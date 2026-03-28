The Wall Street Journal посочи потенциалните цели на САЩ при сухопътна операция в Иран

Американската инвазия в Иран може да включва атака срещу военноморската база близо до Бандар Абас, установяване на контрол над брега, остров Харг или ирански ядрен материал, съобщава The Wall Street Journal.

Според настоящи и бивши американски служители, президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е наредил разполагане на войски.

Всяка от тези мисии би била сложна и опасна и би носила риск от значителни загуби за американските военни, отбелязва изданието.

Остров Харг съдържа резервоари за съхранение на петрол с плаващи покриви. Това е стратегически важен терминал, представляващ приблизително 90% от износа на суров петрол на Иран.

Според вестника САЩ биха могли също да разположат сили на острови в „завоя“ на Ормузкия проток, включително Абу Муса, Голям Тунб и Малък Тунб. Достигането до островите би било трудно: американските кораби ще трябва да плават в плитки води, обградени от ирански сили и потенциално минирани.

Wall Street Journal отбелязва, че САЩ биха могли да разположат над 17 000 сухопътни войски на границите на Иран, ако Тръмп даде зелена светлина. Според вицеадмиралът от резерва Джон Милър, бивш командир на Военноморските сили на САЩ за Близкия изток, обаче, такива сили са недостатъчни, за да задържат позицията за какъвто и да е период от време.

Генералът от резерва Джоузеф Вотел, бивш командир на Централното командване на САЩ (CENTCOM) и Командването за специални операции на САЩ, смята, че американците ще се нуждаят от разузнавателни и наблюдателни средства, както и от логистична подкрепа и възможност за евакуация на ранените.

Според Вотел операцията може да отнеме от няколко дни до седмица. „Това не е ситуация, в която можеш да се наложиш бързо“, каза той.

Бившият служител на Пентагона и Командването за специални операции на САЩ Сет Джоунс заяви, че ако американците изстрелят свръхзвукови противокорабни ракети, те биха могли да достигнат континентален Иран за секунди.

В средата на март The Wall Street Journal съобщи, че САЩ обмислят използването на морски пехотинци за завземане на един или повече острови край южното крайбрежие на Иран, за да възстановят корабоплаването през Ормузкия проток. По-рано Financial Times и Newsmax съобщиха за ускореното разполагане на хиляди морски пехотинци и военни кораби в Близкия изток.

Журналистът на The Wall Street Journal Алекс Уорд, цитирайки трима републиканци в Конгреса, съобщи, че САЩ вече са планирали сухопътна операция в Иран, която може да започне скоро.

По-рано Axios също съобщи, че американската администрация проучва планове за окупация или блокада на един от островите. Според иранската информационна агенция Tasnim, ако САЩ се опитат да завземат остров Харг, Иран може да предприеме „безпрецедентен“ отговор.