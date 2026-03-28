Американски сенатори пристигат в Тайван, за да подкрепят отбранителния бюджет от 40 млрд. долара

Двупартийна делегация от американски сенатори се отправя към Тайван с цел да ускори приемането на предложения специален отбранителен бюджет на стойност 1,25 трилиона тайвански долара (40 млрд. щатски долара).
Бюджетът вече е започнал да преминава през законодателния процес след месеци на блокиране от опозицията. В същото време Законодателният юан обсъжда и две алтернативни версии, предложени от Гоминдана (KMT) и Тайванската народна партия.
За да се подчертае важността на пакета за отбрана, членът на Комисията по външни отношения на Сената на САЩ Жан Шахин и членът на Комисията Джон Къртис ще водят делегацията. Групата, посещаваща Тайван, включва също члена на Комисията по външни отношения на Демократическата партия Джаки Розен и републиканския сенатор Том Тилис.
Преди заминаването си Шахин заяви пред медиите в петък, че визитата е важна, тъй като демонстрира подкрепа за усилията на Тайван да се защитава. Посещението идва и само седмици преди срещите на президента Доналд Тръмп с китайския лидер Си Дзинпин, планирани за 14–15 май.
Шахин изрази опасения, че ако Тайван не подчертае значението на собствената си отбрана, американският президент може да се почувства по-малко ангажиран да подкрепя Тайпе.
Освен среща с президента Лай Чинг-те, сенаторите планират и разговори с представители на Гоминдана. Къртис подчерта значението на специалния бюджет за отбраната на Тайван.
1 Владимир Путин, президент
Това цяла комедия може за заснеме. Сигур гледат като пресисали ярета Цивилизацията и цъкат нещо на смешния си език 😁
2 Ква цивилизация думаш, клоун.
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Няма такова понятие.
Има различни цивилизации.
Ограмоти се малко,бре и тогава цъкай, смееешко.
Коментиран от #3
14:47 28.03.2026
3 Владимир Путин, президент
До коментар #2 от "Ква цивилизация думаш, клоун.":Ти си блиядь ру3ка ☝️
Е нема по-смешен език йопта 😄
14:50 28.03.2026
5 Бохемска горичка
Фидел Кастро 1992 г.
14:51 28.03.2026
6 Бохемска горичка
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
14:51 28.03.2026
8 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Бохемска горичка":"...Руснаците първо унищожават..."
Руснаците първо опоскват и унищожават собствената си земя и територия, после се местят в Украйна.
Манголска кръв вода не става, таварищь ☝️
14:54 28.03.2026
9 ускорение
Задвратници ли раздават?
15:07 28.03.2026
