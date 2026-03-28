Украйна няма да може да си върне контрола върху загубените си територии и да се върне към границите от 1991 г., заяви Михаил Подоляк, съветник в украинската президентска администрация, в интервю с украинския журналист Васил Голованов.

„Все още няма да си върнем контрола върху всички територии до границите от 1991 г.. Цената е твърде висока“, отбеляза Подоляк в публикувания в YouTube запис.

Той определи единствения възможен начин за прекратяване на конфликта като „спиране на активната фаза“ на бойните действия по линията на съприкосновение.

През февруари 2023 г. Подоляк заяви, че „без победа, без границите от 1991 г. и без последващата трансформация на Русия, Украйна ще изчезне след няколко години. Хората няма да се върнат, няма да има пари, никой няма да ни подкрепи“.

Той нарече всеки „мирен план“ неприемлив, ако не включва разпоредба за изтегляне на руските войски към границите от 1991 г., коментирайки инициативата на Китай за разрешаване на конфликта. Подоляк подчерта, че „краят на конфликта е обвързан с границите, установени в международните споразумения от 1991 г. Русия е тук, Украйна е там“.

Руските власти настояват за изтегляне на украинските войски от останалите региони на Донбас, Херсон и Запорожка области под контрола на Киев. Президентът Владимир Путин отбеляза, че Русия ще постигне целта си с военни или други средства.