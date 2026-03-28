Новини
Свят »
Русия »
Путин поиска бизнесмени да финансират войната с Украйна
28 Март, 2026 08:13 2 549 116

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Путин се е срещнал с руски бизнесмени, но отрече да е искал пари от тях, че парите са за военни усилия и че идеята е дошла от Игор Сечин

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Руският президент Владимир Путин е поискал от водещите руски бизнесмени да осигурят финансиране за руското правителство. Това показва, че Кремъл може би отчаяно се нуждае от икономическа помощ и може би поставя условия за национализиране на активи в подкрепа на военните усилия. Руският независим вестник The Bell съобщи, позовавайки се на множество източници, запознати с разговора, че Путин е провел закрита среща с водещите руски бизнесмени на 26 март, на която е призовал бизнесмените да внесат средства в руския федерален бюджет.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Един източник е казал пред The Bell, че идеята е дошла от ръководителя на руската държавна петролна компания "Роснефт" Игор Сечин, който според съобщенията е направил това предложение и предложение за емитиране на военни облигации като механизъм за набиране на средства за Путин на 25 март.

The Bell съобщи, че сенаторът от Съвета на федерацията на Русия Сюлейман Керимов незабавно е обещал 100 милиарда рубли (около 1,22 милиарда долара) на Путин и че друг неопределен бизнесмен е обещал допълнителна подкрепа, но не е разкрил сумата.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Путин се е срещнал с руски бизнесмени, но отрече да е искал пари от бизнесмените, че парите са за военни усилия и че идеята е дошла от Сечин.

Песков твърди, че един от участниците е обсъждал необходимостта от даряване на "много голяма сума пари" на руската държава, но подчерта, че това е лично решение.

Това заплашва да наруши обещание, което той е дал на руските олигарси да не национализира активите им скоро след вземането на властта. Путин се срещна с водещи руски бизнесмени през юли 2000 г. и обеща да поддържа приватизацията от 90-те години на миналия век на активи, които преди това са принадлежали на Съветския съюз, в замяна на това бизнесмените да стоят извън руската политика и да му се закълнат във вярност.

На 27 март Песков заяви, че един от участниците в срещата на 26 март е отбелязал, че повечето от присъствалите са започнали бизнеса си през 90-те години на миналия век и са били свързани с руската държава "по един или друг начин" по това време, така че много от участниците "считат за свой дълг" да правят финансови вноски към руската държава.

Путин многократно е намеквал, че Кремъл е против национализацията на собствеността, но постепенно я ускорява по време на войната.

Позоваването от страна на Песков на приватизацията на индустриални активи в Русия през 90-те години на миналия век и намекът, че бизнесмените трябва да считат финансирането на руската държава за свой "дълг", може да има за цел да създаде модел на очаквано поведение за олигарсите на фона на засилващите се усилия на Русия за цензура. Репресиите на Кремъл срещу Telegram и други усилия за цензура в интернет могат да помогнат за неутрализиране на бизнесмени, които биха могли да се опитат да се противопоставят на усилията на Кремъл за национализация, като оръжейят информационното пространство.

Украйна и Саудитска Арабия сключиха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната на 27 март. Президентската канцелария на Украйна съобщи, че Украйна ще помогне на Саудитска Арабия с противовъздушна отбрана съгласно споразумението, което също така очертава основите за по-нататъшни контакти и включва технологично сътрудничество и инвестиции.

Украинският президент Володимир Зеленски подписа споразумението преди по-нататъшни преговори със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман ал Сауд. Зеленски заяви, че подобно сътрудничество може да бъде взаимноизгодно, тъй като Саудитска Арабия има "нещо, от което Украйна се интересува".

На 27 март Латвия предупреди, че Русия е започнала кампания за когнитивна война, лъжливо обвинявайки балтийските държави, че са позволили на Украйна да нанася удари срещу Русия от териториите им. Латвийското Министерство на отбраната (МО) заяви на 27 март, че Русия провежда мащабна информационна война срещу Латвия, Литва и Естония, като лъжливо твърди, че балтийските държави позволяват на украинските сили да използват територията им за удари срещу Русия.

