Иран обяви ограничения за корабоплаването през Ормузкия проток

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че във връзка със ситуацията около Ормузкия проток се въвеждат ограничения за корабоплаването, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавни медии в страната, цитирана от БТА.

Според изявлението преминаването на кораби към и от пристанища на държави, които се разглеждат като съюзници или поддръжници на САЩ и Израел, е забранено по всички маршрути и направления.

От КГИР заявяват, че Ормузкият проток е затворен и всякакви опити за преминаване ще бъдат посрещнати със „строги мерки“.

По информация на иранските власти три контейнеровоза, плаващи под различни флагове, вече са били принудени да се оттеглят от района след предупреждения, отправени от военноморските сили на Корпуса.