Шефът на Мосад обещал на Тръмп: Идва бунт и смяна на режима в Техеран, ако атакувате Иран

Преди започването на войната с Иран, израелската разузнавателна агенция Мосад е имала план да предизвика протести в страната, които биха довели до падането на иранското правителство, предаде Middle East Eye, позовавайки се на New York Times.

Шефът на Мосад - Давид Барнеа, е провел среща с премиера Бенямин Нетаняху, като му е заявил, че агенцията ще може да мобилизира иранската опозиция, за да доведе до смяна на режима.

Планът е представен и на висши американски служители по време на посещение във Вашингтон в средата на януари, който след това е приет и от Нетаняху, и от президентът на САЩ Доналд Тръмп въпреки съмненията сред някои висши американски служители и израелското военно разузнаване.

Според американски и израелски служители обещанията на Мосад са били използвани от Нетаняху, за да убеди американския президент, че падането на иранското правителство е възможно.

Според плана на Мосад войната трябвало да започне с убийството на ирански лидери, след което щели да се проведат "серия от разузнавателни операции, предназначени да насърчат смяната на режима". Според Мосад това би могло да доведе до масово въстание, което би донесло победа на Израел и САЩ.

В началото на войната изказвания на Тръмп са отразявали плана, но след това разговорите за смяна на режима бързо се изпариха. По-малко от две седмици по-късно американски сенатори излязоха от брифинг за войната, за да заявят, че свалянето на Ислямската република не е било една от нейните цели и че всъщност "никакъв план" за военната операция не е имало.

От своя страна американското разузнаване оцени "режима в Иран като непокътнат, но до голяма степен деградирал поради атаки срещу неговото ръководство и военни способности". От ЦРУ оцениха още, че иранската администрация няма да бъде свалена, като заяви, че ако иранските лидери бъдат убити, "по-радикално" ръководство ще поеме властта.

"Убеждението, че Израел и Съединените щати биха могли да помогнат за подбуждането на широко разпространено въстание, беше фундаментален недостатък в подготовката за война, която се разпространи в Близкия изток", се посочва в NYT.

Въпреки че Нетаняху остава оптимистично настроен относно перспективата за разполагане на войски на място в Иран, се твърди, че е разочарован, че обещанията на Мосад да предизвика въстание не са се осъществили.

По време на среща по сигурността, проведена няколко дни след началото на войната, Нетаняху е заявил, че Тръмп може да прекрати войната във всеки един момент, ако операциите на Мосад не дадат резултат.

Американските военни лидери са заявили пред Тръмп, че иранците няма да излязат на улицата, докато падат бомби.