Русия съобщава за свалени 85 украински дрона над различни региони
27 Март, 2026 09:21, обновена 27 Март, 2026 09:19 1 098 33

МО в Москва: ПВО е действала през нощта над няколко области и Крим

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската противовъздушна отбрана е унищожила тази нощ 85 украински безпилотни летателни апарата над територията на Русия, съобщава ТАСС, позовавайки се на Руското министерство на отбраната, пише БТА.

В официалната сводка на ведомството се посочва, че в периода от 23:00 ч. московско време (22:00 ч. българско време) на 26 март до 7:00 ч. (6:00 ч. българско време) на 27 март дежурните сили на ПВО са прехванали и унищожили общо 85 украински дрона.

Според Министерството безпилотните апарати са били неутрализирани над района на Москва, както и над Брянска, Ленинградска, Вологодска, Смоленска, Белгородска, Курска и Псковска област, включително и над анексирания през 2014 г. Кримски полуостров, както и над акваторията на Черно море.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Въпрос

    14 2 Отговор
    В коя нефтена рафинерия и фабрики са ги свалили
    Мбуа ха ха ха ха

    09:20 27.03.2026

  • 2 наблюдател

    13 2 Отговор
    Ква стана тя - всяка нощ да гърмят по руски заводи и рафинерии - така ще е докато путин е жив

    09:24 27.03.2026

  • 3 Да бе,

    9 2 Отговор
    знаем и продължението- падащи отломки, сухи треви, силен вятър и т,н
    Освен това много пушат!

    09:24 27.03.2026

  • 4 в кремъл

    5 3 Отговор
    трябва да има смени, това ся е някаква еврейска игра

    09:28 27.03.2026

  • 5 Смех с ватенки

    13 3 Отговор
    Украинците ни направиха на маймуни.

    09:30 27.03.2026

  • 6 Втарая???

    11 2 Отговор
    Втарая???

    09:31 27.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    А бункерния трус с ботокса где!

    09:32 27.03.2026

  • 8 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Киев за два дня, что сличилас!

    09:33 27.03.2026

  • 9 И да се знае!

    11 2 Отговор
    ВСВ я печелят САЩ, Великобритания и лендлиза.От СССР -пушечното месо.

    09:33 27.03.2026

  • 10 Поредната тежка нощ

    9 2 Отговор
    от гледна точка дронове преживя Русия. Във Волгоградска област, в град Череповец е бил атакуван и ударен най-големият завод за производство на азотни, калиеви и фосфатни торове в Европа АО "Апатит". Ударено е при атака с дронове и предприятието "Северстал", което също се намира в Череповец. Основната дейност включва производство на стомана, висококачествени валцувани продукти и добив на суровини (желязна руда, въглища).

    09:34 27.03.2026

  • 11 стоян георгиев

    10 0 Отговор
    Войната смени ситуациите в тила.вече.русия не е безопасно място

    09:34 27.03.2026

  • 12 Русия загуби тази война!

    9 1 Отговор
    По най-брутален начин.ВСУ гърмят по руска територия където и когато си поискат.ПВО има само около бункерите на бункерният страхливец.

    09:36 27.03.2026

  • 13 Около резиденциите на Путя

    8 1 Отговор
    има повече ПВО, отколкото в цялата останала Европейска Русия. Макар че той физически обитава само една от тях!

    Пуся е много ценен?!

    Коментиран от #19

    09:45 27.03.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    7 0 Отговор
    Доброе утро таварищи.
    В Белгород спрашивают, а наистина ли далечна Русия е свалила 55 дрона ?

    09:46 27.03.2026

  • 15 Оня с коня

    9 0 Отговор
    Това е Сводката която се докладва на Путин за деня -свалени 85 укр. Дрона.КОЛКО ОБАЧЕ не са свалени какво с причинили?А КОЛКО СТРУВАТ Мунициите на Руския Данъкоплатец необходими за свалянето на Укр. Дронове?Това се премълчава.

    Коментиран от #18

    09:46 27.03.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    8 3 Отговор
    Русия води несправедлива, безчовечна война !!!
    Води я с платени контрактници и наемници отишли да правят кървави пари в Украйна. Това е руската правда. Русия загуби тази война таварищи ☝️

    09:51 27.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Европеец

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Оня с коня":

    няма как да не се съглася с коментара ти... така е и за всичко е виновен либералния Путин....

    10:07 27.03.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Около резиденциите на Путя":

    "...Около резиденциите на Путя има повече ПВО, отколкото в останалата Русия..."

    Споделя информация от ру3ките телеграм канали, които още не са закрити ☝️ От септeмври досега за шест месеца украинците (американците) са унищожили над 200 РЛС и над 100 ЗКР C300 / C400. Това обяснява провалната липса на ПВО. Русия губи вайната таварищи и сейчас кво правим ?

    Коментиран от #21

    10:12 27.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Смях в залата

    4 1 Отговор
    Путин подкани руските олигарси "доброволно" да финансират войната в Украйна: Време е най-едрия бизнес да започне да помага за финансиране на войната.

    😂

    Коментиран от #23

    10:27 27.03.2026

  • 23 Руснаците

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "Смях в залата":

    Еми това са патриоти и са готови да дават пари, а украинците патриоти вместо да дават крадат хахахах, едните са готови на всичко за държавата си, другите обичат да крадат от държавата си хаха, ето защо укрите няма да ги бъде

    Коментиран от #25

    10:29 27.03.2026

  • 24 Евлла сваля ги наред

    3 0 Отговор
    Нито един цивилен няма жертва
    Всичко е свалено върху рафинериите

    10:29 27.03.2026

  • 25 Няма такова нещо

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Руснаците":

    Украинските олигарси и много богати спортисти даряват огромни суми, без да ги подканва някой, а просто защото искат. А в Русия никой не дарява доброволно, а от страх да не падне през прозореца :)))

    10:39 27.03.2026

  • 26 Тома

    2 3 Отговор
    Литва ,Латвия и Естония са дали разрешение украински дронове от тяхна територия да атакуват Петербург.Познайте какво ще им се случи

    Коментиран от #28

    10:54 27.03.2026

  • 27 Макробиолог

    1 3 Отговор
    А Ньетуняху где?

    Коментиран от #29, #32

    10:57 27.03.2026

  • 28 Нищо не може да им

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Тома":

    се случи, защото от територията на Беларус, не само се изстрелват ракети и дронове, но и руски войници атакуват Украйна от беларуска територия. Същото е, така че са квит.

    10:58 27.03.2026

  • 29 А МОЧАТА?

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Макробиолог":

    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    11:00 27.03.2026

  • 30 Хаха

    1 0 Отговор
    Голям смях са ватенките. Съобщават винаги колко са свалили. А колко не да, все си крият.

    11:23 27.03.2026

  • 31 БУХАХАХА

    1 0 Отговор
    Рашките тролове обърнали палачинката, сорос добре плаща.

    12:17 27.03.2026

  • 32 е ми

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Макробиолог":

    на работа. Както всеки ден. Поне всеки ден го показват там по телевизиите. А Алтоляха где? Ни думи, ни вопъл ни стон от него...

    13:32 27.03.2026

  • 33 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Затова горят пристанищата за експорт на нефт и няколко танкера в русия. Все пак има други медии, които пишат истината за успехите на Украйна във войната. Не мислете, че сме глупаци да вярваме на руските лъжи.

    15:17 27.03.2026

