Подоляк: Украйна трудно ще си върне изгубените територии, цената е твърде висока

Украйна няма да може да си върне контрола върху загубените си територии и да се върне към границите от 1991 г., заяви Михаил Подоляк, съветник в украинската президентска администрация, в интервю с украинския журналист Васил Голованов.
„Все още няма да си върнем контрола върху всички територии до границите от 1991 г.. Цената е твърде висока“, отбеляза Подоляк в публикувания в YouTube запис.
Той определи единствения възможен начин за прекратяване на конфликта като „спиране на активната фаза“ на бойните действия по линията на съприкосновение.
През февруари 2023 г. Подоляк заяви, че „без победа, без границите от 1991 г. и без последващата трансформация на Русия, Украйна ще изчезне след няколко години. Хората няма да се върнат, няма да има пари, никой няма да ни подкрепи“.
Той нарече всеки „мирен план“ неприемлив, ако не включва разпоредба за изтегляне на руските войски към границите от 1991 г., коментирайки инициативата на Китай за разрешаване на конфликта. Подоляк подчерта, че „краят на конфликта е обвързан с границите, установени в международните споразумения от 1991 г. Русия е тук, Украйна е там“.
Руските власти настояват за изтегляне на украинските войски от останалите региони на Донбас, Херсон и Запорожка области под контрола на Киев. Президентът Владимир Путин отбеляза, че Русия ще постигне целта си с военни или други средства.
До коментар #1 от "Не трудно":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
До коментар #8 от "Питащ":за да избият 3 млн. бандери.
18 Ха ха ха ха
До коментар #8 от "Питащ":Защото Путин е тъп милиционер фатмак, заобиколен от също такива тъпаци, част от които са граждани на Израел.
18:33 28.03.2026
21 Българин
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":Руснаците от Украйна не искат властта на Путин, така както аз не искам Боко и Дебелян на власт, а ги искам в пандиза.
До коментар #8 от "Питащ":колко пъти вече превзехте Москва от 2014-та до днес? 😂😂
До коментар #21 от "Българин":Кой те пита тебе? Ес иска Бб , а ти свиркай
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да дойдат в България. Да ви дразнят. Ха ха ха ха
в речите на Зеленски няма "Слава окраина".
До коментар #8 от "Питащ":Стига си хабил тока бе кръгъл .., Бот.
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":На Запад разбраха, че така наречените "укромъже" дето бягат от Украйна са руски путинофилци. Връщат ги на Зеленски за превъзпитание или на Путин да ги праща на СВО.
Виж колко много български путинофилци емигрираха в САЩ и в ЕС. Доста са. Сега на изборите ще ги преброи и после ще ги приберем и ще ги пратим на Путин.
До коментар #27 от "Ха ха ха ха":Аааа мен не ме брой, аз не съм в България, хахахах
До коментар #27 от "Ха ха ха ха":ПАсуват ни по интернет. Нагли, нахални и ни обиждат вулгарно.
38 Ха ха ха ха
До коментар #28 от "трият глупаците":Откога мръсните комуняги, които убивахте духовници, християни и рушахте църкви, а след девети пишехте доноси, кой влиза в църквата, станахте такива вярващи в Господа Иисус Христос? Вярвате вие в Сатаната Ленин и светата тройца Сталин, Путин и Медведев.
До коментар #15 от "Отговарящ":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
До коментар #36 от "Не искат тук":Къде ги намираш да те псуват по интернет? Който бяга от Украйна е руснак - путинист! Това е!
До коментар #30 от "Не трудно":Знаеш ли, колко народи на териториите завладяни от Московския каганат са били избити до крак, за да стане това Русия?
До коментар #21 от "Българин":Не искаш бацо и шиши ама искаш петроханските педрофили щот та таквозят убау а? Най-вече онуй ококореното га бърка у финанците
До коментар #38 от "Ха ха ха ха":Комунизма свърши бе Лум Пен, преди вашето джендърство. Ама и то свърши. Е на вчера МОК забрани на мъжките " Жени" Да участват в женски състезания.
До коментар #41 от "Е убаео де":Какво знаеш, ти бе? Това е хитър многоходов план! Лъжем 20 години пропаганда, че ще стигнем до Париж и Лисабон за един месец, а Киев сме го взели на ход за три дни? Ама стоим 5 години на едно място, за да помпим Запада с цената на милиони жертви и съсипвайки си икономиката. Това е супер многоходовка по съветски!
До коментар #43 от "Историк":какво общо има с коментара, че е невъзможно Украйна да върне нищо и това е резултата, когато една държава си продаде суверенитета на такива като САЩ?
52 Няма логика в това, което пишеш,
До коментар #12 от "Това всичко го знаят":на който не му харесва да живее в дадена държава или се чувства дискриминиран например, си събира багажа и се преселва в друга държава, която му харесва. Ако това, което ти твърдиш е така, означава, да дадем на Турция 3 български области, в които населението е турско. Не виждам логика.
До коментар #42 от "Подоняк":Подоляк е вече никой в управлението на Украйна.Чеше си езика.
До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"....гори ти зад Ника от мъжа ти, захахах..."
От манголец не се обиждам, Господ Три Пъти ви е обидил ☝️ Затова сега сте на това окаяно дередже - в нефт, злато, диаманти до колене газиш, гладен ходиш 😁
До коментар #52 от "Няма логика в това, което пишеш,":Това е при демокрацията. При съветската власт - държиш населението в робство, пращаш го на фронта, държиш го да ти работи за 80 лв заплата, колкото струва един магнет в Корекома. Децата ти като видят немски туристи се редят като циганета да просят шарени бонбони.
До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"Комунизъма" свърши, ама комунистите не сте. Мрете бавно и мъчително, гледайки как Запада ви бие дузпи от всички ъгли.
До коментар #29 от "Ами":Забелязвам че Путин пета година живее и спи в маза.😁
ПС
Танковете въобще не бяха от редовната армия, пази Боже тя да влезе там...
До коментар #57 от "Ами":пропагандата за глупаци. Забавна е, но не за всеки. 😄
⚫️ Руски сили са нанесли удари по цех, произвеждащ дистанционно управляеми лодки за украинските въоръжени сили.
⚫️ Силите за противовъздушна отбрана са свалили 439 украински дрона от самолетен тип през последните 24 часа.
⚫️ Украинските въоръжени сили са загубили приблизително 1150 военнослужещи в Северния военен окръг (НВО) през последните 24 часа.
До коментар #58 от "Гост":Тези танкове да не са ги карали сибирски овчари?😂В Ю туб беше пълно с пленени руски танкисти от редовната руска армия.
До коментар #63 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":винаги се е целила в глупака!
