Дрон навлезе от Русия и се разби в естонска електроцентрала
Дрон навлезе от Русия и се разби в естонска електроцентрала

25 Март, 2026 11:19 1 767 49

Инцидентът съвпада с атаки в региона, без данни за жертви или щети

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дрон е навлязъл във въздушното пространство на Естония от Русия и се е разбил в комин на местна електроцентрала, съобщава Ройтерс, позовавайки се на Службата за вътрешна сигурност на страната, предава БТА.

По информация на властите няма пострадали хора и не са нанесени щети по електроцентралата. Инцидентът е станал тази сутрин.

Междувременно два дрона са били засечени и във въздушното пространство на съседна Латвия - единият, идващ от Русия, а другият от Беларус, съобщават местните власти. Засега не е ясно точно откъде са излетели безпилотните апарати.

Случаите съвпадат с украинско нападение с дронове срещу руското балтийско пристанище Уст-Луга, което е предизвикало пожар. Пристанището е ключов център за износ на петрол и се намира на около 25 километра от границата с Естония.


  • 1 Механик

    65 11 Отговор
    Некадърните укри бомбят Естония. Кеееееф.

    Коментиран от #25

    11:21 25.03.2026

  • 2 Ахаха

    42 9 Отговор
    Къде е Урсула да потвърди.. Жалък опит на ЕС да държат 404 релевантно

    11:24 25.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Емигрант

    50 13 Отговор
    В момента съм на почивка в Тайланд.
    Тук е пълно с руснаци и украинци, но се говори само на чист руски. Не им стиска на руските македонци да парадират и наглеят както в юропата. Само руски знамена. Не видях едно украинско.

    Коментиран от #8, #12

    11:25 25.03.2026

  • 5 Мартин Картофски 🥔

    36 8 Отговор
    Много удобно се пропуска, че дроновоте, влезли в Латвия, са украински. Прочетох го на друго място.
    За да не падат и тук дронове - Пейпал и Револют. Напоследък не дарявате, много ви се сърдя.

    11:26 25.03.2026

  • 6 готов за бой

    32 6 Отговор
    член 5 ще се задейства ли сега при нападение на натовска държава ? или е мек члена?

    Коментиран от #41

    11:28 25.03.2026

  • 7 ти да видиш

    39 5 Отговор
    зеленияпор е заповядал да инсценират "руска атака", защото е отчаян, че господарите му го сложиха под черджето в килера!

    Коментиран от #44

    11:29 25.03.2026

  • 8 хмммм

    8 21 Отговор

    До коментар #4 от "Емигрант":

    Кой нормален ходи на почивка в Тайланд?

    Коментиран от #16, #23, #29, #32

    11:29 25.03.2026

  • 9 голям смях

    30 7 Отговор
    зеления брадясал наркоман вече стреля със некачествени дронове, събрани от алиекпрес

    11:29 25.03.2026

  • 10 ти да видиш

    16 4 Отговор

    До коментар #3 от "Кравария убер алес":

    Кая каза само член😉

    11:30 25.03.2026

  • 11 Оня с коня

    24 5 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    11:30 25.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 катран

    10 7 Отговор
    Уф..нямало жертви..само ако един косъм падне на естонец..ще видите как НАТО ще реагира..такъв член ще извадят..не 5 а цели 27..члена ще въртят..

    11:40 25.03.2026

  • 14 град КОЗЛОДУЙ

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    приятел вие определихте ли вече от кои пол сте?

    11:41 25.03.2026

  • 15 Механик

    3 13 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #30

    11:42 25.03.2026

  • 16 Бау

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "хмммм":

    Дрогарите си търсят кочове. После ти обясняват за православни ценности.

    11:42 25.03.2026

  • 17 Ти да видиш

    16 3 Отговор
    Пак укро дрон услужливо е влязъл в Естония.

    11:43 25.03.2026

  • 18 дрона е трошлив

    9 3 Отговор
    ако някой си купува да знае . в естония енергетиката куца . като цяло тецове, вецове са щура идея . да скубят клиентите със скъп ток .

    11:43 25.03.2026

  • 19 матю хари

    2 11 Отговор
    Русия вероломно нападна НАТО. Сега НАТО ще трябва да я демилитаризира.

    Коментиран от #21, #28

    11:43 25.03.2026

  • 20 Боруна Лом

    16 2 Отговор
    И ПО КАКВО РАЗБРАХТЕ, ЧЕ СА РУСКИ?

    Коментиран от #46

    11:43 25.03.2026

  • 21 хъхъ

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "матю хари":

    Много вероломно - с един дрон...

    Коментиран от #24

    11:44 25.03.2026

  • 22 Софиянец

    13 2 Отговор
    То и тия в Литва бяха уж руски, ама се оказаха на киефските фашаги 😂 да се обзаложим ли, че и сега е така?

    11:44 25.03.2026

  • 23 Боруна Лом

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "хмммм":

    ТЪРСИ МАСАЖИСТА С АДАМОВА ЯБЪЛКА!ДАНО ДА НАМЕРИ!

    Коментиран от #47

    11:45 25.03.2026

  • 24 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "хъхъ":

    И ТО УКРАЙНСКИ

    11:46 25.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 тои

    14 0 Отговор
    То и тук пише, че дроновете дошли по време на украинска атака ... ама нали е удобно да пропуснеш 1+1 и направо да казваш: Путин е виновен. То и вчера като падна дрон, който 100% потвърдиха че е украински казаха: Путин е виновен, че има война така че отговорността е негова.

    11:47 25.03.2026

  • 27 А ГДЕ

    13 1 Отговор
    Сейчас Кая Калас постната балтийска шпрота ?

