Иранската армия заплаши САЩ и Израел: Ще ви преследваме, дори когато сте на почивка

20 Март, 2026 18:40 2 071 48

Новият върховен лидер Моджтаба Хаменей разпространи изявление по повод Новруз – персийската Нова година, която определи като година на икономика на съпротивата предвид националното единство и националната сигурност

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Иранските въоръжени сили заплашиха днес да преследват официални представители на САЩ и Израел дори на местата, на които те са на почивка, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Следим вашите страхливи официални представители и офицери, вашите дяволски пилоти и войници", заяви говорителят на иранската армия Аболфазл Шекарчи, цитиран от държавната телевизия.

"Отсега нататък, благодарение на информацията, с която разполагаме за вас, морските курорти, туристическите и развлекателните обекти по целия свят вече няма да бъдат безопасни места за вас", посочи говорителят.

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей днес разпространи изявление по повод Новруз – персийската Нова година, която определи като година на "икономика на съпротивата предвид националното единство и националната сигурност", предаде Ройтерс.

В писмено послание, публикувано в канала му в "Телеграм", върховният ръководител на страната обяви победа над враговете на Ислямската република във войната срещу САЩ и Израел, посочва Франс прес.

"В този момент, благодарение на особеното единство, което се създаде между вас, нашите сънародници, въпреки всички различия – религиозни, интелектуални, културни и политически – врагът беше победен", отбелязва аятолахът, който все още не се е появявал публично, откакто беше определен за наследник на своя баща Али Хаменей, убит при въздушен удар в първия ден от войната.

В същото послание Моджтаба Хаменей заявява, че Иран не е отговорен за атаките наскоро срещу Турция и Оман. "Искам да изтъкна факта, че атаките в Турция и Оман, които поддържат много добри отношения с нас, по никакъв начин не са извършени от въоръжените сили на Ислямската република, нито от други сили от Фронта за съпротива", посочва той, обвинявайки Израел.


  • 1 Кравофил

    68 5 Отговор
    Създадохме си още един вечен враг.

    Коментиран от #9, #47

    18:41 20.03.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 12 Отговор
    Слава на Иран,и на героите от Петрохан!🌈🛴💋🥳🤣👍

    Коментиран от #41

    18:42 20.03.2026

  • 3 Тома

    39 1 Отговор
    Само така

    18:42 20.03.2026

  • 4 Камилар с джапанки

    34 10 Отговор
    Вчера пак свалих един невидим F35

    18:42 20.03.2026

  • 5 Българин

    47 1 Отговор
    Тръмп е слуга на Нетаняху. Следващата заповед на Биби ще бъде пълномащабна сухопътна операция. И Тръмп ще я изпълни. Така Иран ще стане втори Виетнам за САЩ.

    18:42 20.03.2026

  • 6 Дориана

    59 1 Отговор
    Така е вече никъде не е сигурно, защото Тръмп и Израел предизвикаха Свещена война. Тръмп допусна голяма грешка, от която няма печеливши.

    18:43 20.03.2026

  • 7 Булпсихопатъ

    28 1 Отговор
    Към колесниците ,бегом марш!

    18:45 20.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    10 10 Отговор
    Иранска ракета падна в Турска Тракия на няколко километра от българската граница.Войната е вече в Европа.

    Коментиран от #18

    18:46 20.03.2026

  • 9 Когато

    23 24 Отговор

    До коментар #1 от "Кравофил":

    Сащ започнат сухопътната операция и загинат десетки хиляди цивилни иранци, целият ирански народ ще обвини Тръмп в геноцид. Както в Ирак, американците няма да бъдат посрещнати с цветя.

    Коментиран от #16

    18:47 20.03.2026

  • 10 Това е заплаха към България!

    5 10 Отговор
    Бургас-помним!

    Коментиран от #12, #23

    18:47 20.03.2026

  • 11 Сталин

    29 0 Отговор
    Психопатните кошерни паразити и терористи трябва да бъдат отстрелвани навсякъде по света ,това са най долните отрепки на света ,в момента евреите палят горите на Патагония за да могат да изкупят тези земи без пари и хората в Аржентина пребиват евреите по улиците където ги видят

    18:48 20.03.2026

  • 12 Помним!

