзак

    0 0 Отговор
    Щом не е прието, няма да употребяват алкохол. Какъв е проблема!

    20:15 23.03.2026

  • 14 Пацо

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Kaлпазанин":

    Я мълчи бе скъсъняк

    20:23 23.03.2026

  • 15 Валентин Иванов Кардамски

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Kaлпазанин":

    В русия са най святите хора. Там алкохол бол но целомъдреният руснак не употребява алкохол нито наркотици. Не случайно руснаците са най извисените хора на света. Русия Иран Китай Северна Корея вечна братска дружба на най великите народи

    20:26 23.03.2026

