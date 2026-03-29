Володимир Зеленски: Руски спътници активно шпионират САЩ в Близкия изток
29 Март, 2026 08:47 3 424 160

Украинският президент повтори, че трябва да се окаже натиск върху Москва и че отмяната на санкциите определено не е натиск

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е получил информация от разузнаването, че руски спътници са заснели военни обекти на САЩ в Близкия изток и региона на Персийския залив.

"На 24 март те заснеха съвместния военно-морски обект на САЩ и Великобритания на остров Диего Гарсия, разположен в архипелага Чагос в Индийския океан. Те заснеха също така Международното летище в Кувейт и части от инфраструктурата на нефтеното находище "Грейт Бурган". На 25 март са заснели военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия.

Нефтеното и газовото находище "Шайба" в Саудитска Арабия, военновъздушната база "Инджирлик" в Турция и военновъздушната база "Ал Удейд" в Катар са заснети на 26 март", заяви Зеленски в публикация в Telegram, като добави, че в списъка няма украински обекти.

Украинският президент повтори, че трябва да се окаже натиск върху Москва и че отмяната на санкциите "определено не е натиск".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хммъъъъ

    163 14 Отговор
    Какво разбира шут,клоун/Зеленски/ и то дипломиран от сателити и разузнаване

    Коментиран от #15, #16

    08:48 29.03.2026

  • 2 Пациент

    132 8 Отговор
    Нобел за прозорливостта му !

    Коментиран от #150

    08:50 29.03.2026

  • 3 той разбира само от

    112 9 Отговор
    шшшмрък

    08:50 29.03.2026

  • 4 ТОВА ИМ Е РАБОТАТА

    171 9 Отговор
    А ТЕ АМЕРИКАНСКИТЕ СИГУРНО НЕ СНИМАТ

    Коментиран от #23

    08:51 29.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хи хи

    123 10 Отговор
    маленкия но мноооо проссссс зеля да не се притеснява за чуждите обекти, а за своите, които руснаците заснемат !! !!!

    08:52 29.03.2026

  • 8 Само питам

    91 3 Отговор
    Естествено.
    Е, и??!!

    08:52 29.03.2026

  • 9 Боко

    112 5 Отговор
    Зельонъй наркоман се изживява като световен господар🤪 вече започна да дава “съвети” като заповеди🧐🤮💩👌

    08:52 29.03.2026

  • 10 Как бе?

    95 17 Отговор
    Руснаците два пирона еднакви не могат да направят, както ни убеждават всякакви нещастници тук.

    Коментиран от #30

    08:52 29.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Владимир Путин, президент

    65 19 Отговор
    Колегата малко прекалява с бялата захар....
    Русия няма НИЩО работещо горе в Космоса ☝️
    Шепа гайки и гаечни ключове изпаднали от карманите на колегите в Мосфильм, това има Русия. Аха...също и дузина магарета на фронта, таварищи.

    Коментиран от #47, #67, #79

    08:53 29.03.2026

  • 13 Укропат

    65 5 Отговор
    Не реви ,шефче ,не плачи! Дай да си броиме кинтите,докато още има. И стига брои звезди след купон с Бело.

    08:53 29.03.2026

  • 14 Този по милост оставен жив ли-ли-пут

    52 8 Отговор
    Много взе да се взима на сериозно...тоя е доказателство, че и руснаците са малко тъ-п--и...

    08:53 29.03.2026

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    89 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хммъъъъ":

    Всяка една държава която разполага със спътници може да види пет стотинки на улицата Даже годината на емисията и дали е истинска чрез спектрален анализ Някакъв си циркаджия се изказва по темата

    Коментиран от #72

    08:53 29.03.2026

  • 16 Бааааа

    4 61 Отговор

    До коментар #1 от "Хммъъъъ":

    Кво ти разбира дедо Вова от Киев за два дня?Той от бункера не знае коя година сме.Медведв поне от хубава водка разбира.

    Коментиран от #35, #82

    08:53 29.03.2026

  • 17 Лост

    59 1 Отговор
    Сигурно го е прочел в Бесарабски фронт.Сам8 на тях вярвам.

    08:53 29.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ТОЯ КЛОУН НАРКО.

