Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Йеменските хуси са готови за пряка военна намеса на страната на Иран

Йеменските хуси са готови за пряка военна намеса на страната на Иран

28 Март, 2026 07:00, обновена 28 Март, 2026 07:06 2 448 26

  • хуси-
  • йемен-
  • иран-
  • война

Бунтовниците представиха условията си

Йеменските хуси са готови за пряка военна намеса на страната на Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Йеменските хуси са готови за пряка военна намеса на страната на Иран в конфликта в Близкия изток, ако някое от техните искания бъде нарушено, заяви Яхия Сария, официален говорител на бунтовническите въоръжени сили.

Според изявлението хусите са готови да влязат във войната при присъединяване на други съюзи на страната на САЩ и Израел срещу Иран и „Оста на съпротивата“, както и използване на Червено море за враждебни операции на САЩ и Израел срещу Иран и всяка друга мюсюлманска държава.

Те ще се намесят и при продължаваща ескалация на военните действия срещу Иран.

Хусите настояват за незабавно прекратяване на агресията срещу мюсюлмански страни – Палестина, Ливан, Иран и Ирак – и премахване на „несправедливата блокада“ срещу Йемен.

„Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Саудитска Арабия и САЩ се опитват да предотвратят намесата им във войната в Близкия изток. Саудитските власти се стремят да поддържат дипломатически отношения с хусите, за да ги държат настрана от конфликта, каза американски служител. САЩ и Израел също се опитват да избегнат провокации, които биха могли да въвлекат хусите, добави той.

„Ако хусите се намесят в конфликта, това наистина ще повиши залозите“, каза експертът от New America Адам Барън. „Това ще доближи Суецкия канал, египтяните и Саудитска Арабия още повече до конфликта.“

По-рано висшият йеменски военен командир Абед ал-Таур не изключи възможността Йемен да затвори пролива Баб ел-Мандеб за САЩ и Израел веднага щом бъде взето решение за намеса във войната в Близкия изток на страната на Иран. Иранската информационна агенция Tasnim, позовавайки се на военен източник в страната, съобщи, че Иран ще затвори пролива Баб ел-Мандеб в случай на сухопътно нашествие в неговите територии, включително островите.

Проливът Баб ел-Мандеб се намира между Йемен и Еритрея, свързвайки Аденския залив с Червено море. От 1869 г. той служи като южна врата към Суецкия канал, през който преминават 10-12% от световната морска търговия и приблизително 30% от световните контейнерни превози (приблизително 20 000 кораба преминават през канала и пролива годишно).


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    52 6 Отговор
    Тези са корави, ще подпалят еврейската черга! Очертава се унизително поражение за Бай Дончо Пиисмейкъра!

    07:10 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лудия направи голема грешка

    32 2 Отговор
    Треваше да чека поне да минат междинните избори ноември и догодина по тва време да удари иран щом толко много иска а до тогава борсите на рекорди и само сладки приказки да не го импиичнат както сега се очертава

    07:23 28.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Корави излезнаха козарите

    34 2 Отговор
    Тия така накъдриха америте-че вече и врабчетата им се смеят на янките.

    Коментиран от #25

    07:35 28.03.2026

  • 10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 17 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Клесс, коя година се пада от тридневната специална военна операция,?

    Коментиран от #15

    07:41 28.03.2026

  • 11 бг Сталин

    22 5 Отговор
    Бай Дончо тромпетиста ще яде мазната карабина.

    07:46 28.03.2026

  • 12 само им

    5 10 Отговор
    виж физиономиите на камиларитe ислямucти... ужас

    Коментиран от #16

    08:02 28.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 анонимен

    18 4 Отговор
    А сега и хусите , ако затворят проливчето към Червено море и световната икономика е аут.

    08:13 28.03.2026

  • 15 Би ли дал инфо...?!

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Какво е това ...,,Клесс"...?!

    08:14 28.03.2026

  • 16 Виждаме ги!

    19 2 Отговор

    До коментар #12 от "само им":

    Иначе само с калашници въоръжени,но по-важното-
    В душите им неизмерима злоба,ярост,желание за мъст и готовност за саможертва!