    16 7 Отговор

    До коментар #10 от "Това е заплаха към България!":

    Хизбула гръмна един автобус с израелски туристи в Бургас! Загина и българин!

    Коментиран от #46

    18:49 20.03.2026

  • 13 Оператор на биокамила

    23 1 Отговор
    Няма мюсюлмани много много. Само 1,7 милиарда. И на места където е пълно с кравари и мошшетта.

    18:50 20.03.2026

  • 14 В България няма никакъв контрол!

    17 1 Отговор
    В големи държавни институции, училища, университети, всеки си влиза както си иска!

    18:51 20.03.2026

  • 15 Много хубава новина,

    27 3 Отговор
    за всички онези тормозени от мразените дори от Бога - евреи, и техен сателит англосаксонските свинаpи, познати на местното американско индианско население като крадци и убийци. Гонитба до дупка! Нека лова започне - сега!

    18:51 20.03.2026

  • 16 Когато

    43 1 Отговор

    До коментар #9 от "Когато":

    САЩ започнат сухопътна операция и върнат в САЩ хиляди ковчези ....американци с почести и знамена , то американския народ ще обвини в геноцид Тръмпоча.

    18:51 20.03.2026

  • 17 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът

    2 31 Отговор
    И Фанатичната подкрепа за

    Разни Чалмари и Ислямски Терористи

    Се превърна в Ежедневие

    За РУСОФИЛКИТЕ по Нашите Територии.

    Коментиран от #25

    18:51 20.03.2026

  • 18 Сталин

    23 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Тази ракета е кошерна,тези изроди се опитват да вкарат Ердоган във войната ,но той не е дебил като цървулите , очаквайте мобилизация в България и цървулите отиват в Иран да отварят Ормузкия пролив

    Коментиран от #21, #38

    18:52 20.03.2026

  • 19 Курти

    4 18 Отговор
    Хахахаха и те лаят яко като наште копеи

    18:52 20.03.2026

  • 20 Новия Аятолах

    6 16 Отговор
    Скоро ще бъде

    Бившия Аятолах .

    18:54 20.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    16 2 Отговор
    Иранците пуцат всички краварски бази и не знаят откъде им идва. Оазиса в близкия изток умря .,.. петролните шейхове сав ступор. Краваристан ме може да защити страните от персийския залив

    Коментиран от #27

    18:56 20.03.2026

  • 23 Атина Палада

    18 1 Отговор

    До коментар #10 от "Това е заплаха към България!":

    И като помним,следва България да не пуска израелци и американци на наша територия..Защото покрай тях може и някой българин да загине,както в Бургас.

    Коментиран от #28

    18:57 20.03.2026

  • 24 КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ

    16 2 Отговор
    ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЛАПАХА ЯКО МЕД /петрол/ САЩИСАНИТЕ , ДОЙДЕ ВРЕМЕ И ЖИЛОТО ДА ПОЛУЧАТ

    18:57 20.03.2026

  • 25 оня с питон.я

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът":

    Щатските и израелски чфути ше свършат като Троцки с ледокоп в главата няма скривалище иранците се учат от великия Вожд Сталин.

    Коментиран от #39

    18:58 20.03.2026

  • 26 Аятоласи много

    7 1 Отговор
    Путин е един......

    18:59 20.03.2026

  • 27 Атина Палада

    12 1 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Арабите се събират за решение да създават техен военен алианс ( арабско НАТО) американците барабар с останките от базите си са аут...

    18:59 20.03.2026

  • 28 оня с питон.я

    9 2 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Късно е вече сме в списъка въпрос на време е всяка вечер излитат самолетите цистерни за бомбардировките в Иран от софийското летище отскоро вече излитат и от Румъния пращайте децата в чужбина иначе ще ходите по погребения.

    19:01 20.03.2026

  • 29 Атина Палада

    6 0 Отговор
    Не ми обръщайте внимание, аз съм кифла тра-ла-ла.

    19:01 20.03.2026

  • 30 Моше

    4 5 Отговор
    Путин автолах ли е?

