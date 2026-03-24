13 души загинаха при челен сблъсък между микробус и камион на магистрала в Перу

Тринадесет души загинаха при челен сблъсък между микробус и камион на магистралата Арекипа-Пуно в южната част на Перу, съобщава вестник „Диарио Корео“, позовавайки се на местната полиция.

Инцидентът е станал на километър 178 от магистралата в района на Сан Антонио де Чука в департамент Арекипа. Според вестника, 11 души са загинали на място.

Още двама жертви са починали по пътя към болницата.

Полицията в департамент Арекипа и прокуратурата разследват причините за инцидента.

Движението в участъка от магистралата е ограничено.