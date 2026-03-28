The Wall Street Journal посочи потенциалните цели на САЩ при сухопътна операция в Иран

28 Март, 2026 17:59, обновена 28 Март, 2026 18:10

Сред тях са базата до Бандар Абас, остров Харг и иранския ядрен материал

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската инвазия в Иран може да включва атака срещу военноморската база близо до Бандар Абас, установяване на контрол над брега, остров Харг или ирански ядрен материал, съобщава The Wall Street Journal.

Според настоящи и бивши американски служители, президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е наредил разполагане на войски.

Всяка от тези мисии би била сложна и опасна и би носила риск от значителни загуби за американските военни, отбелязва изданието.

Остров Харг съдържа резервоари за съхранение на петрол с плаващи покриви. Това е стратегически важен терминал, представляващ приблизително 90% от износа на суров петрол на Иран.

Според вестника САЩ биха могли също да разположат сили на острови в „завоя“ на Ормузкия проток, включително Абу Муса, Голям Тунб и Малък Тунб. Достигането до островите би било трудно: американските кораби ще трябва да плават в плитки води, обградени от ирански сили и потенциално минирани.

Wall Street Journal отбелязва, че САЩ биха могли да разположат над 17 000 сухопътни войски на границите на Иран, ако Тръмп даде зелена светлина. Според вицеадмиралът от резерва Джон Милър, бивш командир на Военноморските сили на САЩ за Близкия изток, обаче, такива сили са недостатъчни, за да задържат позицията за какъвто и да е период от време.

Генералът от резерва Джоузеф Вотел, бивш командир на Централното командване на САЩ (CENTCOM) и Командването за специални операции на САЩ, смята, че американците ще се нуждаят от разузнавателни и наблюдателни средства, както и от логистична подкрепа и възможност за евакуация на ранените.

Според Вотел операцията може да отнеме от няколко дни до седмица. „Това не е ситуация, в която можеш да се наложиш бързо“, каза той.

Бившият служител на Пентагона и Командването за специални операции на САЩ Сет Джоунс заяви, че ако американците изстрелят свръхзвукови противокорабни ракети, те биха могли да достигнат континентален Иран за секунди.

В средата на март The Wall Street Journal съобщи, че САЩ обмислят използването на морски пехотинци за завземане на един или повече острови край южното крайбрежие на Иран, за да възстановят корабоплаването през Ормузкия проток. По-рано Financial Times и Newsmax съобщиха за ускореното разполагане на хиляди морски пехотинци и военни кораби в Близкия изток.

Журналистът на The Wall Street Journal Алекс Уорд, цитирайки трима републиканци в Конгреса, съобщи, че САЩ вече са планирали сухопътна операция в Иран, която може да започне скоро.

По-рано Axios също съобщи, че американската администрация проучва планове за окупация или блокада на един от островите. Според иранската информационна агенция Tasnim, ако САЩ се опитат да завземат остров Харг, Иран може да предприеме „безпрецедентен“ отговор.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    16 4 Отговор
    КСИР вече са подготвили кървава баня за американския агресор.Нито един пехотинец стъпил на Иранска земя няма да се върне жив в Обора на най Дончо краваря.

    18:16 28.03.2026

  • 3 Али Бег пехливан

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Спас":

    Добре казано,Удушени като Българите в Баташката църква

    18:17 28.03.2026

  • 4 китайски балон

    15 2 Отговор
    БайДончо го чакат само кофти неща! Провалът, ще е епичен!

    18:20 28.03.2026

  • 5 още не е наредил разполагане на войски

    13 2 Отговор
    чудят се колко ли фира ще дадат
    и да не си тръгнат с много загуби

    18:21 28.03.2026

  • 6 Пич

    9 2 Отговор
    Ама фърст арми във Ворлда може ли да прави такива неща ?! Защото целата говедарска войска сеепосрала и плува на обратно на Иран на некакви пробити корита...

    18:26 28.03.2026

  • 7 Ами

    9 2 Отговор
    Нека да се пробват американците. Да им мине мерака.
    Въпреки, че по-вечето експерти казват че е самоубийство.
    Поне ще има работа за пасторите :)

    18:27 28.03.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    12 2 Отговор
    По принцип, добре е при тези планирания да се вземе предвид наличието на тоалетни. Че краварите са непредсказуеми кога ще оцапат гащите.

    Коментиран от #10, #14

    18:27 28.03.2026

  • 9 ПИНДОСКИ СМЕТКИ

    10 2 Отговор
    БЕЗ КРЪЧМАР. ОЩЕ БОЙ ИМ СЕ ИСКА.

    18:35 28.03.2026

  • 10 Здрасти ш

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Евгени от Алфапласт":

    За тоалетни не знам, ама перални не трябва да има, че много се пуши около тях.

    18:36 28.03.2026

  • 11 Много холивудски филми

    9 2 Отговор
    са гледали за киборги и рамбовци,но в реални бойни действия са гола вода и кал по г....

    18:37 28.03.2026

  • 12 Що за конфиденциалност?!

    1 2 Отговор
    На Американската армия,на която целите на сухопътна операция се размятат по страниците на разни журнали...?!
    Знае се,че елементът на изненада е най-важният,в една атака....,а тук дори и журналистите ,се оказва предварително знаят целите...?!
    Лошо Тръмпи...,лошо...

    18:42 28.03.2026

  • 13 Абе

    2 1 Отговор
    Може и да не завземат острова. Може просто да унищожат напълно всичко там от въздуха и морето. Ще има гори с месеци.

    18:45 28.03.2026

  • 14 Хубаво пожелание!

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Евгени от Алфапласт":

    Ама щатските тоалетни трябва да са мобилни...щото нали пехотата им ще настъпва непрестанно...?!

    18:49 28.03.2026

  • 15 az СВО Победа 80

    0 1 Отговор
    Официално!
    Американският самолетоносач "Джералд Форд" е бил ударен от иранците.

    Поради тази причина е изтеглен от района на бойните действия.

    18:53 28.03.2026

  • 16 Васил

    0 0 Отговор
    Всичко е заради петрола няма какво да се лъжем завземе ли го бързо ще си избие парите за ракетите изстреляни по Иран.

    19:00 28.03.2026