    Коментиран от #18, #26

    08:18 28.03.2026

  • 17 Дзак

    4 2 Отговор
    Хиляда километра, независимо от фирмата на бензиностанцията, разнообразната подредба и тематичното проектирано обзавеждане - същите сандвичи, пици, хлебчета, кроасани, наденици, кафе автомати. Всички са харизали бизнеса на някоя голяма франчайз компания - монополист.

    08:38 28.03.2026

  • 18 Мазньо

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Виждаме ги!":

    На башибозук мяза.

    08:47 28.03.2026

  • 19 Шопо

    4 1 Отговор
    Северният морски път е най-краткият маршрут по вода между Европа и Азиатско-тихоокеанския регион и най-значимата морска транспортна магистрала в Арктика. Теоретично икономията от дистанцията достига до 50% в сравнение с използваните маршрути през Суецкия или Панамския канал.

    09:19 28.03.2026

  • 20 Срамголям

    13 2 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    09:24 28.03.2026

  • 21 ХУСИТЕ ?

    4 1 Отговор
    ЙЕМЕНЕЦА МЕЧТАЕ САМО ЗА ЕДНО ........ ДА УБИЕ АМЕРИКАНЕЦ , ФРАНЦУЗИН И ЕДИН БЪЛГАРИН - БЪЛГАРИНА Е ЩОТО СМЕ ИМ ПРОДАЛИ ПО 23 КАЛАШНИКА НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО , А ТО Е ; Население: 42,96 милиона (средна оценка за 2026 г.).
    Прираст: Висок, с постоянна възходяща тенденция.
    Възрастова структура: Много млада; над 43% от населението е под 15 години. Медианната възраст е 18,5 години.

    09:34 28.03.2026

  • 22 ГАРАНТИРАМ НА САЩ ЧЕ АКО САМО 5 000

    11 2 Отговор
    ЙЕМЕНЦИ ПЛЪЗНАТ В ИРАН НИКОЙ АМЕРИКАНЕЦ НЯМА ДА ОЖИВЕЕ И ДЕН ! РУСИЯ НЕ СЕ Е СЕТИЛА ДА ГИ ПУСНЕ В БАНДЕРИЯ !

    09:42 28.03.2026

  • 23 конакчиев

    3 2 Отговор
    Забележете страни като Израел С. Арабия и Америка правят всичко възможно да предотвратят хусите да не се включат в конфликта -- Защо ? от обич ? или от уважение и загриженост ? нищо подобно от Страх . Докато оня Кремълският ид..от който управлява русия и е Ядрена страна никой не го е страх и парите му г блокираха -около 300 Милиарда и танкерите ги конфискуват и предоставят всякакви военно оборудване и военна техника даже ракети Фламинго -Английски - които поразяват цели до 1.200 км дълбоко в Руските територии и нищо . Тоя самоуверен глу..пак само гледа и не предприема нищо никой не го е страх даже страни като Армения ,Азербайджан вече въобще не се съобразяват с Русия. Освен С. Корея която има нужда от ракетни и космически технологии показва известно уважение ,ако не смятаме Беларус .Никой не ги взема на сериозно и не се съобразява с тях наскоро Иран предупреди Евро..гейовете ,че ако се включат ще последва асиметричен отговор . Те отказаха на Америка да се включат от обич към Иран ли? естествено е ,че не защото Иран се опита да порази Американската военна база Диего Гарсия в Индийският океан който се намира на 4 .000 хиляди километра което означава ,че могат да поразяват цели спокойно в Европа .

    13:01 28.03.2026

  • 24 Види се

    1 0 Отговор
    На коне и с дървени копия.
    Щом им се мре, кой да ги спре.

    15:15 28.03.2026

  • 25 Ти и за чеченците така говореше,

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Корави излезнаха козарите":

    пък после се оказа че Кадиров не е помирисвал фронта и се снимал пред фото тапети с военни сцени.
    Я бегай!

    15:19 28.03.2026

  • 26 Просто са бедни и гладни и мързеливи

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Виждаме ги!":

    като нашите копейки. Разчитат да гепят нечий часовник или марково бельо. Най-обикновена неграмотна паплач.
    Все едно да се плаша от наште копейки, дето всеки ден ни се заканват.
    Ами не ме е страх пък.

    15:22 28.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания