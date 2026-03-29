Руската армия: Превзехме още едно село в Харковска област в Украйна

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че руските сили са превзели още едно село - Кившаривка, в Купянски район на Харковска област в Украйна, съобщи РИА Новости, цитирана от БТА.
Ройтерс отбелязва, че не е могла да провери информацията от бойното поле чрез независими източници.
Руското министерство също така обяви снощи, че въоръжените сили на страната са превзели и село Брусовка в източната Донецка област на Украйна, информира ТАСС.
1 стоян георгиев
Коментиран от #22, #72
13:59 29.03.2026
2 има ударен хотел с наемници
Коментиран от #7, #76
13:59 29.03.2026
3 Владимир Путин, президент
Коментиран от #30, #70, #71
14:00 29.03.2026
4 хехе
14:00 29.03.2026
5 хаха 🤣
14:00 29.03.2026
6 Не е едно бре
Коментиран от #36
14:02 29.03.2026
7 Владимир Путин, президент
До коментар #2 от "има ударен хотел с наемници":"...има ударен хотел с наемници..."
Като за начало ти ударих един минус ☝️
Ха наздоровья таварищь "Пабеда"
Коментиран от #16
14:03 29.03.2026
8 не може да бъде
Коментиран от #75
14:03 29.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ново природно явление се появи в Русия
Коментиран от #12
14:04 29.03.2026
11 Баш Хайдутин и действащ комунист
14:06 29.03.2026
12 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "Ново природно явление се появи в Русия":Спешно трябва се свика Съвета за Сигурност с Димата и Маша да унищожим Финландия !!!
Три каси водка 😄
Коментиран от #62
14:07 29.03.2026
13 И ТАКА
Коментиран от #15, #38
14:07 29.03.2026
14 Тиква
14:09 29.03.2026
15 Владимир Путин, президент
До коментар #13 от "И ТАКА":"...метър по метър..."
ПЯТЬ года по метър !!!
Колко ли прави ?
Коментиран от #19, #59
14:10 29.03.2026
16 Димящ Кримски мост😃!
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Боли ме фара,че си ми ударил минус...😝!
Ха наздарове,товаришч Клоун😉🤣😂😝!
Коментиран от #20
14:10 29.03.2026
17 Аз съм веган
Коментиран от #25
14:12 29.03.2026
18 Димяща ушанка
Коментиран от #23, #47, #51, #74
14:12 29.03.2026
19 Питай
До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":Йосиф Кобзон.
Коментиран от #40
14:12 29.03.2026
20 Владимир Путин, президент
До коментар #16 от "Димящ Кримски мост😃!":"...наздарове,товаришч Клоун..."
Клоун....
Преди Четири Года така наричах украинския ми колега. Днес вече мен наричат клоун.....😭
14:13 29.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #1 от "стоян георгиев":Искаш да кажеш, че руснаците пак са излъгали?Импасибъл😁
Коментиран от #24
14:14 29.03.2026
23 Руснак без крак
До коментар #18 от "Димяща ушанка":И аз!
14:16 29.03.2026
24 стоян георгиев
До коментар #22 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Това учудва ли те?
14:16 29.03.2026
25 Глас от бункера
До коментар #17 от "Аз съм веган":Герасимов потвърди!
Коментиран от #34
14:17 29.03.2026
26 Ситуация "форсмажор" в Русия
14:17 29.03.2026
27 Озадачен
14:17 29.03.2026
28 Владимир Путин, президент
До коментар #21 от "Поразени химически заводи през":Винаги съм се чудил пачему Факти не публикуват реални новини, а ни занимават с руските деревни 👀
Коментиран от #60
14:18 29.03.2026
29 az СВО Победа 80
Вчера ден и снощи ВКС и ракетните войски на РФ нанесоха удари по цели в Донбас, Сумска, Харковска, Запорожка, Днепропетровска, Херсонска Черкаска, Черниговска, Одеска и Николаевска области с целия спектър от поразяващи средства, вкл. и с хипезвуковите Кинжали.
Коментиран от #31, #37, #39, #43
14:18 29.03.2026
30 Ха ха
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":С кой ще правят Олимпиада па тия кретени??
Коментиран от #46
14:19 29.03.2026
31 Леле мале
До коментар #29 от "az СВО Победа 80":Останах без думи😂😂
14:20 29.03.2026
32 Швейк
Коментиран от #50
14:20 29.03.2026
33 Ъхъ!!!
