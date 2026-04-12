България и еврото: колко са скочили цените?

България и еврото: колко са скочили цените?

12 Април, 2026 13:53 1 480 61

Според проучване на икономисти от ЕЦБ и Българската централна банка, въвеждането на еврото действително е засилило ценовия натиск, но ефектът засега е незначителен и сравним с процеса на присъединяване на други държави към еврозоната

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Въвеждането на еврото в България засили ценовия натиск. Но досега ефектът е незначителен и сравним с процеса на присъединяване на други страни в еврозоната, пише "Ханделсблат". Същевременно одобрението към еврото расте.

От началото на годината България е част от еврозоната. Присъединяването на балканската държава премина под знака на значителни политически резерви, пише Леонидас Ексуцидис за германското икономическо издание "Ханделсблат" в статия под заглавие "Страхът от еврото явно е бил неоснователен". Очакваното от много скептици силно покачване на цените след въвеждането на еврото явно не е било оправдано, четем в публикацията, в която се цитират данни на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Колко са скочили цените според ЕЦБ?

Според проучване на четирима икономисти от ЕЦБ и Българската централна банка (БНБ), въвеждането на еврото действително е засилило ценовия натиск, но ефектът засега е незначителен и сравним с процеса на присъединяване на други държави към еврозоната. В числа развитието изглежда така: преминаването от лев към евро е повишило ценовото равнище с 0,3 до 0,4 процентни пункта, а ако се вземат предвид и предсрочните корекции на цените, направени от фирмите преди самото приемане на новата валута, ефектът възлиза на около 0,5 процентни пункта.

Затова и оценката гласи, че през първите 100 дни с новата валута въздействието върху потребителските цени е ограничено. Според данните на ЕЦБ цените са се повишили предимно при услугите. В този сектор често има по-малко конкурентен натиск. Така например в началото на 2026 ресторантите и хотелите обявиха по-високи цени. Потребителите е трябвало да плащат повече и за транспорт, застраховки и комуникации. Следователно ценовата динамика през януари е била "необичайно висока" в историческо сравнение, пишат авторите на проучването на ЕЦБ. Конкретно - в сравнение с януари 2025 ръстът на цените през януари 2026 е бил 0,6%.

През февруари обаче не се наблюдават особености, дори и при услугите. Икономистите заключават, че първите увеличения не се утвърждават в широк мащаб. От март насам водещ фактор за инфлацията са последиците от войната в Иран.

За своето проучване ЕЦБ е събрала и данни от търговски вериги в България. Според тях промените в цените по време на преминаването към еврото са били минимални и често са възлизали само на няколко евроцента. От това може да се заключи, че търговците на дребно са се придържали към фиксираните обменни курсове и законовите правила за закръгляне.

"Хандесблат", но и други издания, както и агенция ДПА посочват, че в България някои цени са били коригирани още преди въвеждането на еврото. Веднага щом стана ясно, че България ще приеме еврото, някои търговци на дребно започнаха да коригират цените си, пише ДПА.

Развитието в България прилича на това в другите страни

Отказът от собствената валута е една от най-дълбоките промени в една икономика. Докато привържениците на присъединяването към еврозоната посочват по-ниските транзакционни разходи за фирмите и потребителите и по-добрия инвестиционен климат, противниците са най-силно загрижени за покачването на цените, пише "Ханделсблат".

Дебати от този вид е имало и продължава да има и в други държави. Хърватия например отбелязва висока инфлация и едновременно с това високи темпове на растеж от присъединяването си през 2023 годи. Там ефектът на общата валута върху инфлацията е бил също между 0,2 и 0,4 процентни пункта, посочва управителят на централната банка Борис Вуйчич. Това съвпада с оценката на икономистите от ЕЦБ.

ЕЦБ подчертава, че подобно на други страни, присъединили се към еврозоната, действителната инфлация е по-ниска от усещането на потребителите. Проучване, публикувано през ноември 2025 от двама икономисти от ЕЦБ, показва, че след въвеждането на еврото нивото на одобрение обикновено бързо се повишава - във всички социодемографски групи. Това се дължи преди всичко на факта, че много от първоначалните опасения не се оправдават.

Тази тенденция се наблюдава и в България, която е страната с най-ниската покупателна способност в ЕС, посочва ДПА. Хората там приемат еврото вече значително по-добре, отколкото преди въвеждането му. В момента повече от половината население подкрепя общата европейска валута и тенденцията е възходяща.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Бат Венце Сикаджията

    54 3 Отговор
    Е нали нямаше да скачат? Ви иб@ ма@йгъдъ у устатА да ви иб@!

    Коментиран от #26

    13:55 12.04.2026

  • 2 Абе,

    59 5 Отговор
    особено в сферата на услугите, един лев стана едно евро ! Другата неделя да благодарим дружно на еврозадноблизците Буда, Шиши и ппдб ...

    13:56 12.04.2026

  • 3 Сатана Z

    60 6 Отговор
    Еврото направи така ,че Българите обедняха двойно,а цените се качиха тройно + и цената на горивата нямат никакво отношение в случая.

    Коментиран от #24

    13:58 12.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Атина Палада

    7 35 Отговор
    Очаквах в България да е скъпо сега ,но се оказа много по евтино от Гърция..

    Коментиран от #29

    13:59 12.04.2026

  • 7 1 лев

    40 1 Отговор
    е поне 1 евро сега ! Яйцата са пример .... тока, водата ...

    Коментиран от #38

    13:59 12.04.2026

  • 8 Какъв кеф е да рупам банани

    41 2 Отговор
    Купени с евро и да гледам турски и индииски сериали! Неземна радост маймунска!

    14:00 12.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 павела митова

    33 1 Отговор
    не няма поскъпване ,ама изобщо - БОЙЧЕ НА МА-КЯ ТИ ФСТАТА ДА ГО НАБИЯ УР0-ДЕ

    14:01 12.04.2026

  • 11 Е и аз

    44 0 Отговор
    да получавам 10-12 000 евра заплата всеки месец + безбройни бонуси и аз ще говоря за незначителен натиск и ще изследвам правилни изследвания.

    14:02 12.04.2026

  • 12 Пустиня(к)

    22 0 Отговор
    Стефчето репа да еде, цените попилеа сичките й рекорди.

    14:02 12.04.2026

  • 13 Последния Софиянец

    33 0 Отговор
    Хубавото е че високите цени ги плащат и феновете на еврото

    Коментиран от #52

    14:02 12.04.2026

  • 14 Иван

    31 0 Отговор
    Едно е ясно туризма на морето ще гледат туристите през крив макарон да ви е честито

    14:04 12.04.2026

  • 15 Главен редактор

    10 1 Отговор
    ЗАЩО ИМА ЛЕВОВЕ НА СНИМКАТА??? Ще дърпаме уши май!

    14:05 12.04.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    29 0 Отговор
    Не е вярно, че всичко от 1 лев премина към 1 евро❗
    Заплатите и пенсиите бяха КУРектно преизчислени по КУРса 1. 98.....❗

    14:05 12.04.2026

  • 17 дали

    27 0 Отговор
    Ефекта е незначителен, а ние друго усещаме. Пак ни правят на и-д-и-о-ти

    14:06 12.04.2026

  • 18 И как точно се получава това че

    25 0 Отговор
    Отчетената инфлация е по-ниска от усещането на потребителите ? А? Действителна инфлация ли е тогава или просто политиците и институциите са лъжливи престъпници ? Какво реално представлява факта за увеличение на БВП но стагнация в индустрията и постоянно увешичаващо се отрицателно търговско салдо ? От къде идва тогава това увеличение на БВП ако не е точно от инфлацията ? Я и впрочем проверете средната заплатата на българина колко е била 1989 и колко е 2026... НО в грамове злато ?..... 4 пъти по беден е българина сега !

