Китай: Ситуацията в Близкия изток може да стане неконтролируема

23 Март, 2026 12:19 2 822 33

Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще унищожат иранските електроцентрали, ако Техеран не отвори Ормузкия проток до утре вечер

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Китай предупреди днес, че има опасност ситуацията в Близкия изток да стане неконтролируема, ако американският президент Доналд Тръмп изпълни заплахата си да унищожи иранските електроцентрали, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„В случай че войната се разрасне и ситуацията се влоши още повече, целият регион може да се озове в неконтролируема ситуация“, каза на редовна пресконференция говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян.

Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще „унищожат“ иранските електроцентрали, ако Техеран не отвори Ормузкия проток до утре вечер.

Лин Цзян повтори призива на Китай за незабавно прекратяване на огъня. „Употребата на сила ще доведе само до порочен кръг“, подчерта той,

Китай, икономически и политически партньор на Иран, остро осъди американските и израелските удари. Той също така косвено критикува иранските удари срещу страните от региона и блокирането на Ормузкия проток, посочва АФП.

Освен това Пекин се стреми дискретно да разсее напрежението чрез дипломатически канали.

Експерти смятат за малко вероятно, въпреки въздействието върху китайския внос на петрол, страната да пожертва интересите си и да се изправи срещу САЩ, за да помогне на Иран, отбелязва Франс прес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ

    4 17 Отговор
    Не правете така че...НИЩО няма да ви направим🤩🤡

    12:23 23.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    31 2 Отговор
    Дони си вкара автогол с летящ плонж в стил Вуцов

    12:25 23.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    46 4 Отговор
    - Защо нападнахте Иран?
    - Заради ядреното им оръжие!
    - А защо не нападнахте Корея?
    - Ами заради ядреното оръжие, което вече имат!

    Коментиран от #8, #18

    12:27 23.03.2026

  • 5 Барбалей

    34 1 Отговор
    Почвайте и вие Тайван и да видим бат Дони кви ше ги надроби🤣🤣🤣

    12:28 23.03.2026

  • 6 ФАКТ

    7 17 Отговор
    Интереса клати феса. От САЩ, имат много по-голяма файда от бензиновста колонка Иран. Добре че беше запада да ги направи богати камиларите.

    12:30 23.03.2026

  • 7 Дано !

    12 0 Отговор
    Времето е да се сбъднат страховете Ганьови

    12:30 23.03.2026

  • 8 ок тролчик

    10 14 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ще предам въпросите ти лично на САЩ. Искаш ли отговори на тях реално или са "риторични" или по-просто казано - просто заработваш копейки за пица?

    Коментиран от #10, #17, #19

    12:33 23.03.2026

  • 9 Доналд Тръмп офишъл

    21 2 Отговор
    Нетаняху ма преева,другарю Си

    12:34 23.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ок шегаджио

    8 16 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путин пита Шойгу:
    — Защо настъплението спря?
    — Свършиха ни картите, Владимир Владимирович.
    — Е, как така? Нали ви дадох карти на цяла Европа?
    — Тези на Европа са наред, но ни трябват карти на гробищата около Москва, за да знаем къде да паркираме камионите на връщане...

    12:48 23.03.2026

  • 12 колко смешно

    8 10 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Руски генерал към войниците:
    — Момчета, имам две новини: добра и лоша. Лошата е, че пак ни пращат в Чернобаевка.
    — А добрата? — питат с надежда войниците.
    — Добрата е, че този път няма да имате време да се разочаровате от резултата.

    12:48 23.03.2026

  • 13 Може,

    4 0 Отговор
    особено като ви спрат петролните доставки. Тогава Цун Как Чай.

    12:48 23.03.2026

  • 14 УдоМача

    12 5 Отговор
    Голяма работа! Важното е това да стане катализатор да се разтури кочината ЕС!! Това е в интерес на Българския народ!

    Коментиран от #26

    12:49 23.03.2026

  • 15 ха ха ха хо хо хо

    6 7 Отговор
    Двама руски войници седят в окопа:
    — Ваньо, вярно ли е, че сме втората най-силна армия в света?
    — Вярно е, разбира се!
    — А защо тогава се бием за някоя си мандра вече трети месец?
    — Защото мандрата е първата най-силна армия в света, глупако!

    12:49 23.03.2026

  • 16 мале мале колко весело

    7 12 Отговор
    — Каква е приликата между руски танк и руски войник?
    — И двамата влизат в Украйна като „освободители“, а се връщат като „резервни части“.

    12:49 23.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 явно

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    моите вицове не са ти смешни. не ползваш ИП сменячката да им слагаш плюсове на тях.

    Коментиран от #21

    12:50 23.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Честито

    5 4 Отговор
    От утре иранците на свещи и газени лампи. Тръмп обеща.

    Коментиран от #30

    12:53 23.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 явно

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    всичките са мой тролчик на който му плащат на постове на ник.

    Коментиран от #25, #27

    12:57 23.03.2026

  • 23 Пепи

    7 1 Отговор
    Няма ли кой да спре този рижав б оклук и нещастник,той иска да завладее целият свят,защо му се позволява.Той подпали света.Това не е.нормално.

    12:57 23.03.2026

  • 24 Нина

    3 0 Отговор
    Аз смятам,че трябва спешно,много спешно да се намери точен снайперист ,за да си отдъхне света.Друг алтернатива няма.

    13:00 23.03.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "явно":

    ЯВНО е само, че българският език не ти е силата-
    защото от написаното НЕ СЕ РАЗБИРА каква точно мисъл искаш да изразиш❗
    ЯВНО, пунктоацията или Й са сред часовете които си пропуснАл ❗

    13:05 23.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ои милото то

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    то се натовари сладурчето
    веднага измести темата на разговора. Типична негова черта.
    "Краставицата съдържа 99% вода", нали тролчик. НЕ е важна темата - важно е ти каква искаш да е темата.
    Па точни ти не ми говори за пунктуация и български език - виж си постовете пунктуално неграмотни

    Коментиран от #31

    13:14 23.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "ои милото то":

    Нито съм се натоварил, нито измествам темата❗
    ЯВНО ти се натовари, защото така и не става ясно с
    с неграмотното "всичките са мой" какво искаш да изразиш❗
    Ама понеже виждам как се впрягаш - спирам ‼️

    Коментиран от #32

    13:21 23.03.2026

  • 32 мдааа

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Явно IQто ти клони към нула.
    "как да разбера кои вицове са твои"
    "всичките са мой"
    Ей мой, ще папаш б...
    Дори с ТАЙПОСА се разбира... Ама тролчик, няма как да разбере.

    13:24 23.03.2026

  • 33 Много жертви ще има

    0 0 Отговор
    и от вете страни. Жалко за момчетата Утре ще броим труповете.

    13:37 23.03.2026

