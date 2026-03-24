Мощна експлозия в Йерусалим! Иранската армия изстреля нов залп ракети срещу Израел

Мощна експлозия в Йерусалим! Иранската армия изстреля нов залп ракети срещу Израел

24 Март, 2026 09:16, обновена 24 Март, 2026 10:53 4 091 120

Службата за спешна помощ "Маген Давид Адом" съобщи, че за момента няма информация за жертви, но е изпратила спасители в зоната, където е бил сигнализиран удар

Мощна експлозия в Йерусалим! Иранската армия изстреля нов залп ракети срещу Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп спомена за разговори с неназован ирански представител за прекратяване на войната - информация, която Техеран опроверга, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Армията посочи, че залпът от ирански ракети е бил насочен към северната част на Израел и че се опитва да "пресече заплахата".

Службата за спешна помощ "Маген Давид Адом" съобщи, че за момента няма информация за жертви, но е изпратила спасители в зоната, където е бил сигнализиран удар.

Армията разреши на населението да напусне бомбоубежищата около 20 минути след обявяването на ударите.

Шестима души бяха ранени от осколки на ракети и падащи отломки на различни места в Тел Авив след атаката, съобщиха службата за спешна помощ "Маген Давид Адом", израелският еквивалент на Червения кръст, и полицията, цитирани от ДПА.

Мощна експлозия отекна в Йерусалим, съобщиха журналисти на AФП, след като израелската армия засече ирански ракети, летящи към Израел.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тоти

    13 96 Отговор
    🇷🇺☠️ Заместник-председателят на Комисията по отбрана на руската Държавна дума Юрий Швиткин беше убит на фронта, докато си правеше пиар. Мислеше си, че е на безопасно място, но дронът го застигна и го наказа.

    Коментиран от #9, #10, #67, #75

    09:18 24.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Голям кеф

    84 4 Отговор
    честен ционист сигурно и той много се радва. Искаме още, искаме още.

    09:19 24.03.2026

  • 6 Вашето мнение

    96 9 Отговор
    Ганю да се готви да плаща репарации на Иран вместо господарите си от сащ и исраел.

    Коментиран от #13

    09:19 24.03.2026

  • 7 честен ционист

    8 57 Отговор
    На този Великден, Даниил ще проси огонь от императора на Третия Рим.

    Коментиран от #16, #33

    09:20 24.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Велислава

    78 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тоти":

    Твоят проблем е да си определиш пола, остави войната за мъжете.

    Коментиран от #62

    09:20 24.03.2026

  • 11 Бонев

    108 3 Отговор
    Този железен купол излезе голям ментак.

    09:20 24.03.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    81 4 Отговор
    Четете, за да знаете!
    Коментарите оставям всеки сам да си направи❗
    "Докато е водил детето си да купува провизии, близо до дома им започнала стрелба и бащата е бил принуден от израелски войници да остави 18-месечния си син на земята и да се приближи до близък военен контролно-пропускателен пункт, където е бил съблечен гол и претърсен.

    Израелските войници са измъчвали детето пред баща му, включително са го горили с цигари, убождали са го и са забивали пирон в крака му, както е потвърдено от медицинско свидетелство за причинената телесна повреда на детето. То е получило следи от изгаряния от цигара и прободни рани по крака, причинени от пирона."
    😡😡😡😡😡😡😡

    Коментиран от #19, #61, #77, #87

    09:20 24.03.2026

  • 13 Сталин

    90 4 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Иран каза ,ако исраhell бомбят електроцентралите им ,Иран ще унищожи всички заводи за вода в исраhell и региона и също интернет кабелите на дъното на Ормузкия пролив заминават ,което ще остави половин Европа без интернет,очаквайте милиони араби да мигрират към Европа като свърши водата

    09:21 24.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ПО ТОЧНО

    73 3 Отговор
    МАЙ ЩЕ СТАНЕ.....ОКО ЗА ДВЕ...Ю ДЕЙСКИ

    09:21 24.03.2026

  • 16 Ганчо

    40 3 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    На този велик ден ела бръкни у мойте гащи, хвани жезъла на Мойсей, който ще те дращи.

    09:22 24.03.2026

  • 17 Вашето мнение

    102 3 Отговор
    Пред очите на целия свят, позорът на сащ и оръжието им вече не може да бъде скрит.

    09:22 24.03.2026

  • 18 истината...дядо дръмпи

    57 3 Отговор
    Двойно докосване" атаки: Израел използва същите тактики в Ливан, както в ивицата Газа

    09:23 24.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ДИМЯЩ ЦИОНИСТ В БУНКЕР

    82 2 Отговор
    Господин Аятолах, спри с тези ракети, че ми омръзна да живея като плъх под земята в бункера, моляяяя!

    09:23 24.03.2026

  • 21 Възраждане

    91 6 Отговор
    Братски Иран показа супериорна сила и Нетаняху и Тръмп отвориха пакета с памперсите. Никакви преговори до безусловната капитулация на колективния Нацистки Запад и Израел

    09:24 24.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Я пък тоя

    111 3 Отговор
    Железен купол, железна каска и не знам си какво! Всичко излезе въздух под налягане.
    САЩ ще пази ОАЕ, Кувейт, Дубай, Бахрейн, каква стана тя!? САЩ не могат сами да се опазят. Самолетоносачите им избягаха като бито цигане.

    Коментиран от #29, #59

    09:25 24.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Роден в НРБ

    69 4 Отговор
    Браво! Само така! Удри!

    09:27 24.03.2026

  • 28 Бууф

    6 46 Отговор
    Абе.... в Техеран, какво става?

    Коментиран от #120

    09:28 24.03.2026

  • 29 дядо дръмпи

    9 31 Отговор

    До коментар #24 от "Я пък тоя":

    лъжат елементарно и вие се хващате.нямате видимост ,към ливан ,а това което е истина и се написва в други медии тук се трие!хиляда пъти ви казах ..целта е Унищожение но не на израел ,а на ........ливан и иран!

    Коментиран от #44

    09:28 24.03.2026

  • 30 честен ционист

    3 27 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    Знаеш ли "джуга" как се превежда от ирански, или други кавказки езици като грузински например, а швили знаеп ли какво значи на грузински?

    09:28 24.03.2026

  • 31 Kaлпазанин

    11 34 Отговор
    Евреите не умират ,те са богоизбраните да управляват света ,а останалите трябва да сме им роби

    09:28 24.03.2026

  • 32 Факт

    56 2 Отговор
    Борсовите игри на семейството на Дончо им донесе милиарди

    09:29 24.03.2026

  • 33 Роден в НРБ

    20 9 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    От Путин императора на третия Рим

    09:30 24.03.2026

  • 34 стоян георгиев

    67 4 Отговор
    Това което прави Иран радва целия свят.

    Коментиран от #39

    09:30 24.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ЗОРО

    55 7 Отговор
    Голда Меир, министър председател на Ираел казва: "Ние никога няма да простим на арабите, че ни принудиха да убиваме техните деца"!!! Фашисти!!! Даже надминават фашистите!!!

    Коментиран от #55

    09:31 24.03.2026

  • 37 Къде и в какво

    27 2 Отговор
    Е новината?

    09:31 24.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 честен ционист

    8 36 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    Радваш ли се, като гледаш празния резервоар на автомобила си?

    Коментиран от #48, #107

    09:32 24.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ЗОРО

    69 2 Отговор
    Иран върши мръсната работа на света по отърваване от израелоамериканския фашизъм! Всеки човек със съвест подкрепя Иран!

    Коментиран от #47

    09:33 24.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 От Техеран

    7 32 Отговор
    Съобщават, че за радост на копейките ще изтрелват по една ракета на ден от останалите 5

    Коментиран от #76

    09:33 24.03.2026

  • 44 Я пък тоя

    44 2 Отговор

    До коментар #29 от "дядо дръмпи":

    Целта е ясна, изпълнението е трудно.
    Едно е да искаш, друго е да можеш. На САЩ и Израел сметките излезнаха криви.
    Поне засега.

    Коментиран от #53

    09:34 24.03.2026

  • 45 Бууф

    3 28 Отговор
    Абе.... в Техеран, какво става? Ток, нафта има ли?

