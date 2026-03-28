Подоляк: Украйна трудно ще си върне изгубените територии, цената е твърде висока
  Тема: Украйна

Подоляк: Украйна трудно ще си върне изгубените територии, цената е твърде висока

28 Март, 2026 18:16, обновена 28 Март, 2026 18:26 1 045 65

Единствения начин за прекратяване на конфликта е спиране на активната фаза на бойните действия по линията на съприкосновение, заяви бившият президентски съветник

Подоляк: Украйна трудно ще си върне изгубените територии, цената е твърде висока - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна няма да може да си върне контрола върху загубените си територии и да се върне към границите от 1991 г., заяви Михаил Подоляк, съветник в украинската президентска администрация, в интервю с украинския журналист Васил Голованов.

„Все още няма да си върнем контрола върху всички територии до границите от 1991 г.. Цената е твърде висока“, отбеляза Подоляк в публикувания в YouTube запис.

Той определи единствения възможен начин за прекратяване на конфликта като „спиране на активната фаза“ на бойните действия по линията на съприкосновение.

През февруари 2023 г. Подоляк заяви, че „без победа, без границите от 1991 г. и без последващата трансформация на Русия, Украйна ще изчезне след няколко години. Хората няма да се върнат, няма да има пари, никой няма да ни подкрепи“.

Той нарече всеки „мирен план“ неприемлив, ако не включва разпоредба за изтегляне на руските войски към границите от 1991 г., коментирайки инициативата на Китай за разрешаване на конфликта. Подоляк подчерта, че „краят на конфликта е обвързан с границите, установени в международните споразумения от 1991 г. Русия е тук, Украйна е там“.

Руските власти настояват за изтегляне на украинските войски от останалите региони на Донбас, Херсон и Запорожка области под контрола на Киев. Президентът Владимир Путин отбеляза, че Русия ще постигне целта си с военни или други средства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не трудно

    27 8 Отговор
    Никога вече няма да ги върне, а до няколко години може и "украйна" да няма.

    Коментиран от #8

    18:27 28.03.2026

  • 2 Ниедва

    13 8 Отговор
    Нас два пъти ни лъгаха, че ще си върнем Македония и после последвията ги знаем 45 години си изкупувахме греховете, ама като гледам сега пак нещо ни лъжат, само дето този път няма и награда обещата: трябва да се събличаме и без подарък.

    18:27 28.03.2026

  • 3 Господин

    22 6 Отговор
    Господин Подоляк, вие вече изнасяте оръжия и продукти за 3-ти страни, ще спрете ли поне българските подаръци да отказвате, че не сме мнгоо пропсали, че да ви издържаме.

    Коментиран от #13

    18:28 28.03.2026

  • 4 Пич

    19 7 Отговор
    Само загуби за краваро - еврейте и техните протежета на всички фронтове...

    Коментиран от #32

    18:28 28.03.2026

  • 5 Господин

    15 7 Отговор
    15 7 Отговор

    Господин Подоляк, вие вече изнасяте оръжия и продукти за 3-ти страни, ще спрете ли поне българските подаръци да отказвате, че не сме мнгоо пропсали, че да ви издържаме.

    Коментиран от #24

    18:28 28.03.2026

    Коментиран от #24

    18:28 28.03.2026

  • 6 Сатана Z

    19 8 Отговор
    Тези територии никога не са били Украински,както и измислената от болшевиките Украинска ССР

    Коментиран от #17, #19

    18:29 28.03.2026

  • 7 Кирило Буданов, разведчик

    13 6 Отговор
    Трудно ?
    Няма такова нещо за украинската разведка ☝️

    18:29 28.03.2026

  • 8 Питащ

    8 16 Отговор

    До коментар #1 от "Не трудно":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #15, #18, #25, #31

    18:30 28.03.2026

  • 9 Подоляк

    13 7 Отговор
    Подоляк, имате ли срам да кажете че войната за 4 години загубихте икономика, население, територии - и това си е струвало защото гордо искате да сте в НАТО, ето нас Соломонче ни вкара в НАТО-тото и сега плащаме плодовете на посятото.

    18:30 28.03.2026

  • 10 Тя да се

    15 6 Отговор
    Радва ако си запази държавата. Макар ,че не заслужава. Много беди причини на Европа.

    18:30 28.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Това всичко го знаят

    18 5 Отговор
    Тези територии са руски, населени с95% рускоезични. Те не ви искат. И никога няма да ви ги дадат.

    Коментиран от #52

    18:31 28.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ха ха ха ха

    8 15 Отговор
    "Твърде трудно" не значи "невъзможно". Русия върви към разпад. Вътре е раздирана от расизъм и междуетнически конфликти. Путин вкарва милиони мюсюлмани да заместват в производството избитите на СВО.

    Едно нещо съм научил за съветската и циганско-ислямската пропаганда - това в което обвиняват другите, го правят самите те.

