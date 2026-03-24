Новини
Свят »
САЩ »
Politico: Тръмп си харесал председателя на иранския парламент Галибаф за лидер на страната

24 Март, 2026 06:32, обновена 24 Март, 2026 06:37 867 21

  • тръмп-
  • галибаф-
  • иран-
  • сащ

Белият дом още търси човека, способен да сключи сделка със САЩ

Мохамед Багер Галибаф, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Тръмп разглежда председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф като потенциален лидер, подкрепян от Вашингтон, съобщава Politico, позовавайки се на официални лица.

Някои от тях смятат, че 64-годишният Галибаф е подходящ партньор, способен да ръководи Иран и да преговаря с администрацията на Тръмп. Според източници обаче Белият дом все още не е готов да избере конкретен човек и разглежда няколко кандидати в търсене на някой, който е готов да сключи сделка.

Един официален представител отбеляза, че председателят на иранския парламент е „популярен избор“, но Белият дом все още не е взел окончателно решение.

„Той е един от най-високопоставените... Но трябва да ги проверим и не можем да бързаме“, добави източникът.

„Това са чувствителни дипломатически дискусии и Съединените щати няма да преговарят чрез медиите“, каза прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит.

Журналистът на Jerusalem Post и Axios Барак Равид описа Галибаф като преговарящ на Иран със Съединените щати. Според Равид, специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър са разговаряли с него. Иранският политик отрича да е водил разговори с американците. „Нямаше разговори със САЩ и се използват фалшиви новини за манипулиране на финансовите и петролните пазари и за излизане от блатото, в което се намират САЩ и Израел“, каза той.

Тръмп твърди, че САЩ и Иран са провели „много добри“ и продуктивни разговори през последните два дни и са отложили по-нататъшни удари. Сделка може да бъде постигната в рамките на пет дни „или дори по-малко“, уверен е шефът на Белия дом. Иранският президент Масуд Пезешкиан от своя страна заяви, че Техеран и Вашингтон не водят никакви преговори.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    22 0 Отговор
    Тръмп тотално превъртя!
    От пуяк се превърна в клоун!

    06:40 24.03.2026

  • 2 Така Така

    18 0 Отговор
    Аз не разбирам някойя държава избира ли краварския прецедент в место обора!? Кви са тия да назначават кой да ръководи държавите по света особепо оная гнус с плитчиците

    Коментиран от #5

    06:42 24.03.2026

  • 3 Ха ха ха

    18 0 Отговор
    И кой ги пита кой да управлява Иран?

    06:42 24.03.2026

  • 4 Де го търси

    18 0 Отговор
    човека Белия дом този с когото може да сключи "сделката " им с Иран ? Не се е родил още ! Виж един Костинбродски , сключва сделки всякакви за лична изгода от името на цял един народ и държава .

    Коментиран от #21

    06:43 24.03.2026

  • 5 Така Така

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така Така":

    Някоя не някойя. Чудех се моду някой или някоя и не го изтрих

    06:43 24.03.2026

  • 6 Никакви

    17 1 Отговор
    сделки с краварите неможе да има. Войната ще продължи много време. За всички е гадно, но хамериканците си намериха майстора. Иран ще ги навре на кучето в ауспуха.

    06:44 24.03.2026

  • 7 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 3 Отговор
    След кастинга за Аятолах, има кастинг и за преговарящ със САЩ.

    06:45 24.03.2026

  • 8 МОДЖТАБА

    0 7 Отговор
    Мен мъ не бръснат за нищо

    06:47 24.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Делси Родригес

    2 4 Отговор
    След като чичо Дони го одобрява, иранският другар със сигурност е подходящият човек да управлява Иран! Много поздрави от Венецуела и успех!

    06:50 24.03.2026

  • 11 Да,да ама не!

    8 0 Отговор
    САЩ не са в позиция да поставят условия.Вече се продава нефъ срещу юани, а не срещу долар. Персите няма да отстъпят и лъжите на САЩ ще станат още по-нагли.

    Коментиран от #17

    06:50 24.03.2026

  • 12 Ричард Естес

    9 0 Отговор
    САЩ ли трябва да вземат решение КОЙ да управлява в ИРАН ? Защо ? Кой им вменява това право ?

    Коментиран от #16

    06:51 24.03.2026

  • 13 Да знайш

    6 0 Отговор
    Трамп е изхвърлен унижен от Залива. И няма думата. Надяваше се на двудневна екскурзия, но получи мощен юмрук в лъжливата си физиономия. Персите се оказаха много по-умни решителни от Епщайн-групировката. Всеки ден в иран има многомилионни митинги в подкрепа на правителството и армията. Рухна насажденият с дива пропаганда от десетилетия мит за иранска заплаха и тероризъм. Вижда се, че сащ-израел са терористите и единствената заплаха за света!

    06:52 24.03.2026

  • 14 Малтин Димитлов-пяната

    4 0 Отговор
    А рижия дърт nиgaл, няма ли да смени ушатия с шестте пръста убиец на деца !

    06:52 24.03.2026

  • 15 И персите търсят

    5 0 Отговор
    Иран също търси лидер за Обора. Изискванията за кандидата са: 1. Да не е във файловете на Епщайн. 2. Да не е със старческа деменция. 3. Поне основи познания (на ниво 3ти клас) по география

    06:52 24.03.2026

  • 16 Учат са от

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ричард Естес":

    Путин

    06:55 24.03.2026

  • 17 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Да,да ама не!":

    Не слушкат ли аятоласите, още ша ги бомбят.

    06:56 24.03.2026

  • 18 хахх

    1 0 Отговор
    Бай Дончо май няма изкара мандата , да помисли за неговия стол. Страната му е в криза икономическа , фентанилови и какво ли не още.

    07:00 24.03.2026

  • 19 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Туй шо не тура челма! Тури ли църната гажава нема мо толко ареса на Долен Тъп.

    07:02 24.03.2026

  • 20 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    А той знае ли ?????щото ми се струва че никой не го интересува какво харесват и какво не харесват лъжливи алчни говеда

    07:04 24.03.2026

  • 21 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Де го търси":

    Може и последния софиянец да си хареса ,да управлява Персия

    07:05 24.03.2026