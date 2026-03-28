Зеленски: Западните гаранции за Украйна трябва да включват трансфер на ядрени оръжия
28 Март, 2026 07:45, обновена 28 Март, 2026 08:00 3 181 113

Лидерът на Украйна допълни новото си желание към настояването за членство в НАТО

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западните гаранции за Украйна трябва да включват трансфер на ядрени оръжия, цитира Strana.ua Владимир Зеленски.

„Трябва да ни се каже: „Ще ви дадем НАТО и ще ви дадем ядрени оръжия“, каза той.

Първият човек в Киев оправда желанието си с факта, че всички му казват, че е невъзможно да се победи ядрена сила.

В началото на март руската Служба за външно разузнаване съобщи, че Париж и Лондон планират да прехвърлят ядрена бомба, или поне „мръсна“ бомба, в Киев.

Френската малогабаритна бойна глава TN75 от балистичната ракета M51.1, изстрелвана от подводница, се разглежда като вариант.

Подобни планове грубо нарушават международното право, алармира Москва, а "европейците искали да го представят така, сякаш Украйна сама е разработила тези оръжия".

Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), изрази мнение, че "подстрекателите на война умишлено възпрепятстват срещата между руски и американски парламентаристи, защото искат конфликтът в Украйна да продължи и са разстроени от продължаващия диалог между страните".

„Подстрекателите на война атакуват срещата между американски и руски парламентаристи, защото искат конфликтът в Украйна да продължи и се страхуват от всякакъв диалог между САЩ и Русия“, написа Дмитриев на английски във Facebook, добавяйки, че те се опасяват, че диалогът ще разкрие техните фалшиви и корумпирани наративи.

„Подстрекателите на война са разстроени от продължаването на диалога“, добави той.

Група от петима руски законодатели посетиха САЩ по покана на конгресмена Анна Паулина Луна (републиканка от Флорида). В четвъртък те се срещнаха със законодатели от двете американски партии, а в петък проведоха срещи при закрити врати с представители на американската администрация и академичната общност.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    141 5 Отговор
    ТАКА СТАВА ПРИ СВРЪХ ДОЗА

    Коментиран от #88

    07:51 28.03.2026

  • 2 Зеления пак се е

    128 4 Отговор
    нашмъркал ядрено с колумбийски сняг.🤣😂🤣

    07:52 28.03.2026

  • 3 Моля ви...

    104 5 Отговор
    ....трансферирайте му ядрени оръжия, моля ви! Кво бомбене с балистични ракети ше отнесе киев веднага щом стъпи ядрено оръжие на територията на 404, кеееф!

    Коментиран от #84

    07:53 28.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 пешо

    104 3 Отговор
    тоя лудия няма ли вече някой да го гръмне

    07:56 28.03.2026

  • 11 Карлуково

    96 11 Отговор
    Западните гаранции трябва да включат дъртите русофоби на България, които да бъдат натирени към фронта.

    07:56 28.03.2026

  • 12 Зеления път

    99 4 Отговор
    "Ще ви дадем НАТО, ще ви дадем и ядрени оръжия". А, за утре Зеленото ще поиска да му дадат Северна и Южна Америка.

    07:57 28.03.2026

  • 13 Хо хо

    8 47 Отговор

    До коментар #6 от "Тоа изперколяса тотално":

    Късокракият бункерен генералисимус само да си го помисли и няма да има време да каже и Гък.

    07:57 28.03.2026

  • 14 Хахаха

    87 4 Отговор
    САЩ спират да снабдяват Украйна с оръжие, защото им трябва за Иран, но и за наказание към ЕС, поради липса поне на елементарна подкрепа за САЩ.
    ЕС е в потрес и ступор, а Калас и Урсулица си скубят пубисите в отчаяние.
    Тръмп ще остави Ормузкия проток затворен, за да остане висока цената на петрола, докато ЕС фалира, а това не е много далеч!
    Глобалистите ще бъдат пометени от ЕС.

    Работата на Путин е само да кротува и чака без ексцесии и Украйна сама ще падне.

