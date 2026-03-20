"Израелската армия е нанесла удари по цели на сирийското правителство"

Израелската армия нанесе тази нощ удари по инфраструктурни обекти, принадлежащи на сирийското правителство, в отговор на атаките срещу цивилни друзи в Суейда, съобщиха въоръжените сили на Израел, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
Ударите са нанесени по команден център и складове с оръжие във военни комплекси в Южна Сирия. Израелските въоръжени сили няма да толерират нанасянето на вреда на друзкото население, подчертаха те, като добавиха, че ще продължат да действа в негова защита и да следят развитието на ситуацията в региона.
Говорителят на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция ген. Али Мохамад Наини заяви днес, че Техеран продължава да произвежда ракети, предаде Асошиейтед прес.
Коментарите, опровергаващи твърдението на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Иран вече не е в състояние да го произвежда ракети, бяха направени пред иранския държавен вестник "Иран".
"Оценката на нашата ракетна индустрия е 20 и няма притеснения в това отношение, защото произвеждаме ракети дори в условия на война, което е удивително, и няма конкретен проблем със съхранението на запасите", добави той.
В иранските училище максималната оценка е 20, отбелязва АП. Той също така заяви, че войната ще продължи. "Хората очакват войната да продължи, докато врагът не бъде напълно изтощен", каза генералът за иранската общественост. "Тази война трябва да приключи, когато сянката на войната се вдигне от страната." По-късно Ройтерс съобщи, че според иранската държавна телевизия ген. Али Мохамад Наини е бил убит.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Криворазбрана цивилизация
12:13 20.03.2026
2 Пепо
12:14 20.03.2026
3 Ей,Патрашкова?
12:16 20.03.2026
4 Херодот
12:17 20.03.2026
5 Аятолах Хуймени
12:18 20.03.2026
6 На лов за патици!
Коментиран от #9
12:20 20.03.2026
7 ТВА НЕЩО
Коментиран от #8
12:24 20.03.2026
8 На острова
До коментар #7 от "ТВА НЕЩО":на ЕПЩАЙН
12:25 20.03.2026
9 ОППАААА
До коментар #6 от "На лов за патици!":И ПЪРВАТА ВЪТРЕ като се събуди краката отвити а двата пръста в КОНТАКТА
12:25 20.03.2026
10 Рублевка
12:27 20.03.2026
11 Синоптик
Коментиран от #12, #13, #16
12:32 20.03.2026
12 Механик
До коментар #11 от "Синоптик":Биби си мачка ушаците, ако изобщо са му още на главата.
Евреите ще отнесат хурката тоя път, та всички предишни гонения ще им се видят като детска игра.
Кофтито е, че и между тах има свестни хора, но ще го отнесат и те.
12:37 20.03.2026
13 Така е
До коментар #11 от "Синоптик":Биби си мачка мекицата.
12:38 20.03.2026
14 Възмутен
Няма лошо - сега да ударят и Йордания и Египет и после да ревът как всички съседи искали да ги унищожат.
12:45 20.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Зевзек
До коментар #11 от "Синоптик":Ами той вече със 6 пръста и може да мачка.
12:47 20.03.2026
17 Само питам
Кой се явява агресора ?
13:05 20.03.2026
18 стоян георгиев
13:05 20.03.2026