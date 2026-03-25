Румъния затвърждава ролята си като ключов партньор във възстановяването на Украйна

Румъния остава стабилен партньор на Украйна и има амбиция да участва активно в процеса по нейното възстановяване и реконструкция. Това заяви Михай Журка, ръководител на кабинета на министър-председателя Илие Боложан, по време на конференция в Букурещ, организирана от румънското правителство съвместно със Световната банка, съобщава БТА.

По думите му страната цели по-добра координация както на национално, така и на местно ниво, за да се засили участието на държавните институции и да се улесни достъпът на румънски компании до украинския пазар. Журка подчерта, че се разработват конкретни планове и график от действия.

В рамките на събитието беше обявено, че Румъния ще разшири подкрепата си за Украйна в сферата на енергетиката, включително чрез търговия с електроенергия и развитие на регионалната свързаност. Планира се изграждането на два въздушни електропровода - между Черновци и Сучава, както и между Порубне и Сирет.

Предвиждат се също инвестиции в железопътната и пътната инфраструктура, финансирани частично чрез европейски инструменти като програмата SAFE. Сред приоритетите са още откриване на нови гранични пунктове, развитие на пристанище Констанца и увеличаване на транзитния капацитет на Сулинския канал.

Според оценки на Световната банка, Европейския съюз и други партньори, нуждите от финансиране за възстановяването на Украйна надхвърлят 500 милиарда евро. Целта е не само възстановяване на инфраструктурата, но и модернизация на икономиката и укрепване на институциите в съответствие с европейската интеграция на страната.

Румъния вече предприема мерки за засилване на ролята си в този процес чрез развитие на логистични и транспортни капацитети, използване на стратегическото положение на пристанище Констанца и стимулиране на участието на бизнеса. Страната активно участва и в инициативи на ниво Европейски съюз, както и в сътрудничество със Световната банка и други международни организации.