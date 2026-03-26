НАТО: Цялото американско въоръжение за Украйна, финансирано от съюзниците, е доставено или продължава да пристига

Цялото американско въоръжение за Украйна, финансирано от съюзниците на Киев съгласно инициатива на НАТО за подпомагане на Украйна, наречена "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), е било доставено или продължава да пристига в страната, заяви говорителката на НАТО Алисън Харт, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изявлението дойде, след като в. "Вашингтон пост" съобщи, че Пентагонът обмисля дали да пренасочи оръжия, предназначени първоначално за Украйна, към Близкия изток, тъй като войната в Иран затруднява доставките на някои от най-важните боеприпаси на американската армия.

Още новини от Украйна

"Всичко, за което съюзниците и партньорите от НАТО са платили чрез PURL, е доставено или продължава да пристига в Украйна", увери Харт.

Междувременно Канада днес обяви допълнителни санкции срещу Русия, добавяйки още 100 кораба от "сенчестия флот на Русия" към санкционния списък, съобщи Ройтерс.

За поредните канадски санкции по отношение на Русия става дума в изявлението на външната министърка на Канада Анита Ананд. Според канадското външно министерство санкциите са въведени за борба със заобикалянето на въведените предишни ограничения.

Общо от 2014 г. досега Канада включи в санкционни списъци 3 400 физически и юридически лица, както и 600 кораба, отбелязва ТАСС.