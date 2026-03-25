Румъния затвърждава ролята си като ключов партньор във възстановяването на Украйна

25 Март, 2026 11:49 751 17

Букурещ планира разширено сътрудничество в енергетиката, транспорта и инфраструктурата

Румъния затвърждава ролята си като ключов партньор във възстановяването на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румъния остава стабилен партньор на Украйна и има амбиция да участва активно в процеса по нейното възстановяване и реконструкция. Това заяви Михай Журка, ръководител на кабинета на министър-председателя Илие Боложан, по време на конференция в Букурещ, организирана от румънското правителство съвместно със Световната банка, съобщава БТА.

По думите му страната цели по-добра координация както на национално, така и на местно ниво, за да се засили участието на държавните институции и да се улесни достъпът на румънски компании до украинския пазар. Журка подчерта, че се разработват конкретни планове и график от действия.

В рамките на събитието беше обявено, че Румъния ще разшири подкрепата си за Украйна в сферата на енергетиката, включително чрез търговия с електроенергия и развитие на регионалната свързаност. Планира се изграждането на два въздушни електропровода - между Черновци и Сучава, както и между Порубне и Сирет.

Предвиждат се също инвестиции в железопътната и пътната инфраструктура, финансирани частично чрез европейски инструменти като програмата SAFE. Сред приоритетите са още откриване на нови гранични пунктове, развитие на пристанище Констанца и увеличаване на транзитния капацитет на Сулинския канал.

Според оценки на Световната банка, Европейския съюз и други партньори, нуждите от финансиране за възстановяването на Украйна надхвърлят 500 милиарда евро. Целта е не само възстановяване на инфраструктурата, но и модернизация на икономиката и укрепване на институциите в съответствие с европейската интеграция на страната.

Румъния вече предприема мерки за засилване на ролята си в този процес чрез развитие на логистични и транспортни капацитети, използване на стратегическото положение на пристанище Констанца и стимулиране на участието на бизнеса. Страната активно участва и в инициативи на ниво Европейски съюз, както и в сътрудничество със Световната банка и други международни организации.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 007 /агент/

    4 4 Отговор
    А нашите комунисти Ла пат сибирски мухи

    11:53 25.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    ТОЗИ,,НИКУШОР,, ДАЛ МНОГО НА УКРИЯ!

    11:57 25.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 стоян георгиев🐀

    6 2 Отговор
    Мамалигите могат да възстановяват част от Украйна ,акоНВ Вова Добрият им я върне обратно 😂😂😂 .

    Коментиран от #7

    11:57 25.03.2026

  • 6 Шумен

    3 0 Отговор
    Първо си възстановете пътищата че направо са като в Бейрут, поне не сме само в България със кратери по пътищата

    12:03 25.03.2026

  • 7 Комуняго,

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев🐀":

    Довечера изтича ТРИ ДНЕВНОТО ПРИЯТЕЛСКО ПРИСЪСТВИЕ НА "ВОВА".
    "Утрото е по-мъдро от вечерта" 😭😭😭

    12:05 25.03.2026

  • 8 Тома

    4 0 Отговор
    Има останали хора от Одеса които помнят румънската окупация през ВСВ.Много гадни хора

    12:08 25.03.2026

  • 9 Ако не знаете

    5 2 Отговор
    "възстановяването на Украйна" включва и рапарации към Русия

    12:15 25.03.2026

  • 10 Хохохохо....

    2 0 Отговор
    нуждите от финансиране за възстановяването на Украйна надхвърлят 500 милиарда евро

    12:18 25.03.2026

  • 11 Това е във вреда на България !

    1 0 Отговор
    развитието на пристанище Констанца !

    12:19 25.03.2026

  • 12 Всъщност

    3 0 Отговор
    Румъния е в режим на дългова спирала, което значи, че взема нови външни дългове за да плати ЛИХВИТЕ по старите си задължения.
    Румъния не може себе си да възстанови, а какво остава за Украйна.

    12:20 25.03.2026

  • 13 изграждането на два въздушни

    1 0 Отговор
    електропровода между Черновци и Сучава, това ли ще е възстановяването на Украйна ?

    12:22 25.03.2026

  • 14 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    ъъъъъъъ в смисъл сключили са договор с Русия за възтановяване на руската територия или как?

    12:27 25.03.2026

  • 15 Леля

    1 0 Отговор
    Това така устремено и благопожелателно ми звучи от рода на приказката за нероден Иванчо .

    12:27 25.03.2026

  • 16 Смешник

    0 0 Отговор
    Тия мамалигари взеха да се вземат много на сериозно Няма да има нужда от тяхната помощ Русия сама ще си я възтанови

    12:35 25.03.2026

  • 17 И Румунягите се ,,Урсулизираха"...!

    1 0 Отговор
    Икономиката им в рецесия,те се загрижили да наливат в бездънната каца-,,Украйна"...?!

    12:35 25.03.2026

