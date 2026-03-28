Йеменските хуси са готови за пряка военна намеса на страната на Иран в конфликта в Близкия изток, ако някое от техните искания бъде нарушено, заяви Яхия Сария, официален говорител на бунтовническите въоръжени сили.
Според изявлението хусите са готови да влязат във войната при присъединяване на други съюзи на страната на САЩ и Израел срещу Иран и „Оста на съпротивата“, както и използване на Червено море за враждебни операции на САЩ и Израел срещу Иран и всяка друга мюсюлманска държава.
Те ще се намесят и при продължаваща ескалация на военните действия срещу Иран.
Хусите настояват за незабавно прекратяване на агресията срещу мюсюлмански страни – Палестина, Ливан, Иран и Ирак – и премахване на „несправедливата блокада“ срещу Йемен.
„Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Саудитска Арабия и САЩ се опитват да предотвратят намесата им във войната в Близкия изток. Саудитските власти се стремят да поддържат дипломатически отношения с хусите, за да ги държат настрана от конфликта, каза американски служител. САЩ и Израел също се опитват да избегнат провокации, които биха могли да въвлекат хусите, добави той.
„Ако хусите се намесят в конфликта, това наистина ще повиши залозите“, каза експертът от New America Адам Барън. „Това ще доближи Суецкия канал, египтяните и Саудитска Арабия още повече до конфликта.“
По-рано висшият йеменски военен командир Абед ал-Таур не изключи възможността Йемен да затвори пролива Баб ел-Мандеб за САЩ и Израел веднага щом бъде взето решение за намеса във войната в Близкия изток на страната на Иран. Иранската информационна агенция Tasnim, позовавайки се на военен източник в страната, съобщи, че Иран ще затвори пролива Баб ел-Мандеб в случай на сухопътно нашествие в неговите територии, включително островите.
Проливът Баб ел-Мандеб се намира между Йемен и Еритрея, свързвайки Аденския залив с Червено море. От 1869 г. той служи като южна врата към Суецкия канал, през който преминават 10-12% от световната морска търговия и приблизително 30% от световните контейнерни превози (приблизително 20 000 кораба преминават през канала и пролива годишно).
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сащисан кравар
07:10 28.03.2026
6 Лудия направи голема грешка
07:23 28.03.2026
9 Корави излезнаха козарите
Коментиран от #25
07:35 28.03.2026
10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #5 от "Мишел":Клесс, коя година се пада от тридневната специална военна операция,?
Коментиран от #15
07:41 28.03.2026
11 бг Сталин
07:46 28.03.2026
12 само им
Коментиран от #16
08:02 28.03.2026
14 анонимен
08:13 28.03.2026
15 Би ли дал инфо...?!
До коментар #10 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Какво е това ...,,Клесс"...?!
08:14 28.03.2026
16 Виждаме ги!
До коментар #12 от "само им":Иначе само с калашници въоръжени,но по-важното-
В душите им неизмерима злоба,ярост,желание за мъст и готовност за саможертва!
Коментиран от #18, #26
08:18 28.03.2026
17 Дзак
08:38 28.03.2026
18 Мазньо
До коментар #16 от "Виждаме ги!":На башибозук мяза.
08:47 28.03.2026
19 Шопо
09:19 28.03.2026
20 Срамголям
09:24 28.03.2026
21 ХУСИТЕ ?
Прираст: Висок, с постоянна възходяща тенденция.
Възрастова структура: Много млада; над 43% от населението е под 15 години. Медианната възраст е 18,5 години.
09:34 28.03.2026
22 ГАРАНТИРАМ НА САЩ ЧЕ АКО САМО 5 000
09:42 28.03.2026
23 конакчиев
13:01 28.03.2026
24 Види се
Щом им се мре, кой да ги спре.
15:15 28.03.2026
25 Ти и за чеченците така говореше,
До коментар #9 от "Корави излезнаха козарите":пък после се оказа че Кадиров не е помирисвал фронта и се снимал пред фото тапети с военни сцени.
Я бегай!
15:19 28.03.2026
26 Просто са бедни и гладни и мързеливи
До коментар #16 от "Виждаме ги!":като нашите копейки. Разчитат да гепят нечий часовник или марково бельо. Най-обикновена неграмотна паплач.
Все едно да се плаша от наште копейки, дето всеки ден ни се заканват.
Ами не ме е страх пък.
15:22 28.03.2026