    18:32 28.03.2026

  • 15 Отговарящ

    12 5 Отговор

    До коментар #8 от "Питащ":

    за да избият 3 млн. бандери.

    Коментиран от #39

    18:32 28.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха ха ха ха

    9 10 Отговор

    До коментар #8 от "Питащ":

    Защото Путин е тъп милиционер фатмак, заобиколен от също такива тъпаци, част от които са граждани на Израел.

    18:33 28.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ХиХи

    9 3 Отговор
    И парите нема да върне пък виедавайте заеми, за зелювите златни весе та

    18:34 28.03.2026

  • 21 Българин

    6 9 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Руснаците от Украйна не искат властта на Путин, така както аз не искам Боко и Дебелян на власт, а ги искам в пандиза.

    Коментиран от #26, #45

    18:35 28.03.2026

  • 22 Съдията

    9 4 Отговор
    Не само няма да ги върнете, а и още ще загубите, ако онова дрогираното не вдигне скоро бялото знаме. От друга страна, за какво ви е територия, скоро Украйна ще е под 20 милиона.😂

    18:35 28.03.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 3 Отговор
    Норвегия спира да приема и да дава убежище на укромъже от 18-60 г, хахаххх

    Коментиран от #27, #33

    18:35 28.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кво става, бе шекел,

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Питащ":

    колко пъти вече превзехте Москва от 2014-та до днес? 😂😂

    18:36 28.03.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Кой те пита тебе? Ес иска Бб , а ти свиркай

    18:36 28.03.2026

  • 27 Ха ха ха ха

    3 6 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да дойдат в България. Да ви дразнят. Ха ха ха ха

    Коментиран от #35, #36

    18:37 28.03.2026

  • 28 трият глупаците

    10 5 Отговор
    Подлец, как така бре??? Нали беше "перемога"??? Нали като опънете по 1 линия бело и с наркомана Зеленски побеждавате всеки ден, а сега какво ни каза ти бре??? Ами тука в България, има толкова глупаци дето ще получат инфаркт бре??? Тука всеки ден "бият" Русия и Путин, а сега излизаш ти с бандера фашистката си мутра и ни казваш че ще ядете бой??? Защо ни лъга до сега бре??? Голям брой глупаци в България като те прочетат и ще започнат да се задушават от лъжите си. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени, ако не се покаят.

    Коментиран от #38

    18:37 28.03.2026

  • 29 Ами

    9 4 Отговор
    Забелязвам, че в последно време дори и
    в речите на Зеленски няма "Слава окраина".

    Коментиран от #57

    18:37 28.03.2026

  • 30 Не трудно

    10 3 Отговор
    А невъзможно. Така се случва, когато се продадете на господар като САЩ!

    Коментиран от #43

    18:37 28.03.2026

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Питащ":

    Стига си хабил тока бе кръгъл .., Бот.

    18:38 28.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 РЕАЛИСТ

    1 10 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    На Запад разбраха, че така наречените "укромъже" дето бягат от Украйна са руски путинофилци. Връщат ги на Зеленски за превъзпитание или на Путин да ги праща на СВО.
    Виж колко много български путинофилци емигрираха в САЩ и в ЕС. Доста са. Сега на изборите ще ги преброи и после ще ги приберем и ще ги пратим на Путин.

    18:38 28.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха ха ха":

    Аааа мен не ме брой, аз не съм в България, хахахах

    18:39 28.03.2026

  • 36 Не искат тук

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха ха ха":

    ПАсуват ни по интернет. Нагли, нахални и ни обиждат вулгарно.

    Коментиран от #40

    18:39 28.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ха ха ха ха

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "трият глупаците":

    Откога мръсните комуняги, които убивахте духовници, християни и рушахте църкви, а след девети пишехте доноси, кой влиза в църквата, станахте такива вярващи в Господа Иисус Христос? Вярвате вие в Сатаната Ленин и светата тройца Сталин, Путин и Медведев.

    Коментиран от #44, #46, #59

    18:40 28.03.2026

  • 39 Ха-ха

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "Отговарящ":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    18:42 28.03.2026

  • 40 Ха ха ха ха

    0 6 Отговор

    До коментар #36 от "Не искат тук":

    Къде ги намираш да те псуват по интернет? Който бяга от Украйна е руснак - путинист! Това е!

    18:42 28.03.2026

  • 41 Е убаео де

    4 3 Отговор
    Ама ватенките 5 години вече тъпчат и се въртят като шугави около Покровск,Авдевка,Бахмут.В Купянск пък ги избиха.Откакто им спряха Старлинк орките не са взели и половин свинарник.

    Коментиран от #48

    18:43 28.03.2026

  • 42 Подоняк

    3 1 Отговор
    бе краен русофоб, сега доста омекнал или не го бръснат вече....

    Коментиран от #53

    18:43 28.03.2026

  • 43 Историк

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Не трудно":

    Знаеш ли, колко народи на териториите завладяни от Московския каганат са били избити до крак, за да стане това Русия?