Латвийското МО вероятно отговаря на твърдения, че властите са открили свалени украински дронове в Латвия и Естония, които вероятно са били отклонени от курса на руска електронна война.

Латвийското МО подчерта, че балтийските държави не участват в планирането и изпълнението на украински удари срещу Русия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    38 5 Отговор
    Кой не може да лети е обречен ...

    Коментиран от #48

    08:15 28.03.2026

  • 2 Дядо Поп

    38 15 Отговор
    Посегнеш ли на парите на бизнеса става лошо и опасно

    Коментиран от #50, #52

    08:17 28.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ВВП

    17 28 Отговор
    Това е патриотизъм .Който не подкрепя Москва ,и тя няма да го подкрепя ..Есср лишава жителите на комуната ,за да има пари за Киев и война ..Сега искат да си разделят 90 млд евра .Обаче някои хора им пречат .

    Коментиран от #65, #88, #104

    08:20 28.03.2026

  • 5 ВВП

    19 20 Отговор
    Винаги през вековете войната се плаща от богатите ..Ако не искат да хващат гората..

    Коментиран от #11

    08:21 28.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ясно е вече

    41 17 Отговор
    Агонията на империята се ускорява.

    08:23 28.03.2026

  • 8 Киев за два дня

    29 16 Отговор
    ДАЙТЕ МИ ПАРИ!🤣

    08:24 28.03.2026

  • 9 ВВП

    19 18 Отговор
    Пък в Киев ,от парите на Есср ,олигарсите забогатяват ..Сега си чакат едни милярди от Брюксел..

    Коментиран от #107

    08:24 28.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Копеи не философствай!

    23 11 Отговор

    До коментар #5 от "ВВП":

    Изпрати барем 10 еврака на човека.Ще има поне за 2 черни чувала.

    08:25 28.03.2026

  • 12 ВВП

    16 24 Отговор
    Оня зелен наркоман тича из света и проси пари...Пирамидата потопи 1 трлн..За там пишете нещо..

    Коментиран от #89, #113

    08:26 28.03.2026

  • 13 Здравейте руски ssвине

    28 12 Отговор
    Взехте ли Купянск?

    Коментиран от #110

    08:27 28.03.2026

  • 14 Ама как, разбира се,

    25 14 Отговор
    че Путин не се моли за пари като вдовица, а руските олигарси сами и доброволно се натискат да дарят милиарди за войнат в Украйна!
    Даже паднали наколене пред Путин с думите- "Бащицо, молим те, приеми нашите милиарди в знак на нашата любов към теб!"
    Лично Машата Захарова присъствала на трогателната сцена!

    08:28 28.03.2026

  • 15 Пак аз

    22 9 Отговор
    Путлер да си продаде един от бункерите в комплект с Кабаева.Ще има за две седмици пари за войната.Триднрвната война!

    08:30 28.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Копейки,

    23 9 Отговор
    Не ми се занимавайте с хути,мутии разни там чалми.Събирайте пари и пращайте 🤣😁

    Коментиран от #37

    08:33 28.03.2026

  • 18 Пламен

    16 10 Отговор
    Мъка мъкаааа, закъсация

    08:33 28.03.2026

  • 19 Затъва Матушкта!

    23 12 Отговор
    Разпродава златния резерв в ускорени темпове.
    Не можа да се възползва от скъпите нефт и газ, понеже Украйна бомби пристанишата и танкерите.
    Съюзниците й окапват един след друг.
    Украинците вместо да се предават, настъпват в някои участъци, а в други си връщат загубени позиции.
    Например в Покровск и Мирноград!

    Мъка, другари!

    Коментиран от #35

    08:33 28.03.2026

  • 20 Ако на тези хиени

    14 11 Отговор
    Им посегнеш на парите, на кремълският плъх лошо му се пише.

    08:34 28.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Аз съм веган

    18 10 Отговор
    Бензиностанцията фалира.

    Коментиран от #25

    08:36 28.03.2026

  • 24 Гост

    6 7 Отговор
    Абе, Лалке, кой мислиш, че финансираше досега войната? С билетчета ли?

    08:37 28.03.2026

  • 25 Гост

    6 7 Отговор

    До коментар #23 от "Аз съм веган":

    Вече за 1457-ми път.

    08:37 28.03.2026

  • 26 Първанов

    18 7 Отговор
    Ааа,това го чакам от доста време!
    Интересен козус! Деликатен!
    Защото отгледаната от Путин олигархия,която забогатя на гърба на мужика става пряк съучастник в престъплениеята. Сиреч вече ще им се търси отговорносглт поименно. Те и нямат изхад, спомняме си Ходорковски. Ще наблюдаваме

    08:37 28.03.2026

  • 27 Русофил

    16 9 Отговор
    Закопа си държавата бе!Идиот с идиот.

    08:38 28.03.2026

  • 28 Колективен руски крепостен

    15 6 Отговор
    Абе вкарайте го тоя в някоя лудница.Станахме като Папуа Нова Гвинея.

    08:40 28.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Копейка с чалма и гумени ботуши

    18 6 Отговор
    И Митрофанова вече не плаща, Костя и той, зеленият чорап се ослушва, нали богатееше матушката, четвърта икономика в света, побеждавахме, превземахме, а сега... деньги нет, но вий держитесь... ай сик.... тир ве...

    08:41 28.03.2026

  • 33 Факти

    15 2 Отговор
    Двамата изкуфели пенсионери няма ли да се гътват вече, че да си отдъхне света.

    08:41 28.03.2026

  • 34 Георги

    5 7 Отговор
    това Кирчо го поиска от нас преди 4 години

    08:41 28.03.2026

  • 35 Гост

    5 9 Отговор

    До коментар #19 от "Затъва Матушкта!":

    Да, да. Даже украинската граница е преминала зад Москва
    Кой си троши парите по тПи тр0л0ве, като тебе?

    08:42 28.03.2026

  • 36 Аз съм веган

    14 4 Отговор
    Копейките да събират пари за бункернато джудже.

    08:44 28.03.2026

  • 37 Пр0100киро

    4 12 Отговор

    До коментар #17 от "Копейки,":

    Българи, дайте да дадем по една пенсия за Земенски.

    08:44 28.03.2026

  • 38 Икономидт

    14 3 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    Само,че БВП на Русийката е по-малък от на Италия.Беше де.Сега е колкото на Албания.Тогава прави сметките.
    Пак имаш оценка слаб 2
    Седни си.

    08:45 28.03.2026

  • 39 Ами

    6 9 Отговор
    Измислици ... Премислици :)
    Светът не се върти около окраина.
    Ако Путин иска пари от бизнеса просто ще повиши данъците им.

    Коментиран от #41

    08:46 28.03.2026

  • 40 Тц,тц,тц 😂😂😂

    9 2 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    С.Корея има 0% дълг.И???

    08:47 28.03.2026

  • 41 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    Ще го отровят.

    08:47 28.03.2026

  • 42 Евроатлантически бизнесмен

    7 7 Отговор
    Нас поне никой не ни притеснява с такива глупости! Направо си грабят колкото си искат от народа, без да питат. И за победите на Зеленски, и за Нетаняху, НАТО, и каквато там война им трябва!
    Дори остава и за по някое кокълче да подхвърлят на медиите и разни Базирани Институти.

    08:48 28.03.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    15 5 Отговор
    Кажется кoчинaтa отчаяно фалира таварищи, так ? 😁

    08:51 28.03.2026

  • 44 Путин:

    14 3 Отговор
    Друзя, новичока се вари... избирайте умно😂😂😂

    08:52 28.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Дали?

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    Нашите олигарси дерибействат, не плащат данъци и изнасят авоари в чужбина. Щи не вземат и те дадат някой лев на народа?

    08:56 28.03.2026

  • 48 Норнално

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Руските капиталисти са с народа си.

    08:57 28.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Нашия родеб бизнес?

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дядо Поп":

    Де го? Данъци, няма, осигуровки, няма, условия за труд, няма. Къде са налице родни български олигарси, нещо ги няма, пинтии?

