Cъс стабилна перспектива! Fitch потвърди кредитния рейтинг на България

28 Март, 2026 09:55 957 23

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Международната кредитна агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на България в чуждестранна валута "BBB+" със стабилна перспектива.

Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на страната ни и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството на страната в ЕС и еврозоната. Същевременно, нестабилните коалиционни правителства и честите избори през последните години забавят напредъка в прилагането на реформи.

Рейтинговата агенция отбелязва, че при запазване на настоящите темпове на растеж доходът на човек от населението се очаква да остане по-нисък спрямо държави със сходен рейтинг.

Стабилната перспектива отразява очакванията на Fitch, че подновената вътрешнополитическа несигурност и външните геополитически рискове няма да попречат на солидния икономически растеж на България, нито да доведат до натрупване на макроикономически, фискални или външни дисбаланси. Външните финанси остават силна страна на рейтинга въпреки отчетеното увеличение на дефицита по текущата сметка.

Като фактори, които потенциално могат да доведат до понижение на рейтинга, са отбелязани натрупването на макроикономически дисбаланси или забавяне на икономическия растеж, например в резултат на неблагоприятни политически събития, които биха затруднили провеждането на реформи; значително увеличение на съотношението на държавния дълг спрямо БВП в средносрочен план, дължащо се, например, на по-експанзионистична фискална политика или по-слаби икономически резултати.

Бъдещо повишение на рейтинга пък може да се очаква при устойчиво нарастване на политическата стабилност и институционалния капацитет, което би подпомогнало провеждането на реформи и сближаването на структурните показатели на страната с тези на държавите с по-висок рейтинг. Положителен ефект върху рейтинга биха имали и намаляването на макроикономическите дисбаланси и постигане на по-висок икономически растеж, подкрепени от провеждането на структурни реформи или ефективното усвояване на средствата от ЕС.


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 2 Отговор
    Баш тука е мястото за инвестиция, колкото повече пари идват, толкова повече ДП расте. Ще ги глътне всичките.

    09:57 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 В превод

    13 3 Отговор
    Ротшилд(Мосад) потвърдиха сервилността на родните еничари "демократи" със стабилна перспектива в бъдещето.

    10:02 28.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хаха

    11 3 Отговор
    Икономиката на България е най-стабилна откъм разтеж в ЕС само не спирайте вноса, защото ше умрете от глад и липса на стоки

    Коментиран от #9

    10:08 28.03.2026

  • 6 Какво значение има

    11 3 Отговор
    кредитния рейтинг на България, след като доходът на човек от населението се очаква да остане по-нисък спрямо държави със сходен рейтинг???!

    Коментиран от #10

    10:10 28.03.2026

  • 7 Глупости на

    11 2 Отговор
    Квадрати. А фащ с дългове, които НИКОГА не могат да върнат и даже вече и лихвите не могат да изплащат, имат по-висок рейтинг от нашия?
    Епщайнски рейтинги, ала бала...

    10:12 28.03.2026

  • 8 Пара докси

    10 1 Отговор
    "BBB+" със стабилна перспектива. - така за сега.
    Устойчивост на неустойчиво политическо развитие с влияние и на икономическото развитие.

    10:13 28.03.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Нали вноса го ПЛАЩАМЕ...с нещо, евраци изкарани от....българите.

    Коментиран от #15, #22

    10:15 28.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 трамвайномерпет

    12 1 Отговор
    Забелязвате ли че повечето компютърни игри и филми на ДВД имат субтитри дори на монголски. но на български няма , толкова ни имат за "държава" по скоро колония сме.

    10:17 28.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Освен да се ,, бачка”

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Е па":

    трябва и трудът да се заплаща, не мислиш ли?

    10:21 28.03.2026

  • 15 Плащаш

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    с държавни заеми, раздавни на корумпираната администрация и нашите хора от олигархията.

    10:25 28.03.2026

  • 16 Артилерист

    10 1 Отговор
    Матряла ми припомня друг подобен случай, когато пак уж ни хвалеха. Сценката беше с Борисов, който спря джипката до някакво село, седна на един пън, извади прегънат лист и взе да чете на слушателя Ананиев, че някаква финансова структура е дала много висока оценка на правителството Му. Къде сега го видяха тоз стабилен растеж? Какво точно позитивно нараства в България? Как пък я видяха таз политическа стабилност? Но даже и да е така, какво го топли това народа със сиромашките заплати на работещите бедни и жалките пенсии? Или пък "инстуционалния капацитет". Какво отношение имат тез грандомански лафове към растежа на цените на стоките от първа необходимост???

    10:35 28.03.2026

  • 17 Къде се Състои ?

    1 2 Отговор
    Къде се Състои ?

    Търга ?

    С Гео Подкупите ?

    10:36 28.03.2026

  • 18 Стабилни сме

    3 3 Отговор
    защото бавно и стабилно затъваме в блатото !

    11:10 28.03.2026

  • 19 Картаген

    1 1 Отговор
    Рейтингът ни е : ,,Въй,Въй,Въй" , а плюсчето е за стабилното, продължаващо обогатяване на политическата каста.
    Честито!

    11:31 28.03.2026

  • 20 Хи хи хи

    2 1 Отговор
    четкане на бълъци та белким се набълбукат СЪС заеми, дето няма да могат да ги върнат в следващите 50 години

    11:58 28.03.2026

  • 21 Дзак

    2 0 Отговор
    Кредитите на страната се увеличават стабилно!

    12:03 28.03.2026

  • 22 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Кви емраци!

    Ша видиш евраци от 80% услуги и 20% бюрокрация... от заеми ли ша живееш особено като ги спрат.
    Ша видиш глад такъв, от който уличните кучета ша са ти деликатес, ако успееш да са пребориш за някое и най-вече да останеш здрав за да хапнеш...

    Коментиран от #23

    12:10 28.03.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "хаха":

    Вдигнаха ми заплатата от 01.01.2026.....на родителите им вдигат пенсиите от 01.07. всяка година....има всичко за всички.... освен да плашиш гаргите за друго явно не ставаш.

    15:27 28.03.2026