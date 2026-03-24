Новини
Свят »
Перу »
13 души загинаха при челен сблъсък между микробус и камион на магистрала в Перу

24 Март, 2026 04:41, обновена 24 Март, 2026 04:46 324 0

  • перу-
  • катастрофа-
  • загинали-
  • магистрала

Инцидентът е станал в участъка между Арекипа и Пуно в южната част на страната

Снимка: YouTube - архив
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тринадесет души загинаха при челен сблъсък между микробус и камион на магистралата Арекипа-Пуно в южната част на Перу, съобщава вестник „Диарио Корео“, позовавайки се на местната полиция.

Инцидентът е станал на километър 178 от магистралата в района на Сан Антонио де Чука в департамент Арекипа. Според вестника, 11 души са загинали на място.

Още двама жертви са починали по пътя към болницата.

Полицията в департамент Арекипа и прокуратурата разследват причините за инцидента.

Движението в участъка от магистралата е ограничено.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