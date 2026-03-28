Американски сенатори пристигат в Тайван, за да подкрепят отбранителния бюджет от 40 млрд. долара
28 Март, 2026 14:35 725 11

Двупартийна делегация цели да ускори приемането на ключовия пакет за отбрана на фона на политически спорове

Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Двупартийна делегация от американски сенатори се отправя към Тайван с цел да ускори приемането на предложения специален отбранителен бюджет на стойност 1,25 трилиона тайвански долара (40 млрд. щатски долара).

Бюджетът вече е започнал да преминава през законодателния процес след месеци на блокиране от опозицията. В същото време Законодателният юан обсъжда и две алтернативни версии, предложени от Гоминдана (KMT) и Тайванската народна партия.

За да се подчертае важността на пакета за отбрана, членът на Комисията по външни отношения на Сената на САЩ Жан Шахин и членът на Комисията Джон Къртис ще водят делегацията. Групата, посещаваща Тайван, включва също члена на Комисията по външни отношения на Демократическата партия Джаки Розен и републиканския сенатор Том Тилис.

Преди заминаването си Шахин заяви пред медиите в петък, че визитата е важна, тъй като демонстрира подкрепа за усилията на Тайван да се защитава. Посещението идва и само седмици преди срещите на президента Доналд Тръмп с китайския лидер Си Дзинпин, планирани за 14–15 май.

Шахин изрази опасения, че ако Тайван не подчертае значението на собствената си отбрана, американският президент може да се почувства по-малко ангажиран да подкрепя Тайпе.

Освен среща с президента Лай Чинг-те, сенаторите планират и разговори с представители на Гоминдана. Къртис подчерта значението на специалния бюджет за отбраната на Тайван.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Владимир Путин, президент

    1 10 Отговор
    Кво стана с дебелите ру3ки депутати в Ню-Йорк ?
    Това цяла комедия може за заснеме. Сигур гледат като пресисали ярета Цивилизацията и цъкат нещо на смешния си език 😁

    Коментиран от #2

    14:44 28.03.2026

  • 2 Ква цивилизация думаш, клоун.

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Няма такова понятие.
    Има различни цивилизации.
    Ограмоти се малко,бре и тогава цъкай, смееешко.

    Коментиран от #3

    14:47 28.03.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Ква цивилизация думаш, клоун.":

    Ти си блиядь ру3ка ☝️
    Е нема по-смешен език йопта 😄

    14:50 28.03.2026

  • 4 Бохемска горичка

    6 1 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #8

    14:50 28.03.2026

  • 5 Бохемска горичка

    7 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:51 28.03.2026

  • 6 Бохемска горичка

    6 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:51 28.03.2026

  • 7 Бохемска горичка

    6 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:51 28.03.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бохемска горичка":

    "...Руснаците първо унищожават..."

    Руснаците първо опоскват и унищожават собствената си земя и територия, после се местят в Украйна.
    Манголска кръв вода не става, таварищь ☝️

    14:54 28.03.2026

  • 9 ускорение

    1 0 Отговор
    Как сенаторите ускоряват приемането на бюджета за отбрана?
    Задвратници ли раздават?

    15:07 28.03.2026

  • 10 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    .... ДА ПОДКРЕПЯТ ИЛИ ДА ОТКРАДНАТ?

    15:19 28.03.2026

  • 11 Овчар

    0 0 Отговор
    Куба ,какво става ще я взимат ли кърлежите??Има ли патрони?

    17:11 28.03.2026