    63 3 Отговор
    Стана и разузнавач ...топи Русия за вся и ВСЬО. ТЕРИТОРИИ ЩЕ ДАДЕ МНОГО ТОЗИ ЕВРЕИН. ЩЕ ПРОДАДЕ И БОГАТСТВАТА ЗЕМНИ НАРОДНИ. УМРЯХА МИЛИОНИ ДЕСЕТКИ МИЛИОНИ ДЕЗЕРТИРАХА ИЗБЕГАХА ОТ СТРАНАТА. БЕДНИ БЯХА И ПО БЕДНИ СТАНАХА. А ТОЙ ЖЕНКАТА ДЕЦАТА ВЪВ ЗЛАТНА БАНЯ СЕ КЪПЯТ. НЯМАЛО Е ТАКЪВ НЕКАДЪРЕН УПРАВНИК НА СВЕТА. ДА ТРЪМП СЕ ДОБЛИЖАВА ДО НЕГО.

    08:56 29.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами

    47 2 Отговор
    И аз имам камера дето "шпионира" кой идва у нас.

    Коментиран от #81

    08:56 29.03.2026

  • 23 Евроатлантик - папагал

    63 2 Отговор

    До коментар #4 от "ТОВА ИМ Е РАБОТАТА":

    Американските може, Руските не !

    08:56 29.03.2026

  • 24 Спорт

    65 3 Отговор
    Тоя човек става все по-зле с всеки изминат ден. Няма ли кой да му обърне внимание, няма ли близки , семейство?
    С наркотиците, шега не бива. Могат да те довеждат до много тежко състояние, както е в случая.

    08:57 29.03.2026

  • 25 Гориил

    41 5 Отговор
    Въпреки че съзвездието от американски спътници е пет пъти по-голямо от руското, Русия е наравно с нея по отношение на географско покритие и свръхвисококачествено цифрово съдържание. Тя дори превъзхожда Русия по отношение на използването на изкуствен интелект.В същото време разликата в броя на спътниците бързо намалява.

    08:57 29.03.2026

  • 26 Възмутен

    75 2 Отговор
    Рев на зеления ли чувам - те по какъв начин успяват да ударят руски рафинерии с дронове - сигурно имат собствени сателити. Значи когато цялото НАТО ги снабдява с разузнавателна информация и ги тъпче с пари и оръжия зеления се прави на ударен и се хвали че без чужда помощ спирали руснаците ама сега олеле защо "лошите" руснаци и китайци давали сателитни снимки на иранците.

    Да се благодаря че руснаците не са терористи като господарите му и не са му думнали бункера.

    Коментиран от #87

    08:57 29.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Клати Курти

    70 2 Отговор
    Не само руски ,а и китайски спътници шпионират за Иран и къде е тук лошата новина .Кой казва ,че не може ?

    08:59 29.03.2026

  • 30 Механик

    6 39 Отговор

    До коментар #10 от "Как бе?":

    Даже руснаците онези дни произведоха две тротинетки марка"Москвич"

    Коментиран от #36, #42

    09:00 29.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И аз бих

    55 2 Отговор
    Дал на Иран данни и яо бих им дал и много друго. Цялото нато какво дава и прави в руската война против покрайнините? Еми същото.

    09:01 29.03.2026

  • 33 Раша

    52 1 Отговор
    А ти, цирвул украински ,не можеш?
    Затова се давиш в злобата,нещастник скапан!

    09:01 29.03.2026

  • 34 Пич

    15 1 Отговор

    До коментар #21 от "Лекар":

    Благодаря, много сте любезна!

    09:01 29.03.2026

  • 35 Зевзек

    54 1 Отговор

    До коментар #16 от "Бааааа":

    Ех горките козячета как не им върви пропагандата - ужким Русия в 19-ти век пък сега заснемала със сателити кафявите гащи на господарите им.

    09:02 29.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дзак

    13 7 Отговор
    Слагам непрозрачна полиетиленово лента, която да покрива двете камери на телефона. Изрезка от куриерски плик. Държи я калъфката. Залепено тиксо блокира операционната система на телефона. Видях калъф за телефон с капачета за камерите, която е сигурно скъпа. Значи е добро безплатно решение на въпрос, който засяга и други хора.

