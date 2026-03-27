Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран обяви ограничения за корабоплаването през Ормузкия проток

Иран обяви ограничения за корабоплаването през Ормузкия проток

27 Март, 2026 13:15 4 061 24

  • корабоплаване-
  • ормузки проток-
  • иран-
  • израел-
  • сащ

КГИР предупреждава за „строги мерки“, три кораба вече са върнати след сигнали от военноморските сили

Иран обяви ограничения за корабоплаването през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че във връзка със ситуацията около Ормузкия проток се въвеждат ограничения за корабоплаването, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавни медии в страната, цитирана от БТА.

Според изявлението преминаването на кораби към и от пристанища на държави, които се разглеждат като съюзници или поддръжници на САЩ и Израел, е забранено по всички маршрути и направления.

От КГИР заявяват, че Ормузкият проток е затворен и всякакви опити за преминаване ще бъдат посрещнати със „строги мерки“.

По информация на иранските власти три контейнеровоза, плаващи под различни флагове, вече са били принудени да се оттеглят от района след предупреждения, отправени от военноморските сили на Корпуса.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на кого да вярвам

    78 6 Отговор
    дончо тъпия кравар нали каза че ги е победил тия?

    Коментиран от #4

    13:18 27.03.2026

  • 2 Я пък тоя

    69 4 Отговор
    Луди ли сте????
    Какви ограничения въвеждат, те го затвориха.
    Пускат кораби само на приятели.

    13:19 27.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Я пък тоя

    34 6 Отговор

    До коментар #1 от "на кого да вярвам":

    Това в първото полувреме, мача не е приключил.
    Пък и първото полувреме при резултат 1 на 1, за Дончо си е победа.

    13:21 27.03.2026

  • 5 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    6 34 Отговор
    Скоро подхващам аятоласите. Нема да им се размине.

    13:25 27.03.2026

  • 6 И на теб ли ти светна

    44 4 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    че барелчето ще скочи над 150 долара.
    Скоро това няма да приключи.

    Коментиран от #9, #10

    13:25 27.03.2026

  • 7 Вица на деня

    8 26 Отговор
    Иран затворил пролива...а ирански танкери минават ли....

    Коментиран от #11

    13:26 27.03.2026

  • 8 Ко стана с руския нефт за Куба

    10 34 Отговор
    Още не е пристигнал. Само думи думи думи.... никакви дела
    Няма приятел които Русия да не му е забила нож в гърба.
    А сега и новината:
    В района на Карибите се провежда спасителна операция за издирването на две изчезнали платноходнни лодки, превозващи хуманитарна помощ от Мексико за Куба, предаде BBC. Двете лодки са отплавали от Исла Мухерес в мексиканския щат Кинтана Ро на 20 март и се е очаквало да пристигнат в Хавана във вторник или сряда, но не е осъществявана връзка с тях и няма потвърждение за пристигането им. Мексиканският флот уверява, че използва всички ресурси, с които разполага, за да локализира плавателните съдове и да гарантира безопасността на екипажите им. В операцията участват и военни самолети.

    13:27 27.03.2026

  • 9 Споко

    6 36 Отговор

    До коментар #6 от "И на теб ли ти светна":

    Бомбят аятоласите и пускат танкерите....скоро

    Коментиран от #19

    13:27 27.03.2026

  • 10 и според тебе

    31 4 Отговор

    До коментар #6 от "И на теб ли ти светна":

    20-25% от трафика на петрол е вдигнал цената двойно, а не са големите картели които искат да печелят пари на твои гръб. Верваш ли на тия тъпотии... 20% срещу 80%? А стига бе. Аре това на раменете да не е само за носене на шапка, а?

    Коментиран от #17

    13:28 27.03.2026

  • 11 като минат

    16 5 Отговор

    До коментар #7 от "Вица на деня":

    се съпровождат после от американските сили до мястото където те биха искали да прелеят петрола.. .в САЩ

    Коментиран от #13

    13:30 27.03.2026

  • 12 прокопи

    27 1 Отговор
    А Грета Туберг може ли да минава?

    13:30 27.03.2026

  • 13 Вица на деня

    3 20 Отговор

    До коментар #11 от "като минат":

    Американците само трепат аятоласи, не съпровождат, ама кой да знай.

    Коментиран от #14

    13:32 27.03.2026

  • 14 като минат

    5 8 Отговор

    До коментар #13 от "Вица на деня":

    "съпровождат"... към САЩ

    13:36 27.03.2026

  • 15 Ганчев

    4 23 Отговор
    Ще отворят протока.И да не искат ще го отворят.

    13:42 27.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не си информиран

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "и според тебе":

    Това са борсови индекси който се покачва от търсенето и несигурността.

    13:44 27.03.2026

  • 18 Герги

    18 2 Отговор
    Не е възможно да заплашват,нали Тръмпоча ги разпердушини...

    13:51 27.03.2026

  • 19 Я пък тоя

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Споко":

    Те ги бомбят отдавна, а прохода си е затворен.

    Коментиран от #23

    13:58 27.03.2026

  • 20 Ауууу

    19 0 Отговор
    Нали Тръмп е унищожил морския флот на Иран и как така иранците без флот успяват да контролират този проход.Тръмп май си фантазира някой неща но само с изтребители не става.Иран не е групировка а е държава и то сериозно въоражена.

    13:59 27.03.2026

  • 21 Какъв празноглавец трябва

    17 2 Отговор

    До коментар #16 от "Кухоглава копейка":

    да си за да си наложиш сам санкции на евтини горива и ресурси...... А сега откъде ще ги получим ако започне и сухопътна операция и колко време ще продължи....

    14:03 27.03.2026

  • 22 Ами

    19 1 Отговор
    Евреите и ТРОМПЕТА СЕГА СЕ ОПЛАКВАЛИ ЧЕ ПУТИН БИЛ ВИНОВЕН ЧЕ ПЕРСИТЕ ГИ РАЗНЕБИТИХА. РУСНАЦИТЕ ИМ БИЛИ ЗАДАВАЛИ КООРДИНАТИ ЗА ЦЕЛИТЕ. А ЩО БЕ. ЕДНИТЕ ИМАХА ЧАДЪР, А ДРУГИТЕ НАЙ МОЩНАТА И ВЪОРЪЖЕНА АРМИЯ. И? - РЕВЛЬОВЦИ.

    14:09 27.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А европейската централна банка

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    ще повиши курса на еврото на нивото на швейцареца защото покритие липсва но плащайки скъпия Петрол в долари при силно ни излиза по-евтино......
    Да но кого заблуждаваме. Всъщност Европейския съюз не се притеснява от силното евро което намалява износа защото ние само внасяме а нищо не произвеждаме за да изнасяме така че.......

    14:39 27.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания