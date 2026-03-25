Отава, Едмънтън и Колорадо бият в НХЛ

Отава, Едмънтън и Колорадо бият в НХЛ

25 Март, 2026 11:03, обновена 25 Март, 2026 10:07 422 1

Тимът от канадската столица се изкачи в позиция за втората "уайлд кард" за участие в плейофите за Купа "Стенли" в Източната конференция

Отава, Едмънтън и Колорадо бият в НХЛ - 1
Снимка: YouTube
Отборът на Отава надделя над домакина Детройт с 3:2 и с четвъртата си поредна победа в Националната хокейна лига (НХЛ) събра 85 точки и се изкачи в позиция за втората "уайлд кард" за участие в плейофите за Купа "Стенли" в Източната конференция.

20-годишният новобранец Картър Якемчук, който беше избран под номер 7 в драфта през 2025 година, направи запомнящ се дебют за канадците в НХЛ с гол и асистенция. Брейди Ткачак реализира 20-ото си попадения за сезона, а Ларс Елер също се разписа. Вратарят на "сенаторите" Линус Улмарк завърши с 32 спасявания.

Доминик Шайн и Дилън Ларкин вкараха за Детройт, който допусна второ последователно поражение, но с 84 точки остава в борбата за класиране в елиминациите.

Конър Макдейвид отбеляза два пъти и премина границата от 400 гола и достигна до 1200 точки в лигата при успеха на Едмънтън с 5:2 в залата на Юта. Макдейвид, който вече има 41 попадения през кампанията, се е разписал общо 401 пъти в кариерата си, като има и 799 асистенции.

Джак Рословик също реализира два пъти, а Ивън Бушар допринесе с три асистенции, а с успеха канадците събраха 79 точки и се изкачиха на второто място в Тихоокеанската дивизия.

Лидерът в лигата Колорадо спечели с 6:2 в залата на Питсбърг и остава единственият отбор с трицифрен актив със 104 точки.

Мартин Нечас се разписа два пъти, а Нейт Маккинън вкара 46-ото си попадение, с което е лидер при голмайсторите през кампанията. Колорадо вече си осигури класиране за плейофите, а това беше трети пореден успех при гостуване на тима.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор
    Имам специален интернет без ограничения ☝️
    Всяка вечер наблюдавал чудния, далечен Западен свят и му се радвам. Украйна бомби Белгород, Брянск, Уст-Луга ? Бaл cъм ги, да си се оправят....😁

    10:14 25.03.2026