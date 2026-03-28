Западните гаранции за Украйна трябва да включват трансфер на ядрени оръжия, цитира Strana.ua Владимир Зеленски.

„Трябва да ни се каже: „Ще ви дадем НАТО и ще ви дадем ядрени оръжия“, каза той.



Първият човек в Киев оправда желанието си с факта, че всички му казват, че е невъзможно да се победи ядрена сила.

В началото на март руската Служба за външно разузнаване съобщи, че Париж и Лондон планират да прехвърлят ядрена бомба, или поне „мръсна“ бомба, в Киев.

Френската малогабаритна бойна глава TN75 от балистичната ракета M51.1, изстрелвана от подводница, се разглежда като вариант.

Подобни планове грубо нарушават международното право, алармира Москва, а "европейците искали да го представят така, сякаш Украйна сама е разработила тези оръжия".

Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), изрази мнение, че "подстрекателите на война умишлено възпрепятстват срещата между руски и американски парламентаристи, защото искат конфликтът в Украйна да продължи и са разстроени от продължаващия диалог между страните".

„Подстрекателите на война атакуват срещата между американски и руски парламентаристи, защото искат конфликтът в Украйна да продължи и се страхуват от всякакъв диалог между САЩ и Русия“, написа Дмитриев на английски във Facebook, добавяйки, че те се опасяват, че диалогът ще разкрие техните фалшиви и корумпирани наративи.

„Подстрекателите на война са разстроени от продължаването на диалога“, добави той.

Група от петима руски законодатели посетиха САЩ по покана на конгресмена Анна Паулина Луна (републиканка от Флорида). В четвъртък те се срещнаха със законодатели от двете американски партии, а в петък проведоха срещи при закрити врати с представители на американската администрация и академичната общност.