    09:34 24.03.2026

  • 46 дядо дръмпи

    9 15 Отговор
    в момента израел унищожи инфраструктурата в ливан /южен/ и бомбят гъсто населени райони .....а ви говорят за бомба в .....и вие се хващате.четете други източници ,но не само бг и просия!!!

    Коментиран от #81

    09:34 24.03.2026

  • 47 Тимур

    6 11 Отговор

    До коментар #41 от "ЗОРО":

    Намали вицовете

    09:34 24.03.2026

  • 48 Ганчо

    30 2 Отговор

    До коментар #39 от "честен ционист":

    Йоб твою мать. Собака ционисткая.

    09:34 24.03.2026

  • 49 Ердоган

    4 48 Отговор
    САЩ отново ще ни спаси от нацизма на този свят. И както каза Тръмп, че ако не е бил САЩ сега по-голяма част от света щял да говори немски, а другата японски. Пак дойде времето САЩ да спасява света от нацисти и аз не искам да говоря персийски, а вие ПУТИНУФИЛЧЕТА?

    Коментиран от #65, #71, #97

    09:35 24.03.2026

  • 50 Добра новина

    23 2 Отговор
    ...Само така да продължава !

    09:35 24.03.2026

  • 51 Зевзек

    39 2 Отговор
    "няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп спомена за разговори с неназован ирански представител за прекратяване на войната - информация, която Техеран опроверга"

    И какво стана сега - само няколко часа просъществува опорката на нашите козячета че "Иран клекна" ама те всичките получиха амнезия и не си спомнят какви ги плещеха вчера.

    Коментиран от #60, #116

    09:35 24.03.2026

  • 52 Механик

    45 3 Отговор
    Кво стана с "Епическия гняв" и "Техеран за сутки"?
    Май гевгира го даде на уволнение, а "прашките на Давид" съхнат с кафеви петна по долната част?
    Къде са великите Меркави, дето щяха да вземат Техран за един ден?
    Браво на гордите и корави перси! Браво!

    Коментиран от #64, #94

    09:37 24.03.2026

  • 53 над 1500000 са избягали от ливан и някой

    11 1 Отговор

    До коментар #44 от "Я пък тоя":

    за това.....опитвай се да четеш повече ,да мислиш повече и да пишеш по малко!

    09:38 24.03.2026

  • 54 Ъъъъ

    34 1 Отговор
    Тръмп лъже както винаги. Той лично заяви, че всичко в Иран е унищожено - лидерите им са избори и той ме знае кой управлява страната, армията е унищожена, флота е унищожен, ядрената програма е унищожена, балистиката е унищожена и като цяло е изтрил Иран от картата.....С кой по дяволите преговаря, след като в Иран по неговоротв думи не са останали живи хора?🤣

    09:38 24.03.2026

  • 55 Тимур

    7 16 Отговор

    До коментар #36 от "ЗОРО":

    Лъжец ти куче! Ето верното изказване!
    "Ние можем да простим на арабите това, че убиват нашите деца, но не можем да им простим това, че ни принуждават да убиваме техните" изказ!

    09:39 24.03.2026

  • 56 хахаха

    28 3 Отговор
    Иран попиля ционистите, краварите вече се появяват само в Туитър:)

    09:39 24.03.2026

  • 57 Нейнски

    29 1 Отговор
    Ужас нали Тръмп вече ги унищожи 20 пъти за по четири минути! Те нямат нищо!

    09:40 24.03.2026

  • 58 Аква

    17 2 Отговор
    От барел на барел и от танкер на танкер руснаците стигнаха Киев.

    09:40 24.03.2026

  • 59 Ха ха ха ха

    7 12 Отговор

    До коментар #24 от "Я пък тоя":

    А какви са тия НЛОта над Техеран? Извънземни?

    09:42 24.03.2026

  • 60 НЕ СИ Обективен!!!

    1 16 Отговор

    До коментар #51 от "Зевзек":

    хиляда пъти ти написах....целта е унищожение ,но не на израел както ви пълнят кратунките ,а на ливан и иран....или сте ционистки ......или сте го..да ,но не сте мислещи ,а изпълняваш заръка.писах ти няма да разбереш...Какво ще стане 90милиона на едно място без ток и вода.....А ,дано проумееш ,че е по опадно от АТОм....

