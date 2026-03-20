Антонио Коща: Никой не може да изнудва институциите на ЕС, действията на Унгария са напълно неприемливи

Никой не може да изнудва институциите на ЕС, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на пресконференция след края на заседанието на европейските лидери в Брюксел, на което Унгария потвърди, че запазва ветото си по решенията, свързани със заема за Украйна, преговорите с Киев за присъединяване и въвеждането на допълнителни санкции срещу Русия, предаде БТА.
Коща отбеляза, че лидерите на ЕС ясно са осъдили отношението на унгарския премиер Виктор Орбан и са настояли, че всички трябва да си държат на думата. Коща направи този коментар по повод настояването на Орбан първо да бъдат възстановени петролните доставки от Русия за Унгария през Украйна по петролопровода "Дружба".
"Не е проява на добронамереност, когато на ЕС се поставят неизпълними условия. Само Русия може да реши дали ще удари петролопровода отново. Русия досега е обстрелвала това съоръжение 23 пъти. Украйна и ЕС не носят отговорност. Действията на Унгария са напълно неприемливи. Лидерите ясно осъдиха поведението на Унгария по този въпрос", заяви Коща. По неговите думи украинският президент Володимир Зеленски е обещал петролопроводът да бъде възстановен в следващите шест седмици.
През декември беше взето решение за осигуряването на заем от 90 милиарда евро за Украйна с условието три дължави да не участват, посочи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Отпускането на заема остава блокирано заради това, че един от лидерите не си удържа на думата. Ще успеем да постигнем целта по един или друг начин, добави тя.
По повод събитията в Близкия изток Коща и Фон дер Лайен призоваха за максимална сдържаност. По техните думи скоро предстои ЕК да представи временни и целенасочени мерки за овладяване на ръста на енергийните цени, сред които са намаляване на таксите върху тока и разширяване на възможностите за държавна помощ. Европейската система за търговия с емисии работи, но трябва да бъде обновена и по-гъвкава, посочи председателят на ЕК.
Според Фон дер Лайен засега не се наблюдава придвижване на мигранти от Близкия изток към Европа, но ЕС трябва да бъде подготвен. "Няма да позволим повторение на събитията от 2015 г., научили сме уроците от миналото", каза тя.
1 А Вие защо
Коментиран от #23, #25, #69
08:08 20.03.2026
2 Добре че Унгария
Какво се наливат пари в тая каца без дъно Украйна
08:09 20.03.2026
3 Баце ЕООД
Коментиран от #18
08:09 20.03.2026
4 Баш Хайдутин и действащ комунист
Коментиран от #55
08:09 20.03.2026
5 Орбан
Коментиран от #12
08:09 20.03.2026
6 Пич
08:10 20.03.2026
7 горски
08:10 20.03.2026
8 Това е демокрацията
Коментиран от #26
08:10 20.03.2026
9 защо
08:13 20.03.2026
10 АБЕ КОЩА
ША ГО НАПЛЮЕШ ЛИ
08:13 20.03.2026
11 Шопо
Референдум за ЕС и НАТО
08:14 20.03.2026
12 Сбогом
До коментар #5 от "Орбан":на орбан
08:15 20.03.2026
13 Някой
Отделно, от къде ще ги вземете тези 90 милиарда? Европа е на колене - няма ресурси, няма икономика. От къде ще ги вземете? А, да. Ще изгорите нещастните ви народи за пореден път. Нищо, че разходите за той и гориво нарастват главоломно
Все пак по-голямата част от тези 90 млрд са за вас - ще си ги посетите сладко сладко.
08:16 20.03.2026
14 Хохо Бохо
08:16 20.03.2026
15 ЕСССР
08:16 20.03.2026
16 И значи
Коща, Коща , всички сте л.ай. но. вози.
08:17 20.03.2026
17 Мишел
Коментиран от #22
08:17 20.03.2026
18 ало у у у
До коментар #3 от "Баце ЕООД":вие ОТ СМЕТИЩЕТО НЕ СЕ ОБАЖДАЙТЕ!
08:19 20.03.2026
19 Я пък тоя
Все едно аз да си запаля парите в портфейла, за да навредя на никой.
08:19 20.03.2026
20 Георги
08:20 20.03.2026
21 РЕАЛИСТ
08:21 20.03.2026
22 Урсулът
До коментар #17 от "Мишел":Само сащ може да ни изнудва шот иначе ше ми блокират личните сметки.
08:21 20.03.2026
23 Наблюдения
До коментар #1 от "А Вие защо":Действията на Европейската комисия от много време на сам са абсолютно неприемливи, а и неадекватни, далече преминаващи границите на здравия разум.
