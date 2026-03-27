Нови дипломатически канали между САЩ и Иран: възможна среща в Пакистан

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че между САЩ и Иран са се провели непреки преговори и че представители на двете страни подготвят възможна среща в Пакистан, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю за радио „Дойчландфунк“ Вадефул посочи, че по негови данни вече са осъществени индиректни контакти и се работи по организацията на потенциална директна среща в близко бъдеще.

По информация на списание „Шпигел“ позициите на Вашингтон и Техеран вече са били разменени писмено чрез посредници. Германският министър определи това като положителен сигнал и подчерта значението на самия факт, че двете страни поддържат диалог.