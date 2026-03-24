Двама арестувани в Германия за шпионаж в полза на Русия

24 Март, 2026 18:23

Разследване разкрива събиране на информация за доставчик на дронове за Украйна

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германската прокуратура съобщи за ареста на двама души по подозрение в шпионаж в полза на Русия. Според разследването те са събирали разузнавателни данни за лице, което е доставяло дронове и свързани компоненти на Украйна, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Един от задържаните - Сергей Н., украински гражданин - е бил арестуван в Испания, докато Алла С., румънска гражданка, е задържана в Германия. Пълните им имена не са оповестени в съответствие с германското законодателство за защита на личните данни.

По данни на прокуратурата, от декември 2025 г. Сергей Н. е осъществявал наблюдение на конкретно лице в Германия по поръчка на руска разузнавателна служба. Това лице е било ангажирано с доставката на дронове и съпътстващи компоненти за Украйна.

В рамките на дейността си заподозреният е събирал информация онлайн и е заснемал работното място на обекта на наблюдение. След като Сергей Н. се е преместил в Испания, Алла С. е поела неговата роля, като според информацията това се е случило най-късно през март 2026 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Под леглото на всеки нацист

    21 5 Отговор
    има по един руснак .Пхахаха

    Коментиран от #7

    18:25 24.03.2026

  • 2 Абе,

    15 4 Отговор
    да не ги е " разкрил" агент Грозев ?!

    18:26 24.03.2026

  • 3 Атина Палада

    17 6 Отговор
    Цяла Европа шпионира за Русия ха ха ха всеки ден в Европа хващат шпиони,които шпионирали за Русия...Един път не хванахте шпиони,които да шпионират за БрУсел ..Що така бре?:)

    18:28 24.03.2026

  • 4 Интересно

    15 1 Отговор
    Сергей Н., украински гражданин
    Алла С., румънска гражданка
    но пълните им имена не били публикувани?!?!
    В същото време в Бългагия:
    Станало е убийство в Сливенско гето. Извършителят е на 17 г и е стар познайник на полицията и съда.

    18:28 24.03.2026

  • 5 Ко пейки ДЕ БИ лни

    7 9 Отговор
    А вие монголски шпио нье... КОГИШ?
    Оня Пияната ше ви зарадват с вкиснал борш
    Ееееедехееее

    Коментиран от #25

    18:29 24.03.2026

  • 6 може пък да са искали да го опознаят

    7 5 Отговор
    осъществявал наблюдение на конкретно лице

    много такива ги ловят и накрая никакви осъдени
    подплашените мишоци си въобразяват че Русия се интересува от тях

    18:30 24.03.2026

  • 7 Громико

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Под леглото на всеки нацист":

    При това заклан

    Коментиран от #11

    18:31 24.03.2026

  • 8 А нашите

    5 9 Отговор
    Копеи шпионират безплатно

    18:33 24.03.2026

  • 9 Възраждане

    5 9 Отговор
    Колеги надничари, я дайте инфо за Парада на ТРИДНЕВНИЯ МОНГОЛЯК у КИЕВ ДАМАСК и ЛИСАБОН

    18:33 24.03.2026

  • 10 Така де

    4 8 Отговор
    Че то и Орбан подавал информация на Русия.

    18:34 24.03.2026

  • 11 Германеца

    10 7 Отговор

    До коментар #7 от "Громико":

    винаги е заклан от руснака. Затова пищят така. Страх, бате. Голям страх от русите

    Коментиран от #13, #14, #27

    18:35 24.03.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    5 8 Отговор
    Питам се колко ли трябва да си изпаднал или болен за да имаш вземане-даване с най-изпадналата, задръстена страна, ментално изостанала в миналия век и вечно "заобиколена от врагове" 👀

    18:38 24.03.2026

  • 13 Атина Палада

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "Германеца":

    абе,то ако не беха съюзниците и американците през ВСВ,руzнаците беха бая напълнили гащите.Германеца ги биеше,като маче у дирек.

    Коментиран от #16

    18:39 24.03.2026

  • 14 Тее БА у изпадналия германец

    5 9 Отговор

    До коментар #11 от "Германеца":

    От 14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики,..де ги тия..."руси" ма...ху есос?!?
    АааааааХахахаха

    18:39 24.03.2026

  • 15 Анонимен

    7 2 Отговор
    Както винаги арестувани в подозрение, но после остават неосъдени.

    18:40 24.03.2026

  • 16 Лорче ти ли си

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    платено лъжлио шо.рошче. Голям резил излезе. Всички ти се смея.

    18:42 24.03.2026

  • 17 Ха ха ха олелеее

    6 0 Отговор
    "Събирал информация онлайн" ???:):)
    И затова бил пратен в Германия???

    И пишете това без да се изчервявате?

    18:47 24.03.2026

  • 18 Шпионин

    4 0 Отговор
    може ли да знам. Ако шпионирам за сащ добре ли е?2894

    18:47 24.03.2026

  • 19 демократ

    2 3 Отговор
    Позволете ми да кажа, че ще сложим край на тази война. Ще победим, защото сме по-силни. След това, повярвайте ми, Русия ще плати цената

    Коментиран от #26

    18:49 24.03.2026

  • 20 СССс

    2 2 Отговор
    Германия я превзеха талибани те за шпиони пишат.

    18:54 24.03.2026

  • 21 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Аууу, да не са снимали гей парада на немската армия 😂

    18:54 24.03.2026

  • 22 Карго 200

    1 0 Отговор
    Да не се очайват разузнавачите,след 30 години ще ги пуснат на свобода и тогава ще могат да се правят на Джеймс Бонд отново.

    18:57 24.03.2026

  • 23 Ото Кац

    1 0 Отговор
    Само двама? Там сигурно са хиляди...

    18:59 24.03.2026

  • 24 Карго 200

    1 0 Отговор
    Ееее,много ме е яд,че аятолаха нема да присъства на парада по случай ден пабедаи,цццц...
    Добре де нема да се ядосвам! То и без това нема какво да се празнува тази година.

    19:01 24.03.2026

  • 25 Как е господа ти

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ко пейки ДЕ БИ лни":

    Монголското куче Тангра бе татар помашки

    19:04 24.03.2026

  • 26 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "демократ":

    Ако победите,аз отивам в манастир.В женски манастир,южното крило,при младите калугерки.Защото на вас и манастирите ви не са стока -гъста мрежа от многополови

    19:15 24.03.2026

  • 27 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Германеца":

    До 11 ком - другар учете я тая история учете я - втората световна Германия на три фронта дава общо 6 милиона жертви а московската федерация дава 28 милиона за войната с Германия - кой колко е клал

    19:28 24.03.2026

