България и еврото: колко са скочили цените?

Въвеждането на еврото в България засили ценовия натиск. Но досега ефектът е незначителен и сравним с процеса на присъединяване на други страни в еврозоната, пише "Ханделсблат". Същевременно одобрението към еврото расте.
От началото на годината България е част от еврозоната. Присъединяването на балканската държава премина под знака на значителни политически резерви, пише Леонидас Ексуцидис за германското икономическо издание "Ханделсблат" в статия под заглавие "Страхът от еврото явно е бил неоснователен". Очакваното от много скептици силно покачване на цените след въвеждането на еврото явно не е било оправдано, четем в публикацията, в която се цитират данни на Европейската централна банка (ЕЦБ).
Колко са скочили цените според ЕЦБ?
Според проучване на четирима икономисти от ЕЦБ и Българската централна банка (БНБ), въвеждането на еврото действително е засилило ценовия натиск, но ефектът засега е незначителен и сравним с процеса на присъединяване на други държави към еврозоната. В числа развитието изглежда така: преминаването от лев към евро е повишило ценовото равнище с 0,3 до 0,4 процентни пункта, а ако се вземат предвид и предсрочните корекции на цените, направени от фирмите преди самото приемане на новата валута, ефектът възлиза на около 0,5 процентни пункта.
Затова и оценката гласи, че през първите 100 дни с новата валута въздействието върху потребителските цени е ограничено. Според данните на ЕЦБ цените са се повишили предимно при услугите. В този сектор често има по-малко конкурентен натиск. Така например в началото на 2026 ресторантите и хотелите обявиха по-високи цени. Потребителите е трябвало да плащат повече и за транспорт, застраховки и комуникации. Следователно ценовата динамика през януари е била "необичайно висока" в историческо сравнение, пишат авторите на проучването на ЕЦБ. Конкретно - в сравнение с януари 2025 ръстът на цените през януари 2026 е бил 0,6%.
През февруари обаче не се наблюдават особености, дори и при услугите. Икономистите заключават, че първите увеличения не се утвърждават в широк мащаб. От март насам водещ фактор за инфлацията са последиците от войната в Иран.
За своето проучване ЕЦБ е събрала и данни от търговски вериги в България. Според тях промените в цените по време на преминаването към еврото са били минимални и често са възлизали само на няколко евроцента. От това може да се заключи, че търговците на дребно са се придържали към фиксираните обменни курсове и законовите правила за закръгляне.
"Хандесблат", но и други издания, както и агенция ДПА посочват, че в България някои цени са били коригирани още преди въвеждането на еврото. Веднага щом стана ясно, че България ще приеме еврото, някои търговци на дребно започнаха да коригират цените си, пише ДПА.
Развитието в България прилича на това в другите страни
Отказът от собствената валута е една от най-дълбоките промени в една икономика. Докато привържениците на присъединяването към еврозоната посочват по-ниските транзакционни разходи за фирмите и потребителите и по-добрия инвестиционен климат, противниците са най-силно загрижени за покачването на цените, пише "Ханделсблат".
Дебати от този вид е имало и продължава да има и в други държави. Хърватия например отбелязва висока инфлация и едновременно с това високи темпове на растеж от присъединяването си през 2023 годи. Там ефектът на общата валута върху инфлацията е бил също между 0,2 и 0,4 процентни пункта, посочва управителят на централната банка Борис Вуйчич. Това съвпада с оценката на икономистите от ЕЦБ.
ЕЦБ подчертава, че подобно на други страни, присъединили се към еврозоната, действителната инфлация е по-ниска от усещането на потребителите. Проучване, публикувано през ноември 2025 от двама икономисти от ЕЦБ, показва, че след въвеждането на еврото нивото на одобрение обикновено бързо се повишава - във всички социодемографски групи. Това се дължи преди всичко на факта, че много от първоначалните опасения не се оправдават.
Тази тенденция се наблюдава и в България, която е страната с най-ниската покупателна способност в ЕС, посочва ДПА. Хората там приемат еврото вече значително по-добре, отколкото преди въвеждането му. В момента повече от половината население подкрепя общата европейска валута и тенденцията е възходяща.
1 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #26
13:55 12.04.2026
2 Абе,
13:56 12.04.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #24
13:58 12.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Атина Палада
Коментиран от #29
13:59 12.04.2026
7 1 лев
Коментиран от #38
13:59 12.04.2026
8 Какъв кеф е да рупам банани
14:00 12.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 павела митова
14:01 12.04.2026
11 Е и аз
14:02 12.04.2026
12 Пустиня(к)
14:02 12.04.2026
13 Последния Софиянец
Коментиран от #52
14:02 12.04.2026
14 Иван
14:04 12.04.2026
15 Главен редактор
14:05 12.04.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Заплатите и пенсиите бяха КУРектно преизчислени по КУРса 1. 98.....❗
14:05 12.04.2026
17 дали
14:06 12.04.2026
18 И как точно се получава това че
Коментиран от #39
14:07 12.04.2026
19 Бат Венце Сикаджията
14:07 12.04.2026
20 Последните редове.
