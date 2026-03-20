Иранската армия заплаши САЩ и Израел: Ще ви преследваме, дори когато сте на почивка

Иранските въоръжени сили заплашиха днес да преследват официални представители на САЩ и Израел дори на местата, на които те са на почивка, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Следим вашите страхливи официални представители и офицери, вашите дяволски пилоти и войници", заяви говорителят на иранската армия Аболфазл Шекарчи, цитиран от държавната телевизия.
"Отсега нататък, благодарение на информацията, с която разполагаме за вас, морските курорти, туристическите и развлекателните обекти по целия свят вече няма да бъдат безопасни места за вас", посочи говорителят.
Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей днес разпространи изявление по повод Новруз – персийската Нова година, която определи като година на "икономика на съпротивата предвид националното единство и националната сигурност", предаде Ройтерс.
В писмено послание, публикувано в канала му в "Телеграм", върховният ръководител на страната обяви победа над враговете на Ислямската република във войната срещу САЩ и Израел, посочва Франс прес.
"В този момент, благодарение на особеното единство, което се създаде между вас, нашите сънародници, въпреки всички различия – религиозни, интелектуални, културни и политически – врагът беше победен", отбелязва аятолахът, който все още не се е появявал публично, откакто беше определен за наследник на своя баща Али Хаменей, убит при въздушен удар в първия ден от войната.
В същото послание Моджтаба Хаменей заявява, че Иран не е отговорен за атаките наскоро срещу Турция и Оман. "Искам да изтъкна факта, че атаките в Турция и Оман, които поддържат много добри отношения с нас, по никакъв начин не са извършени от въоръжените сили на Ислямската република, нито от други сили от Фронта за съпротива", посочва той, обвинявайки Израел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
9 Когато
До коментар #1 от "Кравофил":Сащ започнат сухопътната операция и загинат десетки хиляди цивилни иранци, целият ирански народ ще обвини Тръмп в геноцид. Както в Ирак, американците няма да бъдат посрещнати с цветя.
18:47 20.03.2026
18:47 20.03.2026
12 Помним!
До коментар #10 от "Това е заплаха към България!":Хизбула гръмна един автобус с израелски туристи в Бургас! Загина и българин!
18:49 20.03.2026
18:49 20.03.2026
16 Когато
До коментар #9 от "Когато":САЩ започнат сухопътна операция и върнат в САЩ хиляди ковчези ....американци с почести и знамена , то американския народ ще обвини в геноцид Тръмпоча.
18:51 20.03.2026
17 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът
Разни Чалмари и Ислямски Терористи
Се превърна в Ежедневие
За РУСОФИЛКИТЕ по Нашите Територии.
18:51 20.03.2026
18:51 20.03.2026
18 Сталин
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Тази ракета е кошерна,тези изроди се опитват да вкарат Ердоган във войната ,но той не е дебил като цървулите , очаквайте мобилизация в България и цървулите отиват в Иран да отварят Ормузкия пролив
18:52 20.03.2026
18:52 20.03.2026
23 Атина Палада
До коментар #10 от "Това е заплаха към България!":И като помним,следва България да не пуска израелци и американци на наша територия..Защото покрай тях може и някой българин да загине,както в Бургас.
18:57 20.03.2026
18:57 20.03.2026
25 оня с питон.я
До коментар #17 от "ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът":Щатските и израелски чфути ше свършат като Троцки с ледокоп в главата няма скривалище иранците се учат от великия Вожд Сталин.
18:58 20.03.2026
18:58 20.03.2026
27 Атина Палада
До коментар #22 от "Анонимен":Арабите се събират за решение да създават техен военен алианс ( арабско НАТО) американците барабар с останките от базите си са аут...
18:59 20.03.2026
28 оня с питон.я
До коментар #23 от "Атина Палада":Късно е вече сме в списъка въпрос на време е всяка вечер излитат самолетите цистерни за бомбардировките в Иран от софийското летище отскоро вече излитат и от Румъния пращайте децата в чужбина иначе ще ходите по погребения.
19:01 20.03.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Оръжейните арсенали на Европа, САЩ и Близкия Изток са почти изчерпани, заяви Армин Папергер, изпълнителен директор на германския оръжеен производител „Райнметал“ в интервю за CNBC."
❗🤔❗🤔❗
19:06 20.03.2026
19:06 20.03.2026
Както ви казах, говедо - юдейската тъпотия и алчност ще доведе до обединение на страните от Оерсийския залив срещу САЩ и Израел!!! Те ще разберат че не са слаби, а САЩ и Израел не са страшни. В момента Шейхове търпят нечувани загуби в личен план заради глупостта на Тръмп. Ще опитат да наваксат с изнудване на САЩ когато му дойде времето. Или - в по далечно бъдеще може би ще има нов военен конфликт!!!
19:09 20.03.2026
37 Ами
А Персия е била Империя няколко хилядолетия преди да открият Америка :)
19:11 20.03.2026
19:11 20.03.2026
38 ганю
До коментар #18 от "Сталин":ето меня не интересует
19:17 20.03.2026
39 ганю
До коментар #25 от "оня с питон.я":сега ще има диверсии
Лошо Седларов Лошо
19:20 20.03.2026
43 Я пъ тоа
До коментар #37 от "Ами":Не е важно къв си бил,.а какъв си...СЕГА.
19:33 20.03.2026
44 Я пъ тоа
До коментар #36 от "доктор ох боли":То и в Ирак, беха на пачи яйца американците, ма САДДАМА увисна...
19:35 20.03.2026
45 Я пъ тоа
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Военни складове ПРАЗНИ, банкови сметки..ПЪЛНИ..Следва ново производство на оръжия за трепане на руснаци и Аятоласи....ама кой да знай.
19:37 20.03.2026
46 А други мислят
До коментар #12 от "Помним!":Тогава Хизбула за пръв път чу за България. Ако изобщо са им казали.
19:39 20.03.2026
47 Повод хотелите да се позамислят
До коментар #1 от "Кравофил":кого ще настаняват. Тези нямат чувство за хумор !
19:41 20.03.2026
48 Дядо дръмпи-прясно инфо!
В заплахите си срещу иранското ръководство израелският министър на отбраната е особено конфликтен. Нито един високопоставен човек в иранската властова структура все още не е в безопасност, заяви Израел Кац в сряда след убийството на иранския шеф на разузнаването Исмаил Хатиб. Всеки важен функционер вече можеше да бъде незабавно елиминиран от израелската армия "без допълнително разрешение".
Каква стратегия следва Израел в конфликта с Иран и Хизбула? От началото на войната срещу Иран на 28 февруари Израел и САЩ правят различни изявления относно конкретните военни цели и продължителността на атаките. Израелският премиер Бенямин Нетаняху наскоро подчерта, че целта е да се нанесат "смъртоносни удари" на ядрената и ракетната програма на Иран, която Израел възприема като екзистенциална заплаха.
19:49 20.03.2026