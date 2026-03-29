Новини
Свят »
Украйна »
Мъж загина, а 6-годишно дете е ранено при руски атаки с дронове в украинската Сумска област
Мъж загина, а 6-годишно дете е ранено при руски атаки с дронове в украинската Сумска област

29 Март, 2026 12:31 1 056 46

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

През последното денонощие руски войски са ударили и родилен дом в Одеса, където са се намирали 22 новородени

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В украинската Сумска област 75-годишен жител на Зноб Новгородски загина при руска атака с дрон, съобщи в „Телеграм“ Олег Григоров, началник на Сумската областна военна администрация, цитиран от Укринформ, пише БТА.

По-рано Сумската областна прокуратура заяви, че във Великописаривка в Охтирски район снощи руски дрон е атакувал мотоциклет, превозващ двама мъже - на 46 и 40 години.

В Шостки окръг на Сумска област 20-годишна жена е била убита, а 6-годишно дете е било ранено в резултат на руски артилерийски обстрел през последното денонощие.

В Николаевска област 8 души са хоспитализирани след атака с руски дронове, 7 от които са деца, съобщи началникът на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким.

През последното денонощие руски войски са ударили и родилен дом в Одеса, където са се намирали 22 новородени.

В района на град Бровари в Киевска област една къща е била повредена, а мъж е ранен в резултат на атака с дрон миналата вечер, написа в „Телеграм“ ръководителят на областната военна администрация Микола Калашник, цитиран от Укринформ.

„Врагът продължава терора срещу хората, домовете и нормалния ни живот“, отбеляза Калашник, призовавайки жителите на региона да не игнорират сирените за въздушна тревога и да останат на безопасни места.

В Одеса мъж и жена бяха убити, а 14 души, включително 9-годишно момче, са ранени в резултат на руски удар по гражданска инфраструктура.

Междувеменно един цивилен бе убит при атака с дрон на Въоръжените сили на Украйна в град Грайворон в Белгородска област, съобщи ТАСС, позовавайки се на губернатора на областта Вячеслав Гладков.

Руското пристанище Уст Луга, служещо за износ на големи количества петрол, бе повредено тази сутрин при атака с украински дронове, която причини пожар, съобщи в „Телеграм“ губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, цитиран от Ройтерс.

Общо 36 украински дрона са били свалени над района през изтеклата нощ, каза Дрозденко.

През пристанището Уст Луга, управлявано от руската компания „Транснефт“, преминават около 700 000 барела петрол на ден, предназначени за износ, като през 2025 г. оттам са били изнесени 32,9 милиона тона петролни продукти.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бохемска горичка

    16 13 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    12:34 29.03.2026

  • 3 Бохемска горичка

    16 12 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #38, #44

    12:34 29.03.2026

  • 4 Бохемска горичка

    14 12 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    2026 - 40 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #39

    12:35 29.03.2026

  • 5 Бохемска горичка

    13 14 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:35 29.03.2026

  • 6 Вчера

    13 9 Отговор
    детето беше загинало,а мъжа рънен....

    12:37 29.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Град Козлодуй оргинала

    10 7 Отговор
    Дано се оправи мъжът.

    12:41 29.03.2026

  • 9 И Киев е Руски

    16 10 Отговор
    Бременната забравихте.ФАКти

    12:41 29.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Всеки ден и час

    15 8 Отговор
    все една и съща правоверна пропаганда.
    ДОЛУ ПРОПАГАНДАТА!!!

    12:43 29.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Укра с плитки и ермулка, ближеща Тората

    12 9 Отговор
    Нашите братя от и$peл ще ни спасят.

    12:44 29.03.2026

  • 16 Продажник

    15 8 Отговор
    Фейк на кило.....само в ДВ и тук

    Коментиран от #45

    12:45 29.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Владимир Путин, президент

    11 11 Отговор
    Само вметна -
    Преди ПЯТЬ года се подигравах на Байдън !!!
    Сегодня се подиграват с мен.
    Живота е ироничен ☝️

    Коментиран от #22

    12:49 29.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Груз 404

    14 9 Отговор
    "Едно дете ранено", ако бяха 4футите, досега да са изтрепали 50 000 деца, по тази част са специалисти.

