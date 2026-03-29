Руската армия: Превзехме още едно село в Харковска област в Украйна

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че руските сили са превзели още едно село - Кившаривка, в Купянски район на Харковска област в Украйна, съобщи РИА Новости, цитирана от БТА.

Ройтерс отбелязва, че не е могла да провери информацията от бойното поле чрез независими източници.

Руското министерство също така обяви снощи, че въоръжените сили на страната са превзели и село Брусовка в източната Донецка област на Украйна, информира ТАСС.