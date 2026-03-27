Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Нови дипломатически канали между САЩ и Иран: възможна среща в Пакистан

27 Март, 2026 12:10 1 590 11

Берлин съобщава за непреки контакти и подготовка за директен диалог между двете страни

Нови дипломатически канали между САЩ и Иран: възможна среща в Пакистан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че между САЩ и Иран са се провели непреки преговори и че представители на двете страни подготвят възможна среща в Пакистан, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю за радио „Дойчландфунк“ Вадефул посочи, че по негови данни вече са осъществени индиректни контакти и се работи по организацията на потенциална директна среща в близко бъдеще.

По информация на списание „Шпигел“ позициите на Вашингтон и Техеран вече са били разменени писмено чрез посредници. Германският министър определи това като положителен сигнал и подчерта значението на самия факт, че двете страни поддържат диалог.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швабата е светил

    9 1 Отговор
    та Знае

    12:11 27.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    Условията се поставят от победителите ,говедата да с визтефлвт от близкия изток исрахел да си стане Палестина ,и собствениците на петролни резерви да гарантират доставките в пари със покритие !!!!!!златно а не ,с петрол и злато което нямат

    12:24 27.03.2026

  • 4 Да,бе

    10 2 Отговор
    Изпозападналите ще се редят на опашка да целуват ръка на аятолаха...Или нещо,което е държал в ръката си ...

    12:28 27.03.2026

  • 5 Междувременно

    8 0 Отговор
    Бомбардировките се засилват.

    12:28 27.03.2026

  • 6 На някой

    11 1 Отговор
    да не му е ясно, че оранжевия макак преговори сам със себе си. Иран не знаят за такива преговори.

    12:35 27.03.2026

  • 7 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    ПЕРСИ,СРИНЕТЕ ГИ ДО ОСНОВИ

    12:35 27.03.2026

  • 8 Напълно възможно с тези преговори

    5 0 Отговор
    Тръмп отново да ги лъже изпуска мъгла пред очите на персите за да може да направи изненадващ десант на островите в формулския проток. Същия вариант като преговорите в началото между тях и той ни удари най-изненадващо и получи някаква минимална преднина.
    Дончо е хитър и несправедлив

    12:43 27.03.2026

  • 9 Я пък тоя

    10 1 Отговор
    Преговори не е имало, няма и не се знае евентуално кога ще има.
    Какво ни облъчват с неверни новини, не знаят ли, че съществува интернет и можем да се информираме.
    Една лъжа повторена 100 пъти, става голяма лъжа.

    13:09 27.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Изглежда вече

    2 0 Отговор
    Никой не вярва на оранжевия макак. Неговите преговори и сделки за глупаци. А персите не са такива. Изглежда, че и американците вече не пият белина. Клоуна се смята за много умен но да манипулираш пазарите в целия свят май ще му изиграе лоша шега.

    14:38 27.03.2026

