Шефът на Мосад обещал на Тръмп: Идва бунт и смяна на режима в Техеран, ако атакувате Иран

24 Март, 2026 07:46

Въпреки че Нетаняху остава оптимистично настроен относно перспективата за разполагане на войски на място в Иран, се твърди, че е разочарован, че обещанията на Мосад да предизвика въстание не са се осъществили

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Преди започването на войната с Иран, израелската разузнавателна агенция Мосад е имала план да предизвика протести в страната, които биха довели до падането на иранското правителство, предаде Middle East Eye, позовавайки се на New York Times.

Шефът на Мосад - Давид Барнеа, е провел среща с премиера Бенямин Нетаняху, като му е заявил, че агенцията ще може да мобилизира иранската опозиция, за да доведе до смяна на режима.

Планът е представен и на висши американски служители по време на посещение във Вашингтон в средата на януари, който след това е приет и от Нетаняху, и от президентът на САЩ Доналд Тръмп въпреки съмненията сред някои висши американски служители и израелското военно разузнаване.

Според американски и израелски служители обещанията на Мосад са били използвани от Нетаняху, за да убеди американския президент, че падането на иранското правителство е възможно.

Според плана на Мосад войната трябвало да започне с убийството на ирански лидери, след което щели да се проведат "серия от разузнавателни операции, предназначени да насърчат смяната на режима". Според Мосад това би могло да доведе до масово въстание, което би донесло победа на Израел и САЩ.

В началото на войната изказвания на Тръмп са отразявали плана, но след това разговорите за смяна на режима бързо се изпариха. По-малко от две седмици по-късно американски сенатори излязоха от брифинг за войната, за да заявят, че свалянето на Ислямската република не е било една от нейните цели и че всъщност "никакъв план" за военната операция не е имало.

От своя страна американското разузнаване оцени "режима в Иран като непокътнат, но до голяма степен деградирал поради атаки срещу неговото ръководство и военни способности". От ЦРУ оцениха още, че иранската администрация няма да бъде свалена, като заяви, че ако иранските лидери бъдат убити, "по-радикално" ръководство ще поеме властта.

"Убеждението, че Израел и Съединените щати биха могли да помогнат за подбуждането на широко разпространено въстание, беше фундаментален недостатък в подготовката за война, която се разпространи в Близкия изток", се посочва в NYT.

Въпреки че Нетаняху остава оптимистично настроен относно перспективата за разполагане на войски на място в Иран, се твърди, че е разочарован, че обещанията на Мосад да предизвика въстание не са се осъществили.

По време на среща по сигурността, проведена няколко дни след началото на войната, Нетаняху е заявил, че Тръмп може да прекрати войната във всеки един момент, ако операциите на Мосад не дадат резултат.

Американските военни лидери са заявили пред Тръмп, че иранците няма да излязат на улицата, докато падат бомби.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 КОЙТО Е ПОВЯРВАЛ НА ЕВРЕЙ

    62 4 Отговор
    Не е прокопсал. Те и тука така.

    Коментиран от #17

    07:48 24.03.2026

  • 2 Феликс Дж

    35 3 Отговор
    Ирак със скритото си БИОЛОГИЧНО оръжие са помогнали да се удържи бесния сионистци натиск. Га-га-га, изграчи гарванът.

    07:48 24.03.2026

  • 3 Тия

    38 2 Отговор
    се лъжат един-друг !

    07:48 24.03.2026

  • 4 Пич

    55 1 Отговор
    Хората защо казват - лъже като евреин !!! Е на един вече започнаха и пръстите да му растат.....

    07:49 24.03.2026

  • 5 Неуспелия художник от Австрия

    58 3 Отговор
    Със свещ ще ме търсите.

    Коментиран от #9

    07:49 24.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Феликс Дж

    27 0 Отговор
    Ето с такива публикации "Факти" те трупат трафик и после го търгуват на рекламния пазар. Хвала им.

    07:50 24.03.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    47 0 Отговор
    Много митове бяха развенчани. Мислехме , че МОСАД са добро разузнаване, пък те излязоха пълни тъпаци. Още миналата война един политик стисна за гушата шефа на МОСАД и му крещи, що не ги е предупредил за възможностите на иранските ракети/има видео/

    Коментиран от #14

    07:50 24.03.2026

  • 9 Феликс Дж

    19 3 Отговор

    До коментар #5 от "Неуспелия художник от Австрия":

    С газена лампа.

    07:51 24.03.2026

  • 10 АКО ИМА АД...........

    37 0 Отговор
    .....ТЕЗИ ДВАМАТА ТРВБВА ДА СА В НАЙ ТЪМНОТО МЯСТО ТАМ...........!!!

    Коментиран от #49

    07:51 24.03.2026

  • 11 Фейк - либераст

    48 0 Отговор
    Не го казвайте! Не е вярно! Евреин да излъже - АБСУРД! Хитрягата Тръмп да се върже - АБСУРД! И сега целия свят им сърба попарата !

    Коментиран от #37

    07:52 24.03.2026

  • 12 факуса

    33 1 Отговор
    ха ха богонасраните ся обвиняват мосад за неуспехите на опозицията в иран

    07:53 24.03.2026

  • 13 Комт

    36 1 Отговор
    Света се управлява от хора с много власт и малко мозък. А май че и с МОСАД е така

    07:53 24.03.2026

  • 14 Феликс Дж

    28 2 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Всичко е от капитализма - капиталистите, търсят своята ПЕЧАЛБА и за да я имат слагат свои хора. Те не винаги са най-подходящите, защото се явяват просто едни СЛУГИ. Не, че такава практика не беше прилагана и у нас до 89-та, но с друга мотивация.

    07:54 24.03.2026

  • 15 Чиба!

    33 0 Отговор
    Хилтеряху подхлъзна Тръмп. Вместо Нобелова награда за мир може да го сполети импийчване.

    07:54 24.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 центавос

    25 0 Отговор

    До коментар #1 от "КОЙТО Е ПОВЯРВАЛ НА ЕВРЕЙ":

    така е,и навремето евреине баламосал цар шишман,че турската войска се е разпаднали султанът болен,и докат се суетят,откраднал ключа за градските порти и го дал на турците

    Коментиран от #36

    07:55 24.03.2026

  • 18 Мдаа...

    22 0 Отговор
    Представяне на желаното за действително в най чист вид. Също като евроатлантическо розАво пони.

    07:57 24.03.2026

  • 19 Уронг Търн

    25 0 Отговор
    Ами вече се вижда че не стана така в Иран се консолидираха хората а негативите за САЩ и Израел следват един след друг.

    07:59 24.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 си пън

    21 0 Отговор
    ха ха почнаха кат осранците,ся кога ще събираме пари за оръжие и какви войски ще пращаме в раьона да пази мира

    08:00 24.03.2026

  • 22 Джамбаза

    18 0 Отговор
    Сега е момента произраелските елементи да бъдат изпратени при Създателя.

    08:02 24.03.2026

  • 23 горски

    29 1 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    И кой подстрека тези хора да излязат по улиците,и кой палеше джамии и учреждения и стреляше по полицаи.....приятелите от Мосад....Извратен либерал....

    08:02 24.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Излиза

    29 0 Отговор
    че САЩ нямат самостоятелно разузнаване и правителство и слушат Израел. Или Израел има последната дума за това дали САЩ ще воюва и с кого.
    Навярно натискът е бил много голям.

    08:03 24.03.2026

  • 26 хххх

    17 0 Отговор
    Всичко е вярно и си е така. Човекът просто е объркал Иран със САЩ. Иначе е сто процента истина. Даже не в една, а най-малко в две държави ще се смени режима в следствие на атаката срещу Иран.

    08:04 24.03.2026

  • 27 Факти

    26 0 Отговор
    По скоро , Тръмп го изнудват със досиетата на Епщайн и извращенията на малките деца !

    Коментиран от #41

    08:05 24.03.2026

  • 28 Я пък тоя

    15 0 Отговор
    На мек к.. вълната му пречи.

    08:06 24.03.2026

  • 29 гошо

    22 0 Отговор
    Арест,съд,смъртни присъди за тия двамата касапи.