    07:58 28.03.2026

  • 15 Мил му е животеца на на ботокса.

    5 48 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    А и е страхливец.

    07:59 28.03.2026

  • 16 Чехлю БанОфф

    76 1 Отговор
    Трансвера на ядрени оръжия може да го направи единствено Русия .Ако над Киев в неделя след полунощ изгрее слънцето от Запад ,не се чудете кой е туй нещо .

    Коментиран от #87

    08:00 28.03.2026

  • 17 Ха-ха

    54 2 Отговор
    Смешник, ще ти дадат кукув ден

    08:00 28.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Връщай

    22 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ивелин Михайлов":

    Парите бе господин 1 процент.

    Коментиран от #74

    08:01 28.03.2026

  • 21 Чехлю БанОфф

    38 2 Отговор
    Трансфера на ядрени оръжия може да го направи единствено Русия .Ако над Киев в неделя след полунощ изгрее слънцето от Запад ,не се чудете кой е туй нещо .

    08:01 28.03.2026

  • 22 Зеленката

    46 1 Отговор
    Ривъ от сутринта, шъ ривъ цял ден! И вчера ривах, познайте кво шъ прая утре!

    08:01 28.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кочо

    29 4 Отговор
    Той не е Зеленски, Той е г-н Вселенски.

    08:03 28.03.2026

  • 27 Дони

    31 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    А ако съседа е ром и пали кабели в двора си ?А малките ромчета децата му пикат на входната ти врата?

    08:03 28.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Веднага

    46 2 Отговор
    Наркоман с ядрено оръжие??

    08:04 28.03.2026

  • 30 С какви глупости сте занимавате

    70 3 Отговор
    СВетът е пред енергиен колапс.
    Буквално вчера Тръмп заяви, че него НАТО не го интересува.
    Рафинерията в Бургас няма никакви сигурни доставки на петрол и буквално след две седмици може да осъмнем без бензин дори за обществения транспорт.
    Над 80% от храните по големите вериги се доставя от чужбина.
    Шести енергоблок на АЕЦ Козлодуй е спрян заради авария, а не се знае какво е положението и на пети блок.
    В същото време вие се занимавате с глупости и се състезавате каква по-голяма русофобна пpостотия да напишете.

    Коментиран от #41, #53, #57

    08:04 28.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И кой да я възстанови?

    33 4 Отговор

    До коментар #7 от "А МОЧАТА?":

    Ми то всичките ни комунета станаха евроатлантици и са постове в Брюксел, та и знаменца с цветовете на дъгата развяват.
    Айде за мочата не ни пука, но и националната ни валута затриха без да ни питат.

    08:04 28.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 анонимен

    41 2 Отговор
    Дори евпорейските лидери не са толкова луди да дадат на наркомана ядрено оръжие. Надявам се.

    Коментиран от #75

    08:06 28.03.2026

  • 36 Абе Зеленски и Натаняху

    31 2 Отговор
    са нямат нещо общо???

    Коментиран от #71, #72

    08:07 28.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!

    27 1 Отговор
    Тръмп иска да му отнеме Нобела за ...
    ,,Кукундел -номер-1"...!

    08:08 28.03.2026

  • 41 Нема ве

    23 1 Отговор

    До коментар #30 от "С какви глупости сте занимавате":

    Нали лудия разреши русия да изнася петрол та може и тука да дойде петрола

    08:09 28.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Иван

    34 1 Отговор
    Няма ли кой да гръмне тоя

    Коментиран от #51

    08:11 28.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Стенли

    37 2 Отговор

    До коментар #30 от "С какви глупости сте занимавате":

    Единственото спасение на България е да възстанови връзките си с Руската федерация но едва ли ще стане защото дори и Радев да вкара много депутати той е много двуличен също като Боко и ние прекалено много сме наведени към янките ето днес научихме че убавицата Нейнски предала двама руски граждани на фащ,

    08:15 28.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Госあ

    26 0 Отговор

    До коментар #30 от "С какви глупости сте занимавате":

    Това е чудесен пиниз да отвличат вниманието от наболелите проблеми и кашата която е надробена. Русофили и русофоби…както пееше Светльо Витков - Уевски-ЦСКА. Смешните еврофондчета потъват у тоалетните чинии на шепа крадци, а у Брюксел много по-колосални суми се крадат.

