Иран обяви ограничения за корабоплаването през Ормузкия проток

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че във връзка със ситуацията около Ормузкия проток се въвеждат ограничения за корабоплаването, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавни медии в страната, цитирана от БТА.
Според изявлението преминаването на кораби към и от пристанища на държави, които се разглеждат като съюзници или поддръжници на САЩ и Израел, е забранено по всички маршрути и направления.
От КГИР заявяват, че Ормузкият проток е затворен и всякакви опити за преминаване ще бъдат посрещнати със „строги мерки“.
По информация на иранските власти три контейнеровоза, плаващи под различни флагове, вече са били принудени да се оттеглят от района след предупреждения, отправени от военноморските сили на Корпуса.
1 на кого да вярвам
Коментиран от #4
13:18 27.03.2026
2 Я пък тоя
Какви ограничения въвеждат, те го затвориха.
Пускат кораби само на приятели.
13:19 27.03.2026
4 Я пък тоя
До коментар #1 от "на кого да вярвам":Това в първото полувреме, мача не е приключил.
Пък и първото полувреме при резултат 1 на 1, за Дончо си е победа.
13:21 27.03.2026
5 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
13:25 27.03.2026
6 И на теб ли ти светна
До коментар #3 от "Атина Палада":че барелчето ще скочи над 150 долара.
Скоро това няма да приключи.
Коментиран от #9, #10
13:25 27.03.2026
7 Вица на деня
Коментиран от #11
13:26 27.03.2026
8 Ко стана с руския нефт за Куба
Няма приятел които Русия да не му е забила нож в гърба.
А сега и новината:
В района на Карибите се провежда спасителна операция за издирването на две изчезнали платноходнни лодки, превозващи хуманитарна помощ от Мексико за Куба, предаде BBC. Двете лодки са отплавали от Исла Мухерес в мексиканския щат Кинтана Ро на 20 март и се е очаквало да пристигнат в Хавана във вторник или сряда, но не е осъществявана връзка с тях и няма потвърждение за пристигането им. Мексиканският флот уверява, че използва всички ресурси, с които разполага, за да локализира плавателните съдове и да гарантира безопасността на екипажите им. В операцията участват и военни самолети.
13:27 27.03.2026
9 Споко
До коментар #6 от "И на теб ли ти светна":Бомбят аятоласите и пускат танкерите....скоро
Коментиран от #19
13:27 27.03.2026
10 и според тебе
До коментар #6 от "И на теб ли ти светна":20-25% от трафика на петрол е вдигнал цената двойно, а не са големите картели които искат да печелят пари на твои гръб. Верваш ли на тия тъпотии... 20% срещу 80%? А стига бе. Аре това на раменете да не е само за носене на шапка, а?
Коментиран от #17
13:28 27.03.2026
11 като минат
До коментар #7 от "Вица на деня":се съпровождат после от американските сили до мястото където те биха искали да прелеят петрола.. .в САЩ
Коментиран от #13
13:30 27.03.2026
прокопи
13:30 27.03.2026
13 Вица на деня
До коментар #11 от "като минат":Американците само трепат аятоласи, не съпровождат, ама кой да знай.
Коментиран от #14
13:32 27.03.2026
14 като минат
До коментар #13 от "Вица на деня":"съпровождат"... към САЩ
13:36 27.03.2026
Ганчев
13:42 27.03.2026
17 Не си информиран
До коментар #10 от "и според тебе":Това са борсови индекси който се покачва от търсенето и несигурността.
13:44 27.03.2026
Герги
13:51 27.03.2026
19 Я пък тоя
До коментар #9 от "Споко":Те ги бомбят отдавна, а прохода си е затворен.
Коментиран от #23
13:58 27.03.2026
Ауууу
13:59 27.03.2026
21 Какъв празноглавец трябва
До коментар #16 от "Кухоглава копейка":да си за да си наложиш сам санкции на евтини горива и ресурси...... А сега откъде ще ги получим ако започне и сухопътна операция и колко време ще продължи....
14:03 27.03.2026
Ами
14:09 27.03.2026
24 А европейската централна банка
До коментар #23 от "Атина Палада":ще повиши курса на еврото на нивото на швейцареца защото покритие липсва но плащайки скъпия Петрол в долари при силно ни излиза по-евтино......
Да но кого заблуждаваме. Всъщност Европейския съюз не се притеснява от силното евро което намалява износа защото ние само внасяме а нищо не произвеждаме за да изнасяме така че.......
14:39 27.03.2026