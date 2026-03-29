"Володимир Зеленски: Руски спътници активно шпионират САЩ в Близкия изток"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е получил информация от разузнаването, че руски спътници са заснели военни обекти на САЩ в Близкия изток и региона на Персийския залив.

"На 24 март те заснеха съвместния военно-морски обект на САЩ и Великобритания на остров Диего Гарсия, разположен в архипелага Чагос в Индийския океан. Те заснеха също така Международното летище в Кувейт и части от инфраструктурата на нефтеното находище "Грейт Бурган". На 25 март са заснели военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия.

Нефтеното и газовото находище "Шайба" в Саудитска Арабия, военновъздушната база "Инджирлик" в Турция и военновъздушната база "Ал Удейд" в Катар са заснети на 26 март", заяви Зеленски в публикация в Telegram, като добави, че в списъка няма украински обекти.

Украинският президент повтори, че трябва да се окаже натиск върху Москва и че отмяната на санкциите "определено не е натиск".