Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп плаща 1 милиард долара! Белият дом иска петрол, а не ветропаркове

24 Март, 2026 11:11 2 695 32

  • сащ-
  • петрол-
  • нефт-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • шистов газ

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че ще плати близо 1 милиард долара на френския енергиен гигант "TotalEnergies" в замяна на това компанията да се откаже от плановете си за изграждане на ветропаркове в Атлантическия океан. Вместо това обаче администрацията на американския президент, ще иска от компанията, да се заеме с проекти за изкопаеми горива в САЩ, пише "CNN".

Настоящата администрация поставя препятствия на всяка крачка за ветропаркове - вид енергия, който Тръмп лично критикува от години. Миналата година Министерството на вътрешните работи на Тръмп предприе стъпката да спре одобряването на федерални разрешителни за проекти за възобновяема енергия. Това е ход, който на практика унищожи офшорните вятърни проекти в ранен етап на развитие.

Към момента правителството изплаща на "TotalEnergies" федералните лизингови договори, които компанията е закупила при администрацията на бившия президент на САЩ Байдън, за да разработи два ветропарка край бреговете на Ню Йорк и Северна Каролина. Министерството на правосъдието ще използва близо 1 милиард долара от средствата на данъкоплатците, за да възстанови на компанията парите, които е похарчила за закупуване на лизингови договори по време на администрацията на Байдън.

Парите ще отидат и за развитието на нефтени сондажи в Мексиканския залив и проекти за шистов петрол на други места в САЩ. "Като се има предвид, че разработването на офшорни вятърни проекти не е в интерес на страната, решихме да се откажем от разработването на офшорни вятърни паркове в Съединените щати в замяна на възстановяване на лизинговите такси", каза в изявление главният изпълнителен директор на "TotalEnergies" Патрик Пуяне.

Според него тези инвестиции ще допринесат за снабдяването на Европа с така необходимия втечнен природен газ от САЩ и ще осигурят газ за развитието на центрове за данни в САЩ.

Някои енергийни компании обаче публично заявиха, че ще искат обратно парите си по договорите за наем, ако администрацията на Тръмп не им позволи да разработват проекти за ветропаркове. Договорите за наем за няколко неразработени проекта за офшорни вятърни електроцентрали край бреговете на Атлантическия океан, Тихия океан и Мексиканския залив възлизат на общо над 5 милиарда долара и това не включва допълнителните разходи преди разработването, направени от разработчиците.

Като пример Германската компания за възобновяеми енергийни източници "RWE", която плати над 1,2 милиарда долара за три договора за наем край бреговете на Ню Йорк, Калифорния и Мексиканския залив, е една от компаниите, които очакват да им бъдат възстановени сумите. "Ако никога не получим правото да изградим централите, предполагам, че ще си върнем парите, които вече сме платили. И ако е необходимо, чрез съдебни действия", закани се главният изпълнителен директор на RWE Маркус Кребер. Говорител на "RWE" отказа да коментира дали компанията води активни преговори с федералното правителство и колко пари търси.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    9 25 Отговор
    САЩ да си остане със замърсен въздух. За Европа да е чист.

    Коментиран от #13, #21

    11:13 24.03.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 5 Отговор
    Вчерашните КОНЕКРАДЦИ са
    днешните ПЕТРОЛОКРАДЦИ❗

    Коментиран от #8, #20

    11:14 24.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вашето мнение

    40 4 Отговор
    Навремето в училище учехме за тези ВЕИ-та, че ще предоставят на човечеството най-евтината и дори безплатна енергия. Сега, когато си гледам сметката за ток си правя извода, че или в училище са ме лъгали или пачките се пр ибират от върховете в ес в лицето на мърцулана.

    Коментиран от #15, #23

    11:16 24.03.2026

  • 6 Хипотетично

    19 1 Отговор
    Естествения интелект е в криза, лутайки се в крайности за много пари.

    11:16 24.03.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    18 4 Отговор
    Не си правете илюзии Мир няма да има Тепърва конфликтът ще се разраства Никой няма да допусне щатите да си развяват байрака

    Коментиран от #12

    11:16 24.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 МИНУВАЧ

    7 3 Отговор
    На кго ги плаща, че не стана ядно отсъчинената статия

    Коментиран от #14

    11:20 24.03.2026

  • 11 Селянин

    5 3 Отговор
    Видял е реките и планините от боклуци в пакистан и Индия и си е казал, че не иска неговите да страдат за сметка на останалия маТрял.

