Мощна експлозия в Йерусалим! Иранската армия изстреля нов залп ракети срещу Израел

Иран изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп спомена за разговори с неназован ирански представител за прекратяване на войната - информация, която Техеран опроверга, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Армията посочи, че залпът от ирански ракети е бил насочен към северната част на Израел и че се опитва да "пресече заплахата".

Службата за спешна помощ "Маген Давид Адом" съобщи, че за момента няма информация за жертви, но е изпратила спасители в зоната, където е бил сигнализиран удар.

Армията разреши на населението да напусне бомбоубежищата около 20 минути след обявяването на ударите.

Шестима души бяха ранени от осколки на ракети и падащи отломки на различни места в Тел Авив след атаката, съобщиха службата за спешна помощ "Маген Давид Адом", израелският еквивалент на Червения кръст, и полицията, цитирани от ДПА.

Мощна експлозия отекна в Йерусалим, съобщиха журналисти на AФП, след като израелската армия засече ирански ракети, летящи към Израел.