Антонио Коща: Никой не може да изнудва институциите на ЕС, действията на Унгария са напълно неприемливи
  Тема: Украйна

20 Март, 2026 08:06 1 755 72

Лидерите ясно осъдиха поведението на Унгария по този въпрос, заяви председателят на Европейския съвет

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Никой не може да изнудва институциите на ЕС, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на пресконференция след края на заседанието на европейските лидери в Брюксел, на което Унгария потвърди, че запазва ветото си по решенията, свързани със заема за Украйна, преговорите с Киев за присъединяване и въвеждането на допълнителни санкции срещу Русия, предаде БТА.

Коща отбеляза, че лидерите на ЕС ясно са осъдили отношението на унгарския премиер Виктор Орбан и са настояли, че всички трябва да си държат на думата. Коща направи този коментар по повод настояването на Орбан първо да бъдат възстановени петролните доставки от Русия за Унгария през Украйна по петролопровода "Дружба".

"Не е проява на добронамереност, когато на ЕС се поставят неизпълними условия. Само Русия може да реши дали ще удари петролопровода отново. Русия досега е обстрелвала това съоръжение 23 пъти. Украйна и ЕС не носят отговорност. Действията на Унгария са напълно неприемливи. Лидерите ясно осъдиха поведението на Унгария по този въпрос", заяви Коща. По неговите думи украинският президент Володимир Зеленски е обещал петролопроводът да бъде възстановен в следващите шест седмици.

През декември беше взето решение за осигуряването на заем от 90 милиарда евро за Украйна с условието три дължави да не участват, посочи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Отпускането на заема остава блокирано заради това, че един от лидерите не си удържа на думата. Ще успеем да постигнем целта по един или друг начин, добави тя.

По повод събитията в Близкия изток Коща и Фон дер Лайен призоваха за максимална сдържаност. По техните думи скоро предстои ЕК да представи временни и целенасочени мерки за овладяване на ръста на енергийните цени, сред които са намаляване на таксите върху тока и разширяване на възможностите за държавна помощ. Европейската система за търговия с емисии работи, но трябва да бъде обновена и по-гъвкава, посочи председателят на ЕК.

Според Фон дер Лайен засега не се наблюдава придвижване на мигранти от Близкия изток към Европа, но ЕС трябва да бъде подготвен. "Няма да позволим повторение на събитията от 2015 г., научили сме уроците от миналото", каза тя.


  • 1 А Вие защо

    115 11 Отговор
    го изнудване на гласува против волята му? Какъв е този комунистически съюз?

    Коментиран от #23, #25, #69

    08:08 20.03.2026

  • 2 Добре че Унгария

    81 15 Отговор
    Че ще фалираме по бързо от 2027
    Какво се наливат пари в тая каца без дъно Украйна

    08:09 20.03.2026

  • 3 Баце ЕООД

    69 6 Отговор
    Коща и той може спокойно в кофата да влиза и да го извозват на някое друго сметище

    Коментиран от #18

    08:09 20.03.2026

  • 4 Баш Хайдутин и действащ комунист

    39 5 Отговор
    САЩ може да облекчат санкциите върху иранския петрол през следващите дни, за да го пуснат на световния пазар и да задържат цените, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт интервю за Fox. Честит рамазан байрам на всички мюсулмани

    Коментиран от #55

    08:09 20.03.2026

  • 5 Орбан

    77 11 Отговор
    никой не може да изнудва Унгария тъЪпотиите на измисления Коща са напълно неприемливи.

    Коментиран от #12

    08:09 20.03.2026

  • 6 Пич

    46 8 Отговор
    Добро утро на спрелите, изостанали и необразовани паветници, които вчера се опитваха да оспорват нещо, за което не знаеха нищо!!! Ама си дрънкат глупотевините...

    08:10 20.03.2026

  • 7 горски

    67 6 Отговор
    Какви институции бе Коща....такива които заробват европейските граждани.Събрахте се отбор хиени които дават пари на в определени дестинации/Украйна,Зелени сделки,Меркосур и др/ и вземат комисионна....