    Коментиран от #39

    14:07 12.04.2026

  • 19 Бат Венце Сикаджията

    24 0 Отговор
    Последните години след 2012 насам, българина много "забогатя" благодарение на заемите които тази проста държава тегли и изключително напомпа жизнения стандарт изкуствено. Това е видимо навсякъде. Само излезте по улиците и вижте какви коли се карат. За други да не говорим. Това няма как да продължи вечно. Сега с еврото обедняването е автоматично 50 процента. До две години обедняването ще бъде допълнителни 20 до 30 процента. Да му мислят "забогателите". теглили заеми за скъпи коли и апартамент в села като София по 3000 + ойро на скуеър.

    14:07 12.04.2026

  • 20 Последните редове.

    18 0 Отговор
    Хората там приемали еврото значително .Някой да е питал хората дали искат туй евро .Значи Чехия Словакия Унгария или Румъния са по глупави от нас ,разбира се и те ще се огънат.Но нашите тарикати са най умни .

    14:07 12.04.2026

  • 21 Да, да

    17 0 Отговор
    Всичко е цветя и рози! Някой да очаква друго от зелето?

    14:08 12.04.2026

  • 22 Как не ги е срам

    23 0 Отговор
    На празника лъжат народа и нарушават една от божиите заповеди. Цените скочиха в пъти.

    14:08 12.04.2026

  • 23 Опашати

    20 0 Отговор
    Лъжи!
    Безсрамни опашати лъжи!

    14:08 12.04.2026

  • 24 Българите всички ги мразят

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Затова ше патят и ще са мизерници без значение упровленския строй и цялата им история и бъдеще е само робство

    14:09 12.04.2026

  • 25 бибитков

    13 1 Отговор
    Само че реалния курс е 3.9558 лева за 1 евро

    14:10 12.04.2026

  • 26 Бастър

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бат Венце Сикаджията":

    И аз да им. м

    14:11 12.04.2026

  • 27 Само питам

    14 0 Отговор
    Турско-брюкселската власт у нас и на Празник дразни българите : препечатва парцалите на Дойче Веле , защо ? Смята че може да е нагла и да дразни безнаказано народа ?

    14:12 12.04.2026

  • 28 ДВ засрамете се и имайте мярка в лъжите

    13 0 Отговор
    ДВ при вас лъжата е естествено състояние

    14:13 12.04.2026

  • 29 Турски турист

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    А в Гърция много по евтино от Турция

    14:13 12.04.2026

  • 30 Няма проблем

    1 7 Отговор
    0.3-0.5% не е нищо. При служебните правителства на Радев и промяната всичко поскъпна 200-300%

    14:14 12.04.2026

  • 31 Амна Коен на Брюксел зеле

    6 0 Отговор
    Дано се задавийте когато спете.

    14:14 12.04.2026

  • 32 Газ

    2 10 Отговор
    Еврото не ни е проблем. Проблемни ни е зеления чорап и шарлатаните. Проблем са Боташ и Петрохан.

    14:15 12.04.2026

  • 33 Хахахаха

    16 0 Отговор
    Тази статия верно ли е предназначена за българите? Щото, ако е за европейците е разбираемо, но на хората, които живеят в България да им обясняваш, че повишението било с някакви си 0.3% е проява на цинизъм си мисля... 🤣

    14:15 12.04.2026

  • 34 Има ли инфлация ?

    8 0 Отговор
    По данни на Германската банка отсичането на монетите от 2002 година от 1,2,5 евроцента е струвало средно 0,7 евроцента. И сега внимавайте хора: по отчет от 2024 г. вече е 6,3 евроцента !!!! .... По тази причина и дребни монети спряха да се секат. Последната емисия от 2024 година от 1 евроцент беше в тираж от под 5 милиона броя при заложени само 10 милиона. Че от 0,7 евроцента на 6,5 евроцента колко процента е инфлацията питам ?

    14:16 12.04.2026

  • 35 Бау

    6 0 Отговор
    Ако от смяната на мерна единица можеше да се наблюдава изменение в реалния свят, всички щяхме да сме с 8 инчови.

    14:17 12.04.2026

  • 36 Бат Венце Сикаджията

    2 8 Отговор
    Така наречения доктор Костадин Костаднов от Възраждане, щял да връща лева с курс 1 към 1 с еврото номинално. Доктор Костадинов говори неща от които грам представа си няма. Справка Турция. Турция въведе нова турска лира, като в началото 1 лира беше 1.40 лева. Един даже се хвалеше в едно предаване по БТВ, че вземал пенсия от Турция 5000 лева. А сега да го питам аз него пенсията му 5000 лева ли е сега или 250 лева? А ей това същото чака и Българския лев, когато доктор Костадинов го въведе повторно без валутен борд.

    Коментиран от #40

    14:17 12.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Минск-16

    0 8 Отговор

    До коментар #7 от "1 лев":

    Много ме радва, как глупостта се наказва. С удоволствие гледам, как на русофилите им вдигнаха тока, парното и бензина двойно, че и отгоре. При мене всичко, освен доходите си е както преди.

    14:19 12.04.2026

  • 39 Спрямо 1989 година

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "И как точно се получава това че":

    българина е 4,7 пъти по беден сега ! Това са фактите. Спрямо възможността да закупи имот е 9 пъти по беден

    14:21 12.04.2026

  • 40 И като

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Бат Венце Сикаджията":

    Вземат пенсийката от тука пак са добре.

    Коментиран от #44

    14:21 12.04.2026

  • 41 Бацо

    12 0 Отговор
    Освен, че ЕЦБ прибра златото и валутните ни резерви, още не съм видял ползи. От 2 лв. на 2€ си е цената и никой не го интересува. Ако искаш купувай.

    14:21 12.04.2026

  • 42 Гост

    6 0 Отговор
    Пребийте ни с тия цени па не знам… квото и да говорите не е вярно!!

    14:22 12.04.2026

  • 43 ПИША И ГОВОРЯ

    7 0 Отговор
    ТОВА НЕ Е ВЯРНО. ЦЕНИТЕ СА МНОГО НАГОРЕ. КАКТО И ЗА ВСИЧКИ ПИСАТЕЛИ ПЪРВО ВЛЕЗТЕ В МАГАЗИНИТЕ И ПОСЛЕ ПИШЕТЕ. И ИЗЧЕЗНЕТЕ

    14:25 12.04.2026

  • 44 Бат Венце Сикаджията

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "И като":

    Абе нека са си добре. Въпроса е, че доктор Костадинов говори неща от които грам представа си няма. Ти по същата логика, може да кажеш един лев ще струва 5 британски паунда примерно и да въведеш такъв нов лев. Само че, колко време ще изкара този нов лев, изкуствено сложен на стойност 5 паунда с всички тези мързели в България в администрация, полицийка, военни и комунални услуги?

    Коментиран от #51

    14:27 12.04.2026

  • 45 Я кажете ако знаете

    5 0 Отговор
    2002 колко е била заплатата на наш депутат и колко е сега ? Или примерно 2000 година и 2026 .... ? За общинските съветници знам че увеличението е 318% за 5 години в евро, но за депутатите НЕ знам

    Коментиран от #56

    14:29 12.04.2026

  • 46 име

    6 0 Отговор
    Сopocнята веднага да почва да обяснява как не еврозоната, а Путин, Костадинов и Радев са виновни,ако Галя им позволи, може и Тръмп да споменат!

    14:31 12.04.2026

  • 47 Честито клуб на богатите

    6 0 Отговор
    От юни 2025г до сега, увеличението е 70 %. И със заплатите е така, само че 7 %. Нулата е дребнавост.

