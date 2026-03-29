"Володимир Зеленски: Руски спътници активно шпионират САЩ в Близкия изток"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е получил информация от разузнаването, че руски спътници са заснели военни обекти на САЩ в Близкия изток и региона на Персийския залив.
"На 24 март те заснеха съвместния военно-морски обект на САЩ и Великобритания на остров Диего Гарсия, разположен в архипелага Чагос в Индийския океан. Те заснеха също така Международното летище в Кувейт и части от инфраструктурата на нефтеното находище "Грейт Бурган". На 25 март са заснели военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия.
Нефтеното и газовото находище "Шайба" в Саудитска Арабия, военновъздушната база "Инджирлик" в Турция и военновъздушната база "Ал Удейд" в Катар са заснети на 26 март", заяви Зеленски в публикация в Telegram, като добави, че в списъка няма украински обекти.
Украинският президент повтори, че трябва да се окаже натиск върху Москва и че отмяната на санкциите "определено не е натиск".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хммъъъъ
2 Пациент
3 той разбира само от
4 ТОВА ИМ Е РАБОТАТА
7 Хи хи
8 Само питам
Е, и??!!
9 Боко
10 Как бе?
12 Владимир Путин, президент
Русия няма НИЩО работещо горе в Космоса ☝️
Шепа гайки и гаечни ключове изпаднали от карманите на колегите в Мосфильм, това има Русия. Аха...също и дузина магарета на фронта, таварищи.
13 Укропат
14 Този по милост оставен жив ли-ли-пут
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Хммъъъъ":Всяка една държава която разполага със спътници може да види пет стотинки на улицата Даже годината на емисията и дали е истинска чрез спектрален анализ Някакъв си циркаджия се изказва по темата
16 Бааааа
До коментар #1 от "Хммъъъъ":Кво ти разбира дедо Вова от Киев за два дня?Той от бункера не знае коя година сме.Медведв поне от хубава водка разбира.
17 Лост
20 ТОЯ КЛОУН НАРКО.
22 Ами
23 Евроатлантик - папагал
До коментар #4 от "ТОВА ИМ Е РАБОТАТА":Американските може, Руските не !
24 Спорт
С наркотиците, шега не бива. Могат да те довеждат до много тежко състояние, както е в случая.
25 Гориил
26 Възмутен
Да се благодаря че руснаците не са терористи като господарите му и не са му думнали бункера.
29 Клати Курти
30 Механик
До коментар #10 от "Как бе?":Даже руснаците онези дни произведоха две тротинетки марка"Москвич"
32 И аз бих
33 Раша
Затова се давиш в злобата,нещастник скапан!
34 Пич
До коментар #21 от "Лекар":Благодаря, много сте любезна!
35 Зевзек
До коментар #16 от "Бааааа":Ех горките козячета как не им върви пропагандата - ужким Русия в 19-ти век пък сега заснемала със сателити кафявите гащи на господарите им.
37 Дзак
38 Владимир Путин, президент
Вече ПЯТЬ года се запряга и не може си яхне магарето 😁
39 Христо
40 Киев за два дня
41 диалектика
42 Зевзек
До коментар #30 от "Механик":"две тротинетки марка"Москвич"
Така де ама с тях попиляха цялото НАТО и фалираха ЕС - пък на нашите козячета им остана да ревът и да плюят в безсилна злоба.
43 Зевзек
До коментар #41 от "диалектика":Да бе зеления като удари една силия и направо става "супермен" - и нищо чудно нашите козячета да имат мозък но е малко вероятно.
44 ГОЛЕМ СМЕХ
45 Какъв му е проблемът
Защо кряка?
Дори да е така това са вътрешни дела на РФ.
Кашерният да внимава за сланина в манджата.
09:07 29.03.2026
46 Заснети били?
49 Зеленски бомби Путин и Аятоласите
До коментар #43 от "Зевзек":Кой как го нареди
50 А интернет?
51 ГОЛЕМ СМЕХ
52 Езвенете
До коментар #37 от "Дзак":А къкви ги вършите, тъ чък толкус многу дъ ве слледът?
53 Здрасти
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #40 от "Киев за два дня":Кравартте отдавна значт, че руснаците снимат всичко. От 1957 ,4 ноември.