    08:15 28.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Кая Калас

    23 1 Отговор
    Този Наркоман е Луд с картечница.

    08:19 28.03.2026

  • 61 Абе какво ни интресува Русия

    3 23 Отговор

    До коментар #39 от "Ивке,":

    Нас ни вълнува братска Украйна и за нея се интересуваме! Не споменаваш успехите на великия Зеленски с опазването на евопейските и ценности, и просперитета и!

    08:19 28.03.2026

  • 62 Госあ

    33 0 Отговор
    А тоя освен много мръсен е и много глупав. От ясно, по ясно е защо е тази война - бандерите искат откровено ядрено оръжие и войски на нато. Ако Путин не доведе докрай нещата, тия нацюги ще са буре с барут на границата на Русия.

    08:20 28.03.2026

  • 63 Антиперчем

    28 0 Отговор
    Наркото никога няма да има на своя територия ядрени оръжия. Всеки го знае. Защото при всяка употреба на такова, дори и срещу чужда (руска) агресия, ще бъде отговорено със съото оръжие, и най-важното едновременно към страните, които са го пратили в Украйна. Уточнение: такова оръжие не може да бъде използвано директно без знанието на притежателите му, те го управляват и насочват. "Урсулианците" може да са отпадък, но не са ненормални. Американците-също. Епилог; оня пак надрусан май....

    08:25 28.03.2026

  • 64 1234

    16 0 Отговор
    Гледайте какво казва Якоб Кедми в последното ПогледИнфо в Ютюб(първа част)

    08:27 28.03.2026

  • 65 БеГемот

    20 0 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува!

    08:28 28.03.2026

  • 66 зелена миризлива тениска

    26 0 Отговор
    Абе много внимание му отделяте на този надрусссан парр цаллл !

    08:29 28.03.2026

  • 67 Точка

    23 0 Отговор
    Този НЕ иска!!!Той заповядва!!!ЕСъто отдавна само изпълнява.

    08:29 28.03.2026

  • 68 Ленин

    22 0 Отговор
    Ама по територията ли? То по същата логика и на Иран трябва да се предоставят, да не ги нападат повече....

    08:31 28.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Общото между тях е, че

    21 0 Отговор

    До коментар #36 от "Абе Зеленски и Натаняху":

    и двамата няма да мирясат, докато не затрият измислените си подарени държави!

    За друго общо, не се сещам!

    08:34 28.03.2026

  • 72 Последния Софиянец

    15 0 Отговор

    До коментар #36 от "Абе Зеленски и Натаняху":

    И двамата са евреи.

    Коментиран от #89

    08:38 28.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ивелин Михайлов

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Връщай":

    Аз съм гн 4% бе гербар 😉

    08:40 28.03.2026

  • 75 Моряка

    20 0 Отговор

    До коментар #35 от "анонимен":

    Да,ама Кая е луда отдето и да я погледнеш.Добре,че не притежава лична бомба.Пък и бомбите и едни такива,плоски.

    08:40 28.03.2026

  • 76 ей мухльо

    10 0 Отговор

    До коментар #56 от "Кой беше този пумияр путин?":

    🌽🌽🌽👃👃👃👃👃👎👎👎💀💀💀🎃🐷☠

    08:43 28.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Лудото Ку Ку Ло

    10 0 Отговор
    С теб съм психо , ние в България всички Ку Ку вци сме с теб !

    08:45 28.03.2026

  • 79 Русия се мотае

    11 0 Отговор
    Отдавна наркоманът трябваше да е изгнил

    08:52 28.03.2026

  • 80 123

    9 0 Отговор
    Володко, ти си луд за връзване и за освидетелстване.

