Доналд Тръмп плаща 1 милиард долара! Белият дом иска петрол, а не ветропаркове

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че ще плати близо 1 милиард долара на френския енергиен гигант "TotalEnergies" в замяна на това компанията да се откаже от плановете си за изграждане на ветропаркове в Атлантическия океан. Вместо това обаче администрацията на американския президент, ще иска от компанията, да се заеме с проекти за изкопаеми горива в САЩ, пише "CNN".

Настоящата администрация поставя препятствия на всяка крачка за ветропаркове - вид енергия, който Тръмп лично критикува от години. Миналата година Министерството на вътрешните работи на Тръмп предприе стъпката да спре одобряването на федерални разрешителни за проекти за възобновяема енергия. Това е ход, който на практика унищожи офшорните вятърни проекти в ранен етап на развитие.

Към момента правителството изплаща на "TotalEnergies" федералните лизингови договори, които компанията е закупила при администрацията на бившия президент на САЩ Байдън, за да разработи два ветропарка край бреговете на Ню Йорк и Северна Каролина. Министерството на правосъдието ще използва близо 1 милиард долара от средствата на данъкоплатците, за да възстанови на компанията парите, които е похарчила за закупуване на лизингови договори по време на администрацията на Байдън.

Парите ще отидат и за развитието на нефтени сондажи в Мексиканския залив и проекти за шистов петрол на други места в САЩ. "Като се има предвид, че разработването на офшорни вятърни проекти не е в интерес на страната, решихме да се откажем от разработването на офшорни вятърни паркове в Съединените щати в замяна на възстановяване на лизинговите такси", каза в изявление главният изпълнителен директор на "TotalEnergies" Патрик Пуяне.

Според него тези инвестиции ще допринесат за снабдяването на Европа с така необходимия втечнен природен газ от САЩ и ще осигурят газ за развитието на центрове за данни в САЩ.

Някои енергийни компании обаче публично заявиха, че ще искат обратно парите си по договорите за наем, ако администрацията на Тръмп не им позволи да разработват проекти за ветропаркове. Договорите за наем за няколко неразработени проекта за офшорни вятърни електроцентрали край бреговете на Атлантическия океан, Тихия океан и Мексиканския залив възлизат на общо над 5 милиарда долара и това не включва допълнителните разходи преди разработването, направени от разработчиците.

Като пример Германската компания за възобновяеми енергийни източници "RWE", която плати над 1,2 милиарда долара за три договора за наем край бреговете на Ню Йорк, Калифорния и Мексиканския залив, е една от компаниите, които очакват да им бъдат възстановени сумите. "Ако никога не получим правото да изградим централите, предполагам, че ще си върнем парите, които вече сме платили. И ако е необходимо, чрез съдебни действия", закани се главният изпълнителен директор на RWE Маркус Кребер. Говорител на "RWE" отказа да коментира дали компанията води активни преговори с федералното правителство и колко пари търси.