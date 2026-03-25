Доналд Тръмп призова унгарците да гласуват за Виктор Орбан

Американският президент Доналд Тръмп изрази подкрепата си за своя "приятел", консервативния унгарски премиер националист Виктор Орбан, като призова унгарците да го подкрепят на изборите, които ще се проведат следващия месец, предаде Франс прес.
"Унгария: ИДЕТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ ЗА ВИКТОР ОРБАН. Той е истински приятел, боец и ПОБЕДИТЕЛ, и има моята пълна и безусловна подкрепа за преизбирането си за премиер на Унгария", написа Тръмп в своята социална мрежа Трут соушъл.
Ултраконсерваторът Виктор Орбан, на власт в Унгария от 2010 г., е в неблагоприятно положение според независимите проучвания за унгарските парламентарни избори на 12 април, на които се надява да спечели пети мандат.
Поздравявайки унгарския лидер за "борбата му срещу нелегалната имиграция" и "възстановяването на обществения ред", американският президент също така заяви, че Унгария и САЩ достигат "нови върхове в сътрудничеството".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е нЕма що !
Сутрин едно, на обяд друго, вечер трето !
И то все лъжи !
07:42 25.03.2026
2 Кривоверен алкаш
Коментиран от #14, #23
07:42 25.03.2026
3 Макето
07:44 25.03.2026
4 си дзън
07:44 25.03.2026
5 Пич
Коментиран от #18
07:44 25.03.2026
6 а ние
07:45 25.03.2026
7 Овчарник.
07:45 25.03.2026
8 си дзън
И агент Краснов не може да спаси крепостните
07:46 25.03.2026
11 Калитко
Коментиран от #24
07:49 25.03.2026
13 Корумпетата
07:50 25.03.2026
14 Руснаков
До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":Ти кво искаш старче ...само МърсУлите и Каите ли да се месят ....?
Коментиран от #22
07:50 25.03.2026
15 Факти
07:51 25.03.2026
16 нннн
07:51 25.03.2026
17 Доказано
До коментар #10 от "В България има хиляда алтернативи":"Алтернативата" е само една и затова всички бягат от нея.
07:53 25.03.2026
19 Възраждане
07:55 25.03.2026
20 Щом Тръмп го подкрепя
07:55 25.03.2026
21 Жалко
Нетаняху и лобито му в САЩ сготвиха Тръмп. А медиите и ще го довършат.
Иначе - Успех за Орбан и нормална Европа!!!
07:56 25.03.2026
22 Кривоверен алкаш
До коментар #14 от "Руснаков":Старче е баща ти....може да го правят и европейските ръководители но поне не така открито,а и знаем какви психически изцепки има Тръмпоча...
07:56 25.03.2026
23 Урсула
До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":Добре си го казал! Браво!
07:58 25.03.2026
24 гост
До коментар #11 от "Калитко":Първият път му се размина,но има още възможност за опити...обърка международната обстановка...
07:58 25.03.2026