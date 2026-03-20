Бременна сирийка и петте й деца загинаха при пожар в контейнерни жилища в Турция

20 Март, 2026 14:11 620 21

Други четирима души са приети в болница заради вдишване на дим, съобщиха турските медии

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бременна сирийка и петте ѝ деца загинаха при пожар, който се е разразил през нощта в контейнерни жилища за работници в оранжерии в окръг Анталия (Югозападна Турция), съобщават турски медии. Други четирима души са приети в болница заради вдишване на дим, предаде БТА.

Пожарът се е разразил по неизвестни причини около 1:30 ч. местно време в квартал Газилер в административния район на Анталия Кепез. Екипи на пожарната служба, на жандармерията и на службата за спешна медицинска помощ са били изпратени на мястото. След потушаването на пламъците са открити телата на бременна в 7-ия месец сирийска гражданка на 27 години, както и на петте ѝ деца на възраст от 4 до 9 години.

Други трима сирийски граждани и един турски гражданин, собственик на оранжерия, са пострадали от вдишване на дим и са откарани в болница за лечение. Властите разследват инцидента.

Валията на Анталия Хулуси Шахин посети мястото на инцидента заедно с местния командир на жандармерията генерал майор Ахмет Кавукчу.

Пожарът е засегнал общо три жилищни контейнера, както и лек автомобил, уточнява агенция DHA.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    7 8 Отговор
    Бременна сирийка и петте й деца шестото на път ,ако беше жива колко ли терористи щеше да народи ?

    Коментиран от #8

    14:14 20.03.2026

  • 2 Фатмето

    3 8 Отговор
    Малееейй,туй умрял първородната жена,5 чаавета ,но станали на чивермета.

    Коментиран от #3

    14:15 20.03.2026

  • 3 Соваж бейби

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Фатмето":

    Бог ни е спасил тази е била на път към Европа с един бъдещ колкото футболен отбор деца по малко мигранти ,социални и децки надбавки за 6 парчета с другите помощи около 6 хил.евро ги вързва на месец .А ние да бачкаме и плащаме данъци за тези да се множи и мързелува.

    Коментиран от #4, #10

    14:21 20.03.2026

  • 4 Хмм

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    до Европа могат да стигнт тези с парите, мъжът ѝ евентуално е в Европа

    Коментиран от #12

    14:24 20.03.2026

  • 5 Изселник

    6 2 Отговор
    За коментари какво може да се коментира?
    Човешки трагедии,каквито и да са по народност имали починали е трагедия
    Всичко това показва, че изостаналите страни по целия свят ги чака това
    Независимо дали са Европейски държави макър ,че при тях това да са само Балкански страни
    Съжалявам за починалите макър ,че съм против
    за оставането им вТурция

    Коментиран от #16

    14:24 20.03.2026

  • 6 Тия

    6 7 Отговор
    освен да е възпроизвеждат друго не правят. И тичат към Европа да ги изхранват на аванта щото в техните страни са опоскали всичко вече

    14:26 20.03.2026

  • 7 Пламен

    6 3 Отговор
    Трагедията си е трагедия . Емпатията се включва автоматично при такава новина .

    Обаче Логиката казва друго , защото вижда нещата от правилния ъгъл .

    14:27 20.03.2026

  • 8 Верно ли

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Соваж бейби":

    Лелче, сирийците не са баш терористи.

    14:27 20.03.2026

  • 9 Защо така,хора...?!

    8 3 Отговор
    Какво става с този свят...?!
    Само смърт ,войни и разруха...!
    Наскоро Тръмп каза нещо възмутително,на което света някак си не реагира...?!
    Тръмп каза без грам да трепне,даже с усмивка и гордост... :
    ,,За мен е чест,да убивам Иранци...!"...?!?!
    Луда работа ..!

    14:30 20.03.2026

  • 10 Молитва

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    ДеЦки. Хахахаха.
    И твоите деца да срещат такава злоба и омраза през живота си. Всичко се връща като бумеранг.

