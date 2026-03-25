Доналд Тръмп призова унгарците да гласуват за Виктор Орбан

25 Март, 2026 08:36, обновена 25 Март, 2026 07:38 700 24

  • тръмп-
  • орбан-
  • избори-
  • унгария

Ултраконсерваторът е на власт в Унгария от 2010 г.

Американският президент Доналд Тръмп изрази подкрепата си за своя "приятел", консервативния унгарски премиер националист Виктор Орбан, като призова унгарците да го подкрепят на изборите, които ще се проведат следващия месец, предаде Франс прес.

"Унгария: ИДЕТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ ЗА ВИКТОР ОРБАН. Той е истински приятел, боец и ПОБЕДИТЕЛ, и има моята пълна и безусловна подкрепа за преизбирането си за премиер на Унгария", написа Тръмп в своята социална мрежа Трут соушъл.

Ултраконсерваторът Виктор Орбан, на власт в Унгария от 2010 г., е в неблагоприятно положение според независимите проучвания за унгарските парламентарни избори на 12 април, на които се надява да спечели пети мандат.

Поздравявайки унгарския лидер за "борбата му срещу нелегалната имиграция" и "възстановяването на обществения ред", американският президент също така заяви, че Унгария и САЩ достигат "нови върхове в сътрудничеството".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е нЕма що !

    13 4 Отговор
    По добре рижия да си беше траял !
    Сутрин едно, на обяд друго, вечер трето !
    И то все лъжи !

    07:42 25.03.2026

  • 2 Кривоверен алкаш

    12 3 Отговор
    Кой МУ дава право на този Изтрещелият тотално,да се меси в изборният процес...обърка се Света....

    Коментиран от #14, #23

    07:42 25.03.2026

  • 3 Макето

    4 0 Отговор
    А, България кога ще получи такова признание с бездушните си политици? Този предател пропиля “Южен поток”, продадоха си ЕРП-тата, и печелившите добивни предприятия… Кой ви брои за живи, бе?

    07:44 25.03.2026

  • 4 си дзън

    5 4 Отговор
    Чудесен ход на агент Краснов. И Путин иска Орбан.

    07:44 25.03.2026

  • 5 Пич

    8 7 Отговор
    Победата на Орбан ще бъде много важна не само за Унгария, а за целия ЕС!!! Все от някъде трябва да се тръгне, за приключването на тъпите Урсулианци!!! Ще ви дам пример, защото знам, колко много не знаете. Всички полезни действия на зелените тъпотии, с които Урсулианците ликвидират европейската икономика, се ликвидират за 50 години наред, само от бомбандировката на една рафинерия за петрол!!! Или - САЩ занулиха екоидиотиите на ЕС за няколко века напред!!!

    Коментиран от #18

    07:44 25.03.2026

  • 6 а ние

    4 2 Отговор
    за кого , кво вика

    07:45 25.03.2026

  • 7 Овчарник.

    8 2 Отговор
    Вълкът единак като остарее става за смях на кучетата,..!

    07:45 25.03.2026

  • 8 си дзън

    5 3 Отговор
    Уст-Луга, Приморск, Новоросийск, Дружба избомбени, нефтът 110 долара, а износ нет.
    И агент Краснов не може да спаси крепостните

    07:46 25.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Калитко

    5 0 Отговор
    Рижавия ще свърши като Кенеди май!!

    Коментиран от #24

    07:49 25.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Корумпетата

    5 3 Отговор
    трябва да се поддържат един друг

    07:50 25.03.2026

  • 14 Руснаков

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":

    Ти кво искаш старче ...само МърсУлите и Каите ли да се месят ....?

    Коментиран от #22

    07:50 25.03.2026

  • 15 Факти

    2 2 Отговор
    Доналд Тръмп призова унгарците да гласуват за Виктор Орбан а не за кандидата на ЕвроУрсулите

    07:51 25.03.2026

  • 16 нннн

    2 0 Отговор
    И аз одобрявам Орбан, но подкрепата на Тръмп едва ли е уместна. Дядо Дончо много се изложи в последно време и думите му нямат особена тежест.

    07:51 25.03.2026

  • 17 Доказано

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "В България има хиляда алтернативи":

    "Алтернативата" е само една и затова всички бягат от нея.

    07:53 25.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Възраждане

    0 0 Отговор
    От Възраждане подкрепяме безрезервно Сеньор Орбан. Обаче може би Тръмп трябваше да си трае. Оранжевият има неадекватни реакции и действия напоследък и може да навреди на Виктор

    07:55 25.03.2026

  • 20 Щом Тръмп го подкрепя

    1 1 Отговор
    Значи е сигурна загубата

    07:55 25.03.2026

  • 21 Жалко

    0 1 Отговор
    Точно сега подкрепата на Тръмп няма ефект!

    Нетаняху и лобито му в САЩ сготвиха Тръмп. А медиите и ще го довършат.
    Иначе - Успех за Орбан и нормална Европа!!!

    07:56 25.03.2026

  • 22 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Руснаков":

    Старче е баща ти....може да го правят и европейските ръководители но поне не така открито,а и знаем какви психически изцепки има Тръмпоча...

    07:56 25.03.2026

  • 23 Урсула

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":

    Добре си го казал! Браво!

    07:58 25.03.2026

  • 24 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Калитко":

    Първият път му се размина,но има още възможност за опити...обърка международната обстановка...

    07:58 25.03.2026