    08:10 20.03.2026

  • 8 Това е демокрацията

    59 6 Отговор
    Да имаш различно мнение от другите и да го Защитаваш реално националния интерес на маджарите е да купуват ефтино ресурси от русия

    Коментиран от #26

    08:10 20.03.2026

  • 9 защо

    57 4 Отговор
    Е, вече разбрахме. Важни са ИНСТИТУЦИИТЕ!! Хората - кучета ги яли.

    08:13 20.03.2026

  • 10 АБЕ КОЩА

    37 6 Отговор
    КО ША НАПРАЙШ БЕ МУХ....ЛЬО
    ША ГО НАПЛЮЕШ ЛИ

    08:13 20.03.2026

  • 11 Шопо

    53 6 Отговор
    ЕС е колос на глинени крака
    Референдум за ЕС и НАТО

    08:14 20.03.2026

  • 12 Сбогом

    3 45 Отговор

    До коментар #5 от "Орбан":

    на орбан

    08:15 20.03.2026

  • 13 Някой

    53 4 Отговор
    Тъп и нагъл! Нали никой не може да изнудва европейски лидер? Защо тогава вие помагате на Зельо да изнудва Орбан?
    Отделно, от къде ще ги вземете тези 90 милиарда? Европа е на колене - няма ресурси, няма икономика. От къде ще ги вземете? А, да. Ще изгорите нещастните ви народи за пореден път. Нищо, че разходите за той и гориво нарастват главоломно
    Все пак по-голямата част от тези 90 млрд са за вас - ще си ги посетите сладко сладко.

    08:16 20.03.2026

  • 14 Хохо Бохо

    45 3 Отговор
    Чакай бе. Да не сте превзели Унгария? Това е съюз между равни и демократични. Унгария има свои причини, не са йес мен като ганьо

    08:16 20.03.2026

  • 15 ЕСССР

    39 5 Отговор
    Евротаталитаризмът скърца другари! Да порицаем Другаря Орбан, защото е решил, че в ЕСССР трябва да има демокрация и справедливост и да подкрепим нацистката хунта в 00кpaйна!

    08:16 20.03.2026

  • 16 И значи

    41 4 Отговор
    Всички могат да изнудват Орбан, но Орбан трябва да им играе по омразата им към Русия.
    Коща, Коща , всички сте л.ай. но. вози.

    08:17 20.03.2026

  • 17 Мишел

    49 4 Отговор
    Философията на ЕС: Никой не може да изнудва ЕС, но ЕС може да изнудва всеки.

    Коментиран от #22

    08:17 20.03.2026

  • 18 ало у у у

    2 16 Отговор

    До коментар #3 от "Баце ЕООД":

    вие ОТ СМЕТИЩЕТО НЕ СЕ ОБАЖДАЙТЕ!

    08:19 20.03.2026

  • 19 Я пък тоя

    46 5 Отговор
    Що за измислицата! Русия 23 пъти стреляла по собствения си петролопровод, от който печели милиони!
    Все едно аз да си запаля парите в портфейла, за да навредя на никой.

    08:19 20.03.2026

  • 20 Георги

    30 4 Отговор
    но пък институциите на ес могат да изнудват всяка суверенна държава

    08:20 20.03.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    47 4 Отговор
    Значи когато Холандия/ Нидерландия/ спираше България, да стане член на ЕС, а после да влезе в Шенген, нямаше нищо нередно една държава, да има различно мнение, а сега Унгария нямала право да налага вето. Нали това са правилата на ЕС.

    08:21 20.03.2026

  • 22 Урсулът

    29 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Само сащ може да ни изнудва шот иначе ше ми блокират личните сметки.

    08:21 20.03.2026

  • 23 Наблюдения

    32 2 Отговор

    До коментар #1 от "А Вие защо":

    Действията на Европейската комисия от много време на сам са абсолютно неприемливи, а и неадекватни, далече преминаващи границите на здравия разум.
    Коя е Европейската комисия и кой я е избирал, че да има претенции да управлява обществените процеси в съюза. Цялата Комисия и администрациите й са пропити и продънени от корупция, и тези имат претенциите да казват на народите и на държавите, как да мислят и как да живеят. ЕК е ненужен, излишен паразит, който си е повярвал, че е фактор, и трябва да бъде премахната. ЕК е вредна за Европа.