55 Учуден
До коментар #42 от "Зевзек":Попиляли са празната ти копейска тиква😅.
Изкара ли за баничка?
56 Бомби ХАЙМЪРС и ДЖЕЙДАМ
09:12 29.03.2026
57 Хихи
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Зиновиев
60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #38 от "Владимир Путин, президент":2026-2022=5 при тебе?! Ихаааа, бравос. Кръ Тен
61 Бомбят Русия на поразия
62 6666
09:17 29.03.2026
64 Що е то
Нема интернет
200€ заплата
Това е рая от който всеки бяга
65 Серго
До коментар #64 от "Що е то":Кажи просто Украйна и всички ше разберат!
66 Орк
До коментар #50 от "А интернет?":Поздрави от Москва. Работи, как-то виждаш
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":Това го кажи на американците, които 15 г ходила до МКС с руски ракети. А знаеш ли колко двигатели РД-176 купиха от Русия американците? Има го в нета, провери
Такава новина можете да срещнете само в българска медия по три много прости причини....😂
1. На Запад никой не се интересува от Украйна.
2. На Запад никой не се интересува от Зеленски.
3. На Запад всички знаят, че руски и китайски сателити са навсякъде и следенето и споделянето на разузнавателна информация с тоя или оня е нещо съвсем в реда на нещата.
70 Мен друго ме интересува !
До коментар #59 от "Зиновиев":Как ще извлекат путин от бункера?
С краката напред,с главата напред или на една страна?
Коментиран от #73
71 Зевзек
До коментар #55 от "Учуден":Рев на козячета ли чувам и плюене в безсилна ярост - пък на мен ми става едно блаааго.
72 РЕАЛИСТ
До коментар #15 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ами, тогава защо американците удариха училището с момичета? Обясняваха се , че имали стари координати на военна база. Със спътник не видяха ли, къде насочват ракетата. Излиза , че или ракетата е крива, или нарочно го направиха.
73 Учуден
До коментар #70 от "Мен друго ме интересува !":Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда - защо така на нашите козячета не им се говори в сегашно време.
74 Блогър от Москва. Крим е руски завинаги.
До коментар #50 от "А интернет?":Отдавна работи, след като мина неуспешеата укро атака на Москва, го пуснаха. Сети коментарите, много народ пише тук от Русия, освен мен.
76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #63 от "Йосиф Бирненко":То на истина няма свестни. В България и Европа не го знаят още, научават го по трудния начин
77 Що е то
До коментар #64 от "Що е то":Няма акъл
троли за господарите
мрази България
мечтае за зелена карта
79 Ас иска види
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":с американски спутник как ти гушва китката, транспорт на оръдеен лафет и до Брежнев, Леонид Илич
До коментар #72 от "РЕАЛИСТ":Защото се губи връзката между звената в щатите Защото в щатите има ГРАЖДАНСКА ВОЙНА Никой никого не слуша и никой на никой няма доверие Един обикновен полковник да бяха питали нямаше да стигнат до този ПОЗОР
81 Лука
До коментар #22 от "Ами":И аз имам камера която шпионира кой идва у вас !
82 е как какво
До коментар #16 от "Бааааа":американците казаха че русия може да е киев за три дни и те отидоха там на третия ден бяха обкръжили киев какво има за разбиране толкова май вие многополовите не го разбрахте че го повтаряте вече три години… целта на войната не е превземане на крайна ама вие от каде да ги разбирате тия неща мозък се иска за това мозък не става само с ядене на членове!
86 Дзак
До коментар #52 от "Езвенете":Следенето е вече станало олимпийски спорт.
87 Лука
До коментар #26 от "Възмутен":Не съм сигурен за терористи но фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава .
Нали от ти дават информация за да биеш с дроновете и ракетите!
90 Смях и Сеир
До коментар #87 от "Лука":Явно не си чл историята на "демократичните" държави ? Било то на САЩ , Британия , Франция........
92 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
93 Град Козлодуй
95 Кравар на Луната
До коментар #83 от "Кирило Буданов, разведчик":Това от Украинската космическа станция дето е в главата на Зеления наркос ли го видя?
И пари, пари!!! Да не забравите!
101 Предлагаш
До коментар #97 от "Незнайко":война в космоса???!
