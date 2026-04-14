След свалянето на Орбан: Вучич изрази увереност, че проектите между Сърбия и Унгария ще останат в сила

След свалянето на Орбан: Вучич изрази увереност, че проектите между Сърбия и Унгария ще останат в сила

14 Април, 2026 10:09 519 14

Истинското разбирателство между Сърбия и Унгария не може да бъде разрушено лесно, заяви сръбският президент

След свалянето на Орбан: Вучич изрази увереност, че проектите между Сърбия и Унгария ще останат в сила - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сърбия и Унгария постигнаха истинско разбирателство и смятам, че не е лесно да се наруши, сделката с унгарската петролна компания МОЛ скоро ще бъде подписана. Това заяви сръбският президент Александър Вучич в интервю за обществената телевизия РТС, предаде БТА.

"Постигнахме истинско и искрено разбирателство помежду ни и вярвам, че не е лесно то да се наруши. Това е най-важното и затова, макар че вероятно бих отговорил по друг начин на някои въпроси, ще говоря с уважение за (новоизбрания премиер на Унгария Петер) Мадяр и за всичко, което предстои", коментира Вучич и допълни, че се гордее, че е успял да изгради, заедно с унгарския премиер Виктор Орбан, най-близките отношения между сърби и унгарци в историята досега.

Вучич изрази увереност, че проектите между Сърбия и Унгария, като изграждане на петролопровод, ще останат в сила. В това число влиза и сделката с МОЛ за закупуване на дялове от сръбската петролна компания НИС.

През декември миналата година Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ даде на НИС срок до 24 март да договори продажбата на дяловете, държани от руските фирми „Газпром“ и „Газпром нефт“, съответно 44,9 и 11,3 процента. Към момента лицензът е удължен до 22 май.

Месец по-късно от унгарската петролна компания МОЛ заявиха, че са подписали обвързващо споразумение с руски компании за закупуване на техните дялове в НИС, а държавната корпорация на Обединените арабски емирства „Абу Даби нешънъл ойл къмпъни“ (Abu Dhabi National Oil Company/ ADNOC) ще бъде миноритарен акционер.

"Разбира се, това е нелека сделка, защото те имат трудни условия, както и ние за тях. Нашите са свързани с работата на рафинерията и факта, че не можем да имаме повече контрол отколкото имахме в отношенията с Русия. И те имат свои изисквания, но вярвам, че ще намерим компромисно решение", отбеляза сръбският президент пред РТС.

Той коментира и ситуацията в страната с горивата след избухването на конфликта в Иран и затварянето на Ормузкия проток. По думите му Сърбия не разполага с достатъчно гориво, за да се справи с кризата и вероятно ще се наложи да се използват военни резерви.

"Дали това е достатъчно? Ами не е достатъчно за никого и това внася криза във всички сфери на обществения живот. Ние се отказахме от допълнителни пет процента от акцизите ни и за вас това е нормално, но държавата ще трябва да го навакса някак", подчерта Вучич и допълни, че намаляването на акцизите директно намалява приходите в държавния бюджет.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    5 7 Отговор
    Вучич е следващият, а Мицкоски ще е за десерт като най-корав.

    10:10 14.04.2026

  • 2 честен ционист

    3 6 Отговор
    Вучката трябва да му е ясно, че маджаринът замина да проси скидка от ляха.

    10:12 14.04.2026

  • 3 Мишел

    9 2 Отговор
    Международният престъпник Никола Груевски ще бъде екстрадиран от Унгария в Северна Македония. Унгария няма да се превърне в сметище за международно издирвани престъпници, заяви победилият на изборите Петер Мадяр на тричасова пресконференция в Будапеща. Никола Груевски бивш проруски министър-председател на Северна Македония, подкрепян от Русия с цел провеждане на хибридна война на Балканите и конкретно срещу България е известен с антибългарската си пропаганда. Груевски избяга в Унгария през месец ноември 2018 г. Това стана ясно през 2019 г., като информацията разкри тогавашният премиер Зоран Заев.

    Коментиран от #9

    10:13 14.04.2026

  • 4 Май Дан

    4 6 Отговор
    Вучката е следващият а за десерт путлер и боклушенко

    Коментиран от #8

    10:15 14.04.2026

  • 5 Сила

    4 6 Отговор
    И тоя дебелогъзко си заминава ...с братчето си Орбан и Асад ще цъкат семки на пейката пред блока в некое московско предградие ....

    10:16 14.04.2026

  • 6 Пич

    7 0 Отговор
    Да видим, дали новия няма да се покаже по лош от стария !? И дали имате обосновка предположенията за "Унгарска игра"!!!

    10:16 14.04.2026

  • 7 Едва ли Дебилът Орбан

    2 7 Отговор
    Е създал нещо полезно за народът си 16 години

    10:17 14.04.2026

  • 8 Сила

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Май Дан":

    И боклука Фицо ...

    10:18 14.04.2026

  • 9 Орк Бан

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    Оооо дааааа!!! само заради антибългарската политика на оркБан по линията макета си е добра новина за България че подлогата на хремъл е АУТ🇪🇺👑

    10:18 14.04.2026

  • 10 Вичич е следващата Купейка

    3 6 Отговор
    Но той ще бъде свален с камъни
    Не със Избори

    10:18 14.04.2026

  • 11 Аз съм веган

    2 5 Отговор
    Дано поне спре антибългарската пропаганда в Северна македония. Скоро и българомразеца вучич е чао.

    10:22 14.04.2026

  • 12 Факти

    6 2 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ НЕНАВИЖДАТ КОРУМПИРАНИЯ ЕС, ЕВРОТО, РЕЖИМА В УКРАЙНА СЪС ЗЛАТНИТЕ ТОАЛЕТНИ И НАТОТО, КОЕТО НАПАДА НЕЗАВИСИМИ ДЪРЖАВИ!!! 💪💪💪

    10:23 14.04.2026

  • 13 Мунчо

    4 0 Отговор
    Защо копейките харесват българомразци като вучич, орбан и хаяско? Те поне си гледат интереса, а те?

    Коментиран от #14

    10:28 14.04.2026

  • 14 Тоа па

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мунчо":

    Купейките са умствено пода/кестени боклу/ци

    10:30 14.04.2026