    08:21 20.03.2026

  • 24 Поправка

    31 3 Отговор
    Никой не може да изнудва националните държави в ЕС, действията на ЕС са напълно неприемливи

    08:21 20.03.2026

  • 25 Васко Трътката

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "А Вие защо":

    Комунизмо ужким си отиде ама май нещо се обърках.

    08:23 20.03.2026

  • 26 Георги

    26 2 Отговор

    До коментар #8 от "Това е демокрацията":

    демокрацията е като свободния пазар - много е хубава докато печелиш

    08:23 20.03.2026

  • 27 Коща поща

    30 3 Отговор
    Евро атлантиците нямат търпение да фалира ЕС. Постоянно дават десетки милиарди за продължаване на война. В същото време , нямат пари за европейски програми и субсидии.

    08:24 20.03.2026

  • 28 Боко

    15 1 Отговор
    Мам… ти замрела боклооок мазен🤮💩🪦👌 мр🪦🪦ете

    08:24 20.03.2026

  • 29 ясно

    39 4 Отговор
    Значи когато Орбан, който налива пари в ЕС, откаже тези пари да се хвърлят на вятъра и поставя условия в интерес на собствената си държава, той изнудва ЕС, а Зеленски, който нищо не внася в ЕС, а извлече милиарди в една безумна и обречена война, не изнудва ЕС? И никой не можа разбираемо да ни обясни с какво ЕС е задължен на Украйна и как точно Украйна пази Европа от Русия? Някой някога да е чул Русия да заплашва с война държавите от ЕС? Аз поне не съм чул, обаче Зеленски ни пази. Хвърлил се е като Матросов на амбразурата, сгъва милиарди, купува имоти на килограм по цял свят, и ни пази от Русия. Наистина ли има хора, които вярват в това, като в същото време не се облагодетелстват от тази лудост?

    Коментиран от #44, #45

    08:25 20.03.2026

  • 30 Перо

    30 4 Отговор
    Само ционисткия шут от Киев има право да изнудва ЕС!

    08:26 20.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Блатна изтривалка от маджарско

    3 25 Отговор
    Гонете ги от ЕС тия блатни подлоги,кво ги търпите?!

    08:29 20.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 незнайко

    22 3 Отговор
    Институциите КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ ли са ? Само такива не желаят да им противоречат ! Как вземат еднолични решения без да са съгласни останалите членове ? Защо продължават да водят към разпад съюза който създадоха ? Не им ли стана ясно, че без Русия Европа не може да съществува ?
    Браво на Иран който се бори срещу империалистите !!!

    08:30 20.03.2026

  • 36 Унгарците

    2 28 Отговор
    много ще страдат,ако пак изберат Орбан!

    Коментиран от #64

    08:30 20.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 БРАВО ОРБАНЕ

    25 2 Отговор
    ВСЯКА ДЪРЖАВА ИМА ПРАВО НА .....РАВЕН ГЛАС В ЕС ИНАЧЕ ТОВА НЕ Е СЪЮЗ А .....ДИК ТА ТУРАААА........

    08:31 20.03.2026

  • 39 Орбан

    2 19 Отговор
    е бастун на Путин!

    08:32 20.03.2026

  • 40 Стенли

    19 1 Отговор
    Нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело

    08:33 20.03.2026

  • 41 Зеленски съм

    15 1 Отговор
    Само да попитам Коща,- Ако Орбан спечели изборите в Унгария, трябва ли да изпълня обещанието си да я пусна? Или да кажа, че пак Русия да я избомби?

    08:34 20.03.2026

  • 42 Дай Да Видим !

    12 1 Отговор
    Дай Да Видим !

    Кой Кого !

    Изнудва !

