Двама арестувани в Германия за шпионаж в полза на Русия

Германската прокуратура съобщи за ареста на двама души по подозрение в шпионаж в полза на Русия. Според разследването те са събирали разузнавателни данни за лице, което е доставяло дронове и свързани компоненти на Украйна, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Един от задържаните - Сергей Н., украински гражданин - е бил арестуван в Испания, докато Алла С., румънска гражданка, е задържана в Германия. Пълните им имена не са оповестени в съответствие с германското законодателство за защита на личните данни.

По данни на прокуратурата, от декември 2025 г. Сергей Н. е осъществявал наблюдение на конкретно лице в Германия по поръчка на руска разузнавателна служба. Това лице е било ангажирано с доставката на дронове и съпътстващи компоненти за Украйна.

В рамките на дейността си заподозреният е събирал информация онлайн и е заснемал работното място на обекта на наблюдение. След като Сергей Н. се е преместил в Испания, Алла С. е поела неговата роля, като според информацията това се е случило най-късно през март 2026 г.