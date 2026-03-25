Дрон навлезе от Русия и се разби в естонска електроцентрала

Дрон е навлязъл във въздушното пространство на Естония от Русия и се е разбил в комин на местна електроцентрала, съобщава Ройтерс, позовавайки се на Службата за вътрешна сигурност на страната, предава БТА.

По информация на властите няма пострадали хора и не са нанесени щети по електроцентралата. Инцидентът е станал тази сутрин.

Междувременно два дрона са били засечени и във въздушното пространство на съседна Латвия - единият, идващ от Русия, а другият от Беларус, съобщават местните власти. Засега не е ясно точно откъде са излетели безпилотните апарати.

Случаите съвпадат с украинско нападение с дронове срещу руското балтийско пристанище Уст-Луга, което е предизвикало пожар. Пристанището е ключов център за износ на петрол и се намира на около 25 километра от границата с Естония.