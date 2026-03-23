Скандалът в ЕС се разраства: Германия поиска Унгария да даде обяснения
Скандалът в ЕС се разраства: Германия поиска Унгария да даде обяснения

23 Март, 2026 22:52 1 504 37

Няма да толерираме никакво нарушение на тези принципи, каза говорител на германското външно министерство

Скандалът в ЕС се разраства: Германия поиска Унгария да даде обяснения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия призова унгарското правителство да даде обяснения по обвиненията, че е "предавало поверителна информация от срещи на ЕС на Русия", съобщи ДПА, предаде БТА.

Обвиненията, които се появиха в публикация на в. "Вашингтон пост" през уикенда, са "много, много сериозни", каза днес говорител на германското външно министерство.

Той заяви, че дискусиите в рамките на Европейския съюз и между външните министри на ЕС са поверителни и се основават на принципите на блока, които включват пълно сътрудничество.

"Няма да толерираме никакво нарушение на тези принципи", заяви говорителят. "Сега е ред на унгарското правителство да отговори".

Американският в. "Вашингтон пост" - позовавайки се на бивш унгарски разузнавач и служители по сигурността от други европейски страни - съобщи в събота, че унгарското правителство от години предава на Москва информация за чувствителни дискусии в ЕС.

Унгарският външен министър Петер Сиярто, според съобщенията, "редовно се е обаждал на руския си колега Сергей Лавров по време на почивките на срещите на ЕС, за да го информира за съдържанието на тези дискусии".

Обвиненията предизвикаха възмущение от страна на Европейската комисия и в столиците на ЕС. В отговор на публикация в "Екс" на полския премиер Доналд Туск вчера, Сиярто нарече тези обвинения "лъжи и фалшиви новини".

"Обвиненията, които в момента са на дневен ред, със сигурност не могат да бъдат заметени под килима с една публикация в "Екс", контрира говорителят на германското външно министерство.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЕСССР

    35 9 Отговор
    Другарките Урсула и Кая са най-големите къртици!

    22:55 23.03.2026

  • 2 демократ

    4 16 Отговор
    Те всъщност гейрманците докараха Орбан

    22:55 23.03.2026

  • 3 Костадин Костадинов

    5 18 Отговор
    Въй, начи Путин го дават на снимката! Ся русуфилякъ ш му текнат плюнкити!

    Коментиран от #6, #12

    22:55 23.03.2026

  • 4 гост

    7 25 Отговор
    Извънпарламентарната словашка партия „Демократи“ призовава за оставката на министър-председателя Роберт Фицо - формацията предаде на президента Петер Пелегрини над 384 000 събрани подписа с искане за провеждане на референдум за съкращаване на мандата на правителството, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.
    Информацията е позована на представители на партията, които говориха на пресконференция пред Президентския дворец, .

    Партията предлага референдумът да се проведе на 27 юни 2026 г. Според председателя ѝ Ярослав Над целта на референдума е да се прекрати предсрочно мандатът на настоящото правителство, да бъдат възстановени Специализираната прокуратура и Националната агенция за борба с престъпността, както и да бъде премахната пожизнената пенсия на Фицо (плащания, които заемалите високи държавни длъжности в Словакия получават пожизнено - б. р.).

    Коментиран от #11, #27

    22:56 23.03.2026

  • 5 Ха-ха

    8 28 Отговор
    Накрая руския дебел пудел Орбанчо ще бъде изритан от ЕС.!

    22:57 23.03.2026

  • 6 Джамбазин

    15 5 Отговор

    До коментар #3 от "Костадин Костадинов":

    А теб Конят от снимката ще те ритне в муцуната.

    22:57 23.03.2026

  • 7 хххх

    8 26 Отговор
    Унгария май ще литне от ЕС.Заради предстеля и троянски кон Орбан сега ше страда цяла Унгария.Жалко за народа който иска свобода от диктатора

    Коментиран от #19, #21

    22:57 23.03.2026

  • 8 Госあ

    23 3 Отговор
    Скалъпени скандали от клетки на дълбоката държава в Унгария преди изборите.

    22:57 23.03.2026

  • 9 Дзак

    17 1 Отговор
    Нека да внесат конкретика, какво точно са обсъждали, което трябвало да остане скрито.

    Коментиран от #18

    22:59 23.03.2026

  • 10 ха ха ха ....

    21 1 Отговор
    изтрещела работа !....
    От кога писанията във вестниците станаха доказателства ?!
    Кой съд ги признава и приема ?

    22:59 23.03.2026

  • 11 гост

    2 20 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Мадяр иска разследване за държавна измяна и доживотна присъда за Орбан . Лидерът на унгарската опозиция Петер Мадяр поиска в понеделник разследване за държавна измяна срещу правителството на Виктор Орбан, след като „Вашингтон пост" съобщи, че унгарският външен министър Петер Сийярто редовно е предавал на руския си колега Сергей Лавров поверителна информация от закрити заседания на ЕС. Европейската комисия също поиска разяснения от Будапеща.

    Мадяр, консервативен антикорупционен политик, ръководещ партия „Тиса" и водещ в социологическите проучвания три седмици преди изборите на 12 април, написа в Х: „Ако бъде потвърдено, това би представлявало държавна измяна, която се наказва с потенциална доживотна присъда. Едно бъдещо правителство на „Тиса" незабавно ще разследва въпроса." Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер определи съобщенията като „изключително притеснителни" и подчерта, че доверието между държавите-членки е „от основно значение за работата на ЕС".