    08:37 20.03.2026

  • 43 да видим

    11 1 Отговор
    на кого даваме милиардите на ЕС - на имитация на държава, която не спазва международното право, защото няколко пъти наруши Минските споразумения; държава, в която рождения ден на един жесток нацист, е обявен за национален празник; държава, в която се толерират паравоенни нацистки организации; държава, която е създала и публикувала списък на европейци, които трябва да бъдат убити, в който списък попадат освен български политици и общественици, но и едно 16-годишно българче; държава, която няма легитимно ръководство, защото изборите са забранени; държава, чийто президент си позволява да ни нарежда какво да правим и рекетира правителства. На тези ли трябва да даваме милиардите на ЕС, вместо тези пари да се инвестират в благоденствието на европейските граждани, от чиито джобове да излезли? Вече пета година търся отговор на този въпрос и никой не ми го дава. Оказва се, че демокрацията е параван, зад който се вършат много мръсни неща.

    Коментиран от #48

    08:44 20.03.2026

  • 44 Стенли

    9 1 Отговор

    До коментар #29 от "ясно":

    И да не забравяме и че много е важно тоалетната чиния да е от злато 🚽💰😁

    08:45 20.03.2026

  • 45 Георги

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "ясно":

    тя Русия до последно и Украйна не е заплашвала. Колкото до парите "за Украйна", те в по-голямата си част остават в ЕС - все пак тея оръжия се купуват от европейския ВПК, само оръжията заминават за Украйна.

    08:49 20.03.2026

  • 46 Гого Мого

    6 0 Отговор
    Украйна е занулена държава, трябва първо да се разбере с Русия и едва тогава да и се отпускат помощи и заеми, иначе всичко пари на вятъра.
    Украйнците които напуснаха Украйна никога няма да се върнат, или поне голяма част от тях, познавам укроинци в България, добри хора та те ми казват че домовете са им разрушени, просто няма къде да се върнат.
    ЕС или поне България трябва най-накрая да признае, че такова нещо като възстановяване на Украйан няма как да се случи.

    08:50 20.03.2026

  • 47 Европейски клоун

    8 1 Отговор
    Коща, договорката беше ясна - пуска се петролопроводът и след това се гласува заемът. Работи ли петролопроводът??? Ама зеленото човече било обещало да го ремонтира... Никой не му вярва вече на зеленото, нито на ръководителите на ЕС

    08:51 20.03.2026

  • 48 Георги

    0 4 Отговор

    До коментар #43 от "да видим":

    даваме друг пък! По-голямата част от тея пари, урсулищата, ги харчат от името на украинците в европейските заводи, само сметката е за украинците и то ако не отделят достатъчна комисионна.

    08:51 20.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ъхъ!!!

    0 7 Отговор
    Прав е Коща! На Кремълските църв.ли трябва да им бъде ясно показано, че няма да минават плоските им номера!

    08:55 20.03.2026

  • 51 Ееех

    8 0 Отговор
    Колкото е вярно, че Путин сам си бил взривил Северен поток, толкова е вярно и че руснаците сами си обстрелват газопровода...

    08:56 20.03.2026

  • 52 Касата

    3 9 Отговор
    Орбан е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин

    Коментиран от #58, #71

    08:57 20.03.2026

  • 53 И какво лошо има?!

    6 1 Отговор
    Унгария да отстоява националният си интерес!
    Та нали ЕС,не е СССР и всяка държава-членка има право на собствено мнение,във вече уж - ,,Демократичният свят"...?!
    Или това са само думи...?!

    08:59 20.03.2026

  • 54 Лука

    7 1 Отговор
    Да Русия си атакува атомната централа в запорожие, газопровода Северен поток, танкерите си в Босфора , петролопровода Дружба за да спре всякакви доставки за ЕС . Да ние сме слепи и не можем да мислим с главите си .

    09:00 20.03.2026

  • 55 Усети се как с много усилия...

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    ...си извъртя езика,за да не кажеш-
    ,,мюслимани"...😉!