    08:10 24.03.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 0 Отговор
    Четете, за да знаете!
    Коментарите оставям всеки сам да си направи❗
    "Докато е водил детето си да купува провизии, близо до дома им започнала стрелба и бащата е бил принуден от израелски войници да остави 18-месечния си син на земята и да се приближи до близък военен контролно-пропускателен пункт, където е бил съблечен гол и претърсен.

    Израелските войници са измъчвали детето пред баща му, включително са го горили с цигари, убождали са го и са забивали пирон в крака му, както е потвърдено от медицинско свидетелство за причинената телесна повреда на детето. То е получило следи от изгаряния от цигара и прободни рани по крака, причинени от пирона."
    😡😡😡😡😡😡😡

    08:11 24.03.2026

  • 31 Организирането

    20 0 Отговор
    на държавни преврати и призоваването към смяна на законната власт е недопустимо съгласно принципите на международното право. Ненамесата във вътрешните работи и държавното устройство е основен принцип.
    И докато Израел е доказано терористична държава, без ангажименти към световния правов ред, то САЩ заемат едно от ключовите кресла в Съвета за сигурност на ООН и би следвало да действат по-внимателно на международната сцена.

    08:11 24.03.2026

  • 32 Гост

    20 0 Отговор
    Тия на Нетаняхото само го лъжат бай Дончо, а той им верваше и като си е малко не в ред и направиха тая патаклама да се чуди сега как да я приключва. Ма занапред на никой няма да има вяра.

    08:14 24.03.2026

  • 33 Хохо Бохо

    19 0 Отговор
    Ко стана? Разузнаването намери ли на Садам химическите оръжия? А малобританското ко каза за покрйна? На разузнаване вяра да нямаш, само лъжат и мамят.

    08:15 24.03.2026

  • 34 Айше

    21 0 Отговор
    Верно ли Сащ бомбели рисунки на самолети върху земята в Иран?
    Вива ла графичния дизайн

    Коментиран от #39

    08:16 24.03.2026

  • 35 Георги

    20 0 Отговор
    абе вие нормални ли сте?! Все едно сега в Украйна да започнат проруски демострации, ми нали ще се изпотрепят на плошадите. С какъв акъл очакват гражданите да подкрепят произраелско правителство след бомбардировките? Само у нас има паметник на пилотите загинали докато но бомбят.

    08:18 24.03.2026

  • 36 РЕАЛИСТ

    10 1 Отговор

    До коментар #17 от "центавос":

    Кво се чудиш? Майка му на Иван Шишман не беше ли еврейка, която си сменя името. По еврейските закони, значи , че Иван Шишман е евреин.

    08:21 24.03.2026

  • 37 А нафтата

    15 0 Отговор

    До коментар #11 от "Фейк - либераст":

    Стана заради евреите 3.20. Ще гладуваме заради тях.

    08:21 24.03.2026

  • 38 Политическата

    12 0 Отговор
    класа в САЩ трябва да намерят сили да се еманципират от режима в Израел и неговото лоби. Повече от 80% от американските избиратели не подкрепят тази зависимост.

    08:21 24.03.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 4 Отговор

    До коментар #34 от "Айше":

    Верно е! ПО ПЕЙКИТЕ бяха бесни и ме заливаха с помия когато обявих, че САШтински цели са били 3D и надуваеми макети❗

    08:22 24.03.2026

  • 40 Някой

    13 0 Отговор
    На евреин да нямаш доверие. Убеден съм, че сами не са вярвали на това, което са казали на Тръмп. Но последния се насади на Папи яйца. И сега бере голям срам - да се моли на иранците за примирие!

    Коментиран от #50

    08:23 24.03.2026

  • 41 Всички

    12 0 Отговор

    До коментар #27 от "Факти":

    американски президенти след Втората световна война са били на къс повод от режима в Израел. Трампо не е някакво специално изключение.

    08:25 24.03.2026

  • 42 Хаха

    12 0 Отговор
    Нищо не са му обещавали на американския президент. Просто са му наредили.