    Коментиран от #74

    09:42 24.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Слави

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "Велислава":

    Вели, ти от кой, пол си? Пол 1, пол 2 или пол 5-6?

    Коментиран от #101

    09:43 24.03.2026

  • 63 Матиа фон Зигмунд

    18 2 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !

    09:43 24.03.2026

  • 64 Тегеран для сутки

    2 10 Отговор

    До коментар #52 от "Механик":

    Тва ми звучи на бугаро-руски? Опорка нали?

    09:45 24.03.2026

  • 65 Историк

    26 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ердоган":

    "И както каза Тръмп, че ако не е бил САЩ"

    Ако не беше САЩ Хитлер нямаше от къде да се въоръжи и да направи Вермахта, ако не беше САЩ да "защитават" китайците японците нямаше даже и да могат да завладеят Манджурия.

    Пък такива са "победители" че се присъединиха чак лятото на 1944 когато руснаците бяха вече на германска територия.

    09:45 24.03.2026

  • 66 Дончо и Бени

    27 0 Отговор
    Унищожихме иранското девическо училище и постигнахме целите си. Сега молим Иран за мир преди Тел Авив да е изчезнал от лицето на земята.

    09:45 24.03.2026

  • 67 така де

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоти":

    ТО и именцето му такова предполага СВИТКАНЕ

    09:46 24.03.2026

  • 68 Ъъъъ

    27 0 Отговор
    Мдааа....Сега сериозно....Тръмп лъже, че е започнал преговори. Американците транспортират рекордни количества оръжия с тежки транспортни средства до Близкия изток...Коалицията "Епщайн" се провали и нито една от целите на операция "Стенещият чакал“ не беше постигната. Сега американците и евреите искат отмъщение... Няма да има мир, предстои само хаос!

    Коментиран от #78

    09:47 24.03.2026

  • 69 браво каква добра новина

    12 0 Отговор
    има един торосян в фб ще пометне -

    09:48 24.03.2026

  • 70 До тоти

    28 0 Отговор
    Той и председателя на иранския парламент беше убит от Израел , показаха жището му разбомбено , но вчера се оказа американците казаха , че водят преговори с него , и снощи човека се появи по телевизията и каза , че никакви преговори не води . Та окраинските изроди са същите , обичат да лъжат .

    09:48 24.03.2026

  • 71 Българин

    16 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ердоган":

    По ника ти съдя, че любимия ти език е турския и че газ пикаеш от яд, че руснаците са ни освободили!
    П.П. Ако не бяха САЩ ВСВ нямаше да има защото половината от немските оръжия са доставени от американците.

    09:50 24.03.2026

  • 72 Венсеремос

    18 0 Отговор
    Иран, унищожете СОЩ/овчарските щати/и Чиф-.;ут-.;ла-.;ния.ТАНАТОС на преспниците от сащ и израел

    09:51 24.03.2026

  • 73 Ненапразно

    20 0 Отговор
    Иранците са измислили шаха . Отговорете си сами на въпроса , защо от началото на войната 87 процента от ударите на Иран са по страните от Персийския залив и само 13 процента по Израел .

    09:54 24.03.2026

  • 74 Зевзек

    19 0 Отговор

    До коментар #60 от "НЕ СИ Обективен!!!":

    "Какво ще стане 90милиона на едно място без ток и вода"

    Първо не са на едно място 90 милиона - първата лъжа.
    второ няма как да останат без вода - Иран не обезсолява вода в Техеран - втора лъжа
    трето ако Иран останат без ток и Израел остава без ток но може и радиация да има в Израел - трета лъжа.
    четвърто освен Израел и персийските монархии остават без вода - познай колко ще са доволни от САЩ
    пето освен без вода остават и без хранителни продукти

    Та защо забравихте опорката "Иран клекна" която ръсехте вчера.

    Коментиран от #83

    09:55 24.03.2026

  • 75 Грозната истина

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоти":

    Радваш се че е убит човек.Дано съдбата те настигне.