    Коментиран от #17

    14:33 20.03.2026

  • 11 абе,

    4 5 Отговор
    Къде е мъжО и на тази жена?Безотговорника който и прави дете след дете откакто е навършила 18 г.Жалко за майката и децата но в тази регион жените за съжаление са зависими от мъжете и религията.

    14:33 20.03.2026

  • 12 Соваж бейби

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Точно така правят и тези и африканците ,казват се сепаритисти живеят разделено .Мъжа и идва първи настанява се в апартамент ,тази е стегнала чувала за боклук с дрехи няма пари и за куфар обаче ражда и идва веднага се поемат от бюрото за помощи .А мъжа и през това време е намерил поне още 2 жени и те бременни или вече с поне едно родно,понякога живеят в обща къща или няколко апартамента знам случай за цял етаж на блок да може си събере децата и жените заедно.Това нещо скоро трябва да спре и да се връщат обратно !

    Коментиран от #14

    14:35 20.03.2026

  • 13 Пламен

    3 5 Отговор
    Вижте , аз съм бил в 64 ( шестдесет и четири ) държави . В някои от тях се срещах с българи-емигранти.
    Всички те работеха и си хранеха семействата , а не чакаха на помощи ката тея навлеци .

    П.С.
    Оплаквачките от ,,Хелзинския" плачат на умряло при такива новини -як бизнес е все пак .

    14:37 20.03.2026

  • 14 Ами кравата

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Соваж бейби":

    да спре да бомби. Не усещаш ли, че нарочно отслабва Европа.
    Сирия, Иран, Либия, Афганистан, Виетнам и още и още иизбомбени. А целта на САЩ е слаба Европа
    Слугувай си там като емигрант, ако ти заемат мястото други емигранти се сърди на Тръмпито.

    Коментиран от #19

    14:40 20.03.2026

  • 15 ИВАН

    3 5 Отговор
    Ехеей тия в пустинята се въдят като мишки, а си представете тук да дойдат ...

    14:40 20.03.2026

  • 16 аБе,

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Изселник":

    И защо да не останат в Турция и те са изселница също като вас.А сте и едноверци.Макар се пише и чете,не с ъ.

    14:40 20.03.2026

  • 17 Соваж бейби

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Молитва":

    На мене няма какво да ми се връща защото тук и аз и другите европейци ги храним,им плащме ток ,вода и живеят в държавни жилища които също са строени от парите на нашите баби ,дядовци ,майки и бащи та и ние .Само че това са средства за европейци в затруднено положение не за тези ,социалните и децките също не са за натрапниците това е голям проблем в ЕС и трябва да се спре!

    Коментиран от #18

    14:41 20.03.2026

  • 18 УФСЪ

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Соваж бейби":

    Бог решава, не ти.

    14:43 20.03.2026

  • 19 Соваж бейби

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ами кравата":

    Аз каво казвам ,простащината европейска и се вързаха на Меркел !САЩ ги бомби да отвори границите си са мигранти бягящи от режима им ,защо се допусна и на какво от горе в Европа да идват ?

    Коментиран от #20, #21

    14:44 20.03.2026

  • 20 Казвам го пак

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Соваж бейби":

    Европа, живя като пират от техните ресурси. От кръвта, сълзите и мъката на бедните деца и майки. Докара ги до нечувана бедност. Сега жертвите завземат Европа и похитителите си с тяхно съдействие. ВДИЧКО В ТОЗИ ЖИВОТ СЕ ВРЪЩА. ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТВОЯТА ОТРИЦАТЕЛНА ЕНЕРГИЯ СЕ ВРЪЩА НА БЛИЗКИТЕ ТИ. ФАКТ.

    14:50 20.03.2026

  • 21 Верно ли

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Соваж бейби":

    Всъщност нищо не казваш лелче, освен че се кефиш на смъртта на децата

    14:53 20.03.2026

