Дмитрий Медведев: Няма граница за руското съвършенство! Сами си произвеждаме бойните дронове

Русия е увеличила производството на различни видове дронове. Това заяви пред РИА Новости заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

"За сравнително кратък период от време успяхме значително да увеличим производството както на леки безпилотни летателни апарати, включително хеликоптери и FPV дронове, така и на тежки, които изпълняват сложни задачи, като например безпилотни летателни апарати от самолетен тип. Няма граница за съвършенството", подчерта той.

Още новини от Украйна

Медведев посочи, че дроновете са "нов вид" оръжие за Русия на фона на продължаващия конфликт в Украйна, където и двете страни ги използват на фронтовата линия и за удари по инфраструктурата в тила.