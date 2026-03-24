Шефът на Мосад обещал на Тръмп: Идва бунт и смяна на режима в Техеран, ако атакувате Иран

Преди започването на войната с Иран, израелската разузнавателна агенция Мосад е имала план да предизвика протести в страната, които биха довели до падането на иранското правителство, предаде Middle East Eye, позовавайки се на New York Times.
Шефът на Мосад - Давид Барнеа, е провел среща с премиера Бенямин Нетаняху, като му е заявил, че агенцията ще може да мобилизира иранската опозиция, за да доведе до смяна на режима.
Планът е представен и на висши американски служители по време на посещение във Вашингтон в средата на януари, който след това е приет и от Нетаняху, и от президентът на САЩ Доналд Тръмп въпреки съмненията сред някои висши американски служители и израелското военно разузнаване.
Според американски и израелски служители обещанията на Мосад са били използвани от Нетаняху, за да убеди американския президент, че падането на иранското правителство е възможно.
Според плана на Мосад войната трябвало да започне с убийството на ирански лидери, след което щели да се проведат "серия от разузнавателни операции, предназначени да насърчат смяната на режима". Според Мосад това би могло да доведе до масово въстание, което би донесло победа на Израел и САЩ.
В началото на войната изказвания на Тръмп са отразявали плана, но след това разговорите за смяна на режима бързо се изпариха. По-малко от две седмици по-късно американски сенатори излязоха от брифинг за войната, за да заявят, че свалянето на Ислямската република не е било една от нейните цели и че всъщност "никакъв план" за военната операция не е имало.
От своя страна американското разузнаване оцени "режима в Иран като непокътнат, но до голяма степен деградирал поради атаки срещу неговото ръководство и военни способности". От ЦРУ оцениха още, че иранската администрация няма да бъде свалена, като заяви, че ако иранските лидери бъдат убити, "по-радикално" ръководство ще поеме властта.
"Убеждението, че Израел и Съединените щати биха могли да помогнат за подбуждането на широко разпространено въстание, беше фундаментален недостатък в подготовката за война, която се разпространи в Близкия изток", се посочва в NYT.
Въпреки че Нетаняху остава оптимистично настроен относно перспективата за разполагане на войски на място в Иран, се твърди, че е разочарован, че обещанията на Мосад да предизвика въстание не са се осъществили.
По време на среща по сигурността, проведена няколко дни след началото на войната, Нетаняху е заявил, че Тръмп може да прекрати войната във всеки един момент, ако операциите на Мосад не дадат резултат.
Американските военни лидери са заявили пред Тръмп, че иранците няма да излязат на улицата, докато падат бомби.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #5 от "Неуспелия художник от Австрия":С газена лампа.
14 Феликс Дж
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":Всичко е от капитализма - капиталистите, търсят своята ПЕЧАЛБА и за да я имат слагат свои хора. Те не винаги са най-подходящите, защото се явяват просто едни СЛУГИ. Не, че такава практика не беше прилагана и у нас до 89-та, но с друга мотивация.
17 центавос
До коментар #1 от "ЯКИЙ Е ПОВЯРВАЛ НА ЕВРЕЙ":така е,и навремето евреине баламосал цар шишман,че турската войска се е разпаднали султанът болен,и докат се суетят,откраднал ключа за градските порти и го дал на турците
19 Уронг Търн
07:59 24.03.2026
21 си пън
08:00 24.03.2026
22 Джамбаза
08:02 24.03.2026
23 горски
До коментар #16 от "Факти":И кой подстрека тези хора да излязат по улиците,и кой палеше джамии и учреждения и стреляше по полицаи.....приятелите от Мосад....Извратен либерал....
08:02 24.03.2026
25 Излиза
Навярно натискът е бил много голям.
08:03 24.03.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментарите оставям всеки сам да си направи❗
"Докато е водил детето си да купува провизии, близо до дома им започнала стрелба и бащата е бил принуден от израелски войници да остави 18-месечния си син на земята и да се приближи до близък военен контролно-пропускателен пункт, където е бил съблечен гол и претърсен.
Израелските войници са измъчвали детето пред баща му, включително са го горили с цигари, убождали са го и са забивали пирон в крака му, както е потвърдено от медицинско свидетелство за причинената телесна повреда на детето. То е получило следи от изгаряния от цигара и прободни рани по крака, причинени от пирона."
31 Организирането
И докато Израел е доказано терористична държава, без ангажименти към световния правов ред, то САЩ заемат едно от ключовите кресла в Съвета за сигурност на ООН и би следвало да действат по-внимателно на международната сцена.
34 Айше
Вива ла графичния дизайн
36 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "центавос":Кво се чудиш? Майка му на Иван Шишман не беше ли еврейка, която си сменя името. По еврейските закони, значи , че Иван Шишман е евреин.
37 А нафтата
До коментар #11 от "Фейк - либераст":Стана заради евреите 3.20. Ще гладуваме заради тях.
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #34 от "Айше":Верно е! ПО ПЕЙКИТЕ бяха бесни и ме заливаха с помия когато обявих, че САШтински цели са били 3D и надуваеми макети❗
41 Всички
До коментар #27 от "Факти":американски президенти след Втората световна война са били на къс повод от режима в Израел. Трампо не е някакво специално изключение.
43 Ключът От Бараката
Журналистите се правят, че не знаят за предупреждението на Иран, че ако бъде нападнат, няма да спре като миналия път! Не, че Тръмп не опита пак да спре пак!
Израел и САЩ решиха кога да нападнат подло започваики я, а Иран ще реши кога да спре!
45 Всичко знаят и помнят
До коментар #43 от "Ключът От Бараката":но не им се плаща за да имат мнение
49 И не само те,
До коментар #10 от "АКО ИМА АД...........":И не само те…
50 Само дето от Тръмп не зависи
До коментар #40 от "Някой":прекратяването на войната:
Нетаняху е заявил, че Тръмп може да прекрати войната във всеки един момент, ако операциите на Мосад не дадат резултат.
55 Някой
До коментар #50 от "Само дето от Тръмп не зависи":Да, прав си. Не зависи вече от Тръмп, а от иранците. Биха били луди, ако се съгласят на примирие сега, когато имат превъзходство и може да се сложи реален край на американското присъствие в региона, и на еврейската държава. За последната - който нож вади, от нож умира.
58 Съгласен...
До коментар #55 от "Някой":Крайно време е този тумор на Близкия Изток - Израел, да бъде изрязан. Никой не искаше нищо от тях ама те искат Израел от Нил до Ефрат...
60 Верно е
До коментар #59 от "българина":баце!