    Коментиран от #52

    09:03 29.03.2026

  • 38 Владимир Путин, президент

    7 31 Отговор
    Руснака бавно запряга ☝️
    Вече ПЯТЬ года се запряга и не може си яхне магарето 😁

    Коментиран от #60

    09:03 29.03.2026

  • 39 Христо

    39 1 Отговор
    Зеленото 100% чете dw и факти, за да е толкова информиран какво правят и ще правят руснаците..

    09:04 29.03.2026

  • 40 Киев за два дня

    4 31 Отговор
    Това са много лоши новини за Кремъл.Тамън се бяха посближили с краварите.

    Коментиран от #48, #54

    09:04 29.03.2026

  • 41 диалектика

    5 36 Отговор
    Русия превърна Украйна в суперсила. Нищо чудно русия да се върне там откъдето е тръгнала в Киев и Москва да остане с подмосковието

    Коментиран от #43

    09:04 29.03.2026

  • 42 Зевзек

    43 3 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    "две тротинетки марка"Москвич"

    Така де ама с тях попиляха цялото НАТО и фалираха ЕС - пък на нашите козячета им остана да ревът и да плюят в безсилна злоба.

    Коментиран от #55, #56

    09:05 29.03.2026

  • 43 Зевзек

    30 2 Отговор

    До коментар #41 от "диалектика":

    Да бе зеления като удари една силия и направо става "супермен" - и нищо чудно нашите козячета да имат мозък но е малко вероятно.

    Коментиран от #49

    09:06 29.03.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    27 1 Отговор
    ТИЯ СНИМКИ ГИ ИМА В ИНТЕРНЕТ ОТДАВНА БРЕ..смех, смех....

    09:07 29.03.2026

  • 45 Какъв му е проблемът

    29 1 Отговор
    на този?
    Защо кряка?
    Дори да е така това са вътрешни дела на РФ.
    Кашерният да внимава за сланина в манджата.

    09:07 29.03.2026

  • 46 Заснети били?

    32 1 Отговор
    Пълни глупости. Данните си ги има постоянно и когато някоя цел е избрана, просто данните се предявят на наземното оборудване в реално време. И там тази информация се получава в реално време от ракетите и дроновете. Да работиш със снимки е от преди 30 години. Ама нали Тамаховките са от тогава а и този е циркач? От къде да знае?

    09:08 29.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Зеленски бомби Путин и Аятоласите

    4 24 Отговор

    До коментар #43 от "Зевзек":

    Кой как го нареди

    09:08 29.03.2026

  • 50 А интернет?

    4 28 Отговор
    През коя година ще пускат интернета в Русия?

    Коментиран от #58, #66, #74

    09:09 29.03.2026

  • 51 ГОЛЕМ СМЕХ

    24 2 Отговор
    Тия "БАЗИ" ги има отдавна в ИНТЕРНЕТ, ама кой да знай.

    09:09 29.03.2026

  • 52 Езвенете

    11 2 Отговор

    До коментар #37 от "Дзак":

    А къкви ги вършите, тъ чък толкус многу дъ ве слледът?

    Коментиран от #86

    09:09 29.03.2026

  • 53 Здрасти

    25 1 Отговор
    Ей тоя с бинокъл ги видя. Спрете да ни занимавате с наркомани.

    09:10 29.03.2026

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    26 2 Отговор

    До коментар #40 от "Киев за два дня":

    Кравартте отдавна значт, че руснаците снимат всичко. От 1957 ,4 ноември.

    09:11 29.03.2026

  • 55 Учуден

    2 24 Отговор

    До коментар #42 от "Зевзек":

    Попиляли са празната ти копейска тиква😅.
    Изкара ли за баничка?

    Коментиран от #71

    09:12 29.03.2026

  • 56 Бомби ХАЙМЪРС и ДЖЕЙДАМ

    3 26 Отговор

    До коментар #42 от "Зевзек":

    Падат в русия, не в НАТО....кой кого ли попиля.

    09:12 29.03.2026

  • 57 Хихи

    21 1 Отговор
    зеленият шмъркач вече лети и в космоса и наблюдава отгоре сателитите ...