Коя е Европейската комисия и кой я е избирал, че да има претенции да управлява обществените процеси в съюза. Цялата Комисия и администрациите й са пропити и продънени от корупция, и тези имат претенциите да казват на народите и на държавите, как да мислят и как да живеят. ЕК е ненужен, излишен паразит, който си е повярвал, че е фактор, и трябва да бъде премахната. ЕК е вредна за Европа.
08:21 20.03.2026
24 Поправка
08:21 20.03.2026
25 Васко Трътката
До коментар #1 от "А Вие защо":Комунизмо ужким си отиде ама май нещо се обърках.
08:23 20.03.2026
26 Георги
До коментар #8 от "Това е демокрацията":демокрацията е като свободния пазар - много е хубава докато печелиш
08:23 20.03.2026
27 Коща поща
08:24 20.03.2026
28 Боко
08:24 20.03.2026
29 ясно
Коментиран от #44, #45
08:25 20.03.2026
30 Перо
08:26 20.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Блатна изтривалка от маджарско
08:29 20.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 незнайко
Браво на Иран който се бори срещу империалистите !!!
08:30 20.03.2026
36 Унгарците
Коментиран от #64
08:30 20.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 БРАВО ОРБАНЕ
08:31 20.03.2026
39 Орбан
08:32 20.03.2026
40 Стенли
08:33 20.03.2026
41 Зеленски съм
08:34 20.03.2026
42 Дай Да Видим !
Кой Кого !
Изнудва !
08:37 20.03.2026
43 да видим
Коментиран от #48
08:44 20.03.2026
44 Стенли
До коментар #29 от "ясно":И да не забравяме и че много е важно тоалетната чиния да е от злато 🚽💰😁
08:45 20.03.2026
45 Георги
До коментар #29 от "ясно":тя Русия до последно и Украйна не е заплашвала. Колкото до парите "за Украйна", те в по-голямата си част остават в ЕС - все пак тея оръжия се купуват от европейския ВПК, само оръжията заминават за Украйна.
08:49 20.03.2026
46 Гого Мого
Украйнците които напуснаха Украйна никога няма да се върнат, или поне голяма част от тях, познавам укроинци в България, добри хора та те ми казват че домовете са им разрушени, просто няма къде да се върнат.
ЕС или поне България трябва най-накрая да признае, че такова нещо като възстановяване на Украйан няма как да се случи.
08:50 20.03.2026
47 Европейски клоун
08:51 20.03.2026
48 Георги
До коментар #43 от "да видим":даваме друг пък! По-голямата част от тея пари, урсулищата, ги харчат от името на украинците в европейските заводи, само сметката е за украинците и то ако не отделят достатъчна комисионна.
08:51 20.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ъхъ!!!
08:55 20.03.2026
51 Ееех
08:56 20.03.2026
52 Касата
Коментиран от #58, #71
08:57 20.03.2026
53 И какво лошо има?!
Та нали ЕС,не е СССР и всяка държава-членка има право на собствено мнение,във вече уж - ,,Демократичният свят"...?!
Или това са само думи...?!
08:59 20.03.2026
54 Лука
09:00 20.03.2026
55 Усети се как с много усилия...
До коментар #4 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":...си извъртя езика,за да не кажеш-
,,мюслимани"...😉!
09:02 20.03.2026
56 Ивана
09:03 20.03.2026
57 ганю
за да плащат за войната с Русия
която самите вие създадохте и подкокоросвате зиления
като наливате масло и оръжие
а печелите от загиналите украици като донори
че после и пари ще ви дължат и кой знае какво още ще загубят
като територия.
Много демократично.
09:03 20.03.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 БАНко
09:06 20.03.2026
60 А защо само Унгария
09:08 20.03.2026
61 обаче
09:09 20.03.2026
62 Е как така да се изнудват институциите…
09:09 20.03.2026
63 нннн
09:11 20.03.2026
64 ще страдат
До коментар #36 от "Унгарците":повече, ако не го изберат !
09:14 20.03.2026
65 Абе
09:16 20.03.2026
66 Не дрънкай глупости Коща
09:16 20.03.2026
67 Доло л....ай...н...ата ЕК
09:19 20.03.2026
68 Олга
09:20 20.03.2026
69 Много просто
До коментар #1 от "А Вие защо":Голяма част от парите за Украйна отсядат по джобовете на разни демократични петрохански НПО-та и евро-олигарси.
09:21 20.03.2026
70 Нашият мурджо изтръпнал
09:22 20.03.2026
71 Боко
До коментар #52 от "Касата":Каса за членове👌колкото повеч-толкова повече🤮💩👌
09:22 20.03.2026
72 Факти
09:24 20.03.2026