    12:54 29.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тръмпстийн

    9 10 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":

    А аз много обичам да се бъзикам с rноm4eто зеленски. 🤑🤑

    12:56 29.03.2026

  • 23 ВВП

    12 9 Отговор
    2,2 млн ликвидирани окропс.15 млн офейкало..Това е резултат от русофобията ..най върлите умряха .. АХАХА..Има стена дълга километър със снимка ..и това е нищо..

    Коментиран от #46

    12:58 29.03.2026

  • 24 ВВП

    13 9 Отговор
    Русия удря винаги родилки и малки деца .Окропистан уцелва бомбардировачи,летища ,бази със оръжие ..и други..Ахаха уникални шизофреници..

    12:59 29.03.2026

  • 25 ВВП

    12 9 Отговор
    Зеленото броди по света и търси русофоби ,да атакуват РФ...2,2 млн ликвидирани окропа 15млн офейкали окропитека,110000 наемници останаха в земята .на Соледар ,Угледар,Покровск..Марийка, Артьомовск..Мариупол..и други

    13:02 29.03.2026

  • 26 ВВП

    10 8 Отговор
    Окрайната е клозет на клозетите ..И така е от 1991 ВА ..откак излязоха от СССР..Мафия ,наемни убийци,.рекет корупция ..

    13:05 29.03.2026

  • 27 Гого

    10 5 Отговор
    В Иран загиват много повече жени и деца

    13:07 29.03.2026

  • 28 Хахаха!🎺🥳😀

    9 7 Отговор
    Нали там е зона на военни действия. Да се изтеглят на изток или на запад. После ривът, когато Русия им спаси децата, че били отвлечени. Ами да ги евакуират бандеровците. Бандеровците не ги евакуират, а когато руснаците ги евакуират, бандеровците ровът, че Русия краде деца.

    13:07 29.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хаха 🤣

    7 8 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 С бутане на къщи и родилен дом, няма да стане, учи се от САЩ и Излаел как се прави 🤣

    13:17 29.03.2026

  • 31 Рублевка

    10 7 Отговор
    Когато на керченския мост урките направиха диверсия и убиха семейството с деца, каква радост беше в Украйна! Билбордове, пощенски марки, бандеровците си правеха селфита до билбордовете. Взривът го прекарвали през България, а митничарите и гранична полиция уж не забелязали. Пропуснали да включат детектора за взривни вещества. Абе тиня са тия укри. Боклук. Много ги бави Владимир Владимирович Путин.

    13:17 29.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ВВП

    10 6 Отговор
    Зеленото ,вече не искат да го виждат .Няма пари за Киев и режима .Ситуацията в ЕСсср е трагична .Цените се прескачат ,нагоре ...Няма кинти..За някой терр.акр обаче винаги ще се намерят средства..

    13:24 29.03.2026

  • 35 ВВП

    9 6 Отговор
    Как пък ,нито един бг окропитек не замина за Окропистан?? .Някои селяни си намериха окраинки..с деца и внучета..

    13:26 29.03.2026

  • 36 Джамбаза

    10 6 Отговор
    Мъж загина, а 6-годишно дете е ранено при руски атаки с дронове в Сумска област
    Какво правят украинци в Сумска област?
    Мислех, че всички са в Свети Влас!

    13:28 29.03.2026

  • 37 ВВП

    10 5 Отговор
    Зеленият плъшок,не стъпвал в Киев от 2022 Ра април..

    13:28 29.03.2026

  • 38 Ха-ха

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Бохемска горичка":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.

    13:35 29.03.2026

  • 39 Ха-ха

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Бохемска горичка":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 12 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:35 29.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Олга

    0 2 Отговор
    Делите на десет или на двадесет или на тридесет и пак ще се окаже, че това е примитивна хохлятска лъжа за да ревне Запад с крокодилови сълзи, а Калас да припадне.

    14:24 29.03.2026

  • 42 Нямат край

    3 1 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #43

    14:34 29.03.2026

  • 43 Урсуло-бандерската простотия

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Нямат край":

    е малоумие, нямат лечение

    14:52 29.03.2026

  • 44 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бохемска горичка":

    Фашизма сега е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори ачети за фашизма !

    15:21 29.03.2026

  • 45 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Продажник":

    Москва не вярва на сълзи ,а аз не вярвам на москва !

    15:24 29.03.2026

  • 46 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "ВВП":

    На съвестта на сталин тежат повече от десет милиона руснаци дали путин ще го надмине ?

    15:29 29.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания