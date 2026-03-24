Доналд Тръмп плаща 1 милиард долара! Белият дом иска петрол, а не ветропаркове

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че ще плати близо 1 милиард долара на френския енергиен гигант "TotalEnergies" в замяна на това компанията да се откаже от плановете си за изграждане на ветропаркове в Атлантическия океан. Вместо това обаче администрацията на американския президент, ще иска от компанията, да се заеме с проекти за изкопаеми горива в САЩ, пише "CNN".
Настоящата администрация поставя препятствия на всяка крачка за ветропаркове - вид енергия, който Тръмп лично критикува от години. Миналата година Министерството на вътрешните работи на Тръмп предприе стъпката да спре одобряването на федерални разрешителни за проекти за възобновяема енергия. Това е ход, който на практика унищожи офшорните вятърни проекти в ранен етап на развитие.
Към момента правителството изплаща на "TotalEnergies" федералните лизингови договори, които компанията е закупила при администрацията на бившия президент на САЩ Байдън, за да разработи два ветропарка край бреговете на Ню Йорк и Северна Каролина. Министерството на правосъдието ще използва близо 1 милиард долара от средствата на данъкоплатците, за да възстанови на компанията парите, които е похарчила за закупуване на лизингови договори по време на администрацията на Байдън.
Парите ще отидат и за развитието на нефтени сондажи в Мексиканския залив и проекти за шистов петрол на други места в САЩ. "Като се има предвид, че разработването на офшорни вятърни проекти не е в интерес на страната, решихме да се откажем от разработването на офшорни вятърни паркове в Съединените щати в замяна на възстановяване на лизинговите такси", каза в изявление главният изпълнителен директор на "TotalEnergies" Патрик Пуяне.
Според него тези инвестиции ще допринесат за снабдяването на Европа с така необходимия втечнен природен газ от САЩ и ще осигурят газ за развитието на центрове за данни в САЩ.
Някои енергийни компании обаче публично заявиха, че ще искат обратно парите си по договорите за наем, ако администрацията на Тръмп не им позволи да разработват проекти за ветропаркове. Договорите за наем за няколко неразработени проекта за офшорни вятърни електроцентрали край бреговете на Атлантическия океан, Тихия океан и Мексиканския залив възлизат на общо над 5 милиарда долара и това не включва допълнителните разходи преди разработването, направени от разработчиците.
Като пример Германската компания за възобновяеми енергийни източници "RWE", която плати над 1,2 милиарда долара за три договора за наем край бреговете на Ню Йорк, Калифорния и Мексиканския залив, е една от компаниите, които очакват да им бъдат възстановени сумите. "Ако никога не получим правото да изградим централите, предполагам, че ще си върнем парите, които вече сме платили. И ако е необходимо, чрез съдебни действия", закани се главният изпълнителен директор на RWE Маркус Кребер. Говорител на "RWE" отказа да коментира дали компанията води активни преговори с федералното правителство и колко пари търси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #13, #21
11:13 24.03.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
днешните ПЕТРОЛОКРАДЦИ❗
Коментиран от #8, #20
11:14 24.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Вашето мнение
Коментиран от #15, #23
11:16 24.03.2026
6 Хипотетично
11:16 24.03.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #12
11:16 24.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 МИНУВАЧ
Коментиран от #14
11:20 24.03.2026
11 Селянин
11:20 24.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Наивник?!
До коментар #1 от "Варна 3":Или просто, недоучил?! Значи, ти си въобразяваш, че въздухът на САЩ непрекъснато си стои над САЩ, а този на Европа, непрекъснато си стои над Европа?! Сигурно сте и ПП избирател?!
11:21 24.03.2026
14 таксиджия 🚖
До коментар #10 от "МИНУВАЧ":На Тотал. Френската енергийна фирма. Пише във статията.
11:23 24.03.2026
15 Механик
До коментар #5 от "Вашето мнение":Второто, приятелю, второто ти твърдение е вярното.
То е ясно, че съвсем без пари няма как да стане, но вместо ВЕИ да бъде по-евтино, то е прекалено скъпо, понеже едни зелени сделкаджии искат да папакат обилно, ама без да работят.
Виж кои държат ветропарковете и соларните паркове и си прави сметка.
Онзи ден минавам през Ловеч. Не бях минавал отдавна и се изненадах, че на влизане в Ловеч (от към Плевен), стотици декари обработваема земя е покрит с панели. Аз съм живял в Ловеч и знам ,че точно на тия площи хората отглеждаха пшеница. Сега е неизползваемо за земеделие. Ако ти решиш да си построиш къща върху твоя земя, която е земеделска, няма да ти позволят. Ама за панели може. Питам един приятел на кого са тия панели. "На Томчев"-казва той.
Томчев ако не знаеш, беше партиен директор на завод "Балкан" и беше върл комунист. Обаче след демокрацията стана върл евро-атлантик. Сега плюе по Русия (където е живел дълги години и е учил) и краде народни пари.
Коментиран от #22, #26, #27
11:25 24.03.2026
16 значи ще си вдигат цените
Коментиран от #19
11:28 24.03.2026
17 Грозната истина
11:34 24.03.2026
18 Ха ха ха ха
Коментиран от #24
11:38 24.03.2026
19 Чунга чанга
До коментар #16 от "значи ще си вдигат цените":Виновни сте!
Не си ли чувал "Покрай сухото гори и мокрото" българска мъдрост.
11:39 24.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Констатация
До коментар #1 от "Варна 3":Европа не разполага с предпазващ купол срещу атмосферни замърсявания🇪🇺
11:43 24.03.2026
22 Така е
До коментар #15 от "Механик":Тези са в края на ,, хранителната верига” на възобновяемите енергоизточници. В началото са тези, които измислиха и ,, усвояват” т.н. въглеродни квоти.
11:48 24.03.2026
23 хаха
До коментар #5 от "Вашето мнение":Просто са премълчали някои маловажни фактори.
1. ВЕИ- панели и перки, имат живот около 10-15г. След това трябва да се подменят. Така в цената е и цената на съоръженията разделена на 120месеца вместо на примерно 600 месеца за АЕЦ, 1200 месеца за ТЕЦ.
2. Вятър и слънце не са постоянни и от там ВЕИ са използваеми само 30-40% от времето.
3. Заради т.2 срещу "почти безплатната" енергия на ВЕИ се строи равна мощност ТЕЦ/АЕЦ или се издържа стара такава да е готова да замести при облаци, силен вятър/безветрие.
4. Заради риска от пикове или падове и нестабилната мощност подръжката на преносната мрежа към ВЕИ е по-скъпа.
Правени са проучвания. В страните с повече ВЕИ цените на тока са в пъти по-високи от страните без ВЕИ. И въглищата са по-евтини от соларите, ако се махнат "въглеродните квоти", т.е. данък да се направи цената на тока им по-висока, та ВЕИ да изглеждат евтини.
Коментиран от #31
12:08 24.03.2026
24 хаха
До коментар #18 от "Ха ха ха ха":Вече е доказано и тествано лабораторно, че всъщност петролът е продукт на геологични процеси в земната кора, а не на разлагане на органична материя, както беше смятано. Затова и много изчерпани веднъж петролни полета след няколко десетилетия се оказва изненадващо, че могат пак да се използват. Това с изчерпването на петрола се дъвчи от 1970те насам и въпреки в пъти по-високото потребление от тогава, като говорим за много пъти заради изкуствени торове, повече транспорт, повече електроцентрали, повече пластмаса/органична химия използвани, някак си не се е видяло запасите от петрол на световно ниво да отиват на свършване.
12:14 24.03.2026
25 Д-р Марин Белчев
Това е недалновидно: увеличава парниковите емисии и рисковете от аварии като разлива с Дийпуотър Хорайзън в Мексиканския залив, чиито щети се усещат с години.
Накратко: лошо, съсипва природата и климата, но прави пари за безотговорни политици и богаташи.
Коментиран от #29
12:15 24.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 бай бай
До коментар #15 от "Механик":Парка е на Домусчиеви, както и най-големите батерии в ЕС са там!
12:25 24.03.2026
28 Наблюдател
Петролът отново е 110 долара след като вчера рижия със сладки приказки манипулира борсите и той падна до 90.
12:26 24.03.2026
29 хаха
До коментар #25 от "Д-р Марин Белчев":Той тоя климат от над 50г постоянно се съсипва. Първо 1970те отива на ледена епоха. После 1980те Земята щеше да бъде унищожена от киселинни дъждове. През 1990те имаие една озонова дупка, дето щеше да доведе да се изпържим от Слънцето. Към 2000г Ал Гор почна с потъване на крайбрежните градове и изчезване на белиге мечки и полярния лед до 5-10г. Нищо от това не се е случило и, да, има пикови жеги или пикови студове спрямо последните 100-150г, но като цяло нищо екстремно и да не се е случвало в миналото. "Най-топлото от 100г!". Супер, значи преди 100г е имало такава жега?
А иначе НАСА със снимките от сателитите показва нещо съвсем различно- зелената маса на планетата нараства с СО2(Май растенията се хранеха с СО2 и в парниците го вдигат двойно до 800ппм), полярният лед нараства. А и забравят, че по римско време СО2 е бил 3-4 пъти над днешния. Също произхода- само 3% е от човешка дейност, 97% са от океаните, вулкани, горски пожари и т.н. Един супервулкан изхвърля СО2 като цялата история на хората до днес. Круизните кораби изхвърлят повече СО2 от целия автотранспорт събран.
12:26 24.03.2026
30 Българин
12:27 24.03.2026
31 бай бай
До коментар #23 от "хаха":Не е хубаво да се пишат откровени лъжи-все още има много балами които вярват. ГАРАНЦИЯТА на соларните панели е 20г. , а реалният им живот е доста повече. Имам панели от 2013 и производителността им падна с 5% за 10г, а се изплащат за около 7 години...
Коментиран от #32
12:31 24.03.2026
32 хаха
До коментар #31 от "бай бай":Сигурно има панели на 20г. А колко са унищожени от градушки и подобни? Колко перки вече са отишли на сметища с 0 шанс за рециклиране? То има и коли на по 1.5-2 милиона километра изкарани. Ама дали са всички или поне 20-30% от произведените? Засега индустрията е определила подмяна на 10-15г като стандарт. Както и сградите се строят примерно за 50г живот, а с подръжка някои отиват и на 200г, или колите са за 100-150 000км, някои държат и 500 000, други си отиват на 50 000км.
12:35 24.03.2026