    11:20 24.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Наивник?!

    30 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Или просто, недоучил?! Значи, ти си въобразяваш, че въздухът на САЩ непрекъснато си стои над САЩ, а този на Европа, непрекъснато си стои над Европа?! Сигурно сте и ПП избирател?!

    11:21 24.03.2026

  • 14 таксиджия 🚖

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "МИНУВАЧ":

    На Тотал. Френската енергийна фирма. Пише във статията.

    11:23 24.03.2026

  • 15 Механик

    23 1 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Второто, приятелю, второто ти твърдение е вярното.
    То е ясно, че съвсем без пари няма как да стане, но вместо ВЕИ да бъде по-евтино, то е прекалено скъпо, понеже едни зелени сделкаджии искат да папакат обилно, ама без да работят.
    Виж кои държат ветропарковете и соларните паркове и си прави сметка.
    Онзи ден минавам през Ловеч. Не бях минавал отдавна и се изненадах, че на влизане в Ловеч (от към Плевен), стотици декари обработваема земя е покрит с панели. Аз съм живял в Ловеч и знам ,че точно на тия площи хората отглеждаха пшеница. Сега е неизползваемо за земеделие. Ако ти решиш да си построиш къща върху твоя земя, която е земеделска, няма да ти позволят. Ама за панели може. Питам един приятел на кого са тия панели. "На Томчев"-казва той.
    Томчев ако не знаеш, беше партиен директор на завод "Балкан" и беше върл комунист. Обаче след демокрацията стана върл евро-атлантик. Сега плюе по Русия (където е живел дълги години и е учил) и краде народни пари.

    Коментиран от #22, #26, #27

    11:25 24.03.2026

  • 16 значи ще си вдигат цените

    9 1 Отговор
    за да избият вложеното . и в европа е така . искате ветропаркове ок . вдигаме ви тока 8 пъти заради войната в украйна . все едно ние сме виновни . глупаци .

    Коментиран от #19

    11:28 24.03.2026

  • 17 Грозната истина

    2 1 Отговор
    Само кауни коментирали тука

    11:34 24.03.2026

  • 18 Ха ха ха ха

    2 5 Отговор
    Като изпомпаме петрола ще духаме ветрове, но няма да имаме ветропаркове.

    Коментиран от #24

    11:38 24.03.2026

  • 19 Чунга чанга

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "значи ще си вдигат цените":

    Виновни сте!

    Не си ли чувал "Покрай сухото гори и мокрото" българска мъдрост.

    11:39 24.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Констатация

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Европа не разполага с предпазващ купол срещу атмосферни замърсявания🇪🇺

    11:43 24.03.2026

  • 22 Така е

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Тези са в края на ,, хранителната верига” на възобновяемите енергоизточници. В началото са тези, които измислиха и ,, усвояват” т.н. въглеродни квоти.

    11:48 24.03.2026

  • 23 хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Просто са премълчали някои маловажни фактори.
    1. ВЕИ- панели и перки, имат живот около 10-15г. След това трябва да се подменят. Така в цената е и цената на съоръженията разделена на 120месеца вместо на примерно 600 месеца за АЕЦ, 1200 месеца за ТЕЦ.
    2. Вятър и слънце не са постоянни и от там ВЕИ са използваеми само 30-40% от времето.
    3. Заради т.2 срещу "почти безплатната" енергия на ВЕИ се строи равна мощност ТЕЦ/АЕЦ или се издържа стара такава да е готова да замести при облаци, силен вятър/безветрие.
    4. Заради риска от пикове или падове и нестабилната мощност подръжката на преносната мрежа към ВЕИ е по-скъпа.
    Правени са проучвания. В страните с повече ВЕИ цените на тока са в пъти по-високи от страните без ВЕИ. И въглищата са по-евтини от соларите, ако се махнат "въглеродните квоти", т.е. данък да се направи цената на тока им по-висока, та ВЕИ да изглеждат евтини.

