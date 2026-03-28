Американски сенатори пристигат в Тайван, за да подкрепят отбранителния бюджет от 40 млрд. долара

Двупартийна делегация от американски сенатори се отправя към Тайван с цел да ускори приемането на предложения специален отбранителен бюджет на стойност 1,25 трилиона тайвански долара (40 млрд. щатски долара).

Бюджетът вече е започнал да преминава през законодателния процес след месеци на блокиране от опозицията. В същото време Законодателният юан обсъжда и две алтернативни версии, предложени от Гоминдана (KMT) и Тайванската народна партия.

За да се подчертае важността на пакета за отбрана, членът на Комисията по външни отношения на Сената на САЩ Жан Шахин и членът на Комисията Джон Къртис ще водят делегацията. Групата, посещаваща Тайван, включва също члена на Комисията по външни отношения на Демократическата партия Джаки Розен и републиканския сенатор Том Тилис.

Преди заминаването си Шахин заяви пред медиите в петък, че визитата е важна, тъй като демонстрира подкрепа за усилията на Тайван да се защитава. Посещението идва и само седмици преди срещите на президента Доналд Тръмп с китайския лидер Си Дзинпин, планирани за 14–15 май.

Шахин изрази опасения, че ако Тайван не подчертае значението на собствената си отбрана, американският президент може да се почувства по-малко ангажиран да подкрепя Тайпе.

Освен среща с президента Лай Чинг-те, сенаторите планират и разговори с представители на Гоминдана. Къртис подчерта значението на специалния бюджет за отбраната на Тайван.