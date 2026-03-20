Бременна сирийка и петте й деца загинаха при пожар в контейнерни жилища в Турция

Бременна сирийка и петте ѝ деца загинаха при пожар, който се е разразил през нощта в контейнерни жилища за работници в оранжерии в окръг Анталия (Югозападна Турция), съобщават турски медии. Други четирима души са приети в болница заради вдишване на дим, предаде БТА.
Пожарът се е разразил по неизвестни причини около 1:30 ч. местно време в квартал Газилер в административния район на Анталия Кепез. Екипи на пожарната служба, на жандармерията и на службата за спешна медицинска помощ са били изпратени на мястото. След потушаването на пламъците са открити телата на бременна в 7-ия месец сирийска гражданка на 27 години, както и на петте ѝ деца на възраст от 4 до 9 години.
Други трима сирийски граждани и един турски гражданин, собственик на оранжерия, са пострадали от вдишване на дим и са откарани в болница за лечение. Властите разследват инцидента.
Валията на Анталия Хулуси Шахин посети мястото на инцидента заедно с местния командир на жандармерията генерал майор Ахмет Кавукчу.
Пожарът е засегнал общо три жилищни контейнера, както и лек автомобил, уточнява агенция DHA.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соваж бейби
14:14 20.03.2026
2 Фатмето
14:15 20.03.2026
3 Соваж бейби
До коментар #2 от "Фатмето":Бог ни е спасил тази е била на път към Европа с един бъдещ колкото футболен отбор деца по малко мигранти ,социални и децки надбавки за 6 парчета с другите помощи около 6 хил.евро ги вързва на месец .А ние да бачкаме и плащаме данъци за тези да се множи и мързелува.
14:21 20.03.2026
4 Хмм
До коментар #3 от "Соваж бейби":до Европа могат да стигнт тези с парите, мъжът ѝ евентуално е в Европа
14:24 20.03.2026
5 Изселник
Човешки трагедии,каквито и да са по народност имали починали е трагедия
Всичко това показва, че изостаналите страни по целия свят ги чака това
Независимо дали са Европейски държави макър ,че при тях това да са само Балкански страни
Съжалявам за починалите макър ,че съм против
за оставането им вТурция
14:24 20.03.2026
6 Тия
14:26 20.03.2026
7 Пламен
Обаче Логиката казва друго , защото вижда нещата от правилния ъгъл .
14:27 20.03.2026
8 Верно ли
До коментар #1 от "Соваж бейби":Лелче, сирийците не са баш терористи.
14:27 20.03.2026
9 Защо така,хора...?!
Само смърт ,войни и разруха...!
Наскоро Тръмп каза нещо възмутително,на което света някак си не реагира...?!
Тръмп каза без грам да трепне,даже с усмивка и гордост... :
,,За мен е чест,да убивам Иранци...!"...?!?!
Луда работа ..!
14:30 20.03.2026
10 Молитва
До коментар #3 от "Соваж бейби":ДеЦки. Хахахаха.
И твоите деца да срещат такава злоба и омраза през живота си. Всичко се връща като бумеранг.
14:33 20.03.2026
11 абе,
14:33 20.03.2026
12 Соваж бейби
До коментар #4 от "Хмм":Точно така правят и тези и африканците ,казват се сепаритисти живеят разделено .Мъжа и идва първи настанява се в апартамент ,тази е стегнала чувала за боклук с дрехи няма пари и за куфар обаче ражда и идва веднага се поемат от бюрото за помощи .А мъжа и през това време е намерил поне още 2 жени и те бременни или вече с поне едно родно,понякога живеят в обща къща или няколко апартамента знам случай за цял етаж на блок да може си събере децата и жените заедно.Това нещо скоро трябва да спре и да се връщат обратно !
14:35 20.03.2026
13 Пламен
Всички те работеха и си хранеха семействата , а не чакаха на помощи ката тея навлеци .
П.С.
Оплаквачките от ,,Хелзинския" плачат на умряло при такива новини -як бизнес е все пак .
14:37 20.03.2026
14 Ами кравата
До коментар #12 от "Соваж бейби":да спре да бомби. Не усещаш ли, че нарочно отслабва Европа.
Сирия, Иран, Либия, Афганистан, Виетнам и още и още иизбомбени. А целта на САЩ е слаба Европа
Слугувай си там като емигрант, ако ти заемат мястото други емигранти се сърди на Тръмпито.
14:40 20.03.2026
15 ИВАН
14:40 20.03.2026
16 аБе,
До коментар #5 от "Изселник":И защо да не останат в Турция и те са изселница също като вас.А сте и едноверци.Макар се пише и чете,не с ъ.
14:40 20.03.2026
17 Соваж бейби
До коментар #10 от "Молитва":На мене няма какво да ми се връща защото тук и аз и другите европейци ги храним,им плащме ток ,вода и живеят в държавни жилища които също са строени от парите на нашите баби ,дядовци ,майки и бащи та и ние .Само че това са средства за европейци в затруднено положение не за тези ,социалните и децките също не са за натрапниците това е голям проблем в ЕС и трябва да се спре!
14:41 20.03.2026
18 УФСЪ
До коментар #17 от "Соваж бейби":Бог решава, не ти.
14:43 20.03.2026
19 Соваж бейби
До коментар #14 от "Ами кравата":Аз каво казвам ,простащината европейска и се вързаха на Меркел !САЩ ги бомби да отвори границите си са мигранти бягящи от режима им ,защо се допусна и на какво от горе в Европа да идват ?
14:44 20.03.2026
20 Казвам го пак
До коментар #19 от "Соваж бейби":Европа, живя като пират от техните ресурси. От кръвта, сълзите и мъката на бедните деца и майки. Докара ги до нечувана бедност. Сега жертвите завземат Европа и похитителите си с тяхно съдействие. ВДИЧКО В ТОЗИ ЖИВОТ СЕ ВРЪЩА. ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТВОЯТА ОТРИЦАТЕЛНА ЕНЕРГИЯ СЕ ВРЪЩА НА БЛИЗКИТЕ ТИ. ФАКТ.
14:50 20.03.2026
21 Верно ли
До коментар #19 от "Соваж бейби":Всъщност нищо не казваш лелче, освен че се кефиш на смъртта на децата
14:53 20.03.2026