102 Град Козлодуй
До коментар #97 от "Незнайко":Тогава вече "Обеднелия Запад" ще се съсредоточи върху трудовете на Маркс и Енгелс........
104 А не уе...
Нале и те шпионираха какво се случва чак от ЧМ...
107 Знайко
До коментар #97 от "Незнайко":Мноо си назад с матриала смехурко...
Русия вече разполага нови системи -алтернатива на старлинк...
Мрежа от мини-сателити...
112 А ти
До коментар #64 от "Що е то":като имаш интернет да не би да ти е 20000€ заплатата?
117 Тръмп :
Не знаехме за този руски шпионаж!
121 Да ти кажа
До коментар #105 от "Само да попитам":Стигнаха до пощенски марки и картички,с димящият Кримски мост...
Щях да забравя-
Плюс селфита,с димящият Кримски мост...
Голямо достижение-нали...?!
123 На Тази Снимка
Как чинно чака
Да целува КУРАнът
На АЯТОЛАХА
124 Рублевка
До коментар #120 от "Миротворец":Повечето украинци не искат да има държава Украйна. Етническите руснаци не искат да им се нарушават правата и свободите на земята, където са родени, а бандеровците не искат да бъдат изгонени от Западна Европа, ако бъде сключен мир и част от Украйна остане да съществува.
125 Е да де- именно!
До коментар #116 от "Стратега":То затова и Зеленски се натяга да им върне жеста,ама сащисаните в момента са сащисани какво да правят с Иран и хич не им е до клоунски представления...!
126 Рублевка
До коментар #114 от "Боруна Лом":Брендо беше Майка Тереза за зеления мухъл. Сега от лошата пудра гласът му стана като на гарга, а той се сбръчка и заприлича на плашило. Чудя се, как Западът поверява военните си тайни и милиарди пара на един наркоман.
128 Тити на Кака
До коментар #123 от "На Тази Снимка":То зеления Нарпооп с неговите "дълги" крака и височина е наистина левент като застане до лЮбовника си-Макарон!
134 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #132 от "Смешник":Зеленски отдавна е заснел Путин...бомби го нон стоп...
140 Така ли?
До коментар #87 от "Лука":Чета това твърдение, вероятно от теб, с различни НИКове. Ами напиши ги веднъж тия критерии, да ги прочетем и да се "ограмотим". Във всеки случай Русия не е палила живи хора, не е убивала в упор не военни, както в Курск твоите любимци, учудващо и за мен, не бомбят пряко жилищни квартали, пазари, плажове, обществени прояви както твоите "нефашисти"...
144 Въпрос
До коментар #83 от "Кирило Буданов, разведчик":А на урките пуснаха ли им тока и те да гледат или смъркача се вози по влаковете из ЕС с ония тримата и се хилят истерично и гледат с изцъклени погледи ? Хихи
146 Минувач
До коментар #134 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Урките още ли ги събират по спирките на градския транспорт или натЮ вече е в Бандерия ? И що ли Президента Тръмп нарече ЕС - хартиен тигър ? И що ли боксьорчето призова населението да напусне Kiiw?
147 Тиква
150 От Путлер по -тъпо нема
До коментар #2 от "Пациент":Пациент
Нобел за прозорливостта му !
Какъв Нобел и какъв Фюрер?
151 Бегай при мамаша си Раша
До коментар #147 от "Тиква":Тиква
Идват добри новини, няма да има окрабандерия на картат
Бегай овреме в Мамаша си Раша, та да си по-близко до радостта от нарастването на КЕНЕФА!
152 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #129 от "градинар":Всеки ден влизам да видя дали не се е споминал от дрогата зеления мухъл, но го поддържат с хемодиализа и кръвопреливания. Заприличал е на плашило! Вампир!
Добре, че Владимир Владимирович Путин изпрати войска да защити ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ на етническите руснаци!
155 Пенсионер 69 годишен
До коментар #146 от "Минувач":Вече не ги събират само по спирките и градския транспорт. 60000 бандеровци от ТЦК блокират нощем цели райони. Влизат маскирани като бандити в домовете на хората и ги вадят от леглата им. Жените пищят, децата плачат, а ТЦК налагат таткото и го влачат към буса. На другия ден е на източния фронт с избити зъби. След седмица "безследно изчезнал".