    09:02 20.03.2026

  • 56 Ивана

    6 1 Отговор
    Защо, Орбан защитава държавата и народа си.Стига вече каквото се каже да се изпълнява. Стига с този Зеленски,той все повече и повече иска и никога няма да спре войната,защото народа на Украйна ще му потърси сметка за войната в коята я въвлече.

    09:03 20.03.2026

  • 57 ганю

    7 1 Отговор
    не Орбан , а вие ЕС изнудвате страните членки
    за да плащат за войната с Русия
    която самите вие създадохте и подкокоросвате зиления
    като наливате масло и оръжие
    а печелите от загиналите украици като донори
    че после и пари ще ви дължат и кой знае какво още ще загубят
    като територия.
    Много демократично.

    09:03 20.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 БАНко

    5 1 Отговор
    НАТООВЦЕ , НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ИЗНУДВА СУВЕРЕННИ ДЪРЖАВИ , НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ЗАПЛАШВА СЪС СМЪРТ РЪКОВОДИТЕЛ И СЕМЕЙСТВОТО МУ НА СУВЕРЕННИ ДЪРЖАВИ , НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ОБЕЗГЛАВЯВА СУВЕРЕННИ ДЪРЖАВИ !!! НО НАТООООООВЦИТЕ СИ ГО ПОЗВОЛЯВАТ , ПОЗВОЛЯВАТ ГО И НА ЗЕЛЕНОТО ЧОВЕЧЕ ОТ КИЕВ !!!

    09:06 20.03.2026

  • 60 А защо само Унгария

    4 1 Отговор
    Слага вето??? Явно другите са п....ки и са съгласни да наливат пари в крадливата украинска шайка.....

    09:08 20.03.2026

  • 61 обаче

    3 1 Отговор
    институциите на ЕС може да си правят каквото искат, нали? А тиган Коща са обърнали в съд за недостойна употреба за целите на мракобесието......

    09:09 20.03.2026

  • 62 Е как така да се изнудват институциите…

    2 0 Отговор
    Изнудват се хората в тях😂😂😂😂😂

    09:09 20.03.2026

  • 63 нннн

    2 1 Отговор
    А защо 27 държави трябва да изпълняват безпрекословно заповедите на една alyшepка?

    09:11 20.03.2026

  • 64 ще страдат

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Унгарците":

    повече, ако не го изберат !

    09:14 20.03.2026

  • 65 Абе

    1 1 Отговор
    на такъв пост не можеш да бъдеш друг, освен евро л....ай...н...о г.н Коща....

    09:16 20.03.2026

  • 66 Не дрънкай глупости Коща

    1 1 Отговор
    Никой не може да изнудва българите да ви плащат дивотиите и олигофрениите

    09:16 20.03.2026

  • 67 Доло л....ай...н...ата ЕК

    1 0 Отговор
    Чиба мръсници атлантически

    09:19 20.03.2026

  • 68 Олга

    0 0 Отговор
    Антонио Коща потвърди несъстоятелност на ЕС с тоталитарно управление с малообразования елит, с разрушение на християнски основи, ксенофобия, цензура, потънал в корупция, с подръжката на бандевоския режим, който погазил всички демократични основи. А сега погазва договорните права на Унгария тя да получява нефт от нефтепровода “Дружба”, поощрявайки бандитизъм на Зеленски. ЕС отдавна нарушил собствените си громко провозгласени принципи и се превръща в скотобаз.

    09:20 20.03.2026

  • 69 Много просто

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А Вие защо":

    Голяма част от парите за Украйна отсядат по джобовете на разни демократични петрохански НПО-та и евро-олигарси.

    09:21 20.03.2026

  • 70 Нашият мурджо изтръпнал

    1 0 Отговор
    "лидер" ясно ли е осъдил поведението на Унгария по този въпрос ? А? Смет долна ....

    09:22 20.03.2026

  • 71 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Касата":

    Каса за членове👌колкото повеч-толкова повече🤮💩👌

    09:22 20.03.2026

  • 72 Факти

    0 0 Отговор
    Антонио Коща: Никой не може да изнудва институциите на ЕССР, действията на Унгария са напълно приемливи

    09:24 20.03.2026