    Коментиран от #31

    12:08 24.03.2026

  • 24 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха ха ха":

    Вече е доказано и тествано лабораторно, че всъщност петролът е продукт на геологични процеси в земната кора, а не на разлагане на органична материя, както беше смятано. Затова и много изчерпани веднъж петролни полета след няколко десетилетия се оказва изненадващо, че могат пак да се използват. Това с изчерпването на петрола се дъвчи от 1970те насам и въпреки в пъти по-високото потребление от тогава, като говорим за много пъти заради изкуствени торове, повече транспорт, повече електроцентрали, повече пластмаса/органична химия използвани, някак си не се е видяло запасите от петрол на световно ниво да отиват на свършване.

    12:14 24.03.2026

  • 25 Д-р Марин Белчев

    2 1 Отговор
    САЩ не плащат за петрол, а връщат пари за спрени ветропаркове и пренасочват инвестициите към нефт и газ – по-бързо, но много по-вредно решение за климата. Но администрацията на Тръмп залага на нефта.
    Това е недалновидно: увеличава парниковите емисии и рисковете от аварии като разлива с Дийпуотър Хорайзън в Мексиканския залив, чиито щети се усещат с години.
    Накратко: лошо, съсипва природата и климата, но прави пари за безотговорни политици и богаташи.

    Коментиран от #29

    12:15 24.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 бай бай

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Парка е на Домусчиеви, както и най-големите батерии в ЕС са там!

    12:25 24.03.2026

  • 28 Наблюдател

    2 1 Отговор
    Тук няма да ви го кажат, но от вчера в САЩ гори най-голямата тяхна рафинерия в Порт Артур - Тексас, след мощен взрив! Иранците ги предупредиха преди 2 дни, но рижият клоун все не вярва.
    Петролът отново е 110 долара след като вчера рижия със сладки приказки манипулира борсите и той падна до 90.

    12:26 24.03.2026

  • 29 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Д-р Марин Белчев":

    Той тоя климат от над 50г постоянно се съсипва. Първо 1970те отива на ледена епоха. После 1980те Земята щеше да бъде унищожена от киселинни дъждове. През 1990те имаие една озонова дупка, дето щеше да доведе да се изпържим от Слънцето. Към 2000г Ал Гор почна с потъване на крайбрежните градове и изчезване на белиге мечки и полярния лед до 5-10г. Нищо от това не се е случило и, да, има пикови жеги или пикови студове спрямо последните 100-150г, но като цяло нищо екстремно и да не се е случвало в миналото. "Най-топлото от 100г!". Супер, значи преди 100г е имало такава жега?
    А иначе НАСА със снимките от сателитите показва нещо съвсем различно- зелената маса на планетата нараства с СО2(Май растенията се хранеха с СО2 и в парниците го вдигат двойно до 800ппм), полярният лед нараства. А и забравят, че по римско време СО2 е бил 3-4 пъти над днешния. Също произхода- само 3% е от човешка дейност, 97% са от океаните, вулкани, горски пожари и т.н. Един супервулкан изхвърля СО2 като цялата история на хората до днес. Круизните кораби изхвърлят повече СО2 от целия автотранспорт събран.

    12:26 24.03.2026

  • 30 Българин

    1 0 Отговор
    САЩ продават петрол, а не вятър. Естествено че ще са срещу вятърните паркове!

    12:27 24.03.2026

  • 31 бай бай

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "хаха":

    Не е хубаво да се пишат откровени лъжи-все още има много балами които вярват. ГАРАНЦИЯТА на соларните панели е 20г. , а реалният им живот е доста повече. Имам панели от 2013 и производителността им падна с 5% за 10г, а се изплащат за около 7 години...

    Коментиран от #32

    12:31 24.03.2026

  • 32 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "бай бай":

    Сигурно има панели на 20г. А колко са унищожени от градушки и подобни? Колко перки вече са отишли на сметища с 0 шанс за рециклиране? То има и коли на по 1.5-2 милиона километра изкарани. Ама дали са всички или поне 20-30% от произведените? Засега индустрията е определила подмяна на 10-15г като стандарт. Както и сградите се строят примерно за 50г живот, а с подръжка някои отиват и на 200г, или колите са за 100-150 000км, някои държат и 500 000, други си отиват на 50 000км.

    12:35 24.03.2026