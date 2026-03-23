Скандалът в ЕС се разраства: Германия поиска Унгария да даде обяснения

Германия призова унгарското правителство да даде обяснения по обвиненията, че е "предавало поверителна информация от срещи на ЕС на Русия", съобщи ДПА, предаде БТА.
Обвиненията, които се появиха в публикация на в. "Вашингтон пост" през уикенда, са "много, много сериозни", каза днес говорител на германското външно министерство.
Той заяви, че дискусиите в рамките на Европейския съюз и между външните министри на ЕС са поверителни и се основават на принципите на блока, които включват пълно сътрудничество.
"Няма да толерираме никакво нарушение на тези принципи", заяви говорителят. "Сега е ред на унгарското правителство да отговори".
Американският в. "Вашингтон пост" - позовавайки се на бивш унгарски разузнавач и служители по сигурността от други европейски страни - съобщи в събота, че унгарското правителство от години предава на Москва информация за чувствителни дискусии в ЕС.
Унгарският външен министър Петер Сиярто, според съобщенията, "редовно се е обаждал на руския си колега Сергей Лавров по време на почивките на срещите на ЕС, за да го информира за съдържанието на тези дискусии".
Обвиненията предизвикаха възмущение от страна на Европейската комисия и в столиците на ЕС. В отговор на публикация в "Екс" на полския премиер Доналд Туск вчера, Сиярто нарече тези обвинения "лъжи и фалшиви новини".
"Обвиненията, които в момента са на дневен ред, със сигурност не могат да бъдат заметени под килима с една публикация в "Екс", контрира говорителят на германското външно министерство.
22:55 23.03.2026
22:55 23.03.2026
3 Костадин Костадинов
22:55 23.03.2026
Информацията е позована на представители на партията, които говориха на пресконференция пред Президентския дворец, .
Партията предлага референдумът да се проведе на 27 юни 2026 г. Според председателя ѝ Ярослав Над целта на референдума е да се прекрати предсрочно мандатът на настоящото правителство, да бъдат възстановени Специализираната прокуратура и Националната агенция за борба с престъпността, както и да бъде премахната пожизнената пенсия на Фицо (плащания, които заемалите високи държавни длъжности в Словакия получават пожизнено - б. р.).
22:56 23.03.2026
22:57 23.03.2026
До коментар #3 от "Костадин Костадинов":А теб Конят от снимката ще те ритне в муцуната.
7 хххх
22:57 23.03.2026
22:57 23.03.2026
9 Дзак
22:59 23.03.2026
От кога писанията във вестниците станаха доказателства ?!
Кой съд ги признава и приема ?
22:59 23.03.2026
До коментар #4 от "гост":Мадяр иска разследване за държавна измяна и доживотна присъда за Орбан . Лидерът на унгарската опозиция Петер Мадяр поиска в понеделник разследване за държавна измяна срещу правителството на Виктор Орбан, след като „Вашингтон пост" съобщи, че унгарският външен министър Петер Сийярто редовно е предавал на руския си колега Сергей Лавров поверителна информация от закрити заседания на ЕС. Европейската комисия също поиска разяснения от Будапеща.
Мадяр, консервативен антикорупционен политик, ръководещ партия „Тиса" и водещ в социологическите проучвания три седмици преди изборите на 12 април, написа в Х: „Ако бъде потвърдено, това би представлявало държавна измяна, която се наказва с потенциална доживотна присъда. Едно бъдещо правителство на „Тиса" незабавно ще разследва въпроса." Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер определи съобщенията като „изключително притеснителни" и подчерта, че доверието между държавите-членки е „от основно значение за работата на ЕС".
22:59 23.03.2026
23:01 23.03.2026
14 Държанка
23:02 23.03.2026
15 то коцето козляшки същата работа
До коментар #14 от "Държанка":И него го биха и е ва ха ...
23:03 23.03.2026
Прекъсванията започнаха вечерта на 5 март, а до сутринта на шести обхванаха центъра и отделни линии на метрото. „Билайн“ написа в поддръжката за външни ограничения, МТС – за мерки за сигурност. „Мегафон“ заяви, че мрежата работи нормално. Официално обяснение нямаше пет дни, но после излезе Песков: „Тези действия ще продължат толкова, колкото е нужно“, каза прессекретарят на президента.
Никакви срокове, никакви обещания, изобщо никаква комуникация, както и никакво нормално обяснение. Само за първите пет дни московският бизнес е загубил от 3 до 5 милиарда рубли. Това е оценка на експерти от IT пазара, цитирана от изданието „Комерсант“. Калкулаторът на Обществото за защита на интернет смята дори друго: около 4,8 милиарда на ден.
23:04 23.03.2026
23:04 23.03.2026
До коментар #9 от "Дзак":Каква конкретика от конюктурата ? Работи се с опорки, слухове и пропаганда. Това са наследници на Гьобелс с голямо влияние в Европа.
23:04 23.03.2026
До коментар #7 от "хххх":Бих се изходил поголяма нужда на твоя ЕС и после на главата ти!
23:07 23.03.2026
До коментар #16 от "гост":То в Европа ток няма да има в скоро време , че и горива - ти за интернета си седнал да се кахъриш .
23:08 23.03.2026
Не трийте истината, почитатели на плурализМЪТ.
23:08 23.03.2026
Не трийте истината, почитатели на плурализМЪТ.
23:09 23.03.2026
До коментар #22 от "а бе готин":Как ще си зареждат вибраторите пустите му европгейци?
23:10 23.03.2026
23:13 23.03.2026
До коментар #4 от "гост":защото гражданите на Словакия и Унгария, вече не могат да понасят срама и унижението, което понасят заради руските марионетки Фицо и Орбан.
23:13 23.03.2026
23:20 23.03.2026
До коментар #11 от "гост":Овцата цял живот се страхува от вълкът но накрая я изяждат чобаните!!
23:22 23.03.2026
В резултат на ВСВ Източна Германия е руска!
23:22 23.03.2026
Върнете ги в руските степи!
23:23 23.03.2026
До коментар #30 от "ООрана държава":защото Орбан е некадърен. С най-високата инфлация са в целия ЕС. А горивата са даже по-скъпи и от нашите, а говори че руския петрол бил по-евтин. Това е наглост и предателство спрямо унгарските граждани.
23:25 23.03.2026
23:26 23.03.2026
До коментар #31 от "Овчар":Сега овцата Орбан ще бъде изяден.
23:27 23.03.2026
23:38 23.03.2026