14:07 12.04.2026
21 Да, да
14:08 12.04.2026
22 Как не ги е срам
14:08 12.04.2026
23 Опашати
Безсрамни опашати лъжи!
14:08 12.04.2026
24 Българите всички ги мразят
До коментар #3 от "Сатана Z":Затова ше патят и ще са мизерници без значение упровленския строй и цялата им история и бъдеще е само робство
14:09 12.04.2026
25 бибитков
14:10 12.04.2026
26 Бастър
До коментар #1 от "Бат Венце Сикаджията":И аз да им. м
14:11 12.04.2026
27 Само питам
14:12 12.04.2026
28 ДВ засрамете се и имайте мярка в лъжите
14:13 12.04.2026
29 Турски турист
До коментар #6 от "Атина Палада":А в Гърция много по евтино от Турция
14:13 12.04.2026
30 Няма проблем
14:14 12.04.2026
31 Амна Коен на Брюксел зеле
14:14 12.04.2026
32 Газ
14:15 12.04.2026
33 Хахахаха
14:15 12.04.2026
34 Има ли инфлация ?
14:16 12.04.2026
35 Бау
14:17 12.04.2026
36 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #40
14:17 12.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Минск-16
До коментар #7 от "1 лев":Много ме радва, как глупостта се наказва. С удоволствие гледам, как на русофилите им вдигнаха тока, парното и бензина двойно, че и отгоре. При мене всичко, освен доходите си е както преди.
14:19 12.04.2026
39 Спрямо 1989 година
До коментар #18 от "И как точно се получава това че":българина е 4,7 пъти по беден сега ! Това са фактите. Спрямо възможността да закупи имот е 9 пъти по беден
14:21 12.04.2026
40 И като
До коментар #36 от "Бат Венце Сикаджията":Вземат пенсийката от тука пак са добре.
Коментиран от #44
14:21 12.04.2026
41 Бацо
14:21 12.04.2026
42 Гост
14:22 12.04.2026
43 ПИША И ГОВОРЯ
14:25 12.04.2026
44 Бат Венце Сикаджията
До коментар #40 от "И като":Абе нека са си добре. Въпроса е, че доктор Костадинов говори неща от които грам представа си няма. Ти по същата логика, може да кажеш един лев ще струва 5 британски паунда примерно и да въведеш такъв нов лев. Само че, колко време ще изкара този нов лев, изкуствено сложен на стойност 5 паунда с всички тези мързели в България в администрация, полицийка, военни и комунални услуги?
Коментиран от #51
14:27 12.04.2026
45 Я кажете ако знаете
Коментиран от #56
14:29 12.04.2026
46 име
14:31 12.04.2026
47 Честито клуб на богатите
14:32 12.04.2026
48 кой мy дpeмe
5 лв за една маска дето бе 5 ст, а олиото 8 лв
а Господ Буда като агитираше да носим маски вика "Ми не знаех че 5 лв са ви много за една маска", ама тогаз нямаше щаб за следене на цените
14:33 12.04.2026
49 Вижте как изглеждат
14:35 12.04.2026
50 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #57
14:36 12.04.2026
51 Прав си
До коментар #44 от "Бат Венце Сикаджията":Но не трябваше сега да го въведат..Бъгария не беше готава за това.Нямаме производство ,внасяме много а износа е слаб.Би ли обяснил някой ако европейския съюз се разпадне с каква валута ще останем.Тия тарикати англичаните защо напуснаха ЕС.
Коментиран от #54
14:36 12.04.2026
52 Азз
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Ти за тях не се грижи - те си крадяха директно в евро още от 1 време
14:37 12.04.2026
53 Атлантиците
14:39 12.04.2026
54 Бат Венце Сикаджията
До коментар #51 от "Прав си":Ако ЕС се разпадне се връщаме към лева, но лева ако се въведе на свободен курс, както доктор Костадин Костадинов желае, без валутен борд, ни чака да сценария от 1996-1997 година но не създаден умишлено от Тодор Вълчев, а реално. Пак казвам справка Турция и новата и Турска Лира.
14:41 12.04.2026
55 Цените лев за евро са 1:1
14:41 12.04.2026
56 Над 10 пъти
До коментар #45 от "Я кажете ако знаете":2000г депутатска заплата около 800-900 лева. 2026г е около 9300-9900, а със стажа и комисия между 11-12 хиляди лева
14:43 12.04.2026
57 Недей
До коментар #50 от "Бат Венце Сикаджията":да правиш реклама на долара.Не съм фен на Костадинов,или която и да е партия.Но трябваше та питат народа дали искат еврото или Българския лев.Един референдум и приключва всичко няма нищо страшно.
14:43 12.04.2026
58 ... във клуба
14:45 12.04.2026
59 Харпацунян
14:47 12.04.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 1488
5 лв за една маска дето бе 5 ст, а олиото 8 лв
а Господ Буда като агитираше да носим маски вика
"Ми не знаех че 5 лв са ви много за една маска"
АБЕ 60КЛУК КОГО ТРИЕШ БЕ
14:47 12.04.2026