Доналд Тръмп призова унгарците да гласуват за Виктор Орбан

Американският президент Доналд Тръмп изрази подкрепата си за своя "приятел", консервативния унгарски премиер националист Виктор Орбан, като призова унгарците да го подкрепят на изборите, които ще се проведат следващия месец, предаде Франс прес.

"Унгария: ИДЕТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ ЗА ВИКТОР ОРБАН. Той е истински приятел, боец и ПОБЕДИТЕЛ, и има моята пълна и безусловна подкрепа за преизбирането си за премиер на Унгария", написа Тръмп в своята социална мрежа Трут соушъл.

Ултраконсерваторът Виктор Орбан, на власт в Унгария от 2010 г., е в неблагоприятно положение според независимите проучвания за унгарските парламентарни избори на 12 април, на които се надява да спечели пети мандат.

Поздравявайки унгарския лидер за "борбата му срещу нелегалната имиграция" и "възстановяването на обществения ред", американският президент също така заяви, че Унгария и САЩ достигат "нови върхове в сътрудничеството".