    09:13 29.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Зиновиев

    19 2 Отговор
    Зеленски и хуната от Киев ги чака съдбата на унгареца Георги Доза. Погледнете в интернет за какво става въпрос.

    Коментиран от #70

    09:16 29.03.2026

  • 60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 2 Отговор

    До коментар #38 от "Владимир Путин, президент":

    2026-2022=5 при тебе?! Ихаааа, бравос. Кръ Тен

    09:16 29.03.2026

  • 61 Бомбят Русия на поразия

    4 24 Отговор
    Сега попукаха и аятоласите....къде са руските спътници да спрат бомбенето.

    09:16 29.03.2026

  • 62 6666

    5 20 Отговор
    рассия-империята на злото.....

    09:17 29.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Що е то

    3 22 Отговор
    Нема бензин

    Нема интернет

    200€ заплата

    Това е рая от който всеки бяга

    Коментиран от #65, #77, #112

    09:17 29.03.2026

  • 65 Серго

    20 2 Отговор

    До коментар #64 от "Що е то":

    Кажи просто Украйна и всички ше разберат!

    09:18 29.03.2026

  • 66 Орк

    15 2 Отговор

    До коментар #50 от "А интернет?":

    Поздрави от Москва. Работи, как-то виждаш

    09:19 29.03.2026

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    25 2 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Това го кажи на американците, които 15 г ходила до МКС с руски ракети. А знаеш ли колко двигатели РД-176 купиха от Русия американците? Има го в нета, провери

    09:19 29.03.2026

  • 68 Варто Кикич

    17 3 Отговор
    2027 без украина на картата

    09:20 29.03.2026

  • 69 Ъъъъ

    27 3 Отговор
    "Володимир Зеленски: Руски спътници активно шпионират САЩ в Близкия изток"

    Такава новина можете да срещнете само в българска медия по три много прости причини....😂

    1. На Запад никой не се интересува от Украйна.
    2. На Запад никой не се интересува от Зеленски.
    3. На Запад всички знаят, че руски и китайски сателити са навсякъде и следенето и споделянето на разузнавателна информация с тоя или оня е нещо съвсем в реда на нещата.

    09:20 29.03.2026

  • 70 Мен друго ме интересува !

    2 22 Отговор

    До коментар #59 от "Зиновиев":

    Как ще извлекат путин от бункера?
    С краката напред,с главата напред или на една страна?

    Коментиран от #73

    09:20 29.03.2026

  • 71 Зевзек

    21 1 Отговор

    До коментар #55 от "Учуден":

    Рев на козячета ли чувам и плюене в безсилна ярост - пък на мен ми става едно блаааго.

    09:21 29.03.2026

  • 72 РЕАЛИСТ

    25 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ами, тогава защо американците удариха училището с момичета? Обясняваха се , че имали стари координати на военна база. Със спътник не видяха ли, къде насочват ракетата. Излиза , че или ракетата е крива, или нарочно го направиха.

    Коментиран от #80

    09:22 29.03.2026

  • 73 Учуден

    17 1 Отговор

    До коментар #70 от "Мен друго ме интересува !":

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда - защо така на нашите козячета не им се говори в сегашно време.

    09:22 29.03.2026

  • 74 Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.

    12 2 Отговор

    До коментар #50 от "А интернет?":

    Отдавна работи, след като мина неуспешеата укро атака на Москва, го пуснаха. Сети коментарите, много народ пише тук от Русия, освен мен.

    09:23 29.03.2026

  • 75 овчи мозъци

    16 1 Отговор
    гоя боклук и,лъжуц и измамник има една циркаджийскя мянтря да внушава първо че русия не само нападна украйна но след това ще напада и европата и тия от опг в европарламента му вярват без да се замислят и юрюш към маслините ,и вижте сега за да му повярва или зада излъже ваингтон реве и лъже че вусия шпшонира и разузнава военната стратегия на сащ .Стова си действие и внушение някои страни фанатици и воено любци без да са сигурни на този клоун му се доверяват и някои като европейските чиновници му се връзват r

