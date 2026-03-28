Cъс стабилна перспектива! Fitch потвърди кредитния рейтинг на България

Международната кредитна агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на България в чуждестранна валута "BBB+" със стабилна перспектива.
Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на страната ни и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството на страната в ЕС и еврозоната. Същевременно, нестабилните коалиционни правителства и честите избори през последните години забавят напредъка в прилагането на реформи.
Рейтинговата агенция отбелязва, че при запазване на настоящите темпове на растеж доходът на човек от населението се очаква да остане по-нисък спрямо държави със сходен рейтинг.
Стабилната перспектива отразява очакванията на Fitch, че подновената вътрешнополитическа несигурност и външните геополитически рискове няма да попречат на солидния икономически растеж на България, нито да доведат до натрупване на макроикономически, фискални или външни дисбаланси. Външните финанси остават силна страна на рейтинга въпреки отчетеното увеличение на дефицита по текущата сметка.
Като фактори, които потенциално могат да доведат до понижение на рейтинга, са отбелязани натрупването на макроикономически дисбаланси или забавяне на икономическия растеж, например в резултат на неблагоприятни политически събития, които биха затруднили провеждането на реформи; значително увеличение на съотношението на държавния дълг спрямо БВП в средносрочен план, дължащо се, например, на по-експанзионистична фискална политика или по-слаби икономически резултати.
Бъдещо повишение на рейтинга пък може да се очаква при устойчиво нарастване на политическата стабилност и институционалния капацитет, което би подпомогнало провеждането на реформи и сближаването на структурните показатели на страната с тези на държавите с по-висок рейтинг. Положителен ефект върху рейтинга биха имали и намаляването на макроикономическите дисбаланси и постигане на по-висок икономически растеж, подкрепени от провеждането на структурни реформи или ефективното усвояване на средствата от ЕС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
09:57 28.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 В превод
10:02 28.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хаха
Коментиран от #9
10:08 28.03.2026
6 Какво значение има
Коментиран от #10
10:10 28.03.2026
7 Глупости на
Епщайнски рейтинги, ала бала...
10:12 28.03.2026
8 Пара докси
Устойчивост на неустойчиво политическо развитие с влияние и на икономическото развитие.
10:13 28.03.2026
9 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #5 от "хаха":Нали вноса го ПЛАЩАМЕ...с нещо, евраци изкарани от....българите.
Коментиран от #15, #22
10:15 28.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 трамвайномерпет
10:17 28.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Освен да се ,, бачка”
До коментар #10 от "Е па":трябва и трудът да се заплаща, не мислиш ли?
10:21 28.03.2026
15 Плащаш
До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":с държавни заеми, раздавни на корумпираната администрация и нашите хора от олигархията.
10:25 28.03.2026
16 Артилерист
10:35 28.03.2026
17 Къде се Състои ?
Търга ?
С Гео Подкупите ?
10:36 28.03.2026
18 Стабилни сме
11:10 28.03.2026
19 Картаген
Честито!
11:31 28.03.2026
20 Хи хи хи
11:58 28.03.2026
21 Дзак
12:03 28.03.2026
22 хаха
До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Кви емраци!
Ша видиш евраци от 80% услуги и 20% бюрокрация... от заеми ли ша живееш особено като ги спрат.
Ша видиш глад такъв, от който уличните кучета ша са ти деликатес, ако успееш да са пребориш за някое и най-вече да останеш здрав за да хапнеш...
Коментиран от #23
12:10 28.03.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "хаха":Вдигнаха ми заплатата от 01.01.2026.....на родителите им вдигат пенсиите от 01.07. всяка година....има всичко за всички.... освен да плашиш гаргите за друго явно не ставаш.
15:27 28.03.2026