Русия съобщава за свалени 85 украински дрона над различни региони

Руската противовъздушна отбрана е унищожила тази нощ 85 украински безпилотни летателни апарата над територията на Русия, съобщава ТАСС, позовавайки се на Руското министерство на отбраната, пише БТА.

В официалната сводка на ведомството се посочва, че в периода от 23:00 ч. московско време (22:00 ч. българско време) на 26 март до 7:00 ч. (6:00 ч. българско време) на 27 март дежурните сили на ПВО са прехванали и унищожили общо 85 украински дрона.

Според Министерството безпилотните апарати са били неутрализирани над района на Москва, както и над Брянска, Ленинградска, Вологодска, Смоленска, Белгородска, Курска и Псковска област, включително и над анексирания през 2014 г. Кримски полуостров, както и над акваторията на Черно море.