    09:24 29.03.2026

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 1 Отговор

    До коментар #63 от "Йосиф Бирненко":

    То на истина няма свестни. В България и Европа не го знаят още, научават го по трудния начин

    09:25 29.03.2026

  • 77 Що е то

    14 1 Отговор

    До коментар #64 от "Що е то":

    Няма акъл
    троли за господарите
    мрази България
    мечтае за зелена карта

    09:26 29.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ас иска види

    2 13 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    с американски спутник как ти гушва китката, транспорт на оръдеен лафет и до Брежнев, Леонид Илич

    09:27 29.03.2026

  • 80 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 2 Отговор

    До коментар #72 от "РЕАЛИСТ":

    Защото се губи връзката между звената в щатите Защото в щатите има ГРАЖДАНСКА ВОЙНА Никой никого не слуша и никой на никой няма доверие Един обикновен полковник да бяха питали нямаше да стигнат до този ПОЗОР

    09:28 29.03.2026

  • 81 Лука

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    И аз имам камера която шпионира кой идва у вас !

    09:30 29.03.2026

  • 82 е как какво

    22 1 Отговор

    До коментар #16 от "Бааааа":

    американците казаха че русия може да е киев за три дни и те отидоха там на третия ден бяха обкръжили киев какво има за разбиране толкова май вие многополовите не го разбрахте че го повтаряте вече три години… целта на войната не е превземане на крайна ама вие от каде да ги разбирате тия неща мозък се иска за това мозък не става само с ядене на членове!

    09:30 29.03.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Джънкито

    16 3 Отговор
    Какъв точно проблем има? От началото още, получава разузнавателни данни от цялата сателитна групировка на Нато, плюс данни от разузнавателни самолети в черно море, които летят от първият ден още. Без тази информация, отдавна да са сгънали.... Не виждам какъв проблем има Иран да получава такива от Русия и Китай. С оглед на няколко супер директни попадения по критична инфраструктура на Сащ, е повече от ясно, че и иранците получават помощ.

    09:32 29.03.2026

  • 85 Аксел Роуз

    19 3 Отговор
    Ахам,те щото американските над Русия следят сигур популацията на кафявите мечки...Аве ей...

    09:32 29.03.2026

  • 86 Дзак

    11 1 Отговор

    До коментар #52 от "Езвенете":

    Следенето е вече станало олимпийски спорт.

    09:33 29.03.2026

  • 87 Лука

    3 20 Отговор

    До коментар #26 от "Възмутен":

    Не съм сигурен за терористи но фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава .

    Коментиран от #90, #92, #93, #140

    09:34 29.03.2026

  • 88 Майк Алън Патън

    16 2 Отговор
    А американските сателите не правят ли същото с Русия ? И то не от днес или вчера !

    09:35 29.03.2026

  • 89 дико

    19 2 Отговор
    А американските спътници какво правят бе дръглив наркоман?
    Нали от ти дават информация за да биеш с дроновете и ракетите!
    Жалък мръшляк

    09:37 29.03.2026

  • 90 Смях и Сеир

    9 2 Отговор

    До коментар #87 от "Лука":

    Явно не си чл историята на "демократичните" държави ? Било то на САЩ , Британия , Франция........

    09:37 29.03.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #87 от "Лука":

    По тебе личи, че найкати отговаривать на определението " Лекичка"

    09:39 29.03.2026

  • 93 Град Козлодуй

    8 1 Отговор

    До коментар #87 от "Лука":

    A Tи отговаряш на всички критерии в учебниците по Психиатрични болести-за поставяне на много точна диагноза,но лечение за симптомите ти-няма!

    09:40 29.03.2026

  • 94 Якоо

    21 1 Отговор
    По-голяма обида за америте от страна на зиленски досега няма. Той директно им каза - Вие сте пълни глупаци, щото не вдявате, че руснаците имат спътници в космоса и ви наблюдават. Толкова ли са прости хамериканците, че зеления наркоман да им дава акъл или качеството на дрогата драстично е спаднало? На това по нашите земи му казваме - "храни куче да те лае". По-голяма неблагодарност от това здраве му кажи.