    19:03 20.03.2026

  • 31 Иранския народ може да победи

    8 10 Отговор
    Но не трябва да се предава и отказва до пълната победа над враговете които вършат откровени престъпления срещу човечеството

    19:03 20.03.2026

  • 32 Евроатлантик

    12 7 Отговор
    Мишоците на аятолаха още се репчат. 😁

    19:04 20.03.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор
    Това НЕ е от ТАСС, нито от гАвори МаЦква:

    "Оръжейните арсенали на Европа, САЩ и Близкия Изток са почти изчерпани, заяви Армин Папергер, изпълнителен директор на германския оръжеен производител „Райнметал“ в интервю за CNBC."
    ❗🤔❗🤔❗

    Коментиран от #45

    19:06 20.03.2026

  • 34 Пич

    5 0 Отговор
    В по далечно бъдеще......
    Както ви казах, говедо - юдейската тъпотия и алчност ще доведе до обединение на страните от Оерсийския залив срещу САЩ и Израел!!! Те ще разберат че не са слаби, а САЩ и Израел не са страшни. В момента Шейхове търпят нечувани загуби в личен план заради глупостта на Тръмп. Ще опитат да наваксат с изнудване на САЩ когато му дойде времето. Или - в по далечно бъдеще може би ще има нов военен конфликт!!!

    19:09 20.03.2026

  • 35 Хохо Бохо

    8 1 Отговор
    Иранците мразят много повече американци и евреи отколкото аятуласите!!! Тва с преврата незнам кой болен мозък го измисли

    19:10 20.03.2026

  • 36 доктор ох боли

    7 0 Отговор
    Краварите се насадиха на пачи яйца ? Оня ушатия също !

    Коментиран от #44

    19:11 20.03.2026

  • 37 Ами

    6 0 Отговор
    Пасторите и равините на са им казали, че Иран е наследник на Персия.
    А Персия е била Империя няколко хилядолетия преди да открият Америка :)

    Коментиран от #43

    19:11 20.03.2026

  • 38 ганю

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    ето меня не интересует

    19:17 20.03.2026

  • 39 ганю

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "оня с питон.я":

    сега ще има диверсии
    Лошо Седларов Лошо

    19:20 20.03.2026

  • 40 Мишел

    3 0 Отговор
    Съвсем очаквано ще се стигне до око за око,..,още по вероятно до зъб за чене.

    19:22 20.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор
    И ние ша ви трепем нон стоп....до откат.

    19:32 20.03.2026

  • 43 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    Не е важно къв си бил,.а какъв си...СЕГА.

    19:33 20.03.2026

  • 44 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "доктор ох боли":

    То и в Ирак, беха на пачи яйца американците, ма САДДАМА увисна...

    19:35 20.03.2026

  • 45 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Военни складове ПРАЗНИ, банкови сметки..ПЪЛНИ..Следва ново производство на оръжия за трепане на руснаци и Аятоласи....ама кой да знай.

    19:37 20.03.2026

  • 46 А други мислят

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Помним!":

    Тогава Хизбула за пръв път чу за България. Ако изобщо са им казали.

    19:39 20.03.2026

  • 47 Повод хотелите да се позамислят

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кравофил":

    кого ще настаняват. Тези нямат чувство за хумор !

    19:41 20.03.2026

  • 48 Дядо дръмпи-прясно инфо!

    0 0 Отговор
    Война срещу Иран: Колко успешна е стратегията на Израел? И каква е целта?Военната стратегия на Израел спрямо Иран и Хизбула

    В заплахите си срещу иранското ръководство израелският министър на отбраната е особено конфликтен. Нито един високопоставен човек в иранската властова структура все още не е в безопасност, заяви Израел Кац в сряда след убийството на иранския шеф на разузнаването Исмаил Хатиб. Всеки важен функционер вече можеше да бъде незабавно елиминиран от израелската армия "без допълнително разрешение".

    Каква стратегия следва Израел в конфликта с Иран и Хизбула? От началото на войната срещу Иран на 28 февруари Израел и САЩ правят различни изявления относно конкретните военни цели и продължителността на атаките. Израелският премиер Бенямин Нетаняху наскоро подчерта, че целта е да се нанесат "смъртоносни удари" на ядрената и ракетната програма на Иран, която Израел възприема като екзистенциална заплаха.

    19:49 20.03.2026

