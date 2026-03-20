Израелската армия е нанесла удари по цели на сирийското правителство

20 Март, 2026 12:11 1 182 18

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия нанесе тази нощ удари по инфраструктурни обекти, принадлежащи на сирийското правителство, в отговор на атаките срещу цивилни друзи в Суейда, съобщиха въоръжените сили на Израел, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Ударите са нанесени по команден център и складове с оръжие във военни комплекси в Южна Сирия. Израелските въоръжени сили няма да толерират нанасянето на вреда на друзкото население, подчертаха те, като добавиха, че ще продължат да действа в негова защита и да следят развитието на ситуацията в региона.

Говорителят на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция ген. Али Мохамад Наини заяви днес, че Техеран продължава да произвежда ракети, предаде Асошиейтед прес.

Коментарите, опровергаващи твърдението на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Иран вече не е в състояние да го произвежда ракети, бяха направени пред иранския държавен вестник "Иран".

"Оценката на нашата ракетна индустрия е 20 и няма притеснения в това отношение, защото произвеждаме ракети дори в условия на война, което е удивително, и няма конкретен проблем със съхранението на запасите", добави той.

В иранските училище максималната оценка е 20, отбелязва АП. Той също така заяви, че войната ще продължи. "Хората очакват войната да продължи, докато врагът не бъде напълно изтощен", каза генералът за иранската общественост. "Тази война трябва да приключи, когато сянката на войната се вдигне от страната." По-късно Ройтерс съобщи, че според иранската държавна телевизия ген. Али Мохамад Наини е бил убит.


  • 1 Криворазбрана цивилизация

    25 5 Отговор
    И Израел се бори за "демокрация "

    12:13 20.03.2026

  • 2 Пепо

    36 2 Отговор
    По скоро дявола може да се насочи по пътя на добродетелите, отколкото евреите. Те са подли при несполука и нагли при сполука.

    12:14 20.03.2026

  • 3 Ей,Патрашкова?

    10 0 Отговор
    Ни ма кефиш

    12:16 20.03.2026

  • 4 Херодот

    32 2 Отговор
    С всеки изминал ден, се убеждавам,колко прав е бил Хитлер.🧐

    12:17 20.03.2026

  • 5 Аятолах Хуймени

    24 0 Отговор
    Нъл войната беше срещу Иран, бре?

    12:18 20.03.2026

  • 6 На лов за патици!

    4 26 Отговор
    Путин не излиза от бункера!

    Коментиран от #9

    12:20 20.03.2026

  • 7 ТВА НЕЩО

    20 0 Отговор
    НЕ ВИЖДАМ ГДЕ Е НЕТАНЯХУТУ. С ИИ ЛИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НИ БУДАЛКАТ.

    Коментиран от #8

    12:24 20.03.2026

  • 8 На острова

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "ТВА НЕЩО":

    на ЕПЩАЙН

    12:25 20.03.2026

  • 9 ОППАААА

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "На лов за патици!":

    И ПЪРВАТА ВЪТРЕ като се събуди краката отвити а двата пръста в КОНТАКТА

    12:25 20.03.2026

  • 10 Рублевка

    14 1 Отговор
    Техеран за три дейс, а?

    12:27 20.03.2026

  • 11 Синоптик

    1 10 Отговор
    Биби мачка!

    Коментиран от #12, #13, #16

    12:32 20.03.2026

  • 12 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Синоптик":

    Биби си мачка ушаците, ако изобщо са му още на главата.
    Евреите ще отнесат хурката тоя път, та всички предишни гонения ще им се видят като детска игра.
    Кофтито е, че и между тах има свестни хора, но ще го отнесат и те.

    12:37 20.03.2026

  • 13 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Синоптик":

    Биби си мачка мекицата.

    12:38 20.03.2026

  • 14 Възмутен

    3 0 Отговор
    "Израелската армия е нанесла удари по цели на сирийското правителство"

    Няма лошо - сега да ударят и Йордания и Египет и после да ревът как всички съседи искали да ги унищожат.

    12:45 20.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Синоптик":

    Ами той вече със 6 пръста и може да мачка.

    12:47 20.03.2026

  • 17 Само питам

    2 0 Отговор
    Тия пък от какъв зор сега почнаха да бомбят и Сирия ?
    Кой се явява агресора ?

    13:05 20.03.2026

  • 18 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    На ционистката сатанистка клоакаизраел края и дойде

    13:05 20.03.2026