    08:59 28.03.2026

  • 51 Първанов

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    Често сравтлняват дълга на Сащ и с този на Китай, смисъл че Китай са много добре, ето картинката!
    Въпросът за дълга на САЩ и Китай е комплексен, като и двете страни имат сериозни, но различни по характер финансови проблеми към 2024-2025 г. Твърдението, че проблемът на Китай е по-голям поради масово изкупуване на американски дълг, не е напълно точно според актуалните данни.
    Ето ключовите факти:
    Мащаб на дълга (към началото на 2026 г.): САЩ имат по-голям общ държавен дълг (над 38 трилиона долара), което е около 122% от БВП. Китайският държавен дълг е значително по-нисък като процент от БВП (около 90%), но общият дълг (включително скритите дългове на местните власти и корпоративния сектор) расте бързо.
    Китай и американският дълг: Вярно е, че Китай е един от големите чуждестранни държатели на американски държавни облигации, но той не е "изкупил" целия дълг. Към средата на 2025 г. Китай притежава около 756-760 милиарда долара американски дълг, което е спад спрямо предходни години.
    Кой държи дълга на САЩ: Китай притежава по-малко от 3% от общия дълг на САЩ. По-голямата част от американския дълг (над 70%) се държи от американски инвеститори, институции и Федералния резерв.
    Проблемът на Китай: Основният проблем на Китай не е, че държи американски дълг, а огромният обем вътрешен дълг (корпоративен и на местните власти), създаден за финансиране на инфраструктура и имоти, който се превръща в "лоши кредити".
    Тенденция: Китай активно намалява експозицията си към

    Коментиран от #68

    08:59 28.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ццц

    2 3 Отговор
    The Institute for the Study of War! 🤣🤣🤣. Кои са те? Какъв е техния стил, истини ли пишат, разумни същества ли са? Отговорът е един и същ - "може би" 🤣

    Коментиран от #62

    09:01 28.03.2026

  • 54 Тимур

    12 2 Отговор
    На практика парите заграбени от олигархичната ,кръвопиеща шайка са пари на Путин. Обикновенния руснак просто е роб на клептократичния режим. Въпросът е, че сега олигарсите стават поименни участници в копфликта,респективно поемат отговорност

    Коментиран от #64

    09:04 28.03.2026

  • 55 Едно от най-противните

    11 4 Отговор
    и гнусните черти на сатана е гордостта, За съжаление, всеки човек поел по пътя на гордостта се е провалил и падането му е било голямо. Така ще е и вече е с бедния Пymя, който така и не пожела да се разкае за действията си в Украйна, да излезе и да каже - сбърках, простете ми. Не той до край ще поддържа псевдо-квази дезинформационната фантазия за укрофашизма и падането му ще е голямо.

    09:04 28.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Стратега

    4 10 Отговор
    Пак фейк нюс! Няма такова искане!
    Уктайнска фалшификация от ISW!

    09:06 28.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 дядо дръмпир точи мачетето

    6 3 Отговор
    Самите те му предложили...мноого напечелили и скали да даряват ,даряват ,а путинката как да им откаже ,откаже.......

    09:10 28.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Един

    5 1 Отговор
    Дайте, за да не ви вземем.

    09:13 28.03.2026

  • 62 Киев за два дня

    7 1 Отговор

    До коментар #53 от "Ццц":

    Може би?

    Коментиран от #87

    09:14 28.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Факти

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "ВВП":

    Русия дава 10% от своя БВП за войната, а ЕС само 0,5%. Разликата в тежестта за народа е 20 пъти. Не е лесно да си руснак. Не само те репресират, ами си плащаш солено. Късметлиите умират на фронта. Ние в Европа нищо не знаем. Разглезени сме и мрънкаме за глупости. Най-големият ни проблем е инфлацията, а дори не знаем, че Източна Азия и Еврозоната са регионите с най-ниска инфлация в света. Унгария с руски нефт и газ има една от най-високите инфлации в Европа. Турция с руски нефт и газ имат една от най-високите инфлации в света. България пък има най-ниската инфлация в Източна Европа.

    09:16 28.03.2026

  • 66 Сраммее

    5 10 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    09:22 28.03.2026

  • 67 Kaлпазанин

    2 4 Отговор
    Путин ли с е обадил на isw или isw е питал Путин ,през секретарката си t@@@ m@@@ и де изчезна бесарабския безаналогов фронт ,????

