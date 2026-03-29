Руската армия: Превзехме още едно село в Харковска област в Украйна
Руската армия: Превзехме още едно село в Харковска област в Украйна

29 Март, 2026 13:57 2 052 89

Ройтерс отбелязва, че не е могла да провери информацията от бойното поле чрез независими източници

Руската армия: Превзехме още едно село в Харковска област в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че руските сили са превзели още едно село - Кившаривка, в Купянски район на Харковска област в Украйна, съобщи РИА Новости, цитирана от БТА.

Ройтерс отбелязва, че не е могла да провери информацията от бойното поле чрез независими източници.

Руското министерство също така обяви снощи, че въоръжените сили на страната са превзели и село Брусовка в източната Донецка област на Украйна, информира ТАСС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 стоян георгиев

    28 32 Отговор
    Тази информация е опровергана от романов.руски военен кореспондент на място.

    Коментиран от #22, #72

    13:59 29.03.2026

  • 2 има ударен хотел с наемници

    33 16 Отговор
    в славянск

    Коментиран от #7, #76

    13:59 29.03.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    24 18 Отговор
    Да се смееш ли, да плачеш ли, Олимпиада ли да правиш......😁😁☝️

    Коментиран от #30, #70, #71

    14:00 29.03.2026

  • 4 хехе

    38 21 Отговор
    споко както винаги след две седмици укрите ще обявят, че заради загуба на стратегическото си значени са отстъпили от селото за да заемат по-добри позиции.

    14:00 29.03.2026

  • 5 хаха 🤣

    25 28 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 С бутане на къщи и родилен дом, няма да стане, учи се от САЩ и Излаел как се прави 🤣

    14:00 29.03.2026

  • 6 Не е едно бре

    33 13 Отговор
    седем селища са. Преди малко излезе информация в другите сайтове. Вървите доста назад.

    Коментиран от #36

    14:02 29.03.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    17 30 Отговор

    До коментар #2 от "има ударен хотел с наемници":

    "...има ударен хотел с наемници..."

    Като за начало ти ударих един минус ☝️
    Ха наздоровья таварищь "Пабеда"

    Коментиран от #16

    14:03 29.03.2026

  • 8 не може да бъде

    35 13 Отговор
    Руснаците може и да са превзели селото може и да не са го превзели ...но за Ройтерс си мисля че вече е на токова ниво че ако руснаците превземат Киев Ройтерс няма да може да намери независим източник който да го потвърди!?

    Коментиран от #75

    14:03 29.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ново природно явление се появи в Русия

    24 25 Отговор
    Нови удари по Уст-Луга на 29 март. Губернаторът на областта Александър Дрозденко в официалния си канал в Телеграм съобщи, че в момента се и гасят нови пожари, избухнали снощи в ключовото за износа на руски петрол руско пристанище Уст-Луга, намиращо се на Балтийско море. Преди 2 дни руският вицепремиер Александър Новак издаде заповед да бъде подготвен проект за забрана на износа на руски бензин в чужбина от 1 април до 31 юли. Ситуацията още преди ударите от малките часове на нощта в Ленинградска област остава тежка. Руското министерство на извънредните ситуации предупреди, че въздухът в Санкт Петербург е много замърсен от вредни емисии от транспортния сектор. Странно обяснение за черния въздух даде прокремълския информационен телеграм канал Mash. Според него излиза, че всичко е природно явление – имало "неблагоприятни метеорологични условия поради рязка промяна на температурата", което формирало атмосферни зони, спиращи вредните емисии от транспортния сектор – затова небето изглеждало като покрито с черен воал. Такова явление траело обикновено няколко дни, обаче можело и да е по-продължително. В руските медии има пълно мълчание за огромните поражения в Уст-Луга и Приморск.

    Коментиран от #12

    14:04 29.03.2026

  • 11 Баш Хайдутин и действащ комунист

    28 21 Отговор
    3580 година я превземете я не превземете Украйна .

    14:06 29.03.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    22 20 Отговор

    До коментар #10 от "Ново природно явление се появи в Русия":

    Спешно трябва се свика Съвета за Сигурност с Димата и Маша да унищожим Финландия !!!
    Три каси водка 😄

    Коментиран от #62

    14:07 29.03.2026

  • 13 И ТАКА

    31 12 Отговор
    МЕТЪР СЛЕД МЕТЪР.....КИЛОМЕТЪР

    Коментиран от #15, #38

    14:07 29.03.2026

  • 14 Тиква

    23 21 Отговор
    Добри новини, окрабандерите смело наближават границата на любимата натю.