    08:27 24.03.2026

  • 43 Ключът От Бараката

    13 0 Отговор
    "По време на среща по сигурността, проведена няколко дни след началото на войната, Нетаняху е заявил, че Тръмп може да прекрати войната във всеки един момент, ако операциите на Мосад не дадат резултат."

    Журналистите се правят, че не знаят за предупреждението на Иран, че ако бъде нападнат, няма да спре като миналия път! Не, че Тръмп не опита пак да спре пак!
    Израел и САЩ решиха кога да нападнат подло започваики я, а Иран ще реши кога да спре!

    Коментиран от #45

    08:28 24.03.2026

  • 44 Сзо

    5 1 Отговор
    Хахахаха, знам че Тромпета е луд, ама не и толкова тъп, че да повярва на тази манипулация

    08:32 24.03.2026

  • 45 Всичко знаят и помнят

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ключът От Бараката":

    но не им се плаща за да имат мнение

    08:32 24.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Симо

    9 0 Отговор
    Смешници!!! Колкото и да ТРИЕТЕ, общественото мнения няма да промените!!!! Фашизъм!!!! в пълна степен.

    08:39 24.03.2026

  • 48 Озадачен

    7 0 Отговор
    И за какво му е на Тръмпанара да слуша Мосад като си има ЦРУ?!?

    08:39 24.03.2026

  • 49 И не само те,

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "АКО ИМА АД...........":

    И не само те…

    08:40 24.03.2026

  • 50 Само дето от Тръмп не зависи

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Някой":

    прекратяването на войната:

    Нетаняху е заявил, че Тръмп може да прекрати войната във всеки един момент, ако операциите на Мосад не дадат резултат.

    Коментиран от #55

    08:40 24.03.2026

  • 51 Това е

    4 0 Отговор
    Открит и много силен цинизъм.

    08:44 24.03.2026

  • 52 Още ли смятате байдън за изкукал а🤣🤣🤣

    8 0 Отговор
    Кво ше кажете за рижия с боядисаното лице

    08:44 24.03.2026

  • 53 А да кажете нещо

    7 0 Отговор
    За моралната обосновка на една такава война, за межд. право нещо да кажете, за ония там глупости - права на човека, демокрация и прочие! Значи така - нападаш всеки, който не ти харесва , стига да имаш достатъчно сили да го убиеш и плячкосаш!

    08:44 24.03.2026

  • 54 МхтоМхто

    7 0 Отговор
    Почнаха и двамата да дават назад. И чичо Дончо и чичо Биби. Някой му бил казал, че....... Измъкване в стил 2-ри клас голямото междучасие. Сега говорят за край на ядрената и балистичната програма. Нали искаха да им спрат само ядрената програма? Почват да търсят начини да се измъкнат от л...та , ама целият свят страда от еврейско-американслите глупости.

    08:47 24.03.2026

  • 55 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Само дето от Тръмп не зависи":

    Да, прав си. Не зависи вече от Тръмп, а от иранците. Биха били луди, ако се съгласят на примирие сега, когато имат превъзходство и може да се сложи реален край на американското присъствие в региона, и на еврейската държава. За последната - който нож вади, от нож умира.

    Коментиран от #58

    08:52 24.03.2026

  • 56 Точен

    3 0 Отговор
    От времето на Христос Израел винаги е бил фашистка държава, дори в емиграция, там най-вече...

    08:54 24.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Съгласен...

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Някой":

    Крайно време е този тумор на Близкия Изток - Израел, да бъде изрязан. Никой не искаше нищо от тях ама те искат Израел от Нил до Ефрат...

    08:57 24.03.2026

  • 59 българина

    2 0 Отговор
    сащ и израел минаха си пика на контрол и коварство, показаха си рогата пред света, а той вече е 9 млрд почти, които те не могат да контролират. Сега следва дълъг неконтролируем упадък и спускане в собствен сос.... Относно сделките на Тръм, които цял живот сключвал, сащ могат да предложат на света САМО ПРОБЛЕМИ!

    Коментиран от #60

    09:00 24.03.2026

  • 60 Верно е

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "българина":

    баце!

    09:06 24.03.2026