Новини
Свят »
Белгия »
НАТО: Цялото американско въоръжение за Украйна, финансирано от съюзниците, е доставено или продължава да пристига
  Тема: Украйна

НАТО: Цялото американско въоръжение за Украйна, финансирано от съюзниците, е доставено или продължава да пристига

26 Март, 2026 22:39

  • нато-
  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • марк рюте-
  • володимир зеленски-
  • пентагон-
  • иран-
  • ормузки проток

Изявлението дойде, след като в. "Вашингтон пост" съобщи, че Пентагонът обмисля дали да пренасочи оръжия, предназначени първоначално за Украйна, към Близкия изток, тъй като войната в Иран затруднява доставките на някои от най-важните боеприпаси на американската армия

НАТО: Цялото американско въоръжение за Украйна, финансирано от съюзниците, е доставено или продължава да пристига - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Цялото американско въоръжение за Украйна, финансирано от съюзниците на Киев съгласно инициатива на НАТО за подпомагане на Украйна, наречена "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), е било доставено или продължава да пристига в страната, заяви говорителката на НАТО Алисън Харт, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изявлението дойде, след като в. "Вашингтон пост" съобщи, че Пентагонът обмисля дали да пренасочи оръжия, предназначени първоначално за Украйна, към Близкия изток, тъй като войната в Иран затруднява доставките на някои от най-важните боеприпаси на американската армия.

"Всичко, за което съюзниците и партньорите от НАТО са платили чрез PURL, е доставено или продължава да пристига в Украйна", увери Харт.

Междувременно Канада днес обяви допълнителни санкции срещу Русия, добавяйки още 100 кораба от "сенчестия флот на Русия" към санкционния списък, съобщи Ройтерс.

За поредните канадски санкции по отношение на Русия става дума в изявлението на външната министърка на Канада Анита Ананд. Според канадското външно министерство санкциите са въведени за борба със заобикалянето на въведените предишни ограничения.

Общо от 2014 г. досега Канада включи в санкционни списъци 3 400 физически и юридически лица, както и 600 кораба, отбелязва ТАСС.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ОНЯ С ДРОНЯ

    10 33 Отговор
    НПЗта и Рафинерии Горят

    Украинските Санкции за Руския Петрол

    Продължават с пълна Сила .

    22:41 26.03.2026

  • 3 САЩ..САЩ

    2 6 Отговор
    Тъ дзнаци тавака цсие цветофна вуйна па оти нйе радцправайя дуги дработи...

    22:43 26.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Макето

    37 6 Отговор
    Вие за това предизвикахте тази война, за да финансирате продажбата на оръжия. Дано някога вие и вашите деца разберате и усетите войната с пълна сила. Мирът се постига с дипломация, но трябва да се желае.

    22:45 26.03.2026

  • 6 604

    25 3 Отговор
    последно вашингтон пост казва кво казва пентагона или казва какво мисли да прави пентагона, а пентагона въобще казал ли е нещо офицялно или?

    22:45 26.03.2026

  • 7 Овчарник

    27 6 Отговор
    Електрониката на бомбите на рижавия зависи от Китай...!Ако няма материал няма да има и рижав кърлеж!!

    Коментиран от #10, #13

    22:46 26.03.2026

  • 8 604

    19 5 Отговор

    До коментар #4 от "Копейки,":

    къде да гледаме, че все нещо се отеглят, все падат от приятелски огън и се палят сами....или?

    22:47 26.03.2026

  • 9 Зеления път

    25 5 Отговор
    Това е страхотно! А, тогава Зеленото защо реве денонощно и се чуди къде да ходи, като муха без глава?

    22:47 26.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 РЕАЛИСТ

    29 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ганчев":

    Я ги кажи, кои са тези ракети. Да не са ония ръждясалите Томахоук, Минитмънт 3 и Трайдънт, дето направиха по половин век. САЩ затова си подвива опашката, щото не им се яде бой. Един Иран ги попиля, пък кво остава, ако е Русия или Китай.

    Коментиран от #19

    22:52 26.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 604

    7 3 Отговор
    явно е на щат...пхахаххахахахха

    22:53 26.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ами

    25 3 Отговор
    САЩ хем твърдят че не участват в конфликта,
    хем признават че доставят въоръжение за окраина,
    хем искат да сложат край на конфликта с Русия :)

    22:55 26.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Черната брада

    9 6 Отговор
    Европа и Зеленски вече могат да задоволят нуждата от оръжие, ама на Цункай няма кой да му бачка бомбите, че нема деньги да плаща!

    22:56 26.03.2026

  • 23 Пристига вярно

    12 4 Отговор
    На главата на Наркоман зелен

    22:57 26.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Овчар

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Овчаря":

    Има контракт и от там отива в Китай,по тарикати са..!!

    22:57 26.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Напълно обожавам факти

    11 2 Отговор
    ТесаТравестити

    Коментиран от #35, #36

    23:02 26.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Зеленко Белоносков

    6 7 Отговор
    И нека перемогата начньотся сейчас!
    Звинете, что по руский, но я не могу сдержатся пока посричевать на мою любимою Мову...
    На руски ми е по-лесно, бе!
    Айде на контранаступаааа!!!
    Къде ми е тръбичката и огледалцето?

    23:10 26.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Путине, Путине...

    6 13 Отговор
    Натовско оръжие избива руснаци....това ли искаше ????

    Коментиран от #45

    23:34 26.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Дедо

    9 1 Отговор

    До коментар #43 от "Путине, Путине...":

    Спри да си играеш с банана че стана кафяв.

    00:09 27.03.2026

  • 46 Така, така

    11 2 Отговор
    После да не реват, защо са ги унищожили и тях! Уж не участвали? Ама Иран показа, как се отнасят с "помагачи" и "приятели"!
    И тези "натовци" ще си го получат. Русия винаги идва за своето!

    00:15 27.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мутата

    8 2 Отговор
    БолигиУятРуснаците

    00:22 27.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Кравар

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Копейка":

    Тоя рижавия успешно ни занулява.

    04:07 27.03.2026

  • 52 Ранец

    3 1 Отговор
    Да пратиш 10 хиляди военни с/у 93 млн. нация = сериозна идиотия, срамното че България прави 1345 години а участваме в подобни "авантюри" по политически, вонен и икономически начин ? Гласувайте "за евроатлантизма" и скоро ще имам вълномащабна война и тук.

    07:14 27.03.2026

  • 53 Баш химик

    2 0 Отговор
    Защо НАТО харчи нашите пари от вноски по членството ни за страна, която не е член?!? НАТО не беше ли отбранителен съюз за държавите членки, а не нападателен за държава, която няма нищо общо?!? Това си е пладнешки обир на нашите пари, обаче всички ние си траем! Не е ли редно вече да не ни харчат парите както им скимен?!?

    10:27 27.03.2026

  • 54 Цялото американско въоръжение

    0 0 Отговор
    Цялото американско въоръжение за Украйна, финансирано от съюзниците на Киев съгласно инициатива на НАТО за подпомагане на Украйна ---------------- АНТО се отбранява, Сър!

    18:22 27.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания