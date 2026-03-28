Путин поиска бизнесмени да финансират войната с Украйна

Руският президент Владимир Путин е поискал от водещите руски бизнесмени да осигурят финансиране за руското правителство. Това показва, че Кремъл може би отчаяно се нуждае от икономическа помощ и може би поставя условия за национализиране на активи в подкрепа на военните усилия. Руският независим вестник The Bell съобщи, позовавайки се на множество източници, запознати с разговора, че Путин е провел закрита среща с водещите руски бизнесмени на 26 март, на която е призовал бизнесмените да внесат средства в руския федерален бюджет.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Един източник е казал пред The Bell, че идеята е дошла от ръководителя на руската държавна петролна компания "Роснефт" Игор Сечин, който според съобщенията е направил това предложение и предложение за емитиране на военни облигации като механизъм за набиране на средства за Путин на 25 март.
The Bell съобщи, че сенаторът от Съвета на федерацията на Русия Сюлейман Керимов незабавно е обещал 100 милиарда рубли (около 1,22 милиарда долара) на Путин и че друг неопределен бизнесмен е обещал допълнителна подкрепа, но не е разкрил сумата.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Путин се е срещнал с руски бизнесмени, но отрече да е искал пари от бизнесмените, че парите са за военни усилия и че идеята е дошла от Сечин.
Песков твърди, че един от участниците е обсъждал необходимостта от даряване на "много голяма сума пари" на руската държава, но подчерта, че това е лично решение.
Това заплашва да наруши обещание, което той е дал на руските олигарси да не национализира активите им скоро след вземането на властта. Путин се срещна с водещи руски бизнесмени през юли 2000 г. и обеща да поддържа приватизацията от 90-те години на миналия век на активи, които преди това са принадлежали на Съветския съюз, в замяна на това бизнесмените да стоят извън руската политика и да му се закълнат във вярност.
На 27 март Песков заяви, че един от участниците в срещата на 26 март е отбелязал, че повечето от присъствалите са започнали бизнеса си през 90-те години на миналия век и са били свързани с руската държава "по един или друг начин" по това време, така че много от участниците "считат за свой дълг" да правят финансови вноски към руската държава.
Путин многократно е намеквал, че Кремъл е против национализацията на собствеността, но постепенно я ускорява по време на войната.
Позоваването от страна на Песков на приватизацията на индустриални активи в Русия през 90-те години на миналия век и намекът, че бизнесмените трябва да считат финансирането на руската държава за свой "дълг", може да има за цел да създаде модел на очаквано поведение за олигарсите на фона на засилващите се усилия на Русия за цензура. Репресиите на Кремъл срещу Telegram и други усилия за цензура в интернет могат да помогнат за неутрализиране на бизнесмени, които биха могли да се опитат да се противопоставят на усилията на Кремъл за национализация, като оръжейят информационното пространство.
Украйна и Саудитска Арабия сключиха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната на 27 март. Президентската канцелария на Украйна съобщи, че Украйна ще помогне на Саудитска Арабия с противовъздушна отбрана съгласно споразумението, което също така очертава основите за по-нататъшни контакти и включва технологично сътрудничество и инвестиции.
Украинският президент Володимир Зеленски подписа споразумението преди по-нататъшни преговори със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман ал Сауд. Зеленски заяви, че подобно сътрудничество може да бъде взаимноизгодно, тъй като Саудитска Арабия има "нещо, от което Украйна се интересува".
На 27 март Латвия предупреди, че Русия е започнала кампания за когнитивна война, лъжливо обвинявайки балтийските държави, че са позволили на Украйна да нанася удари срещу Русия от териториите им. Латвийското Министерство на отбраната (МО) заяви на 27 март, че Русия провежда мащабна информационна война срещу Латвия, Литва и Естония, като лъжливо твърди, че балтийските държави позволяват на украинските сили да използват територията им за удари срещу Русия.
Латвийското МО вероятно отговаря на твърдения, че властите са открили свалени украински дронове в Латвия и Естония, които вероятно са били отклонени от курса на руска електронна война.
Латвийското МО подчерта, че балтийските държави не участват в планирането и изпълнението на украински удари срещу Русия.
26 Първанов
Интересен козус! Деликатен!
Интересен козус! Деликатен!
Защото отгледаната от Путин олигархия,която забогатя на гърба на мужика става пряк съучастник в престъплениеята. Сиреч вече ще им се търси отговорносглт поименно. Те и нямат изхад, спомняме си Ходорковски. Ще наблюдаваме
Въпросът за дълга на САЩ и Китай е комплексен, като и двете страни имат сериозни, но различни по характер финансови проблеми към 2024-2025 г. Твърдението, че проблемът на Китай е по-голям поради масово изкупуване на американски дълг, не е напълно точно според актуалните данни.
Ето ключовите факти:
Мащаб на дълга (към началото на 2026 г.): САЩ имат по-голям общ държавен дълг (над 38 трилиона долара), което е около 122% от БВП. Китайският държавен дълг е значително по-нисък като процент от БВП (около 90%), но общият дълг (включително скритите дългове на местните власти и корпоративния сектор) расте бързо.
Китай и американският дълг: Вярно е, че Китай е един от големите чуждестранни държатели на американски държавни облигации, но той не е "изкупил" целия дълг. Към средата на 2025 г. Китай притежава около 756-760 милиарда долара американски дълг, което е спад спрямо предходни години.
Кой държи дълга на САЩ: Китай притежава по-малко от 3% от общия дълг на САЩ. По-голямата част от американския дълг (над 70%) се държи от американски инвеститори, институции и Федералния резерв.
Проблемът на Китай: Основният проблем на Китай не е, че държи американски дълг, а огромният обем вътрешен дълг (корпоративен и на местните власти), създаден за финансиране на инфраструктура и имоти, който се превръща в "лоши кредити".
Тенденция: Китай активно намалява експозицията си към
Русия дава 10% от своя БВП за войната, а ЕС само 0,5%. Разликата в тежестта за народа е 20 пъти. Не е лесно да си руснак. Не само те репресират, ами си плащаш солено. Късметлиите умират на фронта. Ние в Европа нищо не знаем. Разглезени сме и мрънкаме за глупости. Най-големият ни проблем е инфлацията, а дори не знаем, че Източна Азия и Еврозоната са регионите с най-ниска инфлация в света. Унгария с руски нефт и газ има една от най-високите инфлации в Европа. Турция с руски нефт и газ имат една от най-високите инфлации в света. България пък има най-ниската инфлация в Източна Европа.
До коментар #29 от "Гост":Големи лъжи. Държавен дълг към БВП в момента, както и промяна за последните 10 г.
САЩ - 125% (+20%)
Китай - 94% (+46%)
ЕС - 82% (-2%)
Дългът на Китай до 10 години ще задмине този на САЩ. Така субсидират строителството и технологиите. Дългът на ЕС не мърда, защото след фалира на Гърция има строги правила. Ако добавим дълга на местните власти, Китай вече е задминал САЩ.
САЩ - 141% (+23%)
Китай - 148% (+86%)
ЕС - 83% (-2%)
Китай се развива с ударно теглене на заеми. Европа изостава, защото не тегли и не инвестира. Пълно щастие няма. Ако ще се състезаваме със САЩ и Китай, ще трябва да теглим заеми и да инвестираме в технологии. Русия с ниския й дълг виж колко е изостанала. Афганистан, например, няма никакъв дълг. Дългът е хубаво нещо, когато го използваш умно, за добри инвестиции с висока възвръщаемост.
