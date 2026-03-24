Politico: Тръмп си харесал председателя на иранския парламент Галибаф за лидер на страната

Администрацията на Тръмп разглежда председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф като потенциален лидер, подкрепян от Вашингтон, съобщава Politico, позовавайки се на официални лица.
Някои от тях смятат, че 64-годишният Галибаф е подходящ партньор, способен да ръководи Иран и да преговаря с администрацията на Тръмп. Според източници обаче Белият дом все още не е готов да избере конкретен човек и разглежда няколко кандидати в търсене на някой, който е готов да сключи сделка.
Един официален представител отбеляза, че председателят на иранския парламент е „популярен избор“, но Белият дом все още не е взел окончателно решение.
„Той е един от най-високопоставените... Но трябва да ги проверим и не можем да бързаме“, добави източникът.
„Това са чувствителни дипломатически дискусии и Съединените щати няма да преговарят чрез медиите“, каза прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит.
Журналистът на Jerusalem Post и Axios Барак Равид описа Галибаф като преговарящ на Иран със Съединените щати. Според Равид, специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър са разговаряли с него. Иранският политик отрича да е водил разговори с американците. „Нямаше разговори със САЩ и се използват фалшиви новини за манипулиране на финансовите и петролните пазари и за излизане от блатото, в което се намират САЩ и Израел“, каза той.
Тръмп твърди, че САЩ и Иран са провели „много добри“ и продуктивни разговори през последните два дни и са отложили по-нататъшни удари. Сделка може да бъде постигната в рамките на пет дни „или дори по-малко“, уверен е шефът на Белия дом. Иранският президент Масуд Пезешкиан от своя страна заяви, че Техеран и Вашингтон не водят никакви преговори.