    09:40 29.03.2026

  • 95 Кравар на Луната

    18 1 Отговор

    До коментар #83 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Това от Украинската космическа станция дето е в главата на Зеления наркос ли го видя?

    09:43 29.03.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Незнайко

    3 20 Отговор
    Не знам, но не е лошо да започнат да свалят руските спътници. И без това Путин иска да превърне Московията в информационан ГУЛАГ, без Интернет и съвременни комуникации. Така московците ще могат да се съсредоточат вечер върху трудовете на Ленин, Сталин и другите комунистически главорези!

    Коментиран от #101, #102, #107

    09:49 29.03.2026

  • 98 Ами...

    14 2 Отговор
    Ами Танто за Кукуригу бе Зелен потник.

    09:51 29.03.2026

  • 99 защо

    9 1 Отговор
    "трябва да се окаже натиск върху Москва"
    И пари, пари!!! Да не забравите!

    09:53 29.03.2026

  • 100 Моля, другарко,

    11 2 Отговор
    пък Иванчо пуши в тоалетната...

    09:53 29.03.2026

  • 101 Предлагаш

    3 1 Отговор

    До коментар #97 от "Незнайко":

    война в космоса???!

    09:56 29.03.2026

  • 102 Град Козлодуй

    7 2 Отговор

    До коментар #97 от "Незнайко":

    Тогава вече "Обеднелия Запад" ще се съсредоточи върху трудовете на Маркс и Енгелс........

    09:57 29.03.2026

  • 103 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 3 Отговор
    Важното е че САЩ ядат пердах

    09:59 29.03.2026

  • 104 А не уе...

    8 2 Отговор
    Краварите да на правиха нещо различно...
    Нале и те шпионираха какво се случва чак от ЧМ...

    10:00 29.03.2026

  • 105 Само да попитам

    8 3 Отговор
    Какво стана с перемогата и контарансупа?!

    Коментиран от #121

    10:00 29.03.2026

  • 106 Джамбаза

    9 2 Отговор
    А какво правят украинските сателити Литва, Латвия и Естония?

    10:01 29.03.2026

  • 107 Знайко

    8 2 Отговор

    До коментар #97 от "Незнайко":

    Мноо си назад с матриала смехурко...
    Русия вече разполага нови системи -алтернатива на старлинк...
    Мрежа от мини-сателити...
    Ай чистито...

    10:03 29.03.2026

  • 108 Хмм

    10 2 Отговор
    Тръмп каза - ние правим същото в украйна, нали?

    10:04 29.03.2026

  • 109 Коиловци брадърс

    6 2 Отговор
    Да та бъ в клюкарката надрууусана

    10:09 29.03.2026

  • 110 На този зеления,

    12 2 Отговор
    мозъкът съвсем се е изпарил!? Русия помагала на Иран, като й давал координати на израелски обекти, а на Украйна кой дава координати, нима украинците се оправят сами!? Идиотски свят, защото идиоти го окупираха, като този зелен наркоман!

    10:09 29.03.2026

  • 111 Рето

    12 2 Отговор
    Народе български - важното е да няма държава Украйна час по-скоро. Целта оправдава средствата. УкроНациХохлите да си ходят в Галиция и да си правят държава ако искат. Лвов може да им е столица.

    10:12 29.03.2026

  • 112 А ти

    7 4 Отговор

    До коментар #64 от "Що е то":

    като имаш интернет да не би да ти е 20000€ заплатата?

    10:13 29.03.2026

  • 113 КОЛЬО ПАРЪМА

    9 2 Отговор
    Тоя наркоман нещастник само лъжи бълва мизерник

    10:13 29.03.2026

  • 114 Боруна Лом

    7 2 Отговор
    Абе пуснете Брендо,че Зеления Карлсон вече и космонавт ще стане с тази липса на бело.Все по-често започва да лети из Космоса и да среща Руски шпионски сателити.Не Ви ли прави впечатление и тук много хора страдат от "шпионския симпдром"-особенно в НС!

    Коментиран от #126

    10:15 29.03.2026

  • 115 Хо-ха-ха

    8 2 Отговор
    Не чета статия коятп започва със "Зеленски каза" или "по украински източници". Освен ако не съм в настроенив да се посмея. В момента всякакви глупости ще дрънкат само и само да може да ги споменат в новините.