    09:55 24.03.2026

  • 76 От Тел Авив

    16 0 Отговор

    До коментар #43 от "От Техеран":

    Съобщават, че за радост на третополовите желязната цедка ще сваля по една иранска ракета на месец:)

    От Вашингтон
    Съобщават, че за радост на петроханците теглените на буксир самолетоносачи ще достигнат САЩ до края на годината:)

    09:56 24.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Реалност

    8 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ъъъъ":

    Може и да не лъже...ако е станал като Байдън и е почнал да си говори с невидими:)))

    Коментиран от #80

    09:59 24.03.2026

  • 79 стоян георгиев

    7 3 Отговор
    Тръмп смешника се излага за пореден път.спирал ударите щял да преговаря същите глупости ката на учителя му путлер в украйна.иран за да бъде победен трябва сериозен лидер и сериозна коалиция.още от началото бе ясно че това са непосилни неща за клоуна от сащ.не подсигури алтернативни маршрути за нефта и газа и се компрометира пред съюзниците си а сега се опитва и да избяга като ку.ва каквато всъщност е тоя .

    10:00 24.03.2026

  • 80 стоян георгиев

    2 10 Отговор

    До коментар #78 от "Реалност":

    Байдън беше супер.никога не предприе и не би предприел подобни действия.за това и комунягите не го харесвате.вие искате да живеете като руски роби ама само наужким като всеки подобен на вас шизофреник!

    Коментиран от #82, #86

    10:01 24.03.2026

  • 81 Учуден

    14 0 Отговор

    До коментар #46 от "дядо дръмпи":

    "в момента израел унищожи инфраструктурата в ливан /южен/ и бомбят гъсто населени райони"

    И с това ще спечелят войната срещу Иран ли като разрушават къщи в Ливан - да попитам има ли връзка между двете мозъчни клетки че такава "логика" имаш. Направо да се чуди човек от къде ви копат такива обратното на остри.

    Коментиран от #89

    10:04 24.03.2026

  • 82 Помнещ

    7 1 Отговор

    До коментар #80 от "стоян георгиев":

    "никога не предприе и не би предприел подобни действия"

    Че кой предизвика войната в Украйна май амнезия получихте че тъкмо бай Пън ръсеше че Русия била никаква и не можела да казва на САЩ къде да си правели бази. Що така ги забравяте тези работи.

    10:08 24.03.2026

  • 83 тримата мизантропа....пу.ьо,ушатия,лудия

    2 7 Отговор

    До коментар #74 от "Зевзек":

    Каква опорка бе..не виждаш ли ,че от иран остава само скелета ???Знаеш ли какво ще стане в иран без електричество и вода???Това ли е опорка ,бе.1500милиона от бейрут и южен ливан са навън ,това що не го пишете.Ти си същия.......дето говореше за блиц криг в украйна и сега пак говориш за просия-победа ,а тези руснаците са вече пред колапс......Искаш явно да има и атом.ти нямал ли си болни от рак във фамилията или сте безсмъртни като тримата Мизантропа???

    Коментиран от #85, #90, #92, #93

    10:09 24.03.2026

  • 84 Сионистите...

    7 0 Отговор
    Убиват бомбардират и какво очакват УБИЙЙЦИТЕ ...на деца и краварите...от фащ...

    10:10 24.03.2026

  • 85 хахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #83 от "тримата мизантропа....пу.ьо,ушатия,лудия":

    "1500милиона от бейрут и южен ливан са навън"...тоя Бейрут по голям от цял Китай бре:)))
    Вие третополовите май наистина имате само вакуум в междуушието си:)

    10:13 24.03.2026

  • 86 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #80 от "стоян георгиев":

    Мъка а краварника се управлява от полезен ид.ио.т който каквото и да направи Путин печели - разпадна НАТО, фалира ЕС, спря оръжията и парите за хунтата в Кииф, направи руския петрол 110 долара и махна санкциите, настрои монархиите от залива срещу САЩ, направи американската армия за смях, подлогите на краварите в ЕС им се броят дните.