    Коментиран от #50

    18:43 28.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Юуп

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Не искаш бацо и шиши ама искаш петроханските педрофили щот та таквозят убау а? Най-вече онуй ококореното га бърка у финанците

    Коментиран от #51

    18:45 28.03.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ха ха ха":

    Комунизма свърши бе Лум Пен, преди вашето джендърство. Ама и то свърши. Е на вчера МОК забрани на мъжките " Жени" Да участват в женски състезания.

    Коментиран от #56

    18:46 28.03.2026

  • 47 един

    1 0 Отговор
    Ще-ще,Путин като свърши парите/а това се дочува/,мислите ли, че някой щв стои на фронта!

    18:46 28.03.2026

  • 48 Ха ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Е убаео де":

    Какво знаеш, ти бе? Това е хитър многоходов план! Лъжем 20 години пропаганда, че ще стигнем до Париж и Лисабон за един месец, а Киев сме го взели на ход за три дни? Ама стоим 5 години на едно място, за да помпим Запада с цената на милиони жертви и съсипвайки си икономиката. Това е супер многоходовка по съветски!

    18:46 28.03.2026

  • 49 Абе МОЧАТА възстановявиха ли я?

    2 0 Отговор
    А?Възстановиха ли я?

    18:46 28.03.2026

  • 50 И това

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Историк":

    какво общо има с коментара, че е невъзможно Украйна да върне нищо и това е резултата, когато една държава си продаде суверенитета на такива като САЩ?

    18:47 28.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Няма логика в това, което пишеш,

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Това всичко го знаят":

    на който не му харесва да живее в дадена държава или се чувства дискриминиран например, си събира багажа и се преселва в друга държава, която му харесва. Ако това, което ти твърдиш е така, означава, да дадем на Турция 3 български области, в които населението е турско. Не виждам логика.

    Коментиран от #55

    18:47 28.03.2026

  • 53 ,,,,,

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Подоняк":

    Подоляк е вече никой в управлението на Украйна.Чеше си езика.

    18:49 28.03.2026

  • 54 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "....гори ти зад Ника от мъжа ти, захахах..."

    От манголец не се обиждам, Господ Три Пъти ви е обидил ☝️ Затова сега сте на това окаяно дередже - в нефт, злато, диаманти до колене газиш, гладен ходиш 😁

    18:49 28.03.2026

  • 55 Брус Лии

    3 4 Отговор

    До коментар #52 от "Няма логика в това, което пишеш,":

    Това е при демокрацията. При съветската власт - държиш населението в робство, пращаш го на фронта, държиш го да ти работи за 80 лв заплата, колкото струва един магнет в Корекома. Децата ти като видят немски туристи се редят като циганета да просят шарени бонбони.

    18:50 28.03.2026

  • 56 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "Комунизъма" свърши, ама комунистите не сте. Мрете бавно и мъчително, гледайки как Запада ви бие дузпи от всички ъгли.

    18:52 28.03.2026

  • 57 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    Забелязвам че Путин пета година живее и спи в маза.😁

    Коментиран от #61

    18:53 28.03.2026

  • 58 Гост

    0 1 Отговор
    За 24.02 официално почна даденият, на 26.02 по всички телевизии по света даваха руските танкове в Киев! Нима смятате че може да приборите тази военна машина?
    ПС
    Танковете въобще не бяха от редовната армия, пази Боже тя да влезе там...

    Коментиран от #63

    18:54 28.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Питам

    0 0 Отговор
    Що в Раша няма интернет?В смисъл що им го спряха?

    18:56 28.03.2026

  • 61 Ами намали

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ами":

    пропагандата за глупаци. Забавна е, но не за всеки. 😄

    18:57 28.03.2026

  • 62 Още новини от Украйна

    0 1 Отговор
    През последните 24 часа руските военни сили са нанесли удари по украински енергийни и транспортни инфраструктурни обекти, използвани от украинските въоръжени сили, съобщи Министерството на отбраната.

    ⚫️ Руски сили са нанесли удари по цех, произвеждащ дистанционно управляеми лодки за украинските въоръжени сили.

    ⚫️ Силите за противовъздушна отбрана са свалили 439 украински дрона от самолетен тип през последните 24 часа.

    ⚫️ Украинските въоръжени сили са загубили приблизително 1150 военнослужещи в Северния военен окръг (НВО) през последните 24 часа.

    18:59 28.03.2026

  • 63 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Гост":

    Тези танкове да не са ги карали сибирски овчари?😂В Ю туб беше пълно с пленени руски танкисти от редовната руска армия.

    Коментиран от #65

    19:00 28.03.2026

  • 64 Квартал 95

    0 0 Отговор
    Когато не са във властта стават реалисти, ама докато беше покрай наркомана щеше Русия да превземе Подоляка..

    19:02 28.03.2026

  • 65 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    винаги се е целила в глупака!

    19:02 28.03.2026