    10:17 29.03.2026

  • 116 Стратега

    9 1 Отговор
    А САЩ от десетилетия със свой спътници заснимат военни обекти и цели на Русия и ги предават на Украйна!

    Коментиран от #125

    10:18 29.03.2026

  • 117 Тръмп :

    13 2 Отговор
    ,,Последното нещо,от което се нуждаем в момента е помощта на Зеленски!"
    Край на цитата.

    10:19 29.03.2026

  • 118 ЦРУ на САЩ!

    12 1 Отговор
    Благодарим Ви Г-н Зеленски за ценната информация!
    Не знаехме за този руски шпионаж!

    10:23 29.03.2026

  • 119 Рублевка

    10 3 Отговор
    На милиони урки раздадоха папири и изпяват всичко на Украйна. Ще има втора и трета филтрация, докато не изловят всички инфилтрирани бандеровци.

    10:30 29.03.2026

  • 120 Миротворец

    13 2 Отговор
    Радвам се, че няма да има държава Украйна.

    Коментиран от #124

    10:30 29.03.2026

  • 121 Да ти кажа

    11 1 Отговор

    До коментар #105 от "Само да попитам":

    Стигнаха до пощенски марки и картички,с димящият Кримски мост...
    Щях да забравя-
    Плюс селфита,с димящият Кримски мост...
    Голямо достижение-нали...?!

    10:31 29.03.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 На Тази Снимка

    2 10 Отговор
    Плешивия Късокрак Палячо
    Как чинно чака
    Да целува КУРАнът
    На АЯТОЛАХА

    Коментиран от #128

    10:37 29.03.2026

  • 124 Рублевка

    8 2 Отговор

    До коментар #120 от "Миротворец":

    Повечето украинци не искат да има държава Украйна. Етническите руснаци не искат да им се нарушават правата и свободите на земята, където са родени, а бандеровците не искат да бъдат изгонени от Западна Европа, ако бъде сключен мир и част от Украйна остане да съществува.

    10:38 29.03.2026

  • 125 Е да де- именно!

    8 2 Отговор

    До коментар #116 от "Стратега":

    То затова и Зеленски се натяга да им върне жеста,ама сащисаните в момента са сащисани какво да правят с Иран и хич не им е до клоунски представления...!

    10:38 29.03.2026

  • 126 Рублевка

    8 2 Отговор

    До коментар #114 от "Боруна Лом":

    Брендо беше Майка Тереза за зеления мухъл. Сега от лошата пудра гласът му стана като на гарга, а той се сбръчка и заприлича на плашило. Чудя се, как Западът поверява военните си тайни и милиарди пара на един наркоман.

    10:43 29.03.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Тити на Кака

    8 2 Отговор

    До коментар #123 от "На Тази Снимка":

    То зеления Нарпооп с неговите "дълги" крака и височина е наистина левент като застане до лЮбовника си-Макарон!

    10:50 29.03.2026

  • 129 градинар

    11 2 Отговор
    Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е получил информацияаз си помислих,че инфаркт е получил,а то било информация

    Коментиран от #152

    10:50 29.03.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Най ми е кеф,че тази година на картата на Европа-няма да я има тая крайна на Русия територия..

    11:14 29.03.2026

  • 132 Смешник

    6 3 Отговор
    Зеления да внимаха да не реши най накрая Путин да заснеме него някъде

    Коментиран от #134

    11:22 29.03.2026

  • 133 разузнаването

    4 2 Отговор
    на шмъркан зеленски: една жена от опашката в магазина казала и сън ми се присъни....

    11:36 29.03.2026

  • 134 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 3 Отговор

    До коментар #132 от "Смешник":

    Зеленски отдавна е заснел Путин...бомби го нон стоп...

    Коментиран от #146

    11:37 29.03.2026

  • 135 Георгиев

    5 2 Отговор
    Ако зеленият наркоман казва истината, той си осветли агентурата. Но иначе няма как да знае какво снемат горе руските спътници. Стреми се да е световен играч, но е само пионка, ползвана от НАТО и НАТО вци.

    11:42 29.03.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Така ли?