    09:22 28.03.2026

  • 68 Феликс Дж

    6 2 Отговор

    До коментар #51 от "Първанов":

    Фалирга комунистически Китай, фалирга. Тайван е спасен. Къде иде комунизАма все фалирга.

    09:28 28.03.2026

  • 69 Име

    9 1 Отговор
    Денги нет но вы держитесь. 😀😀😀

    09:38 28.03.2026

  • 70 Иван

    9 2 Отговор
    Наредиха се на опашка да му дават пари!!!! Луди не са. Появи се Путин, направи уж среща и....пак се скрие в землянката, не е безопасно навън.... Дойде и такова време.

    09:41 28.03.2026

  • 71 Започва

    6 0 Отговор
    доброволното скачане от прозорци.

    09:45 28.03.2026

  • 72 Я, Пуся

    6 0 Отговор
    си е оперирал носа за красота!

    09:45 28.03.2026

  • 73 Издънен?

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Нормално":

    Е, добре, че, все пак, нямат 40 трилиона дълг да връщат. Който има да взема от краварите, ще има да взема.

    09:46 28.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Помислете малко

    1 6 Отговор
    От поскъпването на петрола, Русия натрупа колосално много пари и злато. Какви пари да иска, след като хазната е препълнена.
    Пари трябват на Евросъюзя, че се е оголил като църковна мишка.

    Коментиран от #80, #83, #103

    09:49 28.03.2026

  • 76 Пратете номера на сметката

    9 1 Отговор
    Тук в България искаме да пратим копейки да финансираме Майката Русия , че неко баталясва

    09:51 28.03.2026

  • 77 дядо дръмпир

    1 4 Отговор

    До коментар #46 от "В расия пенсията":

    да ,бе 2000€........масовата в гестапо е 800€,а 2000 е твое желание.Дори лекар или айти ще взема ако се пенсионира около 2000€, а сега съм убезден ,че взимат по малко.Никой не обича пенсионерите.Докато плащат ДОО всеки ги ....но когато трябва държава да дава...

    09:51 28.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Пари има нужда

    0 6 Отговор
    Пари има нужда Америка. Затова започнаха да секат новите долари сс подписа на бай ви Дончо

    09:54 28.03.2026

  • 80 Путин гол до кръста на пони

    5 1 Отговор

    До коментар #75 от "Помислете малко":

    Събрах братята бизнесмени не за да им искам пари, а за да им дам. Ясно ли ви е?

    09:56 28.03.2026

  • 81 си дзън

    7 0 Отговор
    Изборът на Путин: Давате парите "доброволно" и ви обявявам за патриоти. Не ги давате - вземам ви всички активи в русията и сте чужди агенти.

    10:01 28.03.2026

  • 82 Факти

    5 5 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    Големи лъжи. Държавен дълг към БВП в момента, както и промяна за последните 10 г.
    САЩ - 125% (+20%)
    Китай - 94% (+46%)
    ЕС - 82% (-2%)
    Дългът на Китай до 10 години ще задмине този на САЩ. Така субсидират строителството и технологиите. Дългът на ЕС не мърда, защото след фалира на Гърция има строги правила. Ако добавим дълга на местните власти, Китай вече е задминал САЩ.
    САЩ - 141% (+23%)
    Китай - 148% (+86%)
    ЕС - 83% (-2%)
    Китай се развива с ударно теглене на заеми. Европа изостава, защото не тегли и не инвестира. Пълно щастие няма. Ако ще се състезаваме със САЩ и Китай, ще трябва да теглим заеми и да инвестираме в технологии. Русия с ниския й дълг виж колко е изостанала. Афганистан, например, няма никакъв дълг. Дългът е хубаво нещо, когато го използваш умно, за добри инвестиции с висока възвръщаемост.

    10:05 28.03.2026

  • 83 Ти помисли

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Помислете малко":

    какво можеш да направиш, за да увеличиш гънките на мозъка си. Как за 1 месец от началото на военните операции в Иран и по-точно от 10 Март, когато започна да се вдига петрола за 20 дни Русия ще натрупа неимоверно много пари. До кой клас си учил математика ? До 2-ри ?

    10:10 28.03.2026

  • 84 Амгъл от калния бункер с токчета 47см

    3 1 Отговор
    Късия ратон с ботокс изнудва богатите алкаши на просията,ама май е близко полагането му до другата мумия ленин!!

