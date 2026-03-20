Бременна сирийка и петте й деца загинаха при пожар в контейнерни жилища в Турция

Бременна сирийка и петте ѝ деца загинаха при пожар, който се е разразил през нощта в контейнерни жилища за работници в оранжерии в окръг Анталия (Югозападна Турция), съобщават турски медии. Други четирима души са приети в болница заради вдишване на дим, предаде БТА.

Пожарът се е разразил по неизвестни причини около 1:30 ч. местно време в квартал Газилер в административния район на Анталия Кепез. Екипи на пожарната служба, на жандармерията и на службата за спешна медицинска помощ са били изпратени на мястото. След потушаването на пламъците са открити телата на бременна в 7-ия месец сирийска гражданка на 27 години, както и на петте ѝ деца на възраст от 4 до 9 години.

Други трима сирийски граждани и един турски гражданин, собственик на оранжерия, са пострадали от вдишване на дим и са откарани в болница за лечение. Властите разследват инцидента.

Валията на Анталия Хулуси Шахин посети мястото на инцидента заедно с местния командир на жандармерията генерал майор Ахмет Кавукчу.

Пожарът е засегнал общо три жилищни контейнера, както и лек автомобил, уточнява агенция DHA.