    08:57 28.03.2026

  • 81 Гост

    11 0 Отговор
    Лудата зелка прекалява. Иска да запали Европа.
    Време е да го сложат на място.

    09:00 28.03.2026

  • 82 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    И всичкото ЯО да ти го дадат Русия пак има повече, ама има и повече територия да го скрие.

    09:08 28.03.2026

  • 83 гларусь..

    6 1 Отговор
    От сланчако,с теб сме зелен мухал оти маковците така ни пращат повечко овдовели бандерки.та с них опраавяме прирасто на бг-то,оти сме много намалели че се топиме по бърже от ледниците

    09:10 28.03.2026

  • 84 Георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Моля ви...":

    Те бяха на километри от Киев, че се върнаха... Няма какво да чакат. Киев трябва да посрещне ЯО в руини, въобще ако дойде. Вижте какво правят Израел? А от Москва декларации, закани и толкова. Срам и позор. Ако така върви, до година ще изритат Путин.

    Коментиран от #100

    09:18 28.03.2026

  • 85 Ццц

    7 0 Отговор
    Ало палячото, ядрените оръжия не са кегли, че за ти дадем да си правиш номерцата с тях. Достатъчно е, че имаш диплома за шут, а те назначиха за диктатор. Ама увреина си е евреин - лесно се засища само на тормоза. Иначе иска до последно.

    09:20 28.03.2026

  • 86 Сраммее

    8 0 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    09:23 28.03.2026

  • 87 И защо РФ да има право

    2 13 Отговор

    До коментар #16 от "Чехлю БанОфф":

    да употреби ЯО, а Украйна не може да го има като гаранция? За какви се мислят руснаците, още повече, че дадоха ЯО на Беларус.

    Коментиран от #95

    09:28 28.03.2026

  • 88 стоян

    0 10 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    До 1 ком - щом путин даде на лукашенко ядрени ракети защо запада да не даде на Зеленски да се пази от гладните орки крадящи по украинските земи

    Коментиран от #94, #97, #98, #109

    09:39 28.03.2026

  • 89 Затуй ли са

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Последния Софиянец":

    и тези две войни сега?

    09:40 28.03.2026

  • 90 Куку

    0 0 Отговор
    Това е истината,французите ще свършат тази отговорна работа!На по късен етап и поляците с атом!

    09:42 28.03.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 НА РУСИЯ КВО И ПРЕЧИ ДА ПРЕМЕСТИ ЗЕЛЬО

    2 0 Отговор
    ЗА МАЛКО В МОСКВА И ДА ГО ИЗЛЕКУВА НАБЪРЗО ОТ ФАШИСТКИЯ БАЦИЛ ? ТАМАН ЩЕ СТАНЕ ГЕРОЙ !

    09:51 28.03.2026

  • 93 Гост

    2 0 Отговор
    Еххх... зеленый попугай

    09:54 28.03.2026

  • 94 ТИ ПЪК ЗАЩО СЕ СТЯГАШ ТОЛКОВА ?

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "стоян":

    РУСНАЦИТЕ ОСВЕН ЕДНИ ЧИПОВЕ ОТ ПЕРАЛНИ НИЩО ДРУГО НЕ СА КРАЛИ В БАНДЕРИЯ ?!

    09:56 28.03.2026

  • 95 абе льольо

    4 1 Отговор

    До коментар #87 от "И защо РФ да има право":

    Засега ЯО са "употребили" само САЩ!

    10:00 28.03.2026

  • 96 Мдааа

    2 0 Отговор
    И като ти кажат, че ще ти дадат, някой ще ти позволи да го получиш, нали?

    10:05 28.03.2026

  • 97 Защото е еквивалентно

    3 0 Отговор

    До коментар #88 от "стоян":

    на влизане на Украйна в НАТО. Нали затова започна войната.

    10:07 28.03.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Моряка

    4 0 Отговор
    Путин не е дал ядренооръжие на Белорусия.Белорус не е ядрена държава.Навремето и ние имахме 152 мм.оръдия- гаубици,но руснаците никога не са ни дали и един ядрен снаряд за тях.Придържат се здраво към договора за неразпостранение на ядрено оръжие.Иначе ще настъпи ядрен кошмар.

    10:12 28.03.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Моряка

    3 1 Отговор
    И аз предполагам,че руснаците няма да протакат дълго с нерешителния Путин.Ще дойде някой генерал,който ще ги опуха набързо.И ще си върне бащинията- Новорусия.Да не забравяме,кой,на чия земя и с чии пари изгради Одеса,Николаев,Севастопол,.

    Коментиран от #110

    10:29 28.03.2026

  • 102 Само това липсва.

    5 0 Отговор
    Да се даде на Кървавия зелен клоун достъп до ядрено оръжие. Тогава целият свят е обречен. В Украйна има немалко хора, тип "маймуни с картечница". Нормалните са повече, естествено, но те нямат нищо общо с властта.

    10:31 28.03.2026

  • 103 ТЛЯБВА СИ ТРАНСФЕР НА ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ

    2 0 Отговор
    КЪМ КИЕВ !

    10:42 28.03.2026

  • 104 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Считам че това не е достатъчно...трябва всички западни държави да дадат на Зеленски ключовете на трезорите в които си държат златото и парите!?

    11:11 28.03.2026

  • 105 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Що пък не? Краят на седмицата е, човекът е предозирал.Нищо лошо..

    11:34 28.03.2026

  • 106 дядо поп

    2 0 Отговор
    Хората в селото не го искат , то пита за попската къща. Никой не дава на луд картечница!

    11:35 28.03.2026

  • 107 Григор

    4 0 Отговор
    "Западните гаранции за Украйна трябва да включват трансфер на ядрени оръжия".
    Тоест, Западът да предостави на Украйна ядрено оръжие. Този е за освидетелствуване! Наистина е полудял!

    Коментиран от #113

    12:22 28.03.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Защото Беларус е

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "стоян":

    Страна, а порайнината е територия, на която вилнеят бандити...

    14:34 28.03.2026

  • 110 Това няма как да стане

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Моряка":

    без заграбените от СССР ядрени оръжия. Безнаказано няма да мине номерът, цяла РФ ще бъде унищожена.

    17:13 28.03.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 теню

    1 0 Отговор
    „Подстрекателите на война са разстроени от продължаването на диалога“, добави той.""
    Ид...оти вече 5 та година тоя норк...оман клоун прави това което си иска . Обикаля като просяк Европейските страни и му предоставят почти всичко което иска а вие какво правите за да не позволите да се снабдява със Западно оръжие ? Нищо ? Абсолютно нищо ? шефът ти само фъфлите , хленчи и се оплаква или на Руският народ или иска да се състои извънредно заседание на ООН и какво се промени ? какво се е променил за тези години ? Нищо и няма да се промени . Защото оня Кремълски ид..от не е способен на нищо докато тоя клоун винаги си постига целта като получава Милиарди от Западните си покровители и Путин нищо не е направил до сега освен да гледа като теле , като последният глу..пак който вече никой не се съобразява с него . Мека Мария облечете го в розово никога и на никого няма да откаже особено на колегите си защото прави всичко възможно да им се хареса . Те Англичаните или Французите ще му предоставят и ядрено оръжие след което ще кажат -- това е Украинско и няма нищо общо с нас . Как ще реагира Путин ? Никак ! или ще махне с ръка сякаш това са маловажни неща или ще се оплачи на Тръмп да каже на Зеленски да не използва ядрените си ракети .

    18:23 28.03.2026

  • 113 джо

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Григор":

    Клоунът не е полудял защото вече 5-та година оня ид...от Путин нищо абсолютно нищо не е направил и наркоманът прави това което си иска и Ядрено оръжие ще има и то в най близко време за всичко това е виновен оня самоуверен мало...умен ид...от Путин който освен да гледа като последният мало...мен не е способен на нищо .

    18:29 28.03.2026

