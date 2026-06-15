"Тихият посредник" Пекин след сделката между Техеран и Вашингтон: Триумф на дипломацията над военния натиск

Реакциите в Китай след финализирането на мирното споразумение между САЩ и Иран са официално позитивни, съчетани със стратегическо задоволство и икономическо облекчение, предаде euronews.bg.

Тъй като Пекин поддържаше интензивни дипломатически контакти по време на конфликта, примирието се разглежда като победа за китайската концепция за дипломация.

Китайското Министерство на външните работи приветства споразумението, призовавайки страните към пълно и устойчиво спазване на ангажиментите за постигане на дългосрочен мир. Още по време на преговорите китайската дипломация (чрез външния министър Ван И) проведе десетки совалки с Техеран и регионалните партньори. Пекин се позиционира като „тихия посредник“, който индиректно е оказал сериозен натиск върху иранското ръководство да приеме условията на примирието.

Китайските държавни медии акцентират, че конфликтът е доказал неефективността на едностранния военен натиск и триумфа на дипломатическия подход.

За Китай стабилността в Близкия изток има пряко финансово измерение. Отварянето на Ормузкия проток беше най-важната икономическа цел за Пекин. Блокадата на протока застрашаваше сериозно глобалните вериги за доставки и предизвика огромни икономически щети.

Китай е най-големият купувач на ирански суров петрол (над 80-90% от износа на Техеран). Падането на военната блокада гарантира сигурността на китайските енергийни доставки и ще стабилизира цените на вътрешния пазар.

В Пекин се отчита, че военният конфликт е ангажирал сериозен ресурс от страна на Вашингтон. Всяка ракета и военен капитал, разходвани в Близкия изток, са отклонили вниманието на САЩ от Индо-Тихоокеанския регион и възпирането на Китай около Тайван.

Поетапното вдигане на санкциите и нормализирането на обстановката ще позволи на Китай да продължи изпълнението на стратегическия си 25-годишен план за инвестиции в Иран на стойност 400 милиарда долара.