14:20 29.03.2026
34 стоян георгиев
До коментар #25 от "Глас от бункера":Министерството на отбраната на Русия обяви освобождението на селището.
/Руските въоръжени сили наистина присъстват в селището, но е преждевременно да се говори за пълното му освобождение, включително западните му покрайнини.
/Прави впечатление, че картите, публикувани от местни източници, показват Купянск-Узловая като под пълен вражески контрол, въпреки че Герасимов, който многократно публично е заблуждавал президента, обяви освобождението му още на 26 януари 2026 г.
@romanov92
14:21 29.03.2026
35 болгарин..
Коментиран от #77, #84
14:21 29.03.2026
36 Европеец
До коментар #6 от "Не е едно бре":И 10 селища да са, пограничните райони на Русия А и в дълбоко в тила продължават да страдат от украинските дронове....та либералният Путин 2018 година когато представяше новите оръжия пред руския Елит каза, че войните няма вече да се водят на руска територия, та е време да остави либерализма и неговите ( на Путин) ценности и да почне да го убива като хората, ако иска да бъде запомнен с добро от руснаците,в противен случай след смъртта му ще се отприщи недоволството от култа към личността му.....
Коментиран от #41, #45
14:21 29.03.2026
37 Владимир Путин, президент
До коментар #29 от "az СВО Победа 80":"...Вчера ден и снощи ВКС и ракетните войски на РФ нанесоха удари по цели в Донбас....."
Вчера копах дупка край бункера, резултат Нула ☝️
Панимаешь ли какво ти говоря ?
Коментиран от #63
14:22 29.03.2026
38 хаха 🤣
До коментар #13 от "И ТАКА":дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣
14:22 29.03.2026
39 стоян георгиев
До коментар #29 от "az СВО Победа 80":Кой е казал друго? Междувременно загинаха и 1300 руснака в напълно варварски местни щурмове.теб обаче какво ти пука ? Ти си в ес и нато.
14:23 29.03.2026
40 И Кобзон не знае
До коментар #19 от "Питай":Пратил е касиерката за ново тесте билети.
14:23 29.03.2026
41 Европеец
До коментар #36 от "Европеец":Да се чете" воюва",а не "убива"... Телефонът му казвам едно, а си пише каквото му изнася...
14:24 29.03.2026
42 Иван
14:24 29.03.2026
43 Баце,
До коментар #29 от "az СВО Победа 80":Верваш ли си?
14:24 29.03.2026
44 Механик
14:26 29.03.2026
45 Преди време по трезво расъждаваше
До коментар #36 от "Европеец":Явно почваш а се промиваш или не можеш да навлезеш във дълбочина. Гледай мащабно и ще схванеш какво и защо така действа Путин. Остави ги тези тук да си лаят едно и също и МИСЛИ!!!! МИСЛИ!!!!
Коментиран от #52
14:26 29.03.2026
46 Владимир Путин, президент
До коментар #30 от "Ха ха":"...С кой ще правят Олимпиада па тия кретени??..."
Как с кой....
Куба, Хондурас, Венецуела, Корея, Индия, Китай, два африкански племенни съюза дет не им знам имената, хутите и най-вече Болгарските пара-русофили 😁
14:26 29.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Смях
14:27 29.03.2026
49 Само бой
14:28 29.03.2026
50 Фермер
До коментар #32 от "Швейк":Поне някой кокошарник или кочина няма ли в това село?Да си хапнат прясно месце?
14:29 29.03.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Питащ
До коментар #45 от "Преди време по трезво расъждаваше":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #54
14:32 29.03.2026
53 Нямат край
14:34 29.03.2026
54 Отговарящ
До коментар #52 от "Питащ":За да убият 3 млн. Бандери.
Коментиран от #57
14:35 29.03.2026
55 Евроатлантик
Интересно защо не пишат колко окупатори са убити за този "подвиг"...?
14:36 29.03.2026
56 идиоти вън
14:43 29.03.2026
57 Ха-ха
До коментар #54 от "Отговарящ":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
14:47 29.03.2026
58 По 2 села на година
14:48 29.03.2026
59 Бъдеще
До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":Прав си, трябваше Медведев да е на власт. След първата пиянска вечер Киев нямаше да го има...
14:50 29.03.2026
60 За да ви хранят вас
До коментар #28 от "Владимир Путин, президент":нещастниците, които по друг начин не можете да изкарате някое евро за един хляб.
То човек ако ги слуша вас ще излезе, че украинците са пред Владивосток.