    14:09 29.03.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    23 17 Отговор

    До коментар #13 от "И ТАКА":

    "...метър по метър..."

    ПЯТЬ года по метър !!!
    Колко ли прави ?

    Коментиран от #19, #59

    14:10 29.03.2026

  • 16 Димящ Кримски мост😃!

    24 6 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Боли ме фара,че си ми ударил минус...😝!
    Ха наздарове,товаришч Клоун😉🤣😂😝!

    Коментиран от #20

    14:10 29.03.2026

  • 17 Аз съм веган

    16 12 Отговор
    Каква новина на часа? Направо новина на годината. Орките сигурни ли са? Да не стане като другите пъти?

    Коментиран от #25

    14:12 29.03.2026

  • 18 Димяща ушанка

    19 16 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    Коментиран от #23, #47, #51, #74

    14:12 29.03.2026

  • 19 Питай

    15 13 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Йосиф Кобзон.

    Коментиран от #40

    14:12 29.03.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    18 10 Отговор

    До коментар #16 от "Димящ Кримски мост😃!":

    "...наздарове,товаришч Клоун..."

    Клоун....
    Преди Четири Года така наричах украинския ми колега. Днес вече мен наричат клоун.....😭

    14:13 29.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тц,тц,тц 😂😂😂

    16 10 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Искаш да кажеш, че руснаците пак са излъгали?Импасибъл😁

    Коментиран от #24

    14:14 29.03.2026

  • 23 Руснак без крак

    12 12 Отговор

    До коментар #18 от "Димяща ушанка":

    И аз!

    14:16 29.03.2026

  • 24 стоян георгиев

    7 9 Отговор

    До коментар #22 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Това учудва ли те?

    14:16 29.03.2026

  • 25 Глас от бункера

    12 9 Отговор

    До коментар #17 от "Аз съм веган":

    Герасимов потвърди!

    Коментиран от #34

    14:17 29.03.2026

  • 26 Ситуация "форсмажор" в Русия

    13 13 Отговор
    Руският петрол стигна до ситуация "форсмажор" заради мощните украински удари с дронове. Руските петролни компании са обявили "форсмажор", заради ударите по руските пристанища Приморск и Уст Луга в Балтийско море, съобщава Reuters. Това означава наличие на извънредни обстоятелства, за да не се плащат неустойки. И двете пристанища бяха ударени по два пъти от украински дронове през изминалата седмица, като имаше данни, че не са използвани просто дронове-камикадзе, а преоборудвани леки самолети, които са пускали бомби. Щетите и разрушенията и на двете места са много сериозни - включително пристанищна инфраструктура, кейове, помпени станции и резервоари-цистерни.

    14:17 29.03.2026

  • 27 Озадачен

    15 11 Отговор
    Интересно!?! А за кой път го превзехте това село?

    14:17 29.03.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    15 12 Отговор

    До коментар #21 от "Поразени химически заводи през":

    Винаги съм се чудил пачему Факти не публикуват реални новини, а ни занимават с руските деревни 👀

    Коментиран от #60

    14:18 29.03.2026

  • 29 az СВО Победа 80

    17 16 Отговор
    СВО си продължава с пълна сила, просто нашите "медии" не го отразяват!

    Вчера ден и снощи ВКС и ракетните войски на РФ нанесоха удари по цели в Донбас, Сумска, Харковска, Запорожка, Днепропетровска, Херсонска Черкаска, Черниговска, Одеска и Николаевска области с целия спектър от поразяващи средства, вкл. и с хипезвуковите Кинжали.

    Коментиран от #31, #37, #39, #43

    14:18 29.03.2026

  • 30 Ха ха

    9 8 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    С кой ще правят Олимпиада па тия кретени??

    Коментиран от #46

    14:19 29.03.2026

  • 31 Леле мале

    10 10 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 80":

    Останах без думи😂😂

    14:20 29.03.2026

  • 32 Швейк

    14 14 Отговор
    Селото представлява улица с 10 къщи , от които 8 необитаеми

    Коментиран от #50

    14:20 29.03.2026

  • 33 Ъхъ!!!

    12 12 Отговор
    В края на годината Кремльовците ще започнат да се радват на всяка завоювана къща!?