    8 2 Отговор

    До коментар #87 от "Лука":

    Чета това твърдение, вероятно от теб, с различни НИКове. Ами напиши ги веднъж тия критерии, да ги прочетем и да се "ограмотим". Във всеки случай Русия не е палила живи хора, не е убивала в упор не военни, както в Курск твоите любимци, учудващо и за мен, не бомбят пряко жилищни квартали, пазари, плажове, обществени прояви както твоите "нефашисти"...

    11:52 29.03.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Град Козлодуй

    6 2 Отговор
    ХЮС тън ХЮС тън имаме проблем!....ХЮС тън,ХЮС тън.....белото свърши?!

    11:53 29.03.2026

  • 143 Ост

    7 2 Отговор
    Абе гнидо бандеровска целия запад беше с теб то не бяха пари оръжие прикрита жива сила разузнавателна информация що плачеш сега кат вдовичка за чадър ...ААА спеха ти кранчето

    12:09 29.03.2026

  • 144 Въпрос

    5 1 Отговор

    До коментар #83 от "Кирило Буданов, разведчик":

    А на урките пуснаха ли им тока и те да гледат или смъркача се вози по влаковете из ЕС с ония тримата и се хилят истерично и гледат с изцъклени погледи ? Хихи

    12:12 29.03.2026

  • 145 Спътник

    6 2 Отговор
    Зеления потник,да проверява златното биде,преди да го наклечи,дали няма руски спътник в него,че щему завре голяма ракета отзад.

    12:14 29.03.2026

  • 146 Минувач

    5 2 Отговор

    До коментар #134 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Урките още ли ги събират по спирките на градския транспорт или натЮ вече е в Бандерия ? И що ли Президента Тръмп нарече ЕС - хартиен тигър ? И що ли боксьорчето призова населението да напусне Kiiw?

    Коментиран от #149, #155

    12:19 29.03.2026

  • 147 Тиква

    5 2 Отговор
    Идват добри новини, няма да има окрабандерия на картата.

    Коментиран от #151

    12:25 29.03.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 От Путлер по -тъпо нема

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пациент":

    Пациент

    Нобел за прозорливостта му !
    -;-
    Какъв Нобел и какъв Фюрер?

    13:18 29.03.2026

  • 151 Бегай при мамаша си Раша

    2 4 Отговор

    До коментар #147 от "Тиква":

    Тиква
    Идват добри новини, няма да има окрабандерия на картат
    -;-
    Бегай овреме в Мамаша си Раша, та да си по-близко до радостта от нарастването на КЕНЕФА!

    13:20 29.03.2026

  • 152 Хахаха!🎺🥳😀

    4 1 Отговор

    До коментар #129 от "градинар":

    Всеки ден влизам да видя дали не се е споминал от дрогата зеления мухъл, но го поддържат с хемодиализа и кръвопреливания. Заприличал е на плашило! Вампир!

    13:25 29.03.2026

  • 153 Отреазвяващ

    2 1 Отговор
    По-американец от американците.Натегач.

    13:37 29.03.2026

  • 154 Пенсионер 69 годишен

    7 1 Отговор
    Бандеровците СМЕНЯТ ИМЕНАТА на етническите руснаци. Смениха имената даже на Зеленски и Сирски! Забраняват на хората да говорят на МАЙЧИН ЕЗИК. Нарушават ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ им. Карат ги насила на Източния фронт.
    Добре, че Владимир Владимирович Путин изпрати войска да защити ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ на етническите руснаци!

    13:43 29.03.2026

  • 155 Пенсионер 69 годишен

    7 1 Отговор

    До коментар #146 от "Минувач":

    Вече не ги събират само по спирките и градския транспорт. 60000 бандеровци от ТЦК блокират нощем цели райони. Влизат маскирани като бандити в домовете на хората и ги вадят от леглата им. Жените пищят, децата плачат, а ТЦК налагат таткото и го влачат към буса. На другия ден е на източния фронт с избити зъби. След седмица "безследно изчезнал".

    13:49 29.03.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Атланте запряно

    2 0 Отговор
    Укрите са минало!ОТТЕКОХТЕ в клекалото на наркомана!

    16:14 29.03.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