    Коментиран от #31

    22:59 23.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Госあ

    16 1 Отговор
    бездарните б@кл@ци -демократи се занимават с подривна дейност амбицирани до болестно състояние ! Друго не могат и да правят. Няма мира. Затова им трябва секира. Това са врагове на народа 💁

    23:01 23.03.2026

  • 14 Държанка

    13 2 Отговор
    Аз като поисках обяснение на Стефан защо спи с Катето, голям бой ми хвърли, и каза че ще ми вземе Мерцедеса.

    Коментиран от #15

    23:02 23.03.2026

  • 15 то коцето козляшки същата работа

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Държанка":

    И него го биха и е ва ха ...

    Коментиран от #20

    23:03 23.03.2026

  • 16 гост

    4 15 Отговор
    Майкъл Наки: И Москва вече е завинаги без интернет. Искахте СССР – върнаха ви в 1937-ма !! Това е Москва. Най-доброто банкиране в света. Умен град, QR-кодове навсякъде и прочие мантри на името на Собянин и Ксения Собчак – през март 2026 година без интернет.

    Прекъсванията започнаха вечерта на 5 март, а до сутринта на шести обхванаха центъра и отделни линии на метрото. „Билайн“ написа в поддръжката за външни ограничения, МТС – за мерки за сигурност. „Мегафон“ заяви, че мрежата работи нормално. Официално обяснение нямаше пет дни, но после излезе Песков: „Тези действия ще продължат толкова, колкото е нужно“, каза прессекретарят на президента.

    Никакви срокове, никакви обещания, изобщо никаква комуникация, както и никакво нормално обяснение. Само за първите пет дни московският бизнес е загубил от 3 до 5 милиарда рубли. Това е оценка на експерти от IT пазара, цитирана от изданието „Комерсант“. Калкулаторът на Обществото за защита на интернет смята дори друго: около 4,8 милиарда на ден.

    Коментиран от #22

    23:04 23.03.2026

  • 17 Феликс Дж

    3 7 Отговор
    Вермахтът е в ПЪЛНА БОЙНА ГОТОВНОСТ. Ще има аншлус към Будапеща.

    23:04 23.03.2026

  • 18 Госあ

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Дзак":

    Каква конкретика от конюктурата ? Работи се с опорки, слухове и пропаганда. Това са наследници на Гьобелс с голямо влияние в Европа.

    23:04 23.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ххл

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "хххх":

    Бих се изходил поголяма нужда на твоя ЕС и после на главата ти!

    23:07 23.03.2026

  • 22 а бе готин

    12 4 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    То в Европа ток няма да има в скоро време , че и горива - ти за интернета си седнал да се кахъриш .

    Коментиран от #25

    23:08 23.03.2026

  • 23 Феликс Дж

    7 1 Отговор
    Вер....мах...тът е в ПЪЛНА БОЙНА ГОТОВНОСТ. Ще има аншлус към Будапест.
    Не трийте истината, почитатели на плурализМЪТ.

    23:08 23.03.2026

  • 24 Феликс Дж

    7 2 Отговор
    Вер....мах...тът е в ПЪЛНА БОЙНА ГОТОВНОСТ. Ще има аншлус към Будапест.
    Не трийте истината, почитатели на плурализМЪТ.

    23:09 23.03.2026

  • 25 Питам

    11 3 Отговор

    До коментар #22 от "а бе готин":

    Как ще си зареждат вибраторите пустите му европгейци?

    Коментиран от #28, #29

    23:10 23.03.2026

  • 26 долу ЕС

    10 3 Отговор
    не се сещам германия да сщитале за сериозно, когато атана ясно, ще цру 8 г е подслушвало Меркел.... гееманците са абсолютни олигофрени. Не руснаците им съсипаха автоиндустрията!

    23:13 23.03.2026

  • 27 Така се получава

    2 18 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    защото гражданите на Словакия и Унгария, вече не могат да понасят срама и унижението, което понасят заради руските марионетки Фицо и Орбан.

    23:13 23.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ООрана държава

    8 3 Отговор
    Абе що се връзвате на зелю на глупостите не мога да разбера

    Коментиран от #34

    23:20 23.03.2026

  • 31 Овчар

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Овцата цял живот се страхува от вълкът но накрая я изяждат чобаните!!

    Коментиран от #36

    23:22 23.03.2026

  • 32 Източна Германия е руска

    8 2 Отговор
    Публикация на в. "Вашингтон пост" е платна. Бизнес. Германия да иска обяснение от вестника, а Унгария да го даде под съд.
    В резултат на ВСВ Източна Германия е руска!

    23:22 23.03.2026

  • 33 Изгонване на унгария от ЕС

    2 8 Отговор
    Тези монголо-турци нямат място в Европа.
    Върнете ги в руските степи!

    23:23 23.03.2026

  • 34 Унгария е изорана държава

    2 8 Отговор

    До коментар #30 от "ООрана държава":

    защото Орбан е некадърен. С най-високата инфлация са в целия ЕС. А горивата са даже по-скъпи и от нашите, а говори че руския петрол бил по-евтин. Това е наглост и предателство спрямо унгарските граждани.

    23:25 23.03.2026

  • 35 ...

    1 4 Отговор
    Само да добавя. Радев също е предател...

    23:26 23.03.2026

  • 36 Вярно е

    0 7 Отговор

    До коментар #31 от "Овчар":

    Сега овцата Орбан ще бъде изяден.

    23:27 23.03.2026

  • 37 🇩🇪Германския Шакал Мерц🦴🐾🤣😂🤣

    0 0 Отговор
    Мерц заяви, че след като САЩ свършат цялата "мръсна работа", европа ще поеме контрола над Ормузкия проток. Изобщо престанах да разбирам нещо...

    23:38 23.03.2026