Айде бегай на контейнерите на БИЛА, че днес са на промоция.
Коментиран от #79
14:50 29.03.2026
61 Водката
14:53 29.03.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 хъхъ
Коментиран от #88
15:01 29.03.2026
65 az СВО Победа 80
15:10 29.03.2026
66 az СВО Победа 80
Авиобаза на ВСУ с френски самолети Mirage е ударена в Житомирска област.
В базата се намират французи, обслужващи тези самолети, както и пилоти на специалния батальон безпилотни летателни апарати „Птици Мадяр“, обучавани там.
15:18 29.03.2026
67 историк
15:23 29.03.2026
68 ГЕРАСИМОВ
За 12ти Път .
На Ботокса Пуси
Медали не му останаха
Да Кипри Руските Дженерали.
15:27 29.03.2026
69 Допълнение
15:37 29.03.2026
70 Няма що
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Селце 18 хиляди население. По голямо от град Карнобат.
15:38 29.03.2026
71 На интересен ли се правиш?
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":май си проспал една от най добрите олимпиади през 2018
15:39 29.03.2026
72 В следващия пост
До коментар #1 от "стоян георгиев":Ромснов потвърждава.
Едно малко селце 18000 населенир
Коментиран от #86
15:41 29.03.2026
73 Бравооо
15:46 29.03.2026
74 Димо ти,на тебе...
До коментар #18 от "Димяща ушанка":...за@ника,от много употреба...😆🤣😂!
Коментиран от #81
15:56 29.03.2026
75 Копейкин Костя
До коментар #8 от "не може да бъде":Хайде първо крепостните да стигнат до административните граници на Донецк, а?
Както е тръгнало, може да стигнат до Киев след 10 петилетки...
Коментиран от #80
16:01 29.03.2026
76 Само един ли?
До коментар #2 от "има ударен хотел с наемници":На всеки кръгъл час удрят по пет хотела с натовци и наемници, и това вече пета година.
16:04 29.03.2026
77 Българин
До коментар #35 от "болгарин..":Ето точно!
Европейците четири года ядат хамстери, папагали и други домашни любимци и карат на кандила и свещи щото нямат ток... 😀
16:06 29.03.2026
78 Браво Вие
16:08 29.03.2026
79 Копейкин Костя
До коментар #60 от "За да ви хранят вас":Грешка. Непобедимая и легендарная по план вече трябваше да форсира Темза и да обсажда Лисабон...
16:10 29.03.2026
80 Мишел
До коментар #75 от "Копейкин Костя":На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви.
Коментиран от #82, #83
16:11 29.03.2026
81 Поправка
До коментар #74 от "Димо ти,на тебе...":ДимИ ти...
16:17 29.03.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Хахахаха
До коментар #35 от "болгарин..":Верно ли бре
РУБЛО ИДИОТ?
17:11 29.03.2026
85 БУНКЕРНИЯ КАШИК
И Величествено Звучи .
Превзехме Още Едно Село ..
А Какви Заплахи бяха ,
Берлин. И Лондон за Седмица .
17:12 29.03.2026
86 стоян георгиев
17:37 29.03.2026
87 До Мишел и другите тъпани
Коментиран от #89
18:51 29.03.2026
88 А ти какво разбираш
До коментар #64 от "хъхъ":Село след село а процентите все 20. Дали нещо не послъгвате? И от къде ще ядат и пият като остане само Киев? А откъде ще вземат пушечното месо да защитават Киев? Накрая ще думнат язовира над Киев и........ В плитките ви умове русия дава жертви,а Украйна възкресява своите. ЕС до безкрай ли ще плаща? Защото САЩ се измъкват вече а ЕС включително и ние сме пред енергийна и икономическа криза. Пусни си новините по ТВ поне.
18:58 29.03.2026
89 стоян георгиев
До коментар #87 от "До Мишел и другите тъпани":Явно не четеш руските военни кореспонденти дето са на фронта.около 95%от руските зсгуби се формират от убити войници придвижващи се към фронта с цел атака.русия е много по уязвима в тази ситуация от украйна която се защитава.хилядите ракети и тежки дронове не се изстрелват с цел поразяване на жива сила освен в много редки случаи така че товя не е компонент ма поразяване на жива сила.рязмянята на тела също не е ъакъв защото русия основно напредва в последните четири години и може да събира телата ма загиналите украинци ,за разлика от украйна която няма как да събира руските.това ти е обяснено поне 1000пъти!
19:07 29.03.2026