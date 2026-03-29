Мъж загина, а 6-годишно дете е ранено при руски атаки с дронове в украинската Сумска област

В украинската Сумска област 75-годишен жител на Зноб Новгородски загина при руска атака с дрон, съобщи в „Телеграм“ Олег Григоров, началник на Сумската областна военна администрация, цитиран от Укринформ, пише БТА.
По-рано Сумската областна прокуратура заяви, че във Великописаривка в Охтирски район снощи руски дрон е атакувал мотоциклет, превозващ двама мъже - на 46 и 40 години.
В Шостки окръг на Сумска област 20-годишна жена е била убита, а 6-годишно дете е било ранено в резултат на руски артилерийски обстрел през последното денонощие.
В Николаевска област 8 души са хоспитализирани след атака с руски дронове, 7 от които са деца, съобщи началникът на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким.
През последното денонощие руски войски са ударили и родилен дом в Одеса, където са се намирали 22 новородени.
В района на град Бровари в Киевска област една къща е била повредена, а мъж е ранен в резултат на атака с дрон миналата вечер, написа в „Телеграм“ ръководителят на областната военна администрация Микола Калашник, цитиран от Укринформ.
„Врагът продължава терора срещу хората, домовете и нормалния ни живот“, отбеляза Калашник, призовавайки жителите на региона да не игнорират сирените за въздушна тревога и да останат на безопасни места.
В Одеса мъж и жена бяха убити, а 14 души, включително 9-годишно момче, са ранени в резултат на руски удар по гражданска инфраструктура.
Междувеменно един цивилен бе убит при атака с дрон на Въоръжените сили на Украйна в град Грайворон в Белгородска област, съобщи ТАСС, позовавайки се на губернатора на областта Вячеслав Гладков.
Руското пристанище Уст Луга, служещо за износ на големи количества петрол, бе повредено тази сутрин при атака с украински дронове, която причини пожар, съобщи в „Телеграм“ губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, цитиран от Ройтерс.
Общо 36 украински дрона са били свалени над района през изтеклата нощ, каза Дрозденко.
През пристанището Уст Луга, управлявано от руската компания „Транснефт“, преминават около 700 000 барела петрол на ден, предназначени за износ, като през 2025 г. оттам са били изнесени 32,9 милиона тона петролни продукти.