    14:20 29.03.2026

  • 34 стоян георгиев

    10 10 Отговор

    До коментар #25 от "Глас от бункера":

    Министерството на отбраната на Русия обяви освобождението на селището.

    /Руските въоръжени сили наистина присъстват в селището, но е преждевременно да се говори за пълното му освобождение, включително западните му покрайнини.

    /Прави впечатление, че картите, публикувани от местни източници, показват Купянск-Узловая като под пълен вражески контрол, въпреки че Герасимов, който многократно публично е заблуждавал президента, обяви освобождението му още на 26 януари 2026 г.

    @romanov92

    14:21 29.03.2026

  • 35 болгарин..

    11 8 Отговор
    Я пък се кефя че урсулците и бгбандерците пак ще трябва да стегат кюлотажоси,зеленио мухал им сака сто млрда за гушата си,оти им е предоставил планчета как да си върне поне един от реакторите на запорожкио аец,защото четири години не му стигнаха,ама тя цялата централа струва 60 млрда$..урсулята пак ще се минат

    Коментиран от #77, #84

    14:21 29.03.2026

  • 36 Европеец

    11 7 Отговор

    До коментар #6 от "Не е едно бре":

    И 10 селища да са, пограничните райони на Русия А и в дълбоко в тила продължават да страдат от украинските дронове....та либералният Путин 2018 година когато представяше новите оръжия пред руския Елит каза, че войните няма вече да се водят на руска територия, та е време да остави либерализма и неговите ( на Путин) ценности и да почне да го убива като хората, ако иска да бъде запомнен с добро от руснаците,в противен случай след смъртта му ще се отприщи недоволството от култа към личността му.....

    Коментиран от #41, #45

    14:21 29.03.2026

  • 37 Владимир Путин, президент

    10 9 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 80":

    "...Вчера ден и снощи ВКС и ракетните войски на РФ нанесоха удари по цели в Донбас....."

    Вчера копах дупка край бункера, резултат Нула ☝️
    Панимаешь ли какво ти говоря ?

    Коментиран от #63

    14:22 29.03.2026

  • 38 хаха 🤣

    13 9 Отговор

    До коментар #13 от "И ТАКА":

    дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣

    14:22 29.03.2026

  • 39 стоян георгиев

    12 8 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 80":

    Кой е казал друго? Междувременно загинаха и 1300 руснака в напълно варварски местни щурмове.теб обаче какво ти пука ? Ти си в ес и нато.

    14:23 29.03.2026

  • 40 И Кобзон не знае

    9 5 Отговор

    До коментар #19 от "Питай":

    Пратил е касиерката за ново тесте билети.

    14:23 29.03.2026

  • 41 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Европеец":

    Да се чете" воюва",а не "убива"... Телефонът му казвам едно, а си пише каквото му изнася...

    14:24 29.03.2026

  • 42 Иван

    12 7 Отговор
    Урааа тавариши ,превзехме още едно село !!!Маладци !!!А до Берлин за два дня кагда тавариши!??????:)

    14:24 29.03.2026

  • 43 Баце,

    7 5 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 80":

    Верваш ли си?

    14:24 29.03.2026

  • 44 Механик

    12 6 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    14:26 29.03.2026

  • 45 Преди време по трезво расъждаваше

    6 9 Отговор

    До коментар #36 от "Европеец":

    Явно почваш а се промиваш или не можеш да навлезеш във дълбочина. Гледай мащабно и ще схванеш какво и защо така действа Путин. Остави ги тези тук да си лаят едно и също и МИСЛИ!!!! МИСЛИ!!!!

    Коментиран от #52

    14:26 29.03.2026

  • 46 Владимир Путин, президент

    14 6 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ха":

    "...С кой ще правят Олимпиада па тия кретени??..."

    Как с кой....
    Куба, Хондурас, Венецуела, Корея, Индия, Китай, два африкански племенни съюза дет не им знам имената, хутите и най-вече Болгарските пара-русофили 😁

    14:26 29.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Смях

    13 8 Отговор
    Те това село го окупират и завземат вече 50-ина пъти. За 4г толкоз. За още 4, ще го превземат още 50пъти.

    14:27 29.03.2026

  • 49 Само бой

    7 10 Отговор
    По бандерите

    14:28 29.03.2026

  • 50 Фермер

    7 9 Отговор

    До коментар #32 от "Швейк":

    Поне някой кокошарник или кочина няма ли в това село?Да си хапнат прясно месце?

    14:29 29.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Питащ

    11 7 Отговор

    До коментар #45 от "Преди време по трезво расъждаваше":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #54

    14:32 29.03.2026

  • 53 Нямат край

    11 7 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    14:34 29.03.2026

  • 54 Отговарящ

    8 12 Отговор

    До коментар #52 от "Питащ":

    За да убият 3 млн. Бандери.

    Коментиран от #57

    14:35 29.03.2026

  • 55 Евроатлантик

    12 6 Отговор
    След 4 години мъки в Донбас рашистите вече се хвалят, че всеки месец превземат по 1 село... 😂
    Интересно защо не пишат колко окупатори са убити за този "подвиг"...?

    14:36 29.03.2026

  • 56 идиоти вън

    2 6 Отговор
    Абе момци за какви села ми приказвате, или ги довършвайте или въврете у Сибием, какво се лигавите, по-добре ужасен край от ужас без край!!! Учете се от янките и евреите!

    14:43 29.03.2026

  • 57 Ха-ха

    7 4 Отговор

    До коментар #54 от "Отговарящ":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    14:47 29.03.2026

  • 58 По 2 села на година

    8 5 Отговор
    Колко села има в Украйна , за да знаем още колко години ще продълги войната.

    14:48 29.03.2026

  • 59 Бъдеще

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Прав си, трябваше Медведев да е на власт. След първата пиянска вечер Киев нямаше да го има...

    14:50 29.03.2026

  • 60 За да ви хранят вас

    6 7 Отговор

    До коментар #28 от "Владимир Путин, президент":

    нещастниците, които по друг начин не можете да изкарате някое евро за един хляб.
    То човек ако ги слуша вас ще излезе, че украинците са пред Владивосток.
    Айде бегай на контейнерите на БИЛА, че днес са на промоция.

    Коментиран от #79

    14:50 29.03.2026

  • 61 Водката

    5 4 Отговор
    Медведев отговаря за водката в руската армея. Само който пие , той може да се бие.

    14:53 29.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 хъхъ

    5 4 Отговор
    Русия така и не разбра, че дори да превземе всички села, ако Киев не падне - няма смисъл. Какво като вземе 20% от Украйна, като остават 80, от които ще бъде обстрелвана?

    Коментиран от #88

    15:01 29.03.2026

  • 65 az СВО Победа 80

    3 8 Отговор
    След иранския удар по склад с украински БПЛА в Дубай, освен техниката там са били ликвидирани и 21 души от ГУР на МО на Украйна от група "Тимур".

    15:10 29.03.2026

  • 66 az СВО Победа 80

    2 8 Отговор
    И още от СВО:

    Авиобаза на ВСУ с френски самолети Mirage е ударена в Житомирска област.

    В базата се намират французи, обслужващи тези самолети, както и пилоти на специалния батальон безпилотни летателни апарати „Птици Мадяр“, обучавани там.

    15:18 29.03.2026

  • 67 историк

    1 5 Отговор
    Прави ми огомно впечатление колко сме изостали и колко неграмони сме ако сравнявамн с тези който живяхме при Т Живков! УМЕЕХМЕ ДА РАСЪЖДАВАМЕ което е много по важно от четенето ! Вие не разбирате какво е какво ни ча кас ЕС заради фашиското им мислене ! Вие не разбирате какво направи Израел което ще виновен за гладът и и студът в следващите години . Вие не разбирате какво е да няма газ и за това ще останем без храна а ще и скъпа и за бензина и за ИЗРАЕЛ ЩЕ УМРЕ много от бедното население по света ! КАКВО НИМА СТЕ СТАНАЛИ ТОЛКОВА ТЪПИ ЧЕ И СТЕ ЗА ЗЕЛЬОНОТО ЧУДО ЯВРЕ (ЙСКО !!!! КОГА ЩЕ ПОРАСНИТЕ !!!!!!

    15:23 29.03.2026

  • 68 ГЕРАСИМОВ

    6 1 Отговор
    И ПУТЯНСК го превзехме

    За 12ти Път .

    На Ботокса Пуси

    Медали не му останаха

    Да Кипри Руските Дженерали.

    15:27 29.03.2026

  • 69 Допълнение

    2 1 Отговор
    Трите кокошки и беззъбата баба са взети в плен след ожесточена съпротива !

    15:37 29.03.2026

  • 70 Няма що

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Селце 18 хиляди население. По голямо от град Карнобат.

    15:38 29.03.2026

  • 71 На интересен ли се правиш?

