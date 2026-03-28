Йеменските хуси са готови за пряка военна намеса на страната на Иран в конфликта в Близкия изток, ако някое от техните искания бъде нарушено, заяви Яхия Сария, официален говорител на бунтовническите въоръжени сили.

Според изявлението хусите са готови да влязат във войната при присъединяване на други съюзи на страната на САЩ и Израел срещу Иран и „Оста на съпротивата“, както и използване на Червено море за враждебни операции на САЩ и Израел срещу Иран и всяка друга мюсюлманска държава.

Те ще се намесят и при продължаваща ескалация на военните действия срещу Иран.

Хусите настояват за незабавно прекратяване на агресията срещу мюсюлмански страни – Палестина, Ливан, Иран и Ирак – и премахване на „несправедливата блокада“ срещу Йемен.

„Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Саудитска Арабия и САЩ се опитват да предотвратят намесата им във войната в Близкия изток. Саудитските власти се стремят да поддържат дипломатически отношения с хусите, за да ги държат настрана от конфликта, каза американски служител. САЩ и Израел също се опитват да избегнат провокации, които биха могли да въвлекат хусите, добави той.

„Ако хусите се намесят в конфликта, това наистина ще повиши залозите“, каза експертът от New America Адам Барън. „Това ще доближи Суецкия канал, египтяните и Саудитска Арабия още повече до конфликта.“

По-рано висшият йеменски военен командир Абед ал-Таур не изключи възможността Йемен да затвори пролива Баб ел-Мандеб за САЩ и Израел веднага щом бъде взето решение за намеса във войната в Близкия изток на страната на Иран. Иранската информационна агенция Tasnim, позовавайки се на военен източник в страната, съобщи, че Иран ще затвори пролива Баб ел-Мандеб в случай на сухопътно нашествие в неговите територии, включително островите.

Проливът Баб ел-Мандеб се намира между Йемен и Еритрея, свързвайки Аденския залив с Червено море. От 1869 г. той служи като южна врата към Суецкия канал, през който преминават 10-12% от световната морска търговия и приблизително 30% от световните контейнерни превози (приблизително 20 000 кораба преминават през канала и пролива годишно).