    Мъкъ мъка отвсякъде мъка

    10:13 24.03.2026

  • 87 До г.нусните ционисти и чичо им Дони

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ейй тези и.зроди ще ме накарат да симпатизирам на оня с мустака...А не искам и аз да ставам извратетяк, ама подобни мисли ми минават.

    10:13 24.03.2026

  • 88 Абе

    2 0 Отговор
    Дано унищожат исраила

    10:14 24.03.2026

  • 89 ти си копейка тоест не мислиш и непомниш

    0 4 Отговор

    До коментар #81 от "Учуден":

    Ти явно си поставено лице.Идеята на ционистите след като не си я разбрал ще я усетиш!по добре да събирам боклука ,който такива поми..като теб изхвърлят освен да си губя времето за да образовам деби..като теб!ПС.не проумяваш ли какво става в ливан под уж предлог да унищожат хизбула.....как си се научил да щракаш на клавиатурата бе ,маймуне??????

    Коментиран от #98

    10:14 24.03.2026

  • 90 Реалност

    4 0 Отговор

    До коментар #83 от "тримата мизантропа....пу.ьо,ушатия,лудия":

    Важното е, че Тел Авив и Йерусалим приличат на Газа и че 9 милиона евреи не са виждали слънчева светлина от месец.

    10:16 24.03.2026

  • 91 Абе

    4 1 Отговор
    Глупави ливанци вместо да порицавате Иран и да обвинявате Хамас пратете армията защото Ливан ще бъде исраил

    Коментиран от #95

    10:17 24.03.2026

  • 92 Любопитен

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "тримата мизантропа....пу.ьо,ушатия,лудия":

    Имаш ли си представа колко са 1 500 милиона?

    10:19 24.03.2026

  • 93 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #83 от "тримата мизантропа....пу.ьо,ушатия,лудия":

    "не виждаш ли ,че от иран остава само скелета"

    Ха ха ха абе нещо голям този скелет защото ракетите всяка нощ бомбят Израел и американските бази а протока си остава затворен и господарите ти са безсилни до го отворят. Двата самолетоносача дадоха фира а пък "невидимите" самолети падат като круши - Тръмп води преговори с измислени иранци и се оправдава че не били те когато удариха газовота хранилища.

    И пак питам нали войната е срещу Иран - как господарите ти ще го победят като разрушават жилища в Ливан. Наистина от къде ви копат такива обратното на остри.

    10:22 24.03.2026

  • 94 Дж. Борн

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Механик":

    Отракал си се като лев шенкел на газка.

    10:22 24.03.2026

  • 95 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Абе":

    Глупави украинци вместо да порицавате САЩ и да обвинявате киевската хунта пратете армията защото Украйна ще бъде Русия

    10:25 24.03.2026

  • 96 Няма жертви?

    1 0 Отговор
    Лъжат та се късат ха ха. В нета има инфо, до сега стотици войнолюбци дадоха фира. Смешници.

    10:29 24.03.2026

  • 97 Е па

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ердоган":

    ние сакаме да причаме по руски, а ти си лафи на ингилизки......

    10:29 24.03.2026

  • 98 Учуден

    5 0 Отговор

    До коментар #89 от "ти си копейка тоест не мислиш и непомниш":

    "не проумяваш ли какво става в ливан под уж предлог да унищожат хизбула"

    Проумявам много хубаво какво става - евреите завладяват нови земи от съседите си докато прекараха американците да се бият с Иран. Ама американците са в безизходица и рано или късно ще оставят евреите сами да се оправят - познай какво ще им се случи тогава - сега даже и монархиите няма да ги защитават.

    Израел е малка държава която накара всички в региона (и не само) да я мразят а без САЩ те са никой но и в САЩ се усетиха че евеите ги прекараха.

    Коментиран от #103

    10:31 24.03.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 стоян георгиев🐀

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Слави":

    Абе това е мнголикият Димитър Георгиев -Диди ,младо жълтопаветно гейzeрче травертин известен и като Доротея ,Линда ,Електра ,Сюзън

    10:40 24.03.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 ЪХЪ

    1 2 Отговор

    До коментар #98 от "Учуден":

    Израел няма загубена война.Наббий си го в празната тиква

    Коментиран от #105, #106, #110, #114

    10:41 24.03.2026

  • 104 Скот Ритър

    4 0 Отговор
    Пропагандата не може да скрие разрушенията и жертвите в Израел. Сега тяхната земя гори, те горят в пламъци. Никой няма да им се притече на помощ, никой. Това си го заслужават сами със терора който налагат на съседите си, със безнаказаните убийства и разрушения.

    Коментиран от #108, #109

    10:44 24.03.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "ЪХЪ":

    Все за сметка на ънкл Сам,но той вече не ънкл ,а немощен старец на годините на Тръмп и никъффф мой не става вече от ,единствено ги бива за екшъните в Холивуд 😂😂😂 .

    10:45 24.03.2026

  • 107 Някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "честен ционист":

    За покачването на горивата трябва да благодариш на краварите и ционистите а не на Иран. Всичко си беше спокойно ,докато изметта на народите не решиха , че са недосегаеми.

    10:46 24.03.2026

  • 108 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #104 от "Скот Ритър":

    Руската пропаганда има цел глупака.

    10:47 24.03.2026

  • 109 Само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Скот Ритър":

    Колко коментари написа🤪

    Коментиран от #111

    10:49 24.03.2026

  • 110 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "ЪХЪ":

    Има Грешите срещу Египет

    10:49 24.03.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Май,май

    0 2 Отговор
    Биби ще мята ядрото.

    Коментиран от #115, #117

    10:52 24.03.2026

  • 113 Урок

    2 0 Отговор
    Кармата е странно нещо, Санчо. Връхлита те когато се мислиш за недостижим и падаш безпощадно на земята. Бъди смирен Санчо иначе кармата ще те застигне.

    10:53 24.03.2026

  • 114 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "ЪХЪ":

    Така е ама нямат и една война да са водили без САЩ от жалкото си съществуване като държава от 1948 година - преди това що ли не съществуват като държава 3000 години щом нямат загубена война.

    10:53 24.03.2026

  • 115 100йчо

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Май,май":

    А ти къде мислиш да се скриеш бе ми6оккк 🐁,ако стане ядрена патаклама ?

    10:54 24.03.2026

  • 116 Факти

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "Зевзек":

    Иран е клекнал от десетилетия, мой човек. Държавата съществува само по милостта на Израел и САЩ, които могат да я заличат от картата ако решат. Просто ги е жал за народа, който е жертва на радикален ислямски режим и няма думата за нищо. Не виждаш ли, че бомбят само военни обекти? До днес са загинали около 6000 военни и 600 цивилни. Под 10% цивилни жертви при масирани въздушни атаки показва изключителна прецизност и хуманност. За сравнение в началото на годината режимът уби 35 000 протестиращи. Знам за един иранец, който като видял новината за смъртта на Хаменей скачал от радост и прегръщал хората на бара. Разказа ми го най-добрият ми приятел, който е бил в тази компания. Иранците ненавиждат аятоласите, а вие им се кланяте. И това след пет века ислямски геноцид срещу нас българите. Засрамете си. Пожелавам от сърце на иранския народ скоро да се освободи от маркобесния режим.

    10:55 24.03.2026

  • 117 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Май,май":

    Ами като и САЩ не можаха да се справят с Иран май това им остана ама това ще е краят им - мислиш ли че Русия няма да даде на иранците ядрени оръжия ако господарите ти опитат да ги използват. А Иран е огромен все ще остане нещо от него а Израел е малък и ще бъде заличен от земята.

    10:57 24.03.2026

  • 118 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Пич ти счупи":

    Тъпомерът е за такива като тебе❗
    Ама ти знаеш това, нали с него измерваш собственото си АкКю‼️
    В случая по-точно е
    ТОВА НЕ СА ХОРА😡

    10:58 24.03.2026

  • 119 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткия тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    10:59 24.03.2026

  • 120 Ще ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бууф":

    Ционистите бомбят наред, като разрушават домове и убиват цивилни също като фашагите. Това радва ли те? Прави ли те по-значим в очите на детето ти? Или си от същото тесто замесен?

    11:00 24.03.2026