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    май си проспал една от най добрите олимпиади през 2018

    15:39 29.03.2026

  • 72 В следващия пост

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Ромснов потвърждава.
    Едно малко селце 18000 населенир

    Коментиран от #86

    15:41 29.03.2026

  • 73 Бравооо

    5 1 Отговор
    Три месеца - едно село, хвала, богатири

    15:46 29.03.2026

  • 74 Димо ти,на тебе...

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Димяща ушанка":

    ...за@ника,от много употреба...😆🤣😂!

    Коментиран от #81

    15:56 29.03.2026

  • 75 Копейкин Костя

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "не може да бъде":

    Хайде първо крепостните да стигнат до административните граници на Донецк, а?
    Както е тръгнало, може да стигнат до Киев след 10 петилетки...

    Коментиран от #80

    16:01 29.03.2026

  • 76 Само един ли?

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "има ударен хотел с наемници":

    На всеки кръгъл час удрят по пет хотела с натовци и наемници, и това вече пета година.

    16:04 29.03.2026

  • 77 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "болгарин..":

    Ето точно!
    Европейците четири года ядат хамстери, папагали и други домашни любимци и карат на кандила и свещи щото нямат ток... 😀

    16:06 29.03.2026

  • 78 Браво Вие

    4 1 Отговор
    Сте Велики,браво минаха 4 години.

    16:08 29.03.2026

  • 79 Копейкин Костя

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "За да ви хранят вас":

    Грешка. Непобедимая и легендарная по план вече трябваше да форсира Темза и да обсажда Лисабон...

    16:10 29.03.2026

  • 80 Мишел

    4 1 Отговор

    До коментар #75 от "Копейкин Костя":

    На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви.

    Коментиран от #82, #83

    16:11 29.03.2026

  • 81 Поправка

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Димо ти,на тебе...":

    ДимИ ти...

    16:17 29.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "болгарин..":

    Верно ли бре

    РУБЛО ИДИОТ?

    17:11 29.03.2026

  • 85 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    3 2 Отговор
    Колко Гордо
    И Величествено Звучи .

    Превзехме Още Едно Село ..

    А Какви Заплахи бяха ,

    Берлин. И Лондон за Седмица .

    17:12 29.03.2026

  • 86 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "В следващия пост":

    Министерството на отбраната на Русия обяви освобождението на селището.

    /Руските въоръжени сили наистина присъстват в селището, но е преждевременно да се говори за пълното му освобождение, включително западните му покрайнини.

    /Прави впечатление, че картите, публикувани от местни източници, показват Купянск-Узловая като под пълен вражески контрол, въпреки че Герасимов, който многократно публично е заблуждавал президента, обяви освобождението му още на 26 януари 2026 г.

    @romanov92

    17:37 29.03.2026

  • 87 До Мишел и другите тъпани

    0 0 Отговор
    Със сателит ли броиш убитите? А при размяна на телата 1000/ 20. 3000 дрона, 1500 бомби и 40 ракети и на украинците нищо им няма. Нали? Защо тогава реват? Истината е че Украйна, да точно Украйна задържа фронта с безбройни човешки загуби.

    Коментиран от #89

    18:51 29.03.2026

  • 88 А ти какво разбираш

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "хъхъ":

    Село след село а процентите все 20. Дали нещо не послъгвате? И от къде ще ядат и пият като остане само Киев? А откъде ще вземат пушечното месо да защитават Киев? Накрая ще думнат язовира над Киев и........ В плитките ви умове русия дава жертви,а Украйна възкресява своите. ЕС до безкрай ли ще плаща? Защото САЩ се измъкват вече а ЕС включително и ние сме пред енергийна и икономическа криза. Пусни си новините по ТВ поне.

    18:58 29.03.2026

  • 89 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "До Мишел и другите тъпани":

    Явно не четеш руските военни кореспонденти дето са на фронта.около 95%от руските зсгуби се формират от убити войници придвижващи се към фронта с цел атака.русия е много по уязвима в тази ситуация от украйна която се защитава.хилядите ракети и тежки дронове не се изстрелват с цел поразяване на жива сила освен в много редки случаи така че товя не е компонент ма поразяване на жива сила.рязмянята на тела също не е ъакъв защото русия основно напредва в последните четири години и може да събира телата ма загиналите украинци ,за разлика от украйна която няма как да събира руските.това ти е обяснено поне 1000пъти!

    19:07 29.03.2026