    14:32 12.04.2026

  • 48 кой мy дpeмe

    2 0 Отговор
    най яко стрижеха ганчето преди 6 г

    5 лв за една маска дето бе 5 ст, а олиото 8 лв

    а Господ Буда като агитираше да носим маски вика "Ми не знаех че 5 лв са ви много за една маска", ама тогаз нямаше щаб за следене на цените

    14:33 12.04.2026

  • 49 Вижте как изглеждат

    1 0 Отговор
    стотинките от 1962, 1974 ....1990... качеството е 1000 пъти по добро от това което са монетите сега. Тези евроцентове и евра за година и се амортизират. За нищо не стават. Тази европа дори и пари вече не може да прави. Да не говорим че и заготовките дори са от Индия и Пакистан

    14:35 12.04.2026

  • 50 Бат Венце Сикаджията

    1 0 Отговор
    Половината ми живот е минал в Америка. В добри години успявах да спестя 20000 долара на година, и тогава можех с 1 година работа, да купя 1 до 1,5 апартамента в БГ да кажем във Варна например. Това не е чак толкова отдавна. Говорим 2007-2012 да кажем. Сега с една година спестявания от 20 000 долара, не мога една стая да купя. Ако някой си мисли, че това е нормално, и че нещата могат да продължават по този начин грешно си е направил сметката. Няма никаква икономическа и демографска причина стандарта в България да е на това ниво. Това е изкуствено създаден стандарт и наближава времето когато много ще боли.

    Коментиран от #57

    14:36 12.04.2026

  • 51 Прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Бат Венце Сикаджията":

    Но не трябваше сега да го въведат..Бъгария не беше готава за това.Нямаме производство ,внасяме много а износа е слаб.Би ли обяснил някой ако европейския съюз се разпадне с каква валута ще останем.Тия тарикати англичаните защо напуснаха ЕС.

    Коментиран от #54

    14:36 12.04.2026

  • 52 Азз

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Ти за тях не се грижи - те си крадяха директно в евро още от 1 време

    14:37 12.04.2026

  • 53 Атлантиците

    3 0 Отговор
    Прецакаха пенсионерите и ги докараха направо до състояние на геноцид. Моксогамата, Конкора, Бравилора и всички лекарства за кръвно са с поне 200% по скъпи от 2024 ! Аспирина също е поне по 3

    14:39 12.04.2026

  • 54 Бат Венце Сикаджията

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Прав си":

    Ако ЕС се разпадне се връщаме към лева, но лева ако се въведе на свободен курс, както доктор Костадин Костадинов желае, без валутен борд, ни чака да сценария от 1996-1997 година но не създаден умишлено от Тодор Вълчев, а реално. Пак казвам справка Турция и новата и Турска Лира.

    14:41 12.04.2026

  • 55 Цените лев за евро са 1:1

    2 0 Отговор
    Заплатите два пъти надолу. Тиквите, Кирококорелите и Шишитата под диктата на Урсулите и Лагардите ни върнаха още 25 години назад в развититето.

    14:41 12.04.2026

  • 56 Над 10 пъти

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Я кажете ако знаете":

    2000г депутатска заплата около 800-900 лева. 2026г е около 9300-9900, а със стажа и комисия между 11-12 хиляди лева

    14:43 12.04.2026

  • 57 Недей

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Бат Венце Сикаджията":

    да правиш реклама на долара.Не съм фен на Костадинов,или която и да е партия.Но трябваше та питат народа дали искат еврото или Българския лев.Един референдум и приключва всичко няма нищо страшно.

    14:43 12.04.2026

  • 58 ... във клуба

    2 0 Отговор
    Заплатите са 2020г, а цените 2025г

    14:45 12.04.2026

  • 59 Харпацунян

    1 0 Отговор
    Няма нещо което да съм казал и да се оказало верно. През 2024 ви казвах даже как златото ще поевтинее. Вярвайте ми ..... Гулем съм разбирач...

    14:47 12.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 1488

    2 0 Отговор
    най яко стрижеха ганчето преди 6 г
    5 лв за една маска дето бе 5 ст, а олиото 8 лв

    а Господ Буда като агитираше да носим маски вика
    "Ми не знаех че 5 лв са ви много за една маска"

    АБЕ 60КЛУК КОГО ТРИЕШ БЕ

    14:47 12.04.2026