    11:48 25.03.2026

  • 28 Хахахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "матю хари":

    Чакаме ги 5 години Нато, чакаме чакаме, ама ония нещо не знаят как да стигнат до Украйна и карта и пратихме, ама още ги чакаме

    11:49 25.03.2026

  • 29 Луд ли си

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "хмммм":

    Много е яко!

    11:50 25.03.2026

  • 30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Абе не знам къв е е тоа фараж ,но явно много те кефи и ти е важен,ами хвани сигго натт икай дълбоко в дир ..ниkka,па да не хване някой да го открадне ,бе клепар !

    11:52 25.03.2026

  • 31 Клепар, кой и кога от политическото и/

    9 2 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    или от военното ръководство на Руската федерация е споменавал за тридневна военна операция?Благодаря.

    Коментиран от #33

    11:53 25.03.2026

  • 32 Тити

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "хмммм":

    Ужжж се ....бешшш в г3аааа ,а се имаш за нормален,как стават тези работи ?

    11:54 25.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И как

    7 1 Отговор
    разбраха, че е руски??????????????

    11:58 25.03.2026

  • 35 Хахаха!🎺🥳😀

    11 1 Отговор
    На професионален бой от руската армия никой не може да издържи. Сирски го знае, защото е роден в Русия в семейство на съветски офицер и е завършил военното си образование в Москва. Защо е изменил на положената в Русия военна клетва, той си знае. Най-вероятно се е продал за пари и след войната ще бъде съден.

    11:58 25.03.2026

  • 36 нннн

    11 1 Отговор
    Путин е виновен...
    Абе, кому е изгоден сблъсък на Русия с НАТО? освен за Зеленски, не се сещам за друг. Може би и за някой проскубан европейски ястреб, де.

    11:58 25.03.2026

  • 37 Кривоверен алкаш

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "гост":

    Дядка ,я споко и наблюдавай фризера ,че да не умиришеш мааалатаа,отплеснат в многоточието ...😂😂😂 .

    11:59 25.03.2026

  • 38 Кратуни?

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Кой ден е от операцията на Тръмп? Банален си вече с този въпрос всеки ден и навсякъде!

    12:00 25.03.2026

  • 39 ЦИРК

    9 1 Отговор
    Молете се нещата да не ескалират и тези инциденти да не доведат до по-голяма ескалация иначе всички отиват на фронта....

    Вчера дрон падна в Литва, официално беше потвърдено че е украински и се е заблудил по траекторията си. Най вероятно е бил от същата група безпилотни апарати които са били участвали в атаката по Уст-Луга. Това е пряко доказателство че украинците използват въздушното пространство на страни от НАТО за нападенията си срещу Русия. Нали всички осъзнават че това може да е искрата която да запали голяма война ЕС-НАТО срещу Русия. Забравете за САЩ, те по-скоро ще излязът от НАТО от колкото да се бият срещу Русия.

    12:02 25.03.2026

  • 40 Анонимен

    2 0 Отговор
    Ами сега Естония и Литва, да задействат член 4 и 5 на НАТО срещу Украйна.

    12:05 25.03.2026

  • 41 Кйхфдддгжб

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "готов за бой":

    Много е мек,ама то май няма член

    12:06 25.03.2026

  • 42 Глас от запада

    4 0 Отговор
    Дизелът прехвърли 2€ и върви нагоре. Повлече и цената на храните нагоре. Един хляб 800 грама е от 2 до 3 евро. При 5€ дизел един хляб ще бъде 7€ и в България ще започнат гладни бунтове на малцинствата, т.е. кланета.
    Забравете Украйна и зеления мухъл и мислете за своята страна.

    Коментиран от #48

    12:07 25.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Да попитам

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "ти да видиш":

    Ти да видиш колко сте си близки със Зе. ленски, всичко си споделяте.
    Гледай да не разбере пасольството, че няма да има рублички за теб

    12:18 25.03.2026

  • 45 Глас от запада

    2 1 Отговор
    Градският транспорт беше 1€, вече е 3€ и отново има транспортна стачка. Искат 5€. Така е при барел нефт $110. Какви ще бъдат цените на транспорта и храните при $200 за барел предстои да видим. Накратко гладни бунтове. По време на предишната енергийна криза цената на барела се е повишила 10 пъти. Цени от $500 евро за барел не са изключени. Тогава ще гледаме на руснаците, сякаш са извънземни, а Путин е Исус Христос ходещ по земята.

    12:20 25.03.2026

  • 46 следили са го

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Боруна Лом":

    от излитането до разбиването даже са го насочвали да не се изгуби

    12:20 25.03.2026

  • 47 Селянин

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Боруна Лом":

    Масажиста с адамовата ябълке седи в българския парлама-паорламент.

    12:24 25.03.2026

  • 48 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Глас от запада":

    Това е само началото, в Германия ще стане по-лошо. Първата страна обявила ограничения за зареждане с горива е Словения, от вчера действат лимити 50 литра за частни лица и до 200 литра на ден за юридически лица и стопански субекти. Австрийците и хърватите масово правеха туризъм да зареждат по-евтино и се стигна до липси на количества. Скоро подобни мерки ще са необходими и в други централно европейски страни. И не само че може да влезем в хипер инфлация на Еврото, ами и сериозен недостинг на стоки. И не не само малцинствата а всеобщи бунтове са напълно възможни, когато дори не можеш да нахраниш детето си няма значение от какъв етнос или прослойка си.

    12:29 25.03.2026

  • 49 хаджи Генчо

    0 0 Отговор
    Пълен фейк! Нищо вярно няма в новината.

    12:32 25.03.2026