    Коментиран от #86

    10:12 28.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Малък пръдльоо

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "ВВП":

    А куда истинский Путин,жалко подобие?

    10:40 28.03.2026

  • 89 Сульо красний

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "ВВП":

    Тебе как те засяга това дребен "щастливецо"?

    10:45 28.03.2026

  • 90 Жалък пръдльоо

    4 0 Отговор

    До коментар #86 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А где Путин, куда он исчез?

    Коментиран от #97

    10:49 28.03.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Руски бизнесмен

    2 1 Отговор
    Душичката ми вземете ма паричките ми оставете айде мола ви се!

    10:52 28.03.2026

  • 93 Дребен пръсцкоо

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Урсулски политик":

    На когото трябва,всичко е подсигурено.НО ЗА ВАС НЯМАААА!!!!

    10:53 28.03.2026

  • 94 само така..

    2 3 Отговор
    Масковските олигарси бълха ги е ухапала,оти знаят че с денгите им ще помогнат на кремля с балистики за техеранците да държат затворени ормузите..а и ще има и за шитите та да затворат вратата на сълзите,та барело нефт за урсулците да рипне на 200$ барело а бг-тата да зареждат на две евро литъро..бравос на вович и сенчестио флот

    Коментиран от #102

    10:57 28.03.2026

  • 95 Тити

    1 1 Отговор
    Марая ще вземе и парите на народа до там са стигнали нещата

    11:13 28.03.2026

  • 96 Смехх

    2 1 Отговор
    Тия ще кажат,че героям са превзели и Москва хахахаха

    Коментиран от #105, #114

    11:29 28.03.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Жалък пръдльоооо

    3 0 Отговор

    До коментар #98 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    МАЙ ГОРИШ ОТ ЖЕЛАНИЕ ДА ТЕСТВАШ ТВЪРДАТА КИТКА,блатен джендерляк. ТОГАВА ЩЕ СЕ ВИДИ КОЙ КАКЪВ Е !!

    12:07 28.03.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Жалък пръдльоооо

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "само така..":

    Рипнало ти е това горе,за жалост безвъзвратно!

    12:16 28.03.2026

  • 103 любопитния

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Помислете малко":

    С колко агнета завърши основното си образование

    12:20 28.03.2026

  • 104 Дърт пръдльооо

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "ВВП":

    рубладжийче,не искаш ли и да те дундуркат?

    12:22 28.03.2026

  • 105 Пръдлячко смехотврен

    3 0 Отговор

    До коментар #96 от "Смехх":

    И до там ще се стигне!Украинците напредват! Рашистите на фронта никакви ги няма,стрелят с ракети по жилищни сгради,болници,родилни домове.Смятат,че ще сломят украинския дух за победа!

    12:58 28.03.2026

  • 106 Абсолютна дезинформация

    1 3 Отговор
    Пусната от Украинският клон на ISW, ужким е от западно издание! А шараните кълват на гола кука всичко е от невежество и простотия !

    13:00 28.03.2026

  • 107 Бууухахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ВВП":

    Както винаги,за вас-НИЩО!!

    13:00 28.03.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Ще е много интересно

    5 1 Отговор
    Последная ход на Путин бизнеса да му финансира пет годишния Блицкриг който трябваше да е за три дена

    13:34 28.03.2026

  • 110 бай хой

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Здравейте руски ssвине":

    е, не виждаш ли че нямат пари

    14:19 28.03.2026

  • 111 Дано са си взели парашутите

    1 1 Отговор
    за срещата.

    15:11 28.03.2026

  • 112 123

    0 0 Отговор
    Тази "новина" я чета,в този сайт,за 3 път от вчера!Мързи ви да ИЗмисляте!?

    16:30 28.03.2026

  • 113 Менте

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ВВП":

    вовка,чакате дядо Путин да ви освободи,а той се крие и никой не знае къде.Много се страхува да не го сполети съдбата на Мадуро или иранеца.

    17:49 28.03.2026

  • 114 Селчо

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Смехх":

    На твое място щях да тренирам самозаритване